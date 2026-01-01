O Forgejo é um serviço Git autoalojado, impulsionado pela comunidade, que surgiu como um fork do Gitea com um forte foco na transparência e no empoderamento do utilizador. Oferece tudo o que as equipas precisam para alojar, colaborar e gerir projetos de software — desde a gestão de repositórios e revisão de código até ao acompanhamento de problemas, wikis e Ações de CI/CD integradas — num pacote leve e eficiente em termos de recursos que funciona confortavelmente num pequeno VPS.

A autoalojagem da sua infraestrutura Git com o Forgejo significa propriedade total do seu código-fonte, sem dependência de plataformas de terceiros, e total conformidade com os requisitos de residência de dados. Obtém funcionalidades de colaboração de nível empresarial sem preços por utilizador ou o risco de alterações de política por parte de fornecedores externos que impeçam a sua equipa de aceder aos seus próprios repositórios.