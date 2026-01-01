1-क्लिक ओपनक्लॉ: आपका 24/7 एआई सहायक
ओपनक्लॉ को एक क्लिक में प्राप्त करें और बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन और छिपे हुए चरणों के दैनिक कार्यों को स्वचालित करें।
एआई क्रेडिट पहले से इंस्टॉल हैं
AI क्रेडिट का उपयोग OpenClaw को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। AI क्रेडिट सेट अप करने और टॉप अप करने के लिए किसी तृतीय-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यह सब एक ही स्थान पर उपलब्ध है।
एक क्लिक में सेटअप करें
ओपनक्लॉ को इंस्टॉल करना आसान है, इसलिए यह शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है।
सुरक्षित और गोपनीय
OpenClaw को एक आइसोलेटेड docker वातावरण में होस्ट किया जाता है, जिसका मतलब है कि डेटा और चैट लॉग्स आपके नियंत्रण में रहते हैं।
एक ही प्लान में अपनी सभी ज़रूरतें पूरी करें
3 आसान चरणों में OpenClaw को डिप्लॉय करें
ओपनक्लॉ को एक क्लिक में इंस्टॉल करें
अपना प्लान शुरू करें, हम सेटअप को स्वचालित रूप से संभाल लेंगे। किसी भी तकनीकी अनुभव की आवश्यकता नहीं है।
आप जहां चैट करना चाहते हैं, वह स्थान चुनें
टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ें और कुछ ही सेकंड में अपने एआई सहायक के साथ बातचीत शुरू करें।
ओपनक्लॉ उपयोग के लिए तैयार है
किसी अतिरिक्त सेटअप की आवश्यकता नहीं है, आपका ओपनक्लॉ एआई सहायक लाइव है और काम शुरू करने के लिए तैयार है।
आप OpenClaw से क्या-क्या बना सकते हैं?
व्यक्तिगत उत्पादकता सहायक
ओपनक्लॉ कार्यों को प्रबंधित कर सकता है, रिमाइंडर सेट कर सकता है, बातचीत का सारांश बना सकता है और कम मैन्युअल प्रयास के साथ आपकी अनुसूची की योजना बनाने में आपकी मदद कर सकता है।
बिक्री सहायक
नई पूछताछों को स्वचालित रूप से संभालें, संपर्क विवरण एकत्र करें और गंभीर संभावित ग्राहकों को सामान्य प्रश्नों से अलग करें।
कोडिंग सहायक
OpenClaw की मदद से कोड लिखें, सुधारें और उसमें मौजूद त्रुटियों को दूर करें। यह अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाता है और विकास को सुगम बनाने के लिए सुधार के सुझाव देता है।
शोधकर्ता
जानकारी जुटाने, सामग्री का सारांश निकालने और विकल्पों की तुलना करने के लिए OpenClaw का उपयोग करें। इससे आप घंटों शोध किए बिना ही बेहतर निर्णय ले सकेंगे।
सोशल मीडिया प्लानर
अब कभी भी खाली पन्ने को घूरते रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट लिखें, कंटेंट के लिए आइडिया जनरेट करें और पब्लिशिंग शेड्यूल प्लान करें।
सहायता विशेषज्ञ
ग्राहकों के आम सवालों के जवाब दें और आसान चरणों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से मार्गदर्शन करें। OpenClaw बार-बार दिए जाने वाले जवाबों को कम करता है और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाता है।
होस्टिंगर के साथ ओपनक्लॉ बनाम अन्य
Hostinger के साथ OpenClaw क्यों तैनात करें?
एक-क्लिक सेटअप
OpenClaw को तुरंत लॉन्च करें। कोई मैनुअल सेटअप नहीं, कोई जटिल कॉन्फ़िगरेशन नहीं।
एआई क्रेडिट पहले से इंस्टॉल हैं
एआई सहायक प्रतिक्रियाएँ देने और कार्यों को पूरा करने के लिए क्रेडिट का उपयोग करते हैं। हमने इन्हें आपके लिए पहले ही जोड़ दिया है, इसलिए आप तुरंत ओपनक्लॉ का उपयोग शुरू कर सकते हैं।
डिफ़ॉल्ट रूप से निजी और सुरक्षित
OpenClaw एक निजी वॉल्ट पर चलता है, इसलिए आपका डेटा और चैट लॉग निजी रहते हैं।
आपके लिए सेटअप और परीक्षण किया गया
आपको शुरुआत से ही OpenClaw का एक स्थिर और सत्यापित संस्करण मिलता है। हम परीक्षण और संगतता का ध्यान रखते हैं।
यह 24/7 चलता है
आपका ओपनक्लॉ असिस्टेंट चौबीसों घंटे ऑनलाइन रहता है, और आपके ऑफलाइन होने पर भी कार्यों और बातचीत को संभालता है।
आपके एआई को अपना खुद का इनबॉक्स मिलेगा
आप अपने व्यक्तिगत ईमेल का उपयोग करने के बजाय, बेहतर सुरक्षा के लिए एक अलग ओपनक्लॉ मेलबॉक्स चुन सकते हैं।
ओपनक्लॉ होस्टिंगर के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या ओपनक्लॉ को सेटअप करने के लिए मुझे किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है?
एआई क्रेडिट कैसे काम करते हैं, और क्या मुझे बाहरी खाते बनाने की आवश्यकता है?
क्या मेरा डेटा गोपनीय और सुरक्षित है?
वन-क्लिक ओपनक्लॉ और वीपीएस पर ओपनक्लॉ चलाने में क्या अंतर है?
वीपीएस के साथ, आपको सर्वर पर पूर्ण रूट एक्सेस और पूरा नियंत्रण मिलता है — लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सेटअप, अपडेट और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी ही है। 1-क्लिक ओपनक्लॉ इस सारी जटिलता को दूर कर देता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालते हैं, आपके इंस्टेंस को नवीनतम स्थिर संस्करण पर रखते हैं, और सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ते हैं — ताकि आप सर्वर के प्रबंधन की चिंता किए बिना अपने एआई सहायक का उपयोग करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। यदि आप एक डेवलपर हैं जो पूर्ण अनुकूलन चाहते हैं, तो हमारे वीपीएस ओपनक्लॉ प्लान आपके लिए बेहतर विकल्प हैं।
मैं OpenClaw का उपयोग करके वास्तव में क्या कर सकता हूँ?
ओपनक्लॉ आपका निजी एआई सहायक है जो 24/7 काम करता है, यहां तक कि जब आपका लैपटॉप बंद हो तब भी। आप इसे अपने पसंदीदा मैसेजिंग ऐप्स - जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्लैक और डिस्कोर्ड - से कनेक्ट कर सकते हैं और इसका उपयोग दैनिक कार्यों को स्वचालित करने, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बातचीत प्रबंधित करने, संभावित ग्राहकों से संपर्क करने, ब्राउज़र ऑटोमेशन चलाने और बहुत कुछ करने के लिए कर सकते हैं। इसे एक ऐसे डिजिटल टीम सदस्य के रूप में समझें जो कभी सोता नहीं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है।