O Audiobookshelf é um servidor de multimédia abrangente e autoalojado, construído especificamente para audiolivros, podcasts e e-books. Oferece uma Progressive Web App acessível a partir de qualquer navegador, além de aplicações nativas para iOS e Android com suporte para audição offline. A plataforma transmite todos os formatos de áudio em tempo real, obtém metadados e capas automaticamente, e mantém o progresso de reprodução individual sincronizado em todos os dispositivos para cada utilizador.

O autoalojamento dá-lhe controlo total sobre a sua biblioteca de multimédia — sem taxas de subscrição, sem limites de tamanho de ficheiro e sem dependência de fornecedor. Ferramentas de download automático de podcasts, geração de feeds RSS, gestão de capítulos e fusão de ficheiros de áudio tornam o Audiobookshelf um substituto completo para plataformas comerciais de audiolivros, mantendo os seus hábitos de audição e conteúdo adquirido totalmente privados.