Modelos de newsletters para e-commerce
Utilize modelos de newsletters para e-commerce para promover produtos, destacar ofertas e trazer clientes de volta à sua loja.
Da ideia à newsletter em minutos
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Utilize o prompt por trás desse modelo para recriar o estilo no Reach.
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Personalize e envie
Edite o layout e o texto e, em seguida, envie o seu boletim informativo quando estiver pronto.
Perguntas frequentes sobre modelos de newsletters para e-commerce
Encontre respostas a perguntas frequentes sobre os modelos de newsletters para e-commerce da Reach.
Qual o papel das newsletters de e-commerce na fidelização de clientes?
Os boletins informativos de comércio eletrónico ajudam a trazer os clientes de volta à sua loja, lembrando-os sobre produtos, ofertas e novidades.
Como escolho os produtos que quero destacar num boletim informativo?
Destaque produtos novos, populares ou com links para promoções para dar aos leitores um motivo claro para clicar.
O que torna uma newsletter de e-commerce fácil de utilizar?
Imagens de produto nítidas, descrições curtas e ligações diretas para as páginas dos produtos ajudam os leitores a passar do e-mail à compra mais rapidamente.
Cresça com o email marketing.
Lance a sua newsletter em poucos minutos com o teste gratuito de 1 ano do Reach e comece a enviar campanhas de e-mail com inteligência artificial hoje mesmo.