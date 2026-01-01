Implemente FUXA com instalação de um clique.
Software SCADA/HMI de código aberto baseado na web para projetar visualizações de processos em tempo real e conectar a dispositivos industriais.
Escolha um plano VPS para FUXA
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FUXA
FUXA é uma plataforma SCADA/HMI/painel de controlo de código aberto, construída inteiramente para a web. O editor de arrastar e largar é executado no navegador, para que os engenheiros possam projetar representações de fábrica, painéis de controlo e ecrãs de operador sem instalar ferramentas proprietárias — e os mesmos ecrãs são renderizados em qualquer dispositivo com um navegador.
Autoalojar o FUXA no seu próprio VPS mantém os dados de tags, ficheiros de projeto e credenciais de dispositivos dentro da infraestrutura que controla, o que é importante para ambientes OT onde SCADA alojado na cloud raramente é uma opção. O runtime Node.js vem com drivers nativos para Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT e Ethernet/IP, para que possa comunicar com PLCs e dispositivos de campo existentes sem gateways adicionais.
Principais características de FUXA
Editor online
Crie ecrãs SCADA, dashboards e alarmes diretamente no browser com um editor de arrastar e largar – sem necessidade de ferramentas de engenharia exclusivas para Windows.
Protocolos Industriais
Controladores nativos para Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT e Ethernet/IP conectam o FUXA a PLCs e dispositivos de campo imediatamente.
Etiquetas em tempo real
Associe elementos no ecrã a etiquetas de dispositivos em tempo real e observe os valores a atualizar em tempo real com suporte de historiador integrado para tendências e relatórios.
Alarmes e eventos
Configure alarmes baseados em limiares com fluxos de trabalho de reconhecimento e persista um histórico de eventos para auditorias e análise pós-incidente.
Gráficos baseados em SVG
Gráficos vetoriais escaláveis mantêm as representações nítidas em qualquer tamanho de ecrã, desde os HMIs do operador até aos grandes painéis de controlo de visão geral na parede da sala de controlo.
Lógica programável
Adicione lógica JavaScript personalizada para lidar com cálculos, transformações e comportamento condicional sem reconstruir a aplicação.
Por que executar FUXA na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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