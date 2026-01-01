500 से अधिक शिक्षकों का भरोसा

Hostinger के साथ अपनी विशेषज्ञता को आय में बदलें।

होस्टिंगर के एजुकेशनल पार्टनरशिप प्रोग्राम से जुड़ें और अपने छात्रों को एआई-संचालित उपकरणों के साथ वास्तविक प्रोजेक्ट बनाने में मदद करते हुए प्रदर्शन-आधारित कमीशन अर्जित करें।
भागीदार बनें

अपने छात्रों को उन उपकरणों से जोड़ें जिनकी उन्हें आवश्यकता है

जैसे-जैसे एआई-आधारित उद्यमिता में वृद्धि हो रही है, छात्रों को तेज़ और भरोसेमंद होस्टिंग की आवश्यकता है — और आप उनके लिए एक विश्वसनीय माध्यम बन सकते हैं। अपने तकनीकी, डिज़ाइन, मार्केटिंग और उद्यमिता पाठ्यक्रमों में होस्टिंगर की अनुशंसा करें।
यह कार्यक्रम किसके लिए है?

पाठ्यक्रम और समुदाय निर्माता

आप सशुल्क पाठ्यक्रमों या समुदायों के माध्यम से ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री साझा करते हैं।

संस्थानों

आप एक विश्वविद्यालय, कोडिंग स्कूल, बूटकैंप या ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं।

डिजिटल कौशल प्रशिक्षक

आप वेब डेवलपमेंट, एआई टूल्स, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, फ्रीलांसिंग या उद्यमिता सिखाते हैं।

विश्वसनीय आवाजें

1K या 1M फॉलोअर्स - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहुंच से कहीं ज्यादा जरूरी है जुड़ाव।
शिक्षक होस्टिंगर को क्यों चुनते हैं?

उच्च रूपांतरण मॉडल

शैक्षिक साझेदारियाँ अन्य प्रकार की साझेदारियों की तुलना में बेहतर परिणाम देती हैं।

प्रदर्शन-आधारित आय

60% तक कमीशन — जितना अधिक आप बेचेंगे, उतना ही अधिक आप कमाएंगे।

वे उपकरण जिनका छात्र वास्तव में उपयोग करते हैं

एआई-संचालित उत्पाद जो नौसिखियों को मिनटों में व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देते हैं।

शुरू करना और बढ़ाना आसान है

ऑनबोर्डिंग संसाधन और उपयोग के लिए तैयार प्रचार सामग्री, सब कुछ एक ही स्थान पर।
चार आसान चरणों में कार्यक्रम में शामिल हों

1. अपना आवेदन जमा करें

अपने पाठ्यक्रम, लक्षित दर्शकों और विषयवस्तु के बारे में जानकारी के साथ संक्षिप्त फॉर्म भरें।

2. अनुमोदन प्राप्त करें

हम आपकी प्रोफाइल की समीक्षा करेंगे और जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। सामग्री की गुणवत्ता और दर्शकों का विश्वास हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए चाहे आपके पास 500 छात्र हों या 5000, आप आवेदन कर सकते हैं।

3. पार्टनर खाता सेटअप

एक बार मंज़ूरी मिल जाने पर, हम आपका समर्पित पार्टनर खाता बना देंगे। आपको अद्वितीय ट्रैकिंग लिंक, आपके छात्रों के लिए विशेष कूपन कोड और एक पूर्ण कमीशन डैशबोर्ड तक पहुंच मिलेगी ताकि आप सब कुछ एक ही स्थान पर देख सकें।

4. प्रचार करें और कमाएँ

हमारी टीम से तैयार सामग्री और समर्पित कंटेंट निर्माण सहायता के साथ लाइव हो जाएं।
एलन टोरक्वाटो

मैं होस्टिंगर के साथ इस साझेदारी के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। आज यह न केवल मेरी कंपनी का मुख्य आधार बन गया है, बल्कि मेरे छात्रों के लिए सरलता और बेहतर परिणाम प्राप्त करने का एक स्रोत भी है।

डिजिटल उद्यमी और ऑनलाइन व्यापार प्रशिक्षक

नताशा पुएंते

मेरे अधिकांश छात्रों ने अपने जीवन में कभी वेबसाइट नहीं बनाई थी, लेकिन होस्टिंगर के एआई वेबसाइट बिल्डर की बदौलत उन्होंने सफलतापूर्वक अपने पहले पेज लॉन्च किए और वे बहुत उत्साहित थे।

कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेटर

शैक्षिक साझेदारी कार्यक्रम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

होस्टिंगर एजुकेशनल पार्टनरशिप प्रोग्राम क्या है?

