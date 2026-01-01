Implemente o NoteDiscovery com instalação num clique.
Base de conhecimento Markdown autoalojada com visualização em grafo, retro-ligações e integração de IA integrada via MCP.
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O que pode criar com NoteDiscovery
O NoteDiscovery é uma aplicação de apontamentos e base de conhecimento leve e autoalojada que armazena todo o conteúdo como ficheiros markdown simples em disco — sem base de dados, sem serviços externos, sem dependência de fornecedor. O editor suporta pré-visualização em tempo real, matemática LaTeX, diagramas Mermaid, blocos de código com realce de sintaxe e gravação automática. Uma vista de gráfico interativa visualiza as ligações entre os apontamentos através de wikilinks, e um painel de retro-ligações mostra quais os apontamentos que referenciam o atual — o fluxo de trabalho de pensamento ligado que torna ferramentas como o Obsidian populares, disponível inteiramente no seu próprio servidor.
Um servidor MCP (Model Context Protocol) incorporado permite que assistentes de IA como o Claude e o Cursor consultem e atualizem os seus apontamentos diretamente, tornando o NoteDiscovery uma das poucas aplicações de apontamentos autoalojadas com integração nativa de agentes de IA pronta a usar.
Principais características de NoteDiscovery
Vista de gráfico e backlinks
Visualize as ligações entre as notas como um gráfico interativo e veja quais as notas que fazem referência à atual — tornando mais fácil navegar numa base de conhecimento em crescimento.
Servidor MCP integrado
O suporte ao Protocolo de Contexto de Modelo Nativo permite que assistentes de IA como o Claude e o Cursor leiam e escrevam as suas notas diretamente, sem plugins ou configuração adicionais.
Editor de markdown rico
Pré-visualização em tempo real, renderização de matemática LaTeX, diagramas Mermaid, realce de sintaxe para mais de 50 idiomas e edição com painel dividido numa única interface baseada no navegador.
Partilha de notas públicas
Gere um URL partilhável protegido por token com código QR para qualquer nota, para que possa partilhar páginas individuais sem expor toda a base de conhecimento.
Suporte de desenho e multimédia
Incorpore imagens, áudio, vídeo e PDFs com pré-visualização incorporada, e crie esboços na aplicação guardados como ficheiros PNG juntamente com as notas de markdown.
Por que executar NoteDiscovery na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion