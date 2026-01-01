O Ombi é o sistema de pedidos autoalojado padrão para famílias que utilizam Plex, Emby ou Jellyfin. Os utilizadores iniciam sessão com a sua conta de servidor de multimédia existente e pedem filmes, séries de TV, álbuns de música e conteúdo 4K através de uma interface web refinada e otimizada para dispositivos móveis. Cada pedido entra numa fila de aprovação configurável e, em seguida, encaminha automaticamente os itens aprovados para o Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato para processamento.

Alojando o Ombi por conta própria num VPS, oferece aos seus utilizadores um processo direto de 'pedir primeiro' para a sua biblioteca de multimédia e oferece-lhe um único local para aprovar, rejeitar ou processar em lote os pedidos recebidos — sem expor os seus painéis de administração Arr à família.