होस्टिंगर एजुकेशनल पार्टनरशिप प्रोग्राम एक प्रदर्शन-आधारित सहयोग कार्यक्रम है जिसे विशेष रूप से शिक्षकों, पाठ्यक्रम निर्माताओं और संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक सरल विचार पर आधारित है: आपके छात्रों को ऑनलाइन वास्तविक प्रोजेक्ट बनाने के लिए विश्वसनीय उपकरणों की आवश्यकता है, और आपको उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफार्मों में से एक के साथ उन्हें जोड़ने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। यह कार्यक्रम आपके दर्शकों के साथ-साथ विकसित होने के लिए बनाया गया है।

कौन भागीदार बन सकता है?

यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए एकदम सही है जो शैक्षिक सामग्री बनाते हैं और जिनके दर्शक वेब डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग, एआई टूल्स और ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, वाइब कोडिंग, फ्रीलांसिंग और उद्यमिता, या ऑनलाइन पैसा कमाने जैसे विषयों में रुचि रखते हैं। आपको बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स की आवश्यकता नहीं है। पहुंच से ज़्यादा जुड़ाव मायने रखता है - 1,000 छात्रों का एक विश्वसनीय समुदाय 10 लाख के निष्क्रिय दर्शकों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अगर आपकी सिफ़ारिशों का महत्व है, तो हम आपके साथ काम करना चाहते हैं।

इस कार्यक्रम में किस प्रकार की साझेदारियाँ शामिल हैं?

शैक्षिक साझेदारी कार्यक्रम में दो मुख्य प्रकार की साझेदारियाँ शामिल हैं। इन्फ्लुएंसर और शिक्षक-नेतृत्व वाले पाठ्यक्रम (बी2सी) - व्यक्तिगत रचनाकारों, प्रशिक्षकों और इन्फ्लुएंसरों के लिए जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम, समुदाय या सामग्री चैनलों के माध्यम से पढ़ाते हैं। और संस्थान-नेतृत्व वाले कार्यक्रम (बी2बी) - विश्वविद्यालयों, एडटेक कंपनियों, कोडिंग स्कूलों और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्मों के लिए जो होस्टिंगर को अपने औपचारिक पाठ्यक्रम या छात्र संसाधनों में एकीकृत करना चाहते हैं।

चाहे आप 1,000 फॉलोअर्स वाले अकेले रचनाकार हों या हजारों छात्रों को सेवा प्रदान करने वाला संस्थान, इस कार्यक्रम में आपके लिए जगह है।

मेरे छात्रों को इस कार्यक्रम से क्या लाभ हो सकता है?

आपके छात्रों को अत्याधुनिक, एआई-संचालित टूल तक पहुंच मिलती है जो उन्हें वेबसाइट बनाने, व्यवसाय शुरू करने और परियोजनाओं को साकार करने में सक्षम बनाते हैं - भले ही उनके पास पहले से कोई तकनीकी अनुभव न हो। होस्टिंगर का प्लेटफ़ॉर्म शुरुआती लोगों को कुछ ही मिनटों में, महीनों में नहीं, अपने विचार से लेकर लाइव साइट तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पेशेवरों द्वारा वास्तव में उपयोग किए जाने वाले टूल के साथ सीखने से, आपके छात्रों को एक वास्तविक, व्यावहारिक लाभ मिलता है। वे केवल अभ्यास पूरा नहीं कर रहे हैं - वे ऐसी चीजें बना रहे हैं जो वास्तविक दुनिया में काम करती हैं। यह किसी भी डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, उद्यमिता या एआई-केंद्रित पाठ्यक्रम के लिए एक सार्थक उन्नयन है।

मेरे छात्र होस्टिंगर के कौन-कौन से उत्पाद इस्तेमाल करेंगे?

