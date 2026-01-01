Implemente WBO com instalação de um clique.
Quadro branco colaborativo em tempo real para brainstorming de equipa, reuniões remotas e planeamento visual numa tela partilhada.
Escolha um plano VPS para WBO
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WBO
O WBO (Whiteboard Online) é um quadro branco colaborativo em tempo real autoalojado que permite a vários utilizadores desenhar, escrever e anotar num quadro infinito partilhado em simultâneo. Suporta desenho à mão livre, formas geométricas, texto e inserção de imagens com sincronização instantânea entre todos os participantes conectados.
Autoalojar o WBO num VPS dá às equipas um quadro branco privado que permanece ativo entre sessões sem expor o conteúdo a serviços de terceiros. O quadro persistente permanece acessível num URL estável para projetos em curso, tornando-o ideal para planeamento de sprints remoto, ensino, diagramas técnicos e sessões de brainstorming criativas.
Principais características de WBO
Colaboração em tempo real
Vários utilizadores desenham e anotam na mesma tela simultaneamente com sincronização instantânea e sem necessidade de atualização.
Tela persistente
O conteúdo do quadro branco é guardado automaticamente e acessível no mesmo URL sempre que os participantes se reconectarem.
Ferramentas de desenho
Desenho à mão livre, formas geométricas, etiquetas de texto e carregamento de imagens cobrem toda a gama de casos de uso de quadro branco.
Não é necessária uma conta
Qualquer pessoa com o URL do quadro branco pode aderir e contribuir imediatamente sem barreiras de registo ou de início de sessão.
Por que executar WBO na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion