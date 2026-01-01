Implemente o DokuWiki com um clique.
Simples, plataforma wiki sem base de dados para documentação técnica e bases de conhecimento da equipa.
Escolha um plano VPS para DokuWiki
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DokuWiki
DokuWiki é uma wiki leve e em conformidade com os padrões que armazena todo o conteúdo em ficheiros de texto simples, em vez de uma base de dados. Este design baseado em ficheiros mantém a configuração mínima e torna as cópias de segurança trivialmente simples — basta copiar os ficheiros. Apesar da sua simplicidade, o DokuWiki oferece uma experiência de edição completa, organização hierárquica de espaços de nomes, controlo de acesso granular e um ecossistema de plugins extenso que pode estender a funcionalidade sem adicionar complexidade à infraestrutura.
O autoalojamento do DokuWiki no seu VPS mantém a sua documentação privada e acessível inteiramente nos seus próprios termos. Não há taxas por utilizador, sem dependências de serviços externos e sem dados a sair da sua infraestrutura — tornando-o uma escolha fiável a longo prazo para wikis internas, manuais técnicos e bases de conhecimento de equipa de qualquer dimensão.
Principais características de DokuWiki
Não é necessária base de dados
Todo o conteúdo é armazenado como ficheiros de texto simples, eliminando a sobrecarga de configuração e manutenção da base de dados comum a outras plataformas wiki.
Controlo de versões incorporado
Cada edição é registada com uma visualização completa das diferenças e uma reversão com um clique, para que nenhuma alteração de conteúdo seja permanentemente perdida.
Controlo de acesso flexível
Grupos de utilizadores e permissões ao nível da página permitem restringir ou abrir secções da wiki para o público certo.
Rico ecossistema de plugins
Centenas de plugins da comunidade adicionam funcionalidades como realce de sintaxe, diagramas, listas de tarefas e integrações sem tocar no código principal.
Cópias de segurança fáceis
Como o conteúdo são ficheiros simples, fazer uma cópia de segurança de toda a wiki é tão simples como copiar um diretório ou incluí-lo em qualquer estratégia de cópia de segurança baseada em ficheiros.
Por que executar DokuWiki na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.