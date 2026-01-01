Faktory é um servidor de tarefas em segundo plano autónomo que oferece um processamento de tarefas poderoso a qualquer linguagem de programação. Oferece uma interface simples baseada em protocolo para que os workers escritos em Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP e outros possam partilhar a mesma infraestrutura de tarefas sem estarem presos a um único ecossistema de linguagem.

Alojar o Faktory no seu VPS dá-lhe controlo total sobre as filas de tarefas, lógica de repetição e dados de desempenho. O painel de controlo web integrado permite monitorizar o débito, inspecionar tarefas falhadas e gerir filas em tempo real sem ferramentas adicionais.