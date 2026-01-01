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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com EMQX

O EMQX é um corretor de mensagens MQTT de código aberto e altamente escalável, projetado para IoT, automação industrial e streaming de dados em tempo real. Ele lida com milhões de conexões MQTT concorrentes com latência de sub-milissegundos e suporta MQTT 3.1, 3.1.1 e 5.0, juntamente com MQTT sobre WebSockets. Um motor de regras integrado permite processar, encaminhar e transformar mensagens de dispositivos sem escrever código de backend, conectando-se diretamente a bases de dados, serviços na nuvem e endpoints HTTP.

O dashboard web incluído fornece uma interface de gestão abrangente para monitorizar a saúde do cluster, estatísticas de conexão, árvores de subscrição e fluxos do motor de regras em tempo real. A auto-hospedagem do EMQX no seu VPS oferece controlo total sobre a sua infraestrutura de mensagens IoT — sem taxas de nuvem por mensagem, sem dependência de fornecedor e com total visibilidade da sua camada de comunicação de dispositivos.

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O que pode criar com {name}

Principais características de EMQX

Suporte a MQTT 5.0

Implementação completa do MQTT 5.0, incluindo expiração de sessão, expiração de mensagens, códigos de razão, subscrições partilhadas e padrões de pedido/resposta para aplicações IoT modernas.

Motor de Regras Integrado

Processar, filtrar e encaminhar mensagens de dispositivos usando regras semelhantes a SQL que encaminham dados para bases de dados, Kafka, webhooks HTTP ou outros brokers MQTT sem código personalizado.

MQTT sobre WebSockets

Ligue os navegadores web e os clientes JavaScript diretamente ao EMQX através de ligações WebSocket seguras, permitindo painéis IoT em tempo real sem uma ponte separada.

Painel de Controlo de Gestão Web

Monitorize as contagens de ligação, árvores de subscrição, taxas de mensagens e o desempenho do motor de regras em tempo real através da interface web administrativa incorporada.

Alta Concorrência

EMQX gere milhões de ligações de dispositivos concorrentes num único nó, tornando-o adequado para tudo, desde pequenas configurações de automação residencial até implementações industriais de grande escala.

Por que executar EMQX na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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