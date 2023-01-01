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सभी ऐप्स
Hermes Agent

Hermes Agent

बिल्ट-इन लर्निंग लूप और मल्टी-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग के साथ खुद सुधार करने वाला AI एजेंट

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n8n

n8n

विज़ुअल नोड-आधारित इंटरफेस के साथ वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म

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OpenClaw

OpenClaw

मल्टी-चैनल मैसेजिंग सपोर्ट के साथ पर्सनल AI असिस्टेंट (पुराना नाम Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip स्वायत्त टीमों के लिए एक AI/ML ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है

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सभी ऐप्लिकेशंस एक्स्प्लोर करें

2FAuth

2FAuth

वेब और मोबाइल के लिए सेल्फ-होस्टेड टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड प्रबंधक

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9router

9router

AI API राउटिंग प्रॉक्सी टोकन ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ 40+ LLM प्रोवाइडर्स के लिए

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Ackee

Ackee

Ackee गोपनीयता-केंद्रित वेबसाइट ट्रैकिंग के लिए एक सेल्फ-होस्टेड Node.js एनालिटिक्स टूल है।

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Activepieces

Activepieces

200+ ऐप एकीकरण के साथ ओपन-सोर्स नो-कोड वर्कफ्लो ऑटोमेशन

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Actual Budget

Actual Budget

एनवेलप बजटिंग के साथ गोपनीयता पर केंद्रित पर्सनल फाइनैंस ऐप

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Adminer

Adminer

11+ डेटाबेस सिस्टमों को सपोर्ट करने वाला सुविधा-लैस डेटाबेस प्रबंधन इंटरफेस

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AdventureLog

AdventureLog

इंटरैक्टिव मैप्स के साथ सेल्फ-होस्टेड यात्रा ट्रैकर और प्लानर

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AFFiNE

AFFiNE

AI के साथ डॉक्स, व्हाइटबोर्ड और डेटाबेस को एकीकृत करने वाला ऑल-इन-वन वर्कस्पेस

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

प्रॉम्प्ट्स, मूल्यांकन और LLM ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए ओपन-सोर्स LLMOps प्लेटफॉर्म

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agentmemory

agentmemory

हाइब्रिड BM25 वेक्टर और ग्राफ़ सर्च के साथ एआई कोडिंग एजेंटों के लिए परसिस्टेंट मेमोरी

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

सबसोनिक-कम्पेटिबल API सर्वर के माध्यम से व्यक्तिगत संगीत लाइब्रेरी स्ट्रीम करें।

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AirTrail

AirTrail

इंटरैक्टिव मैप, आँकड़े और मल्टी-यूज़र सपोर्ट के साथ व्यक्तिगत उड़ान जर्नल

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AiToEarn

AiToEarn

मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म पब्लिशिंग और मोनेटाइजेशन के लिए ओपन-सोर्स AI कंटेंट मार्केटिंग एजेंट

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

मॉनिटरिंग अलर्ट्स को समेकित करने के लिए ओपन-सोर्स अलर्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म

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Alexandrie

Alexandrie

सेल्फ-होस्टेड नॉलेज बेस एक्सटेंडेड मार्कडाउन और दस्तावेज़-वार अनुमतियों के साथ

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AList

AList

30+ स्टोरेज बैकएंड्स के सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल सूची और WebDAV सर्वर।

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AllTube

AllTube

YouTube और अन्य साइट्स से वीडियो डाउनलोड करने के लिए वेब इंटरफेस

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Ampache

Ampache

Ampache एक वेब-आधारित ऑडियो/वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्लिकेशन और मीडिया मैनेजर है।

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

हल्का सेल्फ-होस्टेड विकी, गिट-समर्थित पेजों और मार्कडाउन संपादन के साथ

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload एक सुरक्षित गुमनाम फाइल शेयरिंग ऐप्लिकेशन है जिसमें डेटाबेस की कोई आवश्यकताएं नहीं हैं।

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AnythingLLM

AnythingLLM

किसी भी LLM प्रोवाइडर के साथ RAG, एजेंट्स और चैटबॉट्स के लिए एक सर्व-समावेशी AI एप्लिकेशन।

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Apache Answer

Apache Answer

टीम ज्ञान साझाकरण और समुदाय निर्माण के लिए ओपन-सोर्स Q&A प्लेटफॉर्म।

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Apache DevLake

Apache DevLake

ओपन-सोर्स DORA मेट्रिक्स और इंजीनियरिंग टीम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

