O EMQX é um corretor de mensagens MQTT de código aberto e altamente escalável, projetado para IoT, automação industrial e streaming de dados em tempo real. Ele lida com milhões de conexões MQTT concorrentes com latência de sub-milissegundos e suporta MQTT 3.1, 3.1.1 e 5.0, juntamente com MQTT sobre WebSockets. Um motor de regras integrado permite processar, encaminhar e transformar mensagens de dispositivos sem escrever código de backend, conectando-se diretamente a bases de dados, serviços na nuvem e endpoints HTTP.

O dashboard web incluído fornece uma interface de gestão abrangente para monitorizar a saúde do cluster, estatísticas de conexão, árvores de subscrição e fluxos do motor de regras em tempo real. A auto-hospedagem do EMQX no seu VPS oferece controlo total sobre a sua infraestrutura de mensagens IoT — sem taxas de nuvem por mensagem, sem dependência de fornecedor e com total visibilidade da sua camada de comunicação de dispositivos.