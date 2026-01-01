Implemente o Penpot com instalação de um clique.
Plataforma de design de UI/UX e prototipagem de código aberto, construída em padrões web para designers e programadores.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Penpot
O Penpot é a primeira plataforma de design e prototipagem de código aberto construída especificamente para a colaboração multidisciplinar entre designers e programadores. Ao contrário das alternativas proprietárias que prendem as equipas a modelos de subscrição e ecossistemas fechados, o Penpot é construído com base em padrões web abertos, produz SVG nativo e gera código pronto para CSS que os programadores podem usar diretamente nos seus projetos.
O autoalojamento do Penpot no seu próprio VPS mantém todos os ficheiros de design, trabalho de cliente e propriedade intelectual exclusivamente nos seus servidores — sem taxas por utilizador, sem dependência de fornecedor, e com controlo total sobre a sua infraestrutura de design e dados.
Principais características de Penpot
Colaboração em Tempo Real
Vários designers podem trabalhar no mesmo ficheiro simultaneamente com presença do cursor, comentários em linha e atualizações em tempo real.
Saída SVG nativa
Cada design exporta para SVG padrão com propriedades CSS que os programadores podem copiar diretamente para o código, eliminando as incertezas na entrega.
Sistema de Componentes
Crie sistemas de design escaláveis com componentes reutilizáveis, variantes, substituições aninhadas e bibliotecas partilhadas entre projetos.
Prototipagem Interativa
Crie protótipos clicáveis com transições, sobreposições e comportamentos de rolagem para testar e validar fluxos de utilizador antes do desenvolvimento.
Entrega ao programador
O painel de inspeção expõe valores CSS, dimensões e ativos para que os programadores obtenham especificações precisas sem precisar de acesso a ferramentas de design.
Ecossistema de Plugins
Estenda o Penpot com uma API de plugin JavaScript para criar fluxos de trabalho personalizados e integrar com a sua cadeia de ferramentas de design existente.
Por que executar Penpot na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.