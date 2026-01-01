Implemente Audiobookshelf com instalação de um clique.
Servidor de audiolivros e podcasts autoalojado com suporte multiutilizador, aplicações móveis offline e obtenção automática de metadados.
Escolha um plano VPS para Audiobookshelf
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Audiobookshelf
O Audiobookshelf é um servidor de multimédia abrangente e autoalojado, construído especificamente para audiolivros, podcasts e e-books. Oferece uma Progressive Web App acessível a partir de qualquer navegador, além de aplicações nativas para iOS e Android com suporte para audição offline. A plataforma transmite todos os formatos de áudio em tempo real, obtém metadados e capas automaticamente, e mantém o progresso de reprodução individual sincronizado em todos os dispositivos para cada utilizador.
O autoalojamento dá-lhe controlo total sobre a sua biblioteca de multimédia — sem taxas de subscrição, sem limites de tamanho de ficheiro e sem dependência de fornecedor. Ferramentas de download automático de podcasts, geração de feeds RSS, gestão de capítulos e fusão de ficheiros de áudio tornam o Audiobookshelf um substituto completo para plataformas comerciais de audiolivros, mantendo os seus hábitos de audição e conteúdo adquirido totalmente privados.
Principais características de Audiobookshelf
Sincronização de progresso multiutilizador
Cada utilizador mantém o progresso de reprodução independente que sincroniza entre o navegador e os dispositivos móveis, tornando-o ideal para partilha em família ou no agregado familiar.
Aplicações móveis offline
As aplicações nativas para iOS e Android permitem aos utilizadores descarregar conteúdo para ouvir sem ligação à internet, perfeito para deslocações e viagens.
Obtenção automática de metadados
Capas e metadados são recolhidos automaticamente do Audible, Google Books, iTunes e outras fontes, mantendo a sua biblioteca com um aspeto cuidado sem esforço manual.
Gestão de Podcasts
Subscreva podcasts, descarregue automaticamente novos episódios e gere feeds RSS privados para que possa ouvir em qualquer leitor de podcasts que já utilize.
Ferramentas do capítulo
Edite e consulte os dados do capítulo através da API Audnexus e, em seguida, incorpore os metadados atualizados diretamente nos ficheiros de áudio para uma navegação precisa entre capítulos.
Por que executar Audiobookshelf na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.