O Penpot é a primeira plataforma de design e prototipagem de código aberto construída especificamente para a colaboração multidisciplinar entre designers e programadores. Ao contrário das alternativas proprietárias que prendem as equipas a modelos de subscrição e ecossistemas fechados, o Penpot é construído com base em padrões web abertos, produz SVG nativo e gera código pronto para CSS que os programadores podem usar diretamente nos seus projetos.

O autoalojamento do Penpot no seu próprio VPS mantém todos os ficheiros de design, trabalho de cliente e propriedade intelectual exclusivamente nos seus servidores — sem taxas por utilizador, sem dependência de fornecedor, e com controlo total sobre a sua infraestrutura de design e dados.