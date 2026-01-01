O WBO (Whiteboard Online) é um quadro branco colaborativo em tempo real autoalojado que permite a vários utilizadores desenhar, escrever e anotar num quadro infinito partilhado em simultâneo. Suporta desenho à mão livre, formas geométricas, texto e inserção de imagens com sincronização instantânea entre todos os participantes conectados.

Autoalojar o WBO num VPS dá às equipas um quadro branco privado que permanece ativo entre sessões sem expor o conteúdo a serviços de terceiros. O quadro persistente permanece acessível num URL estável para projetos em curso, tornando-o ideal para planeamento de sprints remoto, ensino, diagramas técnicos e sessões de brainstorming criativas.