O NoteDiscovery é uma aplicação de apontamentos e base de conhecimento leve e autoalojada que armazena todo o conteúdo como ficheiros markdown simples em disco — sem base de dados, sem serviços externos, sem dependência de fornecedor. O editor suporta pré-visualização em tempo real, matemática LaTeX, diagramas Mermaid, blocos de código com realce de sintaxe e gravação automática. Uma vista de gráfico interativa visualiza as ligações entre os apontamentos através de wikilinks, e um painel de retro-ligações mostra quais os apontamentos que referenciam o atual — o fluxo de trabalho de pensamento ligado que torna ferramentas como o Obsidian populares, disponível inteiramente no seu próprio servidor.

Um servidor MCP (Model Context Protocol) incorporado permite que assistentes de IA como o Claude e o Cursor consultem e atualizem os seus apontamentos diretamente, tornando o NoteDiscovery uma das poucas aplicações de apontamentos autoalojadas com integração nativa de agentes de IA pronta a usar.