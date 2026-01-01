Paperclip एक सेल्फ-होस्टेड ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको स्वायत्त AI-संचालित संगठनों को बनाने और प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है। व्यक्तिगत चैटबॉट्स को संभालने की जगह, Paperclip आपके AI एजेंट्स को विशिष्ट भूमिकाएं, रिपोर्टिंग लाइंस और लक्ष्य पदानुक्रम देता है ताकि वे साझा व्यावसायिक उद्देश्यों की ओर मिलकर काम करें। आप प्रति एजेंट मासिक बजट निर्धारित करते हैं, हर निर्णय का अपरिवर्तनीय ऑडिट ट्रेल बनाए रखते हैं, और हर समय बोर्ड-स्तर की ओवरराइड क्षमता बनाए रखते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Paperclip चलाने से संवेदनशील व्यावसायिक डेटा, एजेंट मेमोरी और API क्रेडेंशियल पूरी तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बने रहते हैं। आप Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, या किसी भी कस्टम एजेंट रनटाइम के लिए अपनी खुद की API कुंजियां लेकर आते हैं — मॉडल लागतों पर कोई मध्यस्थ मार्कअप नहीं होता है और किसी बाहरी SaaS सदस्यता की आवश्यकता नहीं होती है।