1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Paperclip डिप्लॉय करें।
निर्धारित भूमिकाओं, लक्ष्य पदानुक्रम और बजट नियंत्रणों वाले स्वायत्त एजेंट संगठनों के निर्माण के लिए एक ओपन-सोर्स AI ऑर्केस्ट्रेशन मंच।
Paperclip के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Paperclip के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Paperclip एक सेल्फ-होस्टेड ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको स्वायत्त AI-संचालित संगठनों को बनाने और प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है। व्यक्तिगत चैटबॉट्स को संभालने की जगह, Paperclip आपके AI एजेंट्स को विशिष्ट भूमिकाएं, रिपोर्टिंग लाइंस और लक्ष्य पदानुक्रम देता है ताकि वे साझा व्यावसायिक उद्देश्यों की ओर मिलकर काम करें। आप प्रति एजेंट मासिक बजट निर्धारित करते हैं, हर निर्णय का अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल बनाए रखते हैं, और हर समय बोर्ड-स्तर की ओवरराइड क्षमता बनाए रखते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर Paperclip चलाने से संवेदनशील व्यावसायिक डेटा, एजेंट मेमोरी और API क्रेडेंशियल पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बने रहते हैं। आप Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, या किसी भी कस्टम एजेंट रनटाइम के लिए अपनी खुद की API कुंजियां लेकर आते हैं — मॉडल लागतों पर कोई मध्यस्थ मार्कअप नहीं होता है और किसी बाहरी SaaS सदस्यता की आवश्यकता नहीं होती है।
Paperclip की मुख्य विशेषताएं
पदानुक्रमित संगठनात्मक चार्ट
एजेंट की भूमिकाओं, पदनामों और रिपोर्टिंग लाइनों को परिभाषित करें जो एक वास्तविक कंपनी संरचना को दर्शाती हैं, जिससे विभागों में समन्वित स्वायत्त संचालन सक्षम हो सके।
लक्ष्य सोपान प्रणाली
कंपनी के मिशन से लेकर टीम के लक्ष्यों तक और व्यक्तिगत एजेंट असाइनमेंट तक कार्यों को ट्रैक करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक एजेंट की कार्रवाई शीर्ष-स्तरीय व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप हो।
एजेंट-वार बजट नियंत्रण
प्रति एजेंट मासिक API खर्च सीमाएँ निर्धारित करें, जिसमें 100% पर स्वचालित रूप से रुकने और 80% पर हल्की चेतावनियों की सुविधा हो, जिससे मैन्युअल निगरानी के बिना अनियंत्रित लागतों को रोका जा सके।
अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल
एजेंट की हर कार्रवाई और टूल कॉल एक छेड़छाड़-रोधी टिकट सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती है, जो आपको स्वायत्त निर्णयों के लिए पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करती है।
अपना स्वयं का एजेंट
Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex, और हार्टबीट इंटरफ़ेस वाले किसी भी कस्टम स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, जिससे आप बिना लॉक-इन के हर भूमिका के लिए सबसे अच्छा मॉडल चुन सकते हैं।
बहु-कंपनी आइसोलेशन
एक ही डिप्लॉयमेंट से कई व्यवसायों के लिए अलग-अलग AI संगठन चलाएं, जिसमें प्रत्येक कंपनी के बीच पूर्ण डेटा आइसोलेशन हो।
आपको Paperclip को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।