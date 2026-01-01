Snac2 é uma instância ActivityPub minimalista escrita em C portátil, sem dependências de base de dados – todos os dados são armazenados como ficheiros simples em disco. Concebido para indivíduos e pequenas instâncias, federa com Mastodon, Pleroma, Pixelfed e o Fediverso mais amplo, enquanto funciona confortavelmente em pequenas instâncias VPS ou computadores de placa única.

O autoalojamento do Snac2 oferece-lhe uma identidade pessoal no Fediverso sem depender de instâncias de terceiros que podem encerrar, desfederalizar-se ou alterar políticas. A arquitetura de binário único, a ausência de base de dados e a API compatível com Mastodon tornam o Snac2 uma das formas mais leves e sustentáveis de participar em redes sociais descentralizadas.