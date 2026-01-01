AstrBot

AstrBot

AstrBot एक ओपन-सोर्स मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म AI चैटबॉट फ्रेमवर्क है।

AstrBot को डिप्लॉय करने के लिए VPS प्लान चुनें

KVM 2
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
799.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹1,199.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

AstrBot के बारे में

AstrBot एक सुविधाओं से भरपूर, ओपन-सोर्स चैटबॉट प्लेटफॉर्म है जिसके 25,000 से अधिक GitHub स्टार्स हैं, जो बड़े भाषा मॉडल और लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लिकेशन को जोड़ता है। यह Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu और LINE जैसे प्लेटफॉर्म पर कन्वर्सेशनल AI को डिप्लॉय करने के लिए एक एकीकृत फ्रेमवर्क प्रदान करता है। मल्टीमॉडल कन्वर्सेशन, एजेंट, नॉलेज बेस और 1,000 से अधिक कम्युनिटी प्लगइन्स के एक संपन्न इकोसिस्टम के लिए बिल्ट-इन सपोर्ट के साथ, AstrBot उपलब्ध सबसे लोकप्रिय ओपन-सोर्स चैटबॉट फ्रेमवर्क में से एक बन गया है।

सामान्य उपयोग के मामले

डेवलपर्स और AI उत्साही AstrBot का उपयोग पर्सनल AI कंपेनियन बनाने के लिए करते हैं जो एक ही डिप्लॉयमेंट से उनके सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। ग्राहक सेवा टीमें इसे एक इंटेलिजेंट सपोर्ट बॉट के रूप में डिप्लॉय करती हैं जो कंपनी के नॉलेज बेस का लाभ उठाकर सवालों के जवाब ऑटोमैटिकली देता है। एंटरप्राइज़ टीमें इंटरनल प्रोडक्टिविटी बॉट बनाती हैं जो MCP और एजेंट क्षमताओं के माध्यम से वर्कफ़्लो टूल्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं। कम्युनिटी मैनेजर AI-पावर्ड फीचर्स, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स और कस्टम प्लगइन फंक्शनैलिटी का उपयोग करके ग्रुप चैट को मॉडरेट और बेहतर बनाने के लिए AstrBot का उपयोग करते हैं।

मुख्य विशेषताएं

  • मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म मैसेजिंग सपोर्ट: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, और बहुत कुछ
  • आसान कॉन्फ़िगरेशन, प्लगइन मैनेजमेंट और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए बिल्ट-इन WebUI
  • कन्वर्सेशन के भीतर सुरक्षित, आइसोलेटेड कोड एग्जीक्यूशन के लिए एजेंट सैंडबॉक्स
  • कॉन्टेक्स्ट-अवेयर AI रिस्पॉन्स के लिए नॉलेज बेस इंटीग्रेशन
  • एडवांस्ड टूल उपयोग और एजेंट वर्कफ़्लो के लिए MCP (मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल) सपोर्ट
  • प्लगइन मार्केटप्लेस से वन-क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ 1,000 से अधिक कम्युनिटी प्लगइन्स
  • टेक्स्ट, इमेज और वॉयस सहित मल्टीमॉडल कन्वर्सेशन सपोर्ट
  • LLM प्रोवाइडर्स और Dify, Coze, और Alibaba Cloud जैसे एजेंट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन
  • मल्टी-लैंग्वेज इंटरफ़ेस सपोर्ट के साथ इंटरनेशनलइज़ेशन (i18n)
  • कोई बाहरी डेटाबेस डिपेंडेंसी के बिना लाइटवेट SQLite स्टोरेज

Hostinger VPS पर AstrBot को क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर AstrBot चलाने से आपको अपने डेटा और कॉन्फ़िगरेशन पर पूर्ण नियंत्रण के साथ एक डेडिकेटेड, हमेशा चालू रहने वाला चैटबॉट प्लेटफॉर्म मिलता है। शेयर्ड होस्टिंग या सर्वरलेस सॉल्यूशन के विपरीत, एक VPS रियल-टाइम मैसेजिंग इंटीग्रेशन के लिए आवश्यक परसिस्टेंट कनेक्शन प्रदान करता है और LLM इंटरैक्शन के लिए कम्प्यूटेशनल रिसोर्स। Hostinger VPS के साथ, आपका AstrBot इंस्टेंस कम लेटेंसी के साथ 24/7 चलता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके चैटबॉट सभी कनेक्टेड प्लेटफॉर्म पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट का यह भी मतलब है कि आपकी API कीज़, कन्वर्सेशन डेटा और नॉलेज बेस आपके पूर्ण नियंत्रण में निजी और सुरक्षित रहते हैं।

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KVM 2
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
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