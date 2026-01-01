Implemente Maloja com instalação de um clique.
Base de dados de scrobbles de música autoalojada que transforma o seu histórico de audição em gráficos pessoais, estatísticas e perfis ao estilo Last.fm.
Escolha um plano VPS para Maloja
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Maloja
Maloja é um scrobbler de música de código aberto e autoalojado — pense num Last.fm pessoal — que regista cada faixa que reproduz e transforma o histórico em gráficos, classificações de artistas principais, gráficos de pulso temporal e resumos anuais. Aceita scrobbles de clientes que já comunicam com a API do Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers e integrações diretas de API de leitores como Plex, Jellyfin e Navidrome.
Autoalojar Maloja no seu próprio VPS mantém um registo privado e permanente dos seus dados de audição, em vez de os deixar numa plataforma de terceiros que pode encerrar, mudar os preços ou alterar a forma como os dados são expostos. Combinado com o enriquecimento de metadados do Last.fm, Spotify, MusicBrainz e TheAudioDB, obtém um painel de controlo de música pessoal rico que sobrevive à rotatividade de fornecedores.
Principais características de Maloja
Gráficos de escuta pessoais
Navegue pelos principais artistas, álbuns e faixas em intervalos de tempo configuráveis, com classificações, linhas de tendência e comparações por período.
API compatível com Last.fm
Aceite scrobbles de qualquer cliente que comunica com a API do Last.fm – telemóveis, leitores de ambiente de trabalho, scripts – sem escrever adaptadores personalizados.
Integrações do reprodutor
Receba scrobbles diretamente de Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble e outras pontes construídas pela comunidade.
Gráficos de tempo estilo pulso
Visualize com que frequência ouve artistas, álbuns ou faixas específicos ao longo de semanas, meses e anos para identificar redescobertas e maratonas de audição.
Enriquecimento de metadados
Extraia imagens de artistas e capas de álbuns de Last.fm, Spotify, MusicBrainz e TheAudioDB para que o seu painel de controlo tenha um aspeto cuidado e esteja pronto a usar.
Scrobbling de proxy Last.fm
Opcionalmente, encaminhe os scrobbles recebidos para o Last.fm para que o seu perfil público existente continue a ser atualizado enquanto também constrói um arquivo privado.
Por que executar Maloja na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.