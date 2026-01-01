Gotify é um servidor de notificações push leve e de código aberto que permite enviar e receber mensagens em tempo real. Uma API REST simples facilita a integração de notificações de scripts, ferramentas de monitorização, cron jobs e aplicações sem depender de Firebase, Pushover ou qualquer outro serviço de terceiros. Suporta múltiplas aplicações cliente e organiza as notificações por origem com níveis de prioridade.

Autoalojar o Gotify mantém todos os dados de notificação no seu próprio VPS, garantindo privacidade e disponibilidade. A sua pegada de recursos mínima significa que funciona confortavelmente ao lado de outras aplicações sem competir por memória ou CPU.