RDP, VNC, SSH, और टेलनेट के लिए क्लाइंटलेस वेब-आधारित रिमोट डेस्कटॉप गेटवे।

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Apache Solr

Apache Solr

एंटरप्राइज़ ओपन-सोर्स सर्च प्लेटफॉर्म जो Apache Lucene पर निर्मित है

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset BI के लिए एक मॉडर्न डेटा अन्वेषण और विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफॉर्म है

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy एक AI-संचालित ओपन-सोर्स वर्कस्पेस और Notion का विकल्प है

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Apprise API

Apprise API

120+ सेवाओं को पुश नोटिफिकेशन भेजने के लिए हल्का REST API।

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Appsmith

Appsmith

आंतरिक टूल्स और ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्म

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Aptabase

Aptabase

मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब ऐप्स के लिए निजता-केंद्रित SDK एनालिटिक्स।

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ArangoDB

ArangoDB

ग्राफ, दस्तावेज़ और की-वैल्यू डेटा के लिए मूल मल्टी-मॉडल डेटाबेस

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ArcadeDB

ArcadeDB

ग्राफ, डॉक्यूमेंट, की-वैल्यू और टाइम सीरीज़ डेटा के लिए मल्टी-मॉडल डेटाबेस

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ArchiveBox

ArchiveBox

वेब पेजों और मीडिया को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सेल्फ-होस्टेड इंटरनेट आर्काइविंग समाधान

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

गो बैकएंड और एम्बेड करने योग्य जेएस विजेट के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड कमेंट सिस्टम

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AstrBot

AstrBot

AstrBot एक ओपन-सोर्स मल्टी-प्लेटफॉर्म AI चैटबॉट फ्रेमवर्क है।

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

मल्टी-यूज़र सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड ऑडियोबुक और पॉडकास्ट सर्वर

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Authentik

Authentik

फ्लेक्सिबिलिटी और बहुमुखी प्रतिभा पर केंद्रित ओपन-सोर्स पहचान प्रदाता

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Authorizer

Authorizer

सोशल लॉगिन, MFA और RBAC के साथ ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड प्रमाणीकरण सर्वर

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Autobase

Autobase

PostgreSQL ऑटोमेशन के लिए ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड डेटाबेस-एज़-ए-सर्विस प्लेटफॉर्म

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autobrr

autobrr

टॉरेंट और यूज़नेट के लिए रियल-टाइम IRC मॉनिटरिंग के साथ आधुनिक डाउनलोड ऑटोमेशन टूल

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Automatisch

Automatisch

ऐप्स को कनेक्ट करने और वर्कफ़्लो को ऑटोमेट करने के लिए ओपन-सोर्स Zapier विकल्प

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Baby Buddy

Baby Buddy

शिशु ट्रैकिंग ऐप माता-पिता को दैनिक गतिविधियों और स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद करता है।

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Backrest

Backrest

शेड्यूलिंग, एन्क्रिप्शन और फ़ाइल-स्तर पर रिस्टोर की सुविधा के साथ restic बैकअप के लिए वेब UI।

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Baikal

Baikal

कैलेंडर और संपर्कों के लिए स्व-होस्टेड CalDAV और CardDAV सर्वर

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Bar Assistant

Bar Assistant

सेल्फ-होस्टेड कॉकटेल रेसिपी मैनेजर और होम बार इन्वेंटरी ट्रैकर

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Baserow

Baserow

टीमों के लिए ओपन-सोर्स नो-कोड डेटाबेस और एयरटेबल का विकल्प

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Bazarr

Bazarr

Sonarr और Radarr के लिए ऑटोमेटेड सबटाइटल प्रबंधन और डाउनलोड सहायक

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BeaverHabits

BeaverHabits

न्यूनतम सेल्फ-होस्टेड आदत ट्रैकर जो दैनिक चेक-इन और स्ट्रीक्स पर केंद्रित है

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BentoPDF

BentoPDF

PDF को मर्ज, विभाजित, कन्वर्ट और एडिट करने के लिए प्राइवेसी-फर्स्ट ब्राउज़र-आधारित PDF टूलकिट

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Beszel

Beszel

Docker आंकड़ों और अलर्ट के साथ एक हल्का सर्वर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म

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Beszel Agent

Beszel Agent

Beszel सर्वर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हल्का मॉनिटरिंग एजेंट

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bewCloud

bewCloud

फ़ाइल सिंक और CalDAV/CardDAV सपोर्ट के साथ हल्का स्व-होस्टेड क्लाउड स्टोरेज

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Bigcapital

Bigcapital

मल्टी-करेंसी सपोर्ट और इंटेलिजेंट रिपोर्टिंग के साथ सेल्फ-होस्टेड वित्तीय लेखांकन प्लेटफॉर्म

