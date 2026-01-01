MistServer é um kit de ferramentas de streaming de multimédia de código aberto e completo, concebido para a criação de aplicações de streaming na internet. Suporta uma vasta gama de protocolos de entrada e saída — incluindo RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT e RTSP — permitindo-lhe ingerir, processar e entregar multimédia a qualquer leitor ou dispositivo. Uma UI web incorporada na porta 4242 fornece configuração completa do servidor, gestão de streams e monitorização em tempo real sem ferramentas adicionais.

Concebido para programadores que criam aplicações de streaming over-the-top (OTT), o MistServer é leve, modular e de utilização gratuita para qualquer finalidade, incluindo comercial. O autoalojamento no seu VPS oferece-lhe controlo total sobre a sua infraestrutura de streaming, sem taxas por visualizador ou dependências de terceiros.