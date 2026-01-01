O Sun-Panel é uma página inicial e painel de navegação leve e autoalojado, projetado para servidores e dispositivos NAS. Oferece um painel de controlo único e bem organizado, onde pode iniciar todos os seus serviços autoalojados e monitorizar o estado do sistema rapidamente. Construído a pensar na simplicidade, o Sun-Panel não requer uma base de dados externa — funciona inteiramente em SQLite.

Com suporte para isolamento multi-conta, ícones personalizados da biblioteca Iconify, mini-janelas na página e CSS e JavaScript totalmente personalizáveis, o Sun-Panel permite-lhe criar uma página inicial que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Implemente-o no seu VPS e desfrute de uma página inicial de navegador pessoal, sem anúncios, que controla totalmente.