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Black Candy

Black Candy

स्व-होस्टेड म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्वर वेब प्लेयर और मोबाइल ऐप्स के साथ।

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

मार्कडाउन सपोर्ट और कार्य प्रबंधन के साथ AI-संचालित नोट लेने वाला और माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Bluesky विकेंद्रीकृत सोशल नेटवर्क के लिए निजी डेटा सर्वर

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bolt.diy

bolt.diy

ब्राउज़र में फुल-स्टैक ऐप जनरेशन के लिए स्व-होस्टेड AI कोडिंग असिस्टेंट

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Bookshelf

Bookshelf

ई-बुक और ऑडियोबुक कलेक्शन मैनेजर – Readarr का कम्यूनिटी रिवाइवल

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BookStack

BookStack

किताबों, अध्यायों, पेज़ और खोज के साथ टीमों के लिए संरचित स्वयं-होस्टेड विकि

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

किसी भी सार्वजनिक टेलीग्राम चैनल को RSS के साथ एक SEO-फ्रेंडली माइक्रोब्लॉग में बदलें।

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Browserless

Browserless

वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन के लिए एक सेवा के रूप में हेडलेस क्रोम ब्राउज़र।

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Budge

Budge

व्यक्तिगत वित्त बजट ऐप्लिकेशन खर्च ट्रैकिंग और वित्तीय योजना के लिए

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Budibase

Budibase

मिनटों में बिज़नेस ऐप्स और वर्कफ्लो बनाने के लिए लो-कोड प्लेटफॉर्म

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BugSink

BugSink

एप्लिकेशन मॉनिटरिंग के लिए सेल्फ-होस्टेड एरर ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म

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Buildbot

Buildbot

स्व-होस्टेड CI/CD फ्रेमवर्क स्वचालित बिल्ड और डिप्लॉयमेंट के लिए

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Bytebase

Bytebase

ओपन-सोर्स डेटाबेस स्कीमा चेंज मैनेजमेंट और डेवऑप्स प्लेटफॉर्म

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ByteChef

ByteChef

ओपन-सोर्स लो-कोड API एकीकरण व वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म

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ByteStash

ByteStash

सिंटैक्स हाइलाइटिंग और खोज के साथ स्व-होस्टेड कोड स्निपेट मैनेजर

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web आपकी ई-बुक लाइब्रेरी को ब्राउज़ करने, पढ़ने और प्रबंधित करने के लिए एक वेब ऐप्लिकेशन है

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Cap

Cap

प्राइवेसी-फर्स्ट प्रूफ-ऑफ-वर्क कैप्चा विकल्प, शून्य ट्रैकिंग के साथ

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Casdoor

Casdoor

SSO, OAuth 2.0, OIDC और SAML सपोर्ट के साथ ओपन-सोर्स IAM प्लेटफॉर्म।

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Castopod

Castopod

एनालिटिक्स और सोशल फीचर्स के साथ ओपन-सोर्स पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo लाइव ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक स्केलेबल रियल-टाइम मैसेजिंग सर्वर है।

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changedetection.io

changedetection.io

विज़ुअल चयन और सूचनाओं के साथ वेबसाइट परिवर्तन का पता लगाने और मॉनिटरिंग करने वाला टूल

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ChartDB

ChartDB

AI DDL एक्सपोर्ट और स्कीमा विज़ुअलाइज़ेशन के साथ ओपन-सोर्स डेटाबेस डायग्राम एडिटर

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Chatpad AI

Chatpad AI

लोकल डेटा स्टोरेज और चैट प्रबंधन के साथ गोपनीयता-केंद्रित ChatGPT वेब इंटरफेस

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Checkcle

Checkcle

सार्वजनिक स्टेटस पेज के साथ फुल-स्टैक अपटाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग

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Checkmate

Checkmate

ओपन-सोर्स सर्वर मॉनिटरिंग और अपटाइम ट्रैकिंग ऐप्लिकेशन

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Checkmk

Checkmk

ऑटो-डिस्कवरी और अलर्टिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐप्लिकेशन मॉनिटरिंग

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Chibisafe

Chibisafe

साझा करने योग्य लिंक के साथ फ़ाइलें अपलोड और साझा करने के लिए स्व-होस्टेड फ़ाइल वॉल्ट

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

ओपन-सोर्स कर्मचारी ऑनबोर्डिंग, स्लैक बॉट व वर्कफ्लो ऑटोमेशन वाला प्लेटफ़ॉर्म

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Chroma

Chroma

AI ऐप्लिकेशंस और सिमेंटिक सर्च के लिए ओपन-सोर्स एम्बेडिंग डेटाबेस

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ClassicPress

ClassicPress

Gutenberg ब्लॉक एडिटर के बिना WordPress फोर्क, जो स्थिरता पर केंद्रित है

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ClickHouse

ClickHouse

मिलीसेकंड क्वेरी लेटेंसी के साथ रियल-टाइम एनालिटिक्स के लिए कॉलमिनर ओएलएपी डेटाबेस।

