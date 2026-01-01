अर्ली रिलीज़

AI एजेंट्स के साथ अपने व्यवसाय में वृद्धि करें

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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हमारे AI एजेंट्स

AI टूल्स आपके सामने एक खाली चैट बॉक्स प्रस्तुत करते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप खुद ही पता लगाएंगे कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है और आगे क्या करना है।

हमारे एजेंट अंतर्निहित कौशल के साथ आते हैं। हर एक ऐसा विशेषज्ञ है जो जानता है कि क्या करना है और कैसे मदद करनी है। 7 AI एजेंटों की एक टीम जो पहले दिन से आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर रही है।

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

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Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

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HubSpot

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Google Tasks

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Notion

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Perplexity AI

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Jira

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Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

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Figma

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Google Calendar

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Google Drive

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YouTube

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Reddit

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See all connections

तीन चरण। और बस हो गया।

01

अपना चैलेंज चुनें

बेहतर SEO चाहते हैं? कोई कॉन्टेंट प्लान? कानूनी पेजेस? अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एजेंट चुनें।
02

अपने एजेंट से चैट करें

इन्हें अपने बिज़नेस के बारे में बताएं। यह आपसे सही सवाल पूछेंगे और काम पर लग जाएंगे।
03

वास्तविक परिणाम पाएं

रणनीतियां, ब्लॉग पोस्ट, ऑडिट, ईमेल कैंपेन। कॉपी, पेस्ट और उपयोग करने के लिए तैयार।
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बिज़नेस मालिकों के लिए बनाया गया है, इंजीनियरों के लिए नहीं

आपकी Hostinger वेबसाइट के लिए बनाया गया

आपके एजेंट्स उन टूल्स के साथ काम करने के लिए बनाए गए हैं जिनका आप पहले से ही उपयोग करते हैं: आपकी वेबसाइट, आपका डोमेन, आपका बिज़नेस।

किसी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं है

यदि आप बात करना जानते हैं, तो आप एजेंट्स का उपयोग भी कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉम्प्ट्स याद नहीं करने हैं, न किसी सेटअप की आवश्यकता है।

विशेषज्ञ, सामान्य एजेंट नहीं

प्रत्येक एजेंट को किसी एक काम के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आपको विशेषज्ञ स्तर की सहायता मिलती है – न किसी सामान्य असिस्टेंट की जो सब कुछ करने की कोशिश करता है।

आपका डेटा आपका ही रहेगा

बातचीत गोपनीय रहती है। हम आपके डेटा का उपयोग प्रशिक्षण के लिए नहीं करते हैं और न ही इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ शेयर करते हैं।

हमारे लाखों संतुष्ट ग्राहकों में शामिल हों

Hostinger वो जगह है जहां आपको वह सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं – यह आपको वो सभी टूल्स प्रदान करता है जो आपके बिज़नेस की सफलता में योगदान दे सकते हैं।

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

मैं काफी समय से Hostinger का उपयोग कर रही हूं और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। इसकी सेटअप प्रक्रिया बहुत आसान थी, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी जिसे ज़्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं है।

Dm Rawat

Dm Rawat

सुविधाजनक, भरोसेमंद और अच्छी तरह से रखरखाव किया गया, एक बेहतरीन सपोर्ट टीम के साथ जो किसी भी समय आपकी लाइव सहायता करने के लिए तैयार रहती है। मैं आपको इसकी ज़रूर सलाह दूंगा।

Amir Benslama

Amir Benslama

आपकी AI एजेंट्स टीम तैयार है। क्या आप तैयार हैं?

शुरू करते हैं
आपकी AI एजेंट्स टीम तैयार है। क्या आप तैयार हैं?

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

Hostinger Agents क्या है?

Hostinger Agents एक AI-संचालित ऐप है जो आपको विशेषज्ञ एजेंट्स की टीम प्रदान करता है – जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्र के लिए बनाया गया है, जैसे रणनीति, राइटिंग, SEO, मार्केटिंग, कानूनी, ग्राहक संचार और सेल्स। एक सामान्य चैटबॉट की जगह, आपको एक क्षेत्र पर केंद्रित विशेषज्ञ मिलते हैं जिनसे आप कभी भी सरल भाषा में बात कर सकते हैं। किसी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं है।

Hostinger Agents किसके लिए है?

यह एकल उद्यमियों, साइड-हसलर्स और छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए बनाया गया है जो अपना सब कुछ खुद संभालते हैं। यदि आपने कभी सोचा है कि आपके पास एक रणनीतिकार, लेखक, मार्केटर या कानूनी सलाहकार उपलब्ध हो — तो Hostinger Agents आपको ठीक वही प्रदान करता है।

यह ChatGPT से कैसे अलग है?

सामान्य-उद्देश्य वाले AI चैटबॉट्स के विपरीत, प्रत्येक Hostinger एजेंट को एक विशिष्ट व्यावसायिक डोमेन में गहरी विशेषज्ञता के साथ पहले से प्रशिक्षित किया जाता है। आपको सही प्रॉम्प्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है – बस एक एजेंट और एक स्किल चुनें और यह आपको एक बेहतरीन परिणाम की ओर ले जाएगा।

स्किल्स क्या हैं और यह कैसे काम करते हैं?

स्किल्स या कौशल प्रत्येक एजेंट के अंदर पहले से मौजूद टास्क टेम्पलेट्स हैं। यह पता लगाने की जगह कि क्या पूछना है, आप एक स्किल चुनते हैं और एजेंट आपको एक विशिष्ट परिणाम तक पहुंचाता है – जैसे ब्लॉग पोस्ट लिखना, कीवर्ड रिसर्च करना या गोपनीयता नीति बनाना। स्किल्स एक खाली चैट से शुरू करने की तुलना में अधिक तेज़ और संरचित होते हैं व बेहतर परिणाम देते हैं।

क्या मुझे हर बार ऐप खोलने पर फिर से शुरू करना होगा?

नहीं। प्रत्येक एजेंट आपके साथ एक ही चैट जारी रखता है – कोई सेशन समाप्त नहीं होते, आपको कोई हिस्ट्री प्रबंधित नहीं करनी पड़ती। आप ऐप बंद करते हैं और बाद में वापस आते हैं, तो एजेंट ठीक वहीं से शुरू करता है जहां आपने छोड़ा था। आपको हर बार अपने व्यवसाय के बारे में समझाने की आवश्यकता भी नहीं होती है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।