Implemente o PocketBase com instalação de um clique.
Backend de código aberto num único executável – base de dados em tempo real, autenticação, armazenamento de ficheiros e interface de administração incluídos de origem.
Escolha um plano VPS para PocketBase
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PocketBase
O PocketBase inclui uma base de dados SQLite em tempo real, autenticação de utilizadores (email/palavra-passe e OAuth2), armazenamento de ficheiros e um painel de administração num único binário Go. Gera automaticamente APIs REST e WebSocket para cada coleção que criar, para que possa passar de zero a um backend funcional em minutos, sem ter de iniciar serviços separados.
O alojamento próprio do PocketBase no seu próprio VPS mantém todos os dados do utilizador e registos da aplicação sob o seu controlo, elimina as taxas de BaaS na cloud por pedido e oferece-lhe um servidor persistente, sempre ativo, com custos previsíveis à medida que a sua aplicação escala.
Principais características de PocketBase
Base de dados em tempo real
Coleções com suporte SQLite, com APIs REST e WebSocket automáticas, permitem-lhe subscrever alterações de dados em tempo real sem escrever uma única linha de código de backend.
Autenticação integrada
O registo com email/palavra-passe e os fornecedores OAuth2 (Google, GitHub e outros) vêm pré-configurados, eliminando a necessidade de um serviço de identidade separado.
Armazenamento de Ficheiros
Carregue e sirva ficheiros diretamente através do PocketBase com redimensionamento automático de imagens, ou ligue um bucket compatível com S3 para armazenamento externo escalável.
Painel de Administração
Uma interface web incorporada permite gerir coleções, navegar pelos registos, configurar fornecedores de autenticação e monitorizar a atividade sem escrever consultas de base de dados.
JavaScript Hooks
Adicione validação personalizada, lógica de negócio e extensões de rota de API usando JavaScript – não é necessária recompilação, as alterações aplicam-se instantaneamente.
Por que executar PocketBase na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.