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CloudBeaver

CloudBeaver

व्यापक डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेब-आधारित डेटाबेस मैनेजमेंट टूल

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Cloudflared

Cloudflared

पोर्ट्स खोले बिना सुरक्षित रिमोट ऐक्सेस के लिए Cloudflare Tunnel डीमन

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Cloudreve

Cloudreve

फ़ाइल प्रबंधन और साझा करने की क्षमताओं के साथ स्व-होस्टेड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म।

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

कंटेंट मैनेजमेंट और API के लिए हल्का-फुल्का हेडलेस CMS प्लेटफॉर्म

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Code-Server

Code-Server

किसी भी डिवाइस से रिमोट डेवलपमेंट के लिए ब्राउज़र में चल रहा VS Code।

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Coder

Coder

सेल्फ-होस्टेड क्लाउड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उपलब्ध कराने के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म

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CodiMD

CodiMD

डॉक्यूमेंटेशन और नोट लेने के लिए रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव मार्कडाउन एडिटर

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Collabora Online

Collabora Online

सहयोगात्मक दस्तावेज़ संपादन के लिए सेल्फ-होस्टेड ब्राउज़र-आधारित ऑफिस सूट।

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CommaFeed

CommaFeed

स्व-होस्टेड गूगल-रीडर से प्रेरित आरएसएस रीडर, कीबोर्ड शॉर्टकट और मोबाइल ऐप्स के साथ।

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ConvertX

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1000+ फॉर्मेट्स को सपोर्ट करने वाला सेल्फ-होस्टेड ऑनलाइन फाइल कनवर्टर

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Convex

Convex

आधुनिक ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट के लिए ओपन-सोर्स रिएक्टिव डेटाबेस प्लेटफॉर्म

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COPS

COPS

हल्का PHP OPDS और HTML सर्वर जो मोबाइल रीडर्स और ब्राउज़र के लिए एक कैलिबर ईबुक लाइब्रेरी उपलब्ध कराता है।

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CoreControl

CoreControl

सर्वर, अपटाइम और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन के लिए स्वयं-होस्टेड डैशबोर्ड

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Countly

Countly

मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप एप्लिकेशन के लिए गोपनीयता-केंद्रित उत्पाद एनालिटिक्स

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Crawl4AI

Crawl4AI

LLM के लिए तैयार आउटपुट के साथ AI ऐप्लिकेशंस के लिए ओपन-सोर्स वेब क्रॉलर

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

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27 रियल-टाइम वैश्विक डेटा स्रोतों को एकत्रित करने वाला OSINT प्लेटफॉर्म

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Cryptgeon

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Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

ज़ीरो-नॉलेज स्टोरेज के साथ एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सहयोगी ऑफिस सूट

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एन्क्रिप्शन, एन्कोडिंग, कम्प्रेशन और डेटा विश्लेषण ऑपरेशंस के लिए वेब-आधारित टूल

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Dagu

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DAG-आधारित वर्कफ़्लो शेड्यूलर वेब UI के साथ क्रॉन जॉब्स और टास्क पाइपलाइन के प्रबंधन के लिए

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Damselfly

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चेहरा पहचान और वस्तु पहचान के साथ स्व-होस्टेड फोटो मैनेजर

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dashdot

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रीयल-टाइम CPU, RAM, स्टोरेज और नेटवर्क आँकड़ों के साथ न्यूनतम सर्वर डैशबोर्ड

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Dashy

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एक स्व-होस्ट करने योग्य व्यक्तिगत डैशबोर्ड जिसमें विजेट्स, थीम और स्थिति-जाँच की सुविधा है।

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एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और विषय-आधारित थ्रेड्स के साथ सेल्फ-होस्टेड फेडरेटेड मैसेंजर

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Databasus

Databasus

Databasus PostgreSQL, MySQL और MongoDB के लिए एक डेटाबेस बैकअप टूल है

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Dataline

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किसी भी डेटाबेस को एक्सप्लोर करने और विज़ुअलाइज़ करने के लिए AI-संचालित SQL चैट इंटरफ़ेस

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Dawarich

Dawarich

हीटमैप्स और यात्रा आंकड़ों के साथ सेल्फ-होस्टेड स्थान इतिहास ट्रैकर

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite SQLite डेटाबेस फाइल्स बनाने, डिज़ाइन और एडिट करने के लिए बनाया गया एक विज़ुअल टूल है।

