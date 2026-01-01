Implemente o Faktory com instalação de um clique.
Servidor de tarefas em segundo plano de alto desempenho e independente de linguagem, com uma interface web integrada para monitorizar e gerir tarefas.
Escolha um plano VPS para Faktory
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Faktory
Faktory é um servidor de tarefas em segundo plano autónomo que oferece um processamento de tarefas poderoso a qualquer linguagem de programação. Oferece uma interface simples baseada em protocolo para que os workers escritos em Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP e outros possam partilhar a mesma infraestrutura de tarefas sem estarem presos a um único ecossistema de linguagem.
Alojar o Faktory no seu VPS dá-lhe controlo total sobre as filas de tarefas, lógica de repetição e dados de desempenho. O painel de controlo web integrado permite monitorizar o débito, inspecionar tarefas falhadas e gerir filas em tempo real sem ferramentas adicionais.
Principais características de Faktory
Design Agnóstico de Idioma
Qualquer linguagem com uma biblioteca cliente Faktory pode enfileirar e processar tarefas, tornando fácil a integração em pilhas poliglota.
Painel de controlo web integrado
Monitorize as profundidades da fila, o débito de tarefas e as falhas através de uma UI intuitiva baseada no navegador, disponível pronta a usar.
Persistência de Trabalho Fiável
As tarefas são armazenadas em disco utilizando um armazenamento incorporado compatível com Redis, garantindo que nenhum trabalho seja perdido em caso de reinícios ou falhas.
Tentativas automáticas
Tarefas falhadas são automaticamente repetidas com agendamentos de repetição configuráveis, reduzindo a intervenção manual para erros transitórios.
Prioritização de fila
Encaminha tarefas para filas nomeadas com pesos configuráveis, para que o trabalho de alta prioridade seja sempre processado primeiro.
Por que executar Faktory na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.