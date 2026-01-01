Mylar3 é o fork de Python 3 ativamente mantido do Mylar — um descarregador de banda desenhada automatizado e gestor de biblioteca que monitoriza séries, coloca novos números em fila à medida que são lançados, entrega os downloads ao seu cliente existente e pós-processa os ficheiros CBR/CBZ resultantes numa biblioteca organizada. Comunica com o SABnzbd, NZBGet e uma vasta gama de clientes de torrent, incluindo qBittorrent, Transmission, Deluge e rTorrent.

Alojar o Mylar3 no seu próprio VPS mantém a sua lista de leitura, fila de monitorização e credenciais de cliente de download dentro da sua infraestrutura, em vez de um serviço SaaS. Combinado com um leitor de banda desenhada como o Komga ou o Kavita, a implementação torna-se uma pilha pessoal estilo Plex para banda desenhada — obtendo automaticamente novos números para uma biblioteca que leitores móveis e de desktop podem consumir de qualquer lugar.