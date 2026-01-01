FUXA é uma plataforma SCADA/HMI/painel de controlo de código aberto, construída inteiramente para a web. O editor de arrastar e largar é executado no navegador, para que os engenheiros possam projetar representações de fábrica, painéis de controlo e ecrãs de operador sem instalar ferramentas proprietárias — e os mesmos ecrãs são renderizados em qualquer dispositivo com um navegador.

Autoalojar o FUXA no seu próprio VPS mantém os dados de tags, ficheiros de projeto e credenciais de dispositivos dentro da infraestrutura que controla, o que é importante para ambientes OT onde SCADA alojado na cloud raramente é uma opção. O runtime Node.js vem com drivers nativos para Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT e Ethernet/IP, para que possa comunicar com PLCs e dispositivos de campo existentes sem gateways adicionais.