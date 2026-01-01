Implemente o Linkding com instalação de um clique.
Gestor de marcadores minimalista e autoalojado com organização baseada em etiquetas e pesquisa de texto completo.
Escolha um plano VPS para Linkding
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Linkding
O Linkding é um gestor de marcadores autoalojado, otimizado e construído para velocidade e simplicidade. Extrai automaticamente títulos e descrições de páginas quando guarda um link, suporta etiquetagem hierárquica e oferece uma pesquisa de texto completo poderosa em toda a sua coleção. A interface sem desordem mantém o foco nos seus marcadores em vez de na própria ferramenta.
Alojar o Linkding no seu próprio VPS mantém os seus hábitos de navegação e interesses de pesquisa completamente privados, sem anúncios, sem rastreamento e sem acesso de terceiros. Um único contentor leve com armazenamento SQLite significa uso mínimo de recursos e fácil manutenção.
Principais características de Linkding
Organização por Tags
Organize marcadores com etiquetas hierárquicas e preenchimento automático para categorizar e recuperar rapidamente as ligações guardadas.
Pesquisa de Texto Completo
Pesquise em títulos de marcadores, descrições e conteúdo de páginas arquivadas para encontrar exatamente o que guardou.
Arquivamento Automático
Arquive instantâneos de página completa para poupar tempo, para que o conteúdo marcado permaneça acessível mesmo quando os URLs originais desaparecem.
Extensões do Navegador
Guarde páginas no Linkding diretamente do seu navegador com extensões dedicadas para Chrome e Firefox.
Acesso à API REST
Automatize a gestão de marcadores e integre com outras ferramentas através de uma API REST limpa.
Por que executar Linkding na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion