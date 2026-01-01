Implemente o Sun-Panel com instalação de um clique.
Painel de navegação personalizável para servidor e NAS com uma página inicial limpa e lançador de aplicações para autoalojadores.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Sun-Panel
O Sun-Panel é uma página inicial e painel de navegação leve e autoalojado, projetado para servidores e dispositivos NAS. Oferece um painel de controlo único e bem organizado, onde pode iniciar todos os seus serviços autoalojados e monitorizar o estado do sistema rapidamente. Construído a pensar na simplicidade, o Sun-Panel não requer uma base de dados externa — funciona inteiramente em SQLite.
Com suporte para isolamento multi-conta, ícones personalizados da biblioteca Iconify, mini-janelas na página e CSS e JavaScript totalmente personalizáveis, o Sun-Panel permite-lhe criar uma página inicial que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Implemente-o no seu VPS e desfrute de uma página inicial de navegador pessoal, sem anúncios, que controla totalmente.
Principais características de Sun-Panel
Apoio multi-contas
Crie contas isoladas para diferentes utilizadores, cada um com o seu próprio layout de painel e atalhos de aplicação.
Sem Base de Dados Externa
Funciona inteiramente com SQLite integrado, mantendo a implementação simples, sem nenhum serviço de base de dados adicional para manter.
Biblioteca de ícones rica
Aceda à biblioteca de ícones Iconify para personalizar livremente os atalhos de aplicação, com suporte para milhares de conjuntos de ícones.
Monitorização do estado do sistema
Visualize a utilização da CPU, memória e disco em tempo real diretamente no seu painel para monitorizar a saúde do servidor.
JS e CSS Personalizados
Injete o seu próprio JavaScript e CSS para personalizar totalmente o aspeto e o comportamento da sua página inicial.
Mini Janelas na Página
Abra serviços suportados em mini janelas flutuantes sem sair do seu painel de controlo para um fluxo de trabalho contínuo.
Por que executar Sun-Panel na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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