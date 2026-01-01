Implemente Forgejo com instalação num clique.
Serviço Git autoalojado leve com uma interface web completa, pull requests, rastreamento de problemas e pipelines de CI/CD.
Escolha um plano VPS para Forgejo
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Forgejo
O Forgejo é um serviço Git autoalojado, impulsionado pela comunidade, que surgiu como um fork do Gitea com um forte foco na transparência e no empoderamento do utilizador. Oferece tudo o que as equipas precisam para alojar, colaborar e gerir projetos de software — desde a gestão de repositórios e revisão de código até ao acompanhamento de problemas, wikis e Ações de CI/CD integradas — num pacote leve e eficiente em termos de recursos que funciona confortavelmente num pequeno VPS.
A autoalojagem da sua infraestrutura Git com o Forgejo significa propriedade total do seu código-fonte, sem dependência de plataformas de terceiros, e total conformidade com os requisitos de residência de dados. Obtém funcionalidades de colaboração de nível empresarial sem preços por utilizador ou o risco de alterações de política por parte de fornecedores externos que impeçam a sua equipa de aceder aos seus próprios repositórios.
Principais características de Forgejo
Alojamento Git completo
Aloje repositórios com acesso SSH e HTTPS, proteção de ramificações e um visualizador de diferenças baseado na web para revisão de código.
Pull Requests e revisões
Fluxo de trabalho de revisão de código estruturado com comentários em linha, requisitos de aprovação e estratégias de fusão para controlo de qualidade.
Acompanhamento de Problemas
Rastreador de problemas integrado com etiquetas, marcos e quadros de projeto para gerir o trabalho juntamente com o código a que se refere.
Ações de CI/CD Integradas
Automação compatível com GitHub Actions permite-lhe executar testes e implementações diretamente no Forgejo sem serviços de CI externos.
Registo de Pacotes
Aloje imagens Docker, pacotes NPM e outros artefactos na mesma plataforma que o seu código-fonte para uma cadeia de fornecimento unificada.
Apoio à Federação
A federação baseada em ActivityPub permite a colaboração entre instâncias, reduzindo a dependência de qualquer provedor de alojamento centralizado único.
Por que executar Forgejo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.