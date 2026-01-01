Implemente Agora com instalação de um clique.
Monitorização de Docker e Kubernetes com configuração zero, incluindo saúde dos contentores, verificações de endpoints, certificados e uma página de estado pública.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Maintenant
Maintenant é uma ferramenta de monitorização unificada de código aberto que substitui várias ferramentas autoalojadas de uma só vez. Basta implementar um único contentor e este descobre automaticamente todas as cargas de trabalho no seu anfitrião, monitorizando o estado do contentor, o uso de recursos, os pontos de extremidade HTTP e TCP, os certificados TLS, as atualizações de imagem e os riscos de segurança de rede a partir de um painel de controlo alimentado por Go.
Concebido para autoalojadores e pequenas equipas, o Maintenant é fornecido como um único binário suportado por SQLite, sem necessidade de base de dados externa ou de remetente de registos. É deliberadamente fornecido sem autenticação incorporada e destina-se a ser colocado atrás do seu proxy inverso existente, para que mantenha uma única camada de identidade em toda a sua pilha enquanto possui cada métrica, linha de registo e alerta sem preços por anfitrião ou por métrica.
Principais características de Maintenant
Descoberta automática de contentores
Deteta cada contentor Docker e carga de trabalho Kubernetes no momento em que inicia, com alterações de estado, ciclos de reinício e transmissão de registos incluídos.
Endpoint e verificações de heartbeat
Define monitores de pulsação HTTP, TCP e cron através de etiquetas Docker com limiares de falha e recuperação configuráveis.
Monitorização de certificados TLS
Importa automaticamente certificados de endpoints HTTPS monitorizados e alerta aos 30, 14, 7, 3 e 1 dias antes da expiração.
Métricas de recursos
Apresenta gráficos em tempo real de CPU, memória, rede e E/S de disco por contentor, com alertas de limite com supressão de ruído para manter o ruído baixo.
Atualizar inteligência
Analisa registos OCI para comparar resumos de imagens, para que saiba exatamente quais cargas de trabalho têm versões mais recentes à espera.
Página de estado pública
Agrega a severidade de monitorização numa página de estado em tempo real, alimentada por eventos enviados pelo servidor, para clientes e colegas de equipa.
Por que executar Maintenant na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
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