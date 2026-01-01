Até 69% de desconto para Audiobookshelf

Implemente Audiobookshelf com instalação de um clique.

Servidor de audiolivros e podcasts autoalojado com suporte multiutilizador, aplicações móveis offline e obtenção automática de metadados.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49  € /mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
Implemente Audiobookshelf com instalação de um clique.

Escolha um plano VPS para Audiobookshelf

69% de desconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 131,76 € (preço normal de 431,76 €). Renovado por 11,99 €/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 191,76 € (preço normal de 527,76 €). Renovado por 14,99 €/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 263,76 € (preço normal de 863,76 €). Renovado por 27,99 €/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 527,76 € (preço normal de 1.559,76 €). Renovado por 49,99 €/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 131,76 € (preço normal de 431,76 €). Renovado por 11,99 €/mês.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
64% de desconto
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 191,76 € (preço normal de 527,76 €). Renovado por 14,99 €/mês.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 263,76 € (preço normal de 863,76 €). Renovado por 27,99 €/mês.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mês
Escolher plano
Obtenha 24 meses por 527,76 € (preço normal de 1.559,76 €). Renovado por 49,99 €/mês.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Audiobookshelf

O Audiobookshelf é um servidor de multimédia abrangente e autoalojado, construído especificamente para audiolivros, podcasts e e-books. Oferece uma Progressive Web App acessível a partir de qualquer navegador, além de aplicações nativas para iOS e Android com suporte para audição offline. A plataforma transmite todos os formatos de áudio em tempo real, obtém metadados e capas automaticamente, e mantém o progresso de reprodução individual sincronizado em todos os dispositivos para cada utilizador.

O autoalojamento dá-lhe controlo total sobre a sua biblioteca de multimédia — sem taxas de subscrição, sem limites de tamanho de ficheiro e sem dependência de fornecedor. Ferramentas de download automático de podcasts, geração de feeds RSS, gestão de capítulos e fusão de ficheiros de áudio tornam o Audiobookshelf um substituto completo para plataformas comerciais de audiolivros, mantendo os seus hábitos de audição e conteúdo adquirido totalmente privados.

Comece agora
O que pode criar com {name}

Principais características de Audiobookshelf

Sincronização de progresso multiutilizador

Cada utilizador mantém o progresso de reprodução independente que sincroniza entre o navegador e os dispositivos móveis, tornando-o ideal para partilha em família ou no agregado familiar.

Aplicações móveis offline

As aplicações nativas para iOS e Android permitem aos utilizadores descarregar conteúdo para ouvir sem ligação à internet, perfeito para deslocações e viagens.

Obtenção automática de metadados

Capas e metadados são recolhidos automaticamente do Audible, Google Books, iTunes e outras fontes, mantendo a sua biblioteca com um aspeto cuidado sem esforço manual.

Gestão de Podcasts

Subscreva podcasts, descarregue automaticamente novos episódios e gere feeds RSS privados para que possa ouvir em qualquer leitor de podcasts que já utilize.

Ferramentas do capítulo

Edite e consulte os dados do capítulo através da API Audnexus e, em seguida, incorpore os metadados atualizados diretamente nos ficheiros de áudio para uma navegação precisa entre capítulos.

Por que executar Audiobookshelf na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
Comece agora
Lance localmente. Cresça globalmente

Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

Comece agora

Explore mais aplicações para implementar

Immich

Immich

O Immich é uma solução de gestão de fotos e vídeos autoalojada de alto desempenho

Implementar
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Reproduza bibliotecas de música pessoais através de um servidor API compatível com Subsonic

Implementar
AllTube

AllTube

Interface web para descarregar vídeos do YouTube e outros sites

Implementar
Ver todas as aplicações

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.