Implemente Ombi com um clique.
Sistema de pedidos autoalojado para Plex, Emby e Jellyfin – os utilizadores pedem filmes e séries, aprova e processa automaticamente.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Ombi
O Ombi é o sistema de pedidos autoalojado padrão para famílias que utilizam Plex, Emby ou Jellyfin. Os utilizadores iniciam sessão com a sua conta de servidor de multimédia existente e pedem filmes, séries de TV, álbuns de música e conteúdo 4K através de uma interface web refinada e otimizada para dispositivos móveis. Cada pedido entra numa fila de aprovação configurável e, em seguida, encaminha automaticamente os itens aprovados para o Sonarr, Radarr, Lidarr ou CouchPotato para processamento.
Alojando o Ombi por conta própria num VPS, oferece aos seus utilizadores um processo direto de 'pedir primeiro' para a sua biblioteca de multimédia e oferece-lhe um único local para aprovar, rejeitar ou processar em lote os pedidos recebidos — sem expor os seus painéis de administração Arr à família.
Principais características de Ombi
Início de sessão para Plex, Emby e Jellyfin
Os utilizadores iniciam sessão com as suas credenciais existentes do servidor de multimédia para que não haja uma conta separada para gerir e as permissões permaneçam sincronizadas.
Pedidos de filmes, TV, música e 4K
Quotas por categoria, limites por utilizador e regras de aprovação permitem personalizar o que cada utilizador pode solicitar sem supervisão manual.
Preenchimento automático via Arr
Pedidos aprovados fluem diretamente para Sonarr, Radarr e Lidarr através das suas APIs REST, para que o conteúdo seja descarregado, processado e adicionado à biblioteca automaticamente.
Solicitar notificações
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, email e notificações push de aplicações móveis mantêm os administradores e utilizadores sincronizados à medida que os pedidos progridem.
Interface de utilizador e aplicações responsivas
Interface web responsiva e polida, além de aplicações complementares para iOS e Android, permitem que os membros da família solicitem e acompanhem conteúdo a partir de qualquer dispositivo.
Por que executar Ombi na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.