Implemente o Gotify com instalação de um clique.
Servidor de notificações push autoalojado com uma API REST simples e entrega WebSocket em tempo real.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Gotify
Gotify é um servidor de notificações push leve e de código aberto que permite enviar e receber mensagens em tempo real. Uma API REST simples facilita a integração de notificações de scripts, ferramentas de monitorização, cron jobs e aplicações sem depender de Firebase, Pushover ou qualquer outro serviço de terceiros. Suporta múltiplas aplicações cliente e organiza as notificações por origem com níveis de prioridade.
Autoalojar o Gotify mantém todos os dados de notificação no seu próprio VPS, garantindo privacidade e disponibilidade. A sua pegada de recursos mínima significa que funciona confortavelmente ao lado de outras aplicações sem competir por memória ou CPU.
Principais características de Gotify
Simples REST API
Envie notificações a partir de qualquer script ou aplicação com um único pedido HTTP POST — sem necessidade de SDK e sem configuração complexa.
WebSockets em tempo real
As mensagens são enviadas instantaneamente para clientes conectados via WebSocket, garantindo que os alertas apareçam nos seus dispositivos no momento em que são enviados.
Android e Clientes Web
Receba notificações em dispositivos Android com a aplicação oficial, ou monitorize mensagens em qualquer navegador através da interface web incorporada.
Suporte para várias aplicações
Organize as notificações por aplicação de origem com tokens separados e níveis de prioridade, mantendo os alertas de monitorização, backups e eventos de CI claramente separados.
Extensibilidade de Plugins
Estenda o Gotify com plugins da comunidade para adicionar novas fontes de notificação, regras de reencaminhamento e integrações personalizadas sem modificar o servidor principal.
Por que executar Gotify na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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