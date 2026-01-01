AstrBot هي منصة روبوت محادثة مفتوحة المصدر وغنية بالميزات، حائزة على أكثر من 25,000 نجمة على GitHub، تربط بين نماذج اللغة الكبيرة وتطبيقات المراسلة الشائعة. توفر إطار عمل موحدًا لنشر الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر منصات مثل Telegram وDiscord وSlack وWeChat وQQ وDingTalk وFeishu وLINE. بفضل الدعم المدمج للمحادثات متعددة الوسائط، والوكلاء، وقواعد المعرفة، ونظام بيئي مزدهر يضم أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية، أصبح AstrBot أحد أشهر أطر عمل روبوتات المحادثة مفتوحة المصدر المتاحة.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم المطورون وعشاق الذكاء الاصطناعي AstrBot لإنشاء رفقاء ذكاء اصطناعي شخصيين يعملون عبر جميع منصات المراسلة الخاصة بهم من خلال نشر واحد. تقوم فرق خدمة العملاء بنشره كروبوت دعم ذكي يستفيد من قواعد المعرفة الخاصة بالشركة للإجابة على الأسئلة تلقائيًا. تقوم فرق الشركات ببناء روبوتات إنتاجية داخلية تتكامل مع أدوات سير العمل من خلال MCP وقدرات الوكيل. يستخدم مديرو المجتمع AstrBot للإشراف على الدردشات الجماعية وتحسينها بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستجابات تلقائية، ووظائف إضافية مخصصة.

الميزات الرئيسية

دعم المراسلة متعدد المنصات: Telegram وDiscord وSlack وWeChat وQQ وDingTalk وFeishu وLINE والمزيد

واجهة مستخدم ويب مدمجة (WebUI) لسهولة التكوين وإدارة الإضافات والمراقبة في الوقت الفعلي

بيئة اختبار الوكيل (Agent sandbox) لتنفيذ التعليمات البرمجية الآمن والمعزول داخل المحادثات

تكامل قاعدة المعرفة لاستجابات الذكاء الاصطناعي الواعية بالسياق

دعم MCP (بروتوكول سياق النموذج) للاستخدام المتقدم للأدوات وسير عمل الوكلاء

أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية مع تثبيت بنقرة واحدة من سوق الإضافات

دعم المحادثات متعددة الوسائط بما في ذلك النصوص والصور والصوت

التكامل مع موفري LLM ومنصات الوكلاء مثل Dify وCoze وAlibaba Cloud

التدويل (i18n) مع دعم واجهة متعددة اللغات

تخزين SQLite خفيف الوزن بدون تبعيات قاعدة بيانات خارجية

