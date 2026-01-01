Implemente o MistServer com instalação de um clique.
Kit de ferramentas de multimédia completo e de código aberto para construir e disponibilizar aplicações de streaming de internet estáveis em larga escala.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MistServer
MistServer é um kit de ferramentas de streaming de multimédia de código aberto e completo, concebido para a criação de aplicações de streaming na internet. Suporta uma vasta gama de protocolos de entrada e saída — incluindo RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT e RTSP — permitindo-lhe ingerir, processar e entregar multimédia a qualquer leitor ou dispositivo. Uma UI web incorporada na porta 4242 fornece configuração completa do servidor, gestão de streams e monitorização em tempo real sem ferramentas adicionais.
Concebido para programadores que criam aplicações de streaming over-the-top (OTT), o MistServer é leve, modular e de utilização gratuita para qualquer finalidade, incluindo comercial. O autoalojamento no seu VPS oferece-lhe controlo total sobre a sua infraestrutura de streaming, sem taxas por visualizador ou dependências de terceiros.
Principais características de MistServer
Suporte multi-protocolo
Ingerir e entregar streams através de RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT e RTSP a partir de um único servidor, sem configuração de plugins.
Configuração baseada na web
Configure fluxos, gira entradas e monitorize o desempenho do servidor a partir da interface web integrada sem acesso à linha de comandos.
Streaming de Baixa Latência
As opções de saída SRT e WebRTC permitem a transmissão com latência inferior a um segundo para eventos em direto e aplicações interativas.
OTT Aplicação Pronta
Construído para programadores que constroem plataformas de streaming OTT, o MistServer gere a camada de entrega de multimédia para que se possa focar na sua aplicação.
Arquitetura Modular
Remova os binários de protocolo não utilizados para reduzir a pegada do servidor, mantendo apenas os protocolos de streaming que a aplicação requer.
Por que executar MistServer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.