Hostinger Agents एक AI-संचालित ऐप है जो आपको विशेषज्ञ एजेंट्स की टीम प्रदान करता है – जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्र के लिए बनाया गया है, जैसे रणनीति, राइटिंग, SEO, मार्केटिंग, कानूनी, ग्राहक संचार और सेल्स। एक सामान्य चैटबॉट की जगह, आपको एक क्षेत्र पर केंद्रित विशेषज्ञ मिलते हैं जिनसे आप कभी भी सरल भाषा में बात कर सकते हैं। किसी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं है।