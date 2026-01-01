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1-क्लिक ओपनक्लॉ: आपका 24/7 एआई सहायक

ओपनक्लॉ को एक क्लिक में प्राप्त करें और बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन और छिपे हुए चरणों के दैनिक कार्यों को स्वचालित करें।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

एआई क्रेडिट पहले से इंस्टॉल हैं

AI क्रेडिट का उपयोग OpenClaw को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। AI क्रेडिट सेट अप करने और टॉप अप करने के लिए किसी तृतीय-पक्ष प्लेटफ़ॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यह सब एक ही स्थान पर उपलब्ध है।

एआई क्रेडिट पहले से इंस्टॉल हैं

एक क्लिक में सेटअप करें

ओपनक्लॉ को इंस्टॉल करना आसान है, इसलिए यह शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है।

एक क्लिक में सेटअप करें
सुरक्षित और गोपनीय

सुरक्षित और गोपनीय

OpenClaw को एक आइसोलेटेड docker वातावरण में होस्ट किया जाता है, जिसका मतलब है कि डेटा और चैट लॉग्स आपके नियंत्रण में रहते हैं।

एक ही प्लान में अपनी सभी ज़रूरतें पूरी करें

अपनी योजना शुरू करें और अपनी जरूरत की हर चीज के साथ OpenClaw का तुरंत आनंद लें।
ओपनक्लॉ
24 माह की सेवाएं ₹15,576.00 (सामान्य कीमत ₹51,576.00) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,609.00/माह की दर पर होता है।
2,149.00
70% की बचत
649.00 /माह
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OpenClaw का स्वचालित इंस्टॉलेशन
प्रति एजेंट कोई शुल्क नहीं
100% निजी नियंत्रण
सभी विशेषताओं के बारे में जानें
आपके प्लान में शामिल
OpenClaw का स्वचालित इंस्टॉलेशन
प्रति एजेंट कोई शुल्क नहीं
100% निजी नियंत्रण
बिल्ट-इन सुरक्षा
अपने AI एजेंट्स और वर्कफ्लो को विज़ुअली प्रबंधित करें
AI क्रेडिट्स के साथ विभिन्न AI मॉडल्स का उपयोग करें
WhatsApp और Telegram के लिए तैयार
डेडिकेटेड, सुरक्षित इनबॉक्स
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

3 आसान चरणों में OpenClaw को डिप्लॉय करें

OpenClaw को मैन्युअल रूप से सेट अप करने में घंटों लग सकते हैं। Hostinger के साथ, आप तुरंत लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है।

ओपनक्लॉ को एक क्लिक में इंस्टॉल करें

अपना प्लान शुरू करें, हम सेटअप को स्वचालित रूप से संभाल लेंगे। किसी भी तकनीकी अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

आप जहां चैट करना चाहते हैं, वह स्थान चुनें

टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ें और कुछ ही सेकंड में अपने एआई सहायक के साथ बातचीत शुरू करें।

ओपनक्लॉ उपयोग के लिए तैयार है

किसी अतिरिक्त सेटअप की आवश्यकता नहीं है, आपका ओपनक्लॉ एआई सहायक लाइव है और काम शुरू करने के लिए तैयार है।

आप OpenClaw से क्या-क्या बना सकते हैं?

व्यक्तिगत उत्पादकता सहायक

ओपनक्लॉ कार्यों को प्रबंधित कर सकता है, रिमाइंडर सेट कर सकता है, बातचीत का सारांश बना सकता है और कम मैन्युअल प्रयास के साथ आपकी अनुसूची की योजना बनाने में आपकी मदद कर सकता है।

बिक्री सहायक

नई पूछताछों को स्वचालित रूप से संभालें, संपर्क विवरण एकत्र करें और गंभीर संभावित ग्राहकों को सामान्य प्रश्नों से अलग करें।