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Deno Deploy के लिए Denoland का कुंजी-मान डेटाबेस।

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Dify

Dify

RAG, एजेंट्स और वर्कफ़्लो के साथ LLM ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म

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Directus

Directus

हेडलेस CMS जो डेटाबेस को डायनामिक API और एडमिन ऐप के साथ एकीकृत करता है

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Dittofeed

Dittofeed

स्वचालित मल्टी-चैनल मैसेजिंग के लिए ओपन-सोर्स ग्राहक सहभागिता प्लेटफॉर्म

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Diun

Diun

डॉकर इमेज अपडेट नोटिफ़ायर, इमेज अपडेट होने पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए

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docassemble

docassemble

निर्देशित साक्षात्कारों और स्वचालित दस्तावेज़ असेंबली के लिए ओपन-सोर्स विशेषज्ञ प्रणाली

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Docker Registry

Docker Registry

कंटेनर इमेजेस को स्टोर और वितरित करने के लिए प्राइवेट Docker रजिस्ट्री

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Dockge

Dockge

Dockge एक आकर्षक, उपयोग में आसान और प्रतिक्रियाशील सेल्फ-होस्टेड Docker Compose स्टैक मैनेजर है।

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Docmost

Docmost

रियल-टाइम एडिटिंग के साथ टीम सहयोग के लिए wiki और डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्म

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Docspell

Docspell

OCR, NLP निष्कर्षण और पूर्ण-पाठ खोज के साथ स्वयं-होस्टेड दस्तावेज़ आयोजक

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Documenso

Documenso

डिजिटल हस्ताक्षरों के लिए ओपन-सोर्स दस्तावेज़ साइनिंग प्लेटफ़ॉर्म।

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DocuSeal

ई-हस्ताक्षर क्षमताओं के साथ ओपन-सोर्स दस्तावेज़ हस्ताक्षर प्लेटफॉर्म

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मिनटों में AI वॉइस एजेंट्स बनाने के लिए ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्म

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दस्तावेज़ीकरण और ज्ञानकोषों के लिए हल्का फाइल-आधारित विकि प्लेटफॉर्म

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Dolibarr

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बिज़नेस संचालन प्रबंधित के लिए एक ओपन-सोर्स ERP/CRM प्लेटफॉर्म

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Domain Locker

डोमेन नाम पोर्टफोलियो के प्रबंधन और निगरानी के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म

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Donetick

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Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

एल्बम आर्ट, लिरिक्स और मेटाडेटा के साथ YouTube से Spotify म्यूज़िक डाउनलोड करें

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Dozzle

वास्तविक समय में डॉकर कंटेनर लॉग्स देखने के लिए हल्का वेब UI।

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Dragonfly

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आधुनिक हार्डवेयर के लिए उच्च-परफॉर्मेंस वाला Redis-कम्पैटिबल इन-मेमोरी डेटा स्टोर

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draw.io

draw.io

फ्लोचार्ट्स, UML, और नेटवर्क डायग्राम्स के लिए मुफ्त ओपन-सोर्स डायग्रामिंग टूल।

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drawDB

drawDB

ब्राउज़र-आधारित डेटाबेस आरेख एडिटर, SQL एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के साथ।

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Drizzle Gateway

डेटाबेस प्रबंधन के लिए बेहद शक्तिशाली मुफ्त सेल्फ-होस्टेड Drizzle Studio।

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Drupal

गतिशील वेबसाइट्स को बनाने और प्रबंधित करने के लिए एक ओपन-सोर्स CMS

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IP एड्रेसों को डोमेन से मैप करने के लिए मुफ्त गतिशील DNS सेवा।

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DumbDo एक बेहद आसान, सेल्फ-होस्टेड टू-डू लिस्ट है जो बस काम करता है।

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क्लाउड स्टोरेज और रिमोट सर्वरों के सपोर्ट के साथ एन्क्रिप्टेड बैकअप समाधान

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बिज़नेसों और प्रोफेशनल्स के लिए निःशुल्क अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टम

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IoT और मैसेजिंग एप्लिकेशन के लिए हल्का MQTT ब्रोकर

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PostgreSQL पर बनाया गया अत्याधुनिक ग्राफ-रिलेशनल डेटाबेस

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Apache Lucene पर बनाया गया डिस्ट्रिब्यूटेड सर्च और एनालिटिक्स इंजन

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एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और क्रॉस-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग के साथ सुरक्षित मैट्रिक्स क्लाइंट