Hostinger offers a full ecosystem of tools suited to learners at every stage — from building their first website to deploying complex automation workflows. Depending on your curriculum, your students may work with web hosting and WordPress hosting to launch any kind of website or blog; the AI Website Builder to create a professional-looking site in minutes with no coding required; Hostinger Horizons, an AI-powered app builder that lets students create and deploy web apps by simply describing what they want; VPS hosting for more advanced projects and custom server environments; Node.js hosting for JavaScript-based applications; self-hosted n8n for workflow automation, perfect for automation and AI-focused courses; one-click OpenClaw for quick deployment of popular apps without manual setup; and domain registration and Hostinger Email to establish a professional online presence from day one.

Whatever your course covers, there's a Hostinger product that fits naturally into the learning journey.

मुझे कौन-कौन सी प्रचार सामग्री और सहायता मिलेगी?

एक शैक्षिक भागीदार के रूप में, आपको पहले दिन से ही होस्टिंगर को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक संपूर्ण टूलकिट मिलता है। इसमें तैयार बैनर और क्रिएटिव शामिल हैं जिन्हें आप सीधे अपने कोर्स या कंटेंट में जोड़ सकते हैं; होस्टिंगर उत्पादों का स्पष्ट अवलोकन देने वाले उत्पाद ब्रीफ ताकि आप उनके बारे में आत्मविश्वास से बात कर सकें; हमारे शीर्ष भागीदारों के बीच काम कर रहे तरीकों के आधार पर फ़नल की जानकारी और सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली रणनीतियाँ; उत्पाद एकीकरण पर मार्गदर्शन ताकि होस्टिंगर आपके पाठों और मॉड्यूल में सहजता से फिट हो जाए; आपके रेफरल, रूपांतरण और कमीशन की वास्तविक समय की जानकारी देने वाला एक प्रदर्शन ट्रैकिंग डैशबोर्ड; और एक समर्पित भागीदार प्रबंधक — एक वास्तविक व्यक्ति जो आपकी वृद्धि में सहयोग करेगा और आपको साझेदारी का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा।

मेरे पास पहले से ही होस्टिंगर का एफिलिएट अकाउंट है - क्या यह उससे अलग है?

जी हां – एजुकेशनल पार्टनरशिप प्रोग्राम, होस्टिंगर के स्टैंडर्ड एफिलिएट प्रोग्राम से एक अलग प्रोग्राम है। यह विशेष रूप से शिक्षकों और संस्थानों के लिए बनाया गया है, जिसमें एक अलग ऑनबोर्डिंग अनुभव, समर्पित सहायता और शैक्षिक सामग्री निर्माताओं के लिए तैयार किए गए संसाधन शामिल हैं। यदि आपके पास वर्तमान में एक स्टैंडर्ड एफिलिएट अकाउंट है और आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए उपयुक्त हैं, तो आप अलग से आवेदन कर सकते हैं।

मैं भागीदार कैसे बन सकता हूँ?

शुरुआत करना बेहद आसान है। सबसे पहले, इस पेज पर पार्टनरशिप आवेदन भरें — इसमें केवल कुछ मिनट लगेंगे। हमारी टीम आपके आवेदन की समीक्षा करेगी और आगे की प्रक्रिया के लिए आपसे संपर्क करेगी। मंज़ूरी मिलने के बाद, आपको अपने पार्टनर डैशबोर्ड, प्रचार सामग्री और होस्टिंगर को अपने कंटेंट में प्रमोट करने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों तक पहुंच प्राप्त हो जाएगी।

मैंने अपना आवेदन जमा कर दिया है — अब आगे क्या होगा?

हमारी पार्टनरशिप टीम आपके आवेदन की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगी, आमतौर पर कुछ कार्य दिवसों के भीतर। यदि आपका प्रोफाइल उपयुक्त पाया जाता है, तो हम आपको ईमेल के माध्यम से आपकी स्वीकृति और आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।