कोडिंग सहायक

OpenClaw की मदद से कोड लिखें, सुधारें और उसमें मौजूद त्रुटियों को दूर करें। यह अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाता है और विकास को सुगम बनाने के लिए सुधार के सुझाव देता है।

शोधकर्ता

जानकारी जुटाने, सामग्री का सारांश निकालने और विकल्पों की तुलना करने के लिए OpenClaw का उपयोग करें। इससे आप घंटों शोध किए बिना ही बेहतर निर्णय ले सकेंगे।

सोशल मीडिया प्लानर

अब कभी भी खाली पन्ने को घूरते रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट लिखें, कंटेंट के लिए आइडिया जनरेट करें और पब्लिशिंग शेड्यूल प्लान करें।

सहायता विशेषज्ञ

ग्राहकों के आम सवालों के जवाब दें और आसान चरणों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से मार्गदर्शन करें। OpenClaw बार-बार दिए जाने वाले जवाबों को कम करता है और प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाता है।

होस्टिंगर के साथ ओपनक्लॉ बनाम अन्य

Hostinger के OpenClaw और प्रतिस्पर्धियों के OpenClaw में क्या अंतर है? हम सरलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि आप कुछ ही सेकंड में अपने AI एजेंट का आनंद ले सकें।
Hostinger
अन्य प्रदाता

तैनाती की गति

तुरंत तैयार।
मैन्युअल इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट सेटअप।

तकनीकी जटिलता

सब कुछ बिना किसी परेशानी के काम करता है।
इसके लिए एपीआई कुंजी और मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है।

एआई क्रेडिट

इसमें पहले से इंस्टॉल किए गए एआई क्रेडिट शामिल हैं।
बाह्य एपीआई खातों की आवश्यकता है।

एजेंट प्रबंधन

एआई एजेंटों और वर्कफ़्लो को प्रबंधित करने के लिए उपयोग में आसान दृश्य इंटरफ़ेस।
नहीं

Hostinger के साथ OpenClaw क्यों तैनात करें?

एक-क्लिक सेटअप

OpenClaw को तुरंत लॉन्च करें। कोई मैनुअल सेटअप नहीं, कोई जटिल कॉन्फ़िगरेशन नहीं।

एआई क्रेडिट पहले से इंस्टॉल हैं

एआई सहायक प्रतिक्रियाएँ देने और कार्यों को पूरा करने के लिए क्रेडिट का उपयोग करते हैं। हमने इन्हें आपके लिए पहले ही जोड़ दिया है, इसलिए आप तुरंत ओपनक्लॉ का उपयोग शुरू कर सकते हैं।

डिफ़ॉल्ट रूप से निजी और सुरक्षित

OpenClaw एक निजी वॉल्ट पर चलता है, इसलिए आपका डेटा और चैट लॉग निजी रहते हैं।

आपके लिए सेटअप और परीक्षण किया गया

आपको शुरुआत से ही OpenClaw का एक स्थिर और सत्यापित संस्करण मिलता है। हम परीक्षण और संगतता का ध्यान रखते हैं।

यह 24/7 चलता है

आपका ओपनक्लॉ असिस्टेंट चौबीसों घंटे ऑनलाइन रहता है, और आपके ऑफलाइन होने पर भी कार्यों और बातचीत को संभालता है।

आपके एआई को अपना खुद का इनबॉक्स मिलेगा

आप अपने व्यक्तिगत ईमेल का उपयोग करने के बजाय, बेहतर सुरक्षा के लिए एक अलग ओपनक्लॉ मेलबॉक्स चुन सकते हैं।

आज ही अपना OpenClaw सेटअप करें

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के आज़माएँ। विवरण के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।
आज ही अपना OpenClaw सेटअप करें

ओपनक्लॉ होस्टिंगर के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे 1-क्लिक OpenClaw के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

क्या ओपनक्लॉ को सेटअप करने के लिए मुझे किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है?