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EmailEngine

आईएमएपी और एसएमटीपी को रेस्ट एंडपॉइंट्स से जोड़ने वाला स्व-होस्टेड ईमेल एपीआई प्रॉक्सी

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Personal media server with automatic streaming and device conversion

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Emby और Jellyfin मीडिया सर्वरों के लिए सांख्यिकी और विश्लेषण टूल

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प्राइवेट और सुरक्षित एन्क्रिप्टेड नोट्स भेजने के लिए मिनिमलिस्ट वेब ऐप्लिकेशन

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स्वयं-होस्टेड IPTV सर्वर जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी से लाइव चैनल बनाता है।

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पासवर्ड सुरक्षा और समाप्ति नियंत्रण के साथ स्व-होस्टेड फाइल-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म।

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YAML के साथ ESP8266/ESP32 माइक्रोकंट्रोलर को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम

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संपर्क, डील्स और ग्राहक संबंधों के प्रबंधन के लिए मुफ्त ओपन-सोर्स CRM

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लाइव एडिटिंग और संस्करण इतिहास के साथ रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटर

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Node.js, React, GraphQL, और PostgreSQL पर आधारित आधुनिक ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

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चैटबॉट्स, ऑटोमेशन और मैसेजिंग इंटीग्रेशन के लिए ओपन-सोर्स WhatsApp API

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Evolution Go

Evolution Go

उच्च परफॉर्मेंस वाला WhatsApp API गेटवे जिसे मैसेजिंग ऑटोमेशन के लिए Go में लिखा गया है

डिप्लॉय करें
Excalidraw

Excalidraw

हाथ से बनाए गए आरेख और सहयोगी विचार-मंथन के लिए वर्चुअल व्हाइटबोर्ड

डिप्लॉय करें
Expensave

Expensave

व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च ट्रैकिंग ऐप्लिकेशन

डिप्लॉय करें
ExpenseOwl

ExpenseOwl

डैशबोर्ड और CSV इम्पोर्ट के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड व्यक्तिगत खर्च ट्रैकर

डिप्लॉय करें
Explo

Explo

ListenBrainz की सिफारिशों को आपकी संगीत लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट बनाता है।

डिप्लॉय करें
ezBookKeeping

ezBookKeeping

मोबाइल PWA और रसीद स्कैनिंग के साथ हल्का व्यक्तिगत वित्त ट्रैकर

डिप्लॉय करें
Faraday

Faraday

सुरक्षा टीमों के लिए ओपन-सोर्स भेद्यता प्रबंधन प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Fasten Health

Fasten Health

स्व-होस्टेड व्यक्तिगत और परिवार इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड प्रबंधक

डिप्लॉय करें
Fider

Fider

उपयोगकर्ता फीडबैक एकत्र करने और प्रबंधित करने के लिए एक ओपन-सोर्स फीडबैक प्लेटफॉर्म।

डिप्लॉय करें
File Browser

File Browser

आपके सर्वर पर फाइलों को ब्राउज़ करने, अपलोड करने और मैनेज करने के लिए वेब-आधारित फाइल मैनेजर।

डिप्लॉय करें
File Drop

File Drop

IPFS तकनीक का उपयोग करके विकेन्द्रीकृत पीयर-टू-पीयर फ़ाइल साझाकरण

डिप्लॉय करें
FileFlows

FileFlows

स्वचालित मीडिया फाइल प्रोसेसर जो फाइल के आकार को 90% तक कम करता है

डिप्लॉय करें
FileGator

FileGator

भूमिका-आधारित अनुमतियों और बिना डेटाबेस के सेल्फ-होस्टेड मल्टी-यूज़र फाइल मैनेजर

डिप्लॉय करें
Filestash

Filestash

FTP, SFTP, S3, WebDAV, और 20+ स्टोरेज बैकएंड के लिए स्व-होस्टेड फ़ाइल मैनेजर

डिप्लॉय करें
Firefly

Firefly

वेब मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ सरल WireGuard VPN सर्वर

डिप्लॉय करें
Firefly III

Firefly III

पेशेवर स्व-होस्टेड व्यक्तिगत वित्त और बजट प्रबंधक

डिप्लॉय करें
Firefox

Firefox

वेब इंटरफेस के माध्यम से ऐक्सेसिबल सेल्फ-होस्टेड Firefox ब्राउज़र

डिप्लॉय करें
Flagsmith

Flagsmith

ओपन-सोर्स फीचर फ्लैग और A/B टेस्टिंग के साथ रिमोट कॉन्फिग सेवा

डिप्लॉय करें
Flame

Flame

आपके होमलैब के लिए सेल्फ-होस्टेड स्टार्टपेज और एप्लिकेशन डैशबोर्ड।

डिप्लॉय करें
FlareSolverr

FlareSolverr

वेब स्क्रेपिंग के लिए Cloudflare सुरक्षा को बायपास करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर

