DokuWiki é uma wiki leve e em conformidade com os padrões que armazena todo o conteúdo em ficheiros de texto simples, em vez de uma base de dados. Este design baseado em ficheiros mantém a configuração mínima e torna as cópias de segurança trivialmente simples — basta copiar os ficheiros. Apesar da sua simplicidade, o DokuWiki oferece uma experiência de edição completa, organização hierárquica de espaços de nomes, controlo de acesso granular e um ecossistema de plugins extenso que pode estender a funcionalidade sem adicionar complexidade à infraestrutura.

O autoalojamento do DokuWiki no seu VPS mantém a sua documentação privada e acessível inteiramente nos seus próprios termos. Não há taxas por utilizador, sem dependências de serviços externos e sem dados a sair da sua infraestrutura — tornando-o uma escolha fiável a longo prazo para wikis internas, manuais técnicos e bases de conhecimento de equipa de qualquer dimensão.