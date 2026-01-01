Maloja é um scrobbler de música de código aberto e autoalojado — pense num Last.fm pessoal — que regista cada faixa que reproduz e transforma o histórico em gráficos, classificações de artistas principais, gráficos de pulso temporal e resumos anuais. Aceita scrobbles de clientes que já comunicam com a API do Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers e integrações diretas de API de leitores como Plex, Jellyfin e Navidrome.

Autoalojar Maloja no seu próprio VPS mantém um registo privado e permanente dos seus dados de audição, em vez de os deixar numa plataforma de terceiros que pode encerrar, mudar os preços ou alterar a forma como os dados são expostos. Combinado com o enriquecimento de metadados do Last.fm, Spotify, MusicBrainz e TheAudioDB, obtém um painel de controlo de música pessoal rico que sobrevive à rotatividade de fornecedores.