डिप्लॉय करें
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

डिप्लॉय करें
flatnotes

flatnotes

Wiki के लिंक और फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ डेटाबेस-रहित मार्कडाउन नोट लेने वाला ऐप

डिप्लॉय करें
Fleet

Fleet

ओपन-सोर्स डिवाइस प्रबंधन और एंडपॉइंट सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म जो osquery द्वारा संचालित है

डिप्लॉय करें
FlexGet

FlexGet

RSS, टोरेंट और यूज़नेट से मीडिया डाउनलोड करने के लिए YAML-संचालित ऑटोमेशन टूल

डिप्लॉय करें
Flipt

Flipt

सेल्फ-होस्टेड फीचर फ्लैग प्रबंधन प्लेटफॉर्म Git एकीकरण के साथ

डिप्लॉय करें
Flowise

Flowise

LLM ऑर्केस्ट्रेशन फ़्लो और AI एजेंट्स बनाने के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड टूल

डिप्लॉय करें
Focalboard

Focalboard

कानबान बोर्ड, टेबल्स और कैलेंडर व्यू के साथ ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल

डिप्लॉय करें
Forgejo

Forgejo

वेब इंटरफ़ेस और सहयोग सुविधाओं के साथ स्व-होस्टेड हल्की गिट सेवा।

डिप्लॉय करें
Form.io

Form.io

REST API के साथ ओपन-सोर्स फॉर्म बिल्डर और डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Formbricks

Formbricks

इन-ऐप, लिंक, वेबसाइट और ईमेल फीडबैक के लिए ओपन-सोर्स सर्वे प्लेटफॉर्म।

डिप्लॉय करें
FossFLOW

FossFLOW

इंफ्रास्ट्रक्चर विज़ुअलाइज़ेशन के लिए ब्राउज़र-आधारित आइसोमेट्रिक डायग्रामिंग टूल

डिप्लॉय करें
Foundry VTT

Foundry VTT

ऑनलाइन आरपीजी कैंपेन के लिए स्व-होस्टेड वर्चुअल टेबलटॉप, मैप्स और डाइस के साथ

डिप्लॉय करें
FreeCAD

FreeCAD

इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के लिए ब्राउज़र द्वारा ऐक्सेस किया जाने वाला पैरामेट्रिक 3D CAD मॉडलर

डिप्लॉय करें
FreeScout

FreeScout

हल्का ओपन-सोर्स हेल्प डेस्क और शेयर्ड इनबॉक्स सिस्टम।

डिप्लॉय करें
FreshRSS

FreshRSS

आपके फीड्स को पढ़ने और प्रबंधित करने के लिए सेल्फ-होस्टेड RSS फीड एग्रीगेटर

डिप्लॉय करें
Gatus

Gatus

मल्टी-प्रोटोकॉल अपटाइम मॉनिटरिंग और अलर्टिंग के साथ डेवलपर-उन्मुख स्टेटस पेज़।

डिप्लॉय करें
Gerrit

Gerrit

उद्यम-स्तर का वेब-आधारित कोड समीक्षा प्रणाली जो Git पर आधारित है।

डिप्लॉय करें
Ghost

Ghost

Ghost प्रोफेशनल पब्लिशिंग के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है

डिप्लॉय करें
Ghostfolio

Ghostfolio

निवेश पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए ओपन-सोर्स संपत्ति प्रबंधन सॉफ्टवेयर

डिप्लॉय करें
GIMP

GIMP

ब्राउज़र से ऐक्सेस किया जाने वाला प्रोफेशनल इमेज एडिटर और ग्राफिक डिज़ाइन टूल

डिप्लॉय करें
Gitea

Gitea

Gitea एक हल्का, ओपन-सोर्स Git होस्टिंग प्लेटफॉर्म है

डिप्लॉय करें
GitIngest

GitIngest

AI-संचालित कोड विश्लेषण के लिए Git से LLM-फ्रेंडली टेक्स्ट कनवर्टर।

डिप्लॉय करें
GitLab

GitLab

GitLab Git रिपॉज़िटरी प्रबंधन और CI/CD के लिए एक संपूर्ण DevOps प्लेटफॉर्म है

डिप्लॉय करें
Glance

Glance

सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड जो आपके सभी फीड्स को एक ही जगह पर रखता है

