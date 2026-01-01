Implemente o EMQX com instalação de um clique.
Broker MQTT de alto desempenho e código aberto para IoT e mensagens em tempo real com um painel de gestão web integrado.
Escolha um plano VPS para EMQX
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com EMQX
O EMQX é um corretor de mensagens MQTT de código aberto e altamente escalável, projetado para IoT, automação industrial e streaming de dados em tempo real. Ele lida com milhões de conexões MQTT concorrentes com latência de sub-milissegundos e suporta MQTT 3.1, 3.1.1 e 5.0, juntamente com MQTT sobre WebSockets. Um motor de regras integrado permite processar, encaminhar e transformar mensagens de dispositivos sem escrever código de backend, conectando-se diretamente a bases de dados, serviços na nuvem e endpoints HTTP.
O dashboard web incluído fornece uma interface de gestão abrangente para monitorizar a saúde do cluster, estatísticas de conexão, árvores de subscrição e fluxos do motor de regras em tempo real. A auto-hospedagem do EMQX no seu VPS oferece controlo total sobre a sua infraestrutura de mensagens IoT — sem taxas de nuvem por mensagem, sem dependência de fornecedor e com total visibilidade da sua camada de comunicação de dispositivos.
Principais características de EMQX
Suporte a MQTT 5.0
Implementação completa do MQTT 5.0, incluindo expiração de sessão, expiração de mensagens, códigos de razão, subscrições partilhadas e padrões de pedido/resposta para aplicações IoT modernas.
Motor de Regras Integrado
Processar, filtrar e encaminhar mensagens de dispositivos usando regras semelhantes a SQL que encaminham dados para bases de dados, Kafka, webhooks HTTP ou outros brokers MQTT sem código personalizado.
MQTT sobre WebSockets
Ligue os navegadores web e os clientes JavaScript diretamente ao EMQX através de ligações WebSocket seguras, permitindo painéis IoT em tempo real sem uma ponte separada.
Painel de Controlo de Gestão Web
Monitorize as contagens de ligação, árvores de subscrição, taxas de mensagens e o desempenho do motor de regras em tempo real através da interface web administrativa incorporada.
Alta Concorrência
EMQX gere milhões de ligações de dispositivos concorrentes num único nó, tornando-o adequado para tudo, desde pequenas configurações de automação residencial até implementações industriais de grande escala.
Por que executar EMQX na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.