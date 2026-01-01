O Linkding é um gestor de marcadores autoalojado, otimizado e construído para velocidade e simplicidade. Extrai automaticamente títulos e descrições de páginas quando guarda um link, suporta etiquetagem hierárquica e oferece uma pesquisa de texto completo poderosa em toda a sua coleção. A interface sem desordem mantém o foco nos seus marcadores em vez de na própria ferramenta.

Alojar o Linkding no seu próprio VPS mantém os seus hábitos de navegação e interesses de pesquisa completamente privados, sem anúncios, sem rastreamento e sem acesso de terceiros. Um único contentor leve com armazenamento SQLite significa uso mínimo de recursos e fácil manutenção.