बिलकुल नहीं। 1-क्लिक ओपनक्लॉ उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने अपने जीवन में कभी सर्वर को छुआ तक नहीं है। हमारा 1-क्लिक डिप्लॉयमेंट सर्वर वातावरण से लेकर एआई कॉन्फ़िगरेशन तक, संपूर्ण इंस्टॉलेशन को संभालता है। बस अपना प्लान चुनें, डिप्लॉय पर क्लिक करें, और आपका व्यक्तिगत एआई सहायक कुछ ही मिनटों में लाइव हो जाएगा। कोई कोडिंग नहीं, कोई कमांड लाइन नहीं, कोई जटिल डैशबोर्ड नहीं।

एआई क्रेडिट कैसे काम करते हैं, और क्या मुझे बाहरी खाते बनाने की आवश्यकता है?

आपके AI क्रेडिट पहले से ही एकीकृत हैं और तुरंत उपयोग के लिए तैयार हैं। एक मानक OpenClaw सेटअप के विपरीत, आपको OpenAI या Anthropic जैसे AI प्रदाताओं के साथ खाते बनाने, API कुंजी जनरेट करने या किसी भी तकनीकी कॉन्फ़िगरेशन को संभालने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने Hostinger डैशबोर्ड के माध्यम से क्रेडिट खरीदें, और आपका सहायक तुरंत सक्रिय हो जाएगा। जब आपको अधिक क्रेडिट की आवश्यकता हो, तो उसी डैशबोर्ड से सीधे टॉप-अप करें - यह इतना आसान है।

क्या मेरा डेटा गोपनीय और सुरक्षित है?

बिल्कुल। OpenClaw का हर इंस्टेंस अपने अलग-थलग वातावरण में चलता है, जिसका मतलब है कि आपका डेटा और बातचीत दूसरे उपयोगकर्ताओं से पूरी तरह अलग रहती है। हम हर कंटेनर को अनधिकृत पहुंच या बाहरी बदलावों से बचाने के लिए लॉक कर देते हैं, और हर इंस्टेंस डिफ़ॉल्ट रूप से एक कस्टम, उच्च-स्तरीय सुरक्षा गेटवे के साथ आता है। आपको बिना कुछ कॉन्फ़िगर किए पेशेवर स्तर की सुरक्षा मिलती है।

वन-क्लिक ओपनक्लॉ और वीपीएस पर ओपनक्लॉ चलाने में क्या अंतर है?

वीपीएस के साथ, आपको सर्वर पर पूर्ण रूट एक्सेस और पूरा नियंत्रण मिलता है — लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सेटअप, अपडेट और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी ही है। 1-क्लिक ओपनक्लॉ इस सारी जटिलता को दूर कर देता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालते हैं, आपके इंस्टेंस को नवीनतम स्थिर संस्करण पर रखते हैं, और सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ते हैं — ताकि आप सर्वर के प्रबंधन की चिंता किए बिना अपने एआई सहायक का उपयोग करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। यदि आप एक डेवलपर हैं जो पूर्ण अनुकूलन चाहते हैं, तो हमारे वीपीएस ओपनक्लॉ प्लान आपके लिए बेहतर विकल्प हैं।

मैं OpenClaw का उपयोग करके वास्तव में क्या कर सकता हूँ?

ओपनक्लॉ आपका निजी एआई सहायक है जो 24/7 काम करता है, यहां तक कि जब आपका लैपटॉप बंद हो तब भी। आप इसे अपने पसंदीदा मैसेजिंग ऐप्स - जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्लैक और डिस्कोर्ड - से कनेक्ट कर सकते हैं और इसका उपयोग दैनिक कार्यों को स्वचालित करने, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बातचीत प्रबंधित करने, संभावित ग्राहकों से संपर्क करने, ब्राउज़र ऑटोमेशन चलाने और बहुत कुछ करने के लिए कर सकते हैं। इसे एक ऐसे डिजिटल टीम सदस्य के रूप में समझें जो कभी सोता नहीं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।