O PocketBase inclui uma base de dados SQLite em tempo real, autenticação de utilizadores (email/palavra-passe e OAuth2), armazenamento de ficheiros e um painel de administração num único binário Go. Gera automaticamente APIs REST e WebSocket para cada coleção que criar, para que possa passar de zero a um backend funcional em minutos, sem ter de iniciar serviços separados.

O alojamento próprio do PocketBase no seu próprio VPS mantém todos os dados do utilizador e registos da aplicação sob o seu controlo, elimina as taxas de BaaS na cloud por pedido e oferece-lhe um servidor persistente, sempre ativo, com custos previsíveis à medida que a sua aplicação escala.