Implemente Mylar3 com instalação de um clique.
Descarregador e gestor de biblioteca de banda desenhada autoalojado que automatiza a monitorização de novas edições através de fontes NZB e torrent.
Escolha um plano VPS para Mylar3
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mylar3
Mylar3 é o fork de Python 3 ativamente mantido do Mylar — um descarregador de banda desenhada automatizado e gestor de biblioteca que monitoriza séries, coloca novos números em fila à medida que são lançados, entrega os downloads ao seu cliente existente e pós-processa os ficheiros CBR/CBZ resultantes numa biblioteca organizada. Comunica com o SABnzbd, NZBGet e uma vasta gama de clientes de torrent, incluindo qBittorrent, Transmission, Deluge e rTorrent.
Alojar o Mylar3 no seu próprio VPS mantém a sua lista de leitura, fila de monitorização e credenciais de cliente de download dentro da sua infraestrutura, em vez de um serviço SaaS. Combinado com um leitor de banda desenhada como o Komga ou o Kavita, a implementação torna-se uma pilha pessoal estilo Plex para banda desenhada — obtendo automaticamente novos números para uma biblioteca que leitores móveis e de desktop podem consumir de qualquer lugar.
Principais características de Mylar3
Listas de séries a ver
Acompanhe séries em curso, edições individuais, arcos de história e edições únicas para que os novos lançamentos sejam automaticamente colocados em fila no momento em que estiverem disponíveis.
NZB e clientes de torrent
Envie os downloads para SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent e outros clientes através das suas APIs padrão.
Integrações do Indexador
Pesquise em indexadores Newznab/Torznab, fornecedores DDL públicos e feeds RSS configuráveis para encontrar cada questão monitorizada.
Pós-processamento da biblioteca
Renomeia, move e etiqueta ficheiros descarregados para uma estrutura de pastas organizada (CBR/CBZ) adequada para Komga, Kavita, ComicRack e outros.
ComicVine metadados
Extrai a arte da capa, a numeração da edição e os metadados do editor do ComicVine para que a biblioteca permaneça consistente e bem etiquetada.
Agendador de fundo
Executa verificações agendadas contínuas para novos problemas, preenchimento retroativo em falta e tarefas de renomeação, para que a biblioteca se atualize sem intervenção manual.
Por que executar Mylar3 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.