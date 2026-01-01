Implemente o Snac2 com instalação de um clique.
Servidor ActivityPub minimalista de utilizador único, escrito em C portátil, para aderir ao Fediverso com um consumo de recursos negligenciável.
Escolha um plano VPS para Snac2
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Snac2
Snac2 é uma instância ActivityPub minimalista escrita em C portátil, sem dependências de base de dados – todos os dados são armazenados como ficheiros simples em disco. Concebido para indivíduos e pequenas instâncias, federa com Mastodon, Pleroma, Pixelfed e o Fediverso mais amplo, enquanto funciona confortavelmente em pequenas instâncias VPS ou computadores de placa única.
O autoalojamento do Snac2 oferece-lhe uma identidade pessoal no Fediverso sem depender de instâncias de terceiros que podem encerrar, desfederalizar-se ou alterar políticas. A arquitetura de binário único, a ausência de base de dados e a API compatível com Mastodon tornam o Snac2 uma das formas mais leves e sustentáveis de participar em redes sociais descentralizadas.
Principais características de Snac2
Não é necessária base de dados
Todas as publicações, seguidores e configuração residem como ficheiros simples em disco – sem MySQL ou PostgreSQL para instalar, otimizar ou fazer cópias de segurança separadamente.
Compatibilidade da API Mastodon
Utilize os clientes Mastodon para dispositivos móveis e desktop existentes para publicar, navegar nas cronologias e gerir as notificações sem aprender novas ferramentas.
Federação ActivityPub
Siga e interaja com utilizadores no Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma e qualquer outro servidor compatível com ActivityPub na Fediverse.
Pegada de recursos minúscula
Escrito em C portátil como um único binário estático e de fácil utilização, o Snac2 funciona com alguns megabytes de RAM e fica inativo com um uso de CPU próximo de zero.
Suporte multiutilizador
Alojar mais de uma conta na mesma instância a partir da linha de comandos, útil para famílias ou pequenas comunidades que partilham um VPS.
Design com foco na privacidade
Sem rastreamento, sem análises, sem scripts de terceiros – a linha do tempo permanece no VPS e a lista de seguidores nunca sai do disco.
Por que executar Snac2 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.