डिप्लॉय करें
Glances

Glances

Glances वेब इंटरफेस के साथ एक क्रॉस-प्लेटफॉर्म सिस्टम मॉनिटरिंग टूल है।

डिप्लॉय करें
GlitchTip

GlitchTip

Sentry-संगत त्रुटि ट्रैकिंग और प्रदर्शन निगरानी प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
GLPI

GLPI

आईटी ऑपरेशंस के लिए ओपन-सोर्स आईटी एसेट मैनेजमेंट और हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर

डिप्लॉय करें
GoatCounter

GoatCounter

निजता-केंद्रित वेब एनालिटिक्स, कुकीज़ या व्यक्तिगत डेटा ट्रैकिंग के बिना

डिप्लॉय करें
GoCD

GoCD

वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग और पाइपलाइन मॉडलिंग के साथ कंटीन्यूअस डिलीवरी सर्वर

डिप्लॉय करें
Gogs

Gogs

Gogs एक सेल्फ-होस्टेड Git सेवा है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आसान बनाती है।

डिप्लॉय करें
Gokapi

Gokapi

एक्सपायरिंग लिंक्स और S3 सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड फाइल-शेयरिंग सर्वर

डिप्लॉय करें
Gonic

Gonic

गो में लिखा गया हल्का सेल्फ-होस्टेड सबसोनिक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्वर

डिप्लॉय करें
Gotenberg

Gotenberg

सुचारू PDF रूपांतरण और जनरेशन के लिए Docker-संचालित स्टेटलेस API

डिप्लॉय करें
Gotify

Gotify

एक साधारण REST API के साथ सेल्फ-होस्टेड पुश नोटिफिकेशन सर्वर

डिप्लॉय करें
GoWA

GoWA

मल्टी-डिवाइस मैसेजिंग ऑटोमेशन के लिए WhatsApp REST API और वेब इंटरफ़ेस

डिप्लॉय करें
Grafana

Grafana

मेट्रिक्स विज़ुअलाइज़ेशन और मॉनिटरिंग के लिए ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Gramps Web

Gramps Web

वंश वृक्ष बनाने और साझा करने के लिए सेल्फ-होस्टेड वंशावली प्लेटफ़ॉर्म

डिप्लॉय करें
Grav

Grav

मॉडर्न फ्लैट-फाइल CMS जिसे किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, केवल फाइल्स और फोल्डर्स की

डिप्लॉय करें
Grimmory

Grimmory

बिल्ट-इन रीडर और डिवाइस सिंक के साथ स्व-होस्टेड पुस्तक संग्रह प्रबंधक।

डिप्लॉय करें
Grimoire

Grimoire

ऑटो मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन और फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ स्व-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर।

डिप्लॉय करें
Grist

Grist

डेटा ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए ओपन-सोर्स स्प्रेडशीट-डेटाबेस हाइब्रिड

डिप्लॉय करें
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

डिप्लॉय करें
GrowthBook

GrowthBook

ओपन-सोर्स फीचर फ्लैगिंग और A/B टेस्टिंग प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Habitica

Habitica

गेमिफाइड टास्क मैनेजर जो उत्पादकता को एक RPG एडवेंचर में बदलता है

डिप्लॉय करें
Halo

Halo

आधुनिक ओपन-सोर्स CMS, प्लगइन मार्केटप्लेस और ब्लॉक-आधारित एडिटर के साथ।

डिप्लॉय करें
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

डिप्लॉय करें
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

किसी भी डेटाबेस पर इंस्टेंट API के साथ ओपन-सोर्स ग्राफ़क्यूएल इंजन

डिप्लॉय करें
Headscale

Headscale

स्व-होस्टेड Tailscale-संगत कंट्रोल सर्वर WireGuard मेश नेटवर्किंग के लिए

डिप्लॉय करें
Healthchecks

Healthchecks

इंस्टेंट अलर्ट के साथ ओपन-सोर्स क्रॉन जॉब और बैकग्राउंड टास्क मॉनिटरिंग

डिप्लॉय करें
HedgeDoc

HedgeDoc

टीम डॉक्यूमेंटेशन के लिए रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव मार्कडाउन एडिटर

डिप्लॉय करें
Heimdall

Heimdall

आपकी वेब सेवाओं को व्यवस्थित और ऐक्सेस करने के लिए ऐप्लिकेशन डैशबोर्ड

डिप्लॉय करें
Hermes Agent

Hermes Agent

बिल्ट-इन लर्निंग लूप और मल्टी-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग के साथ खुद सुधार करने वाला AI एजेंट

डिप्लॉय करें
Hermes WebUI

Hermes WebUI

एक डॉकर डिप्लॉयमेंट में बंडल किया गया सेल्फ-होस्टेड हर्मेस AI एजेंट और वेब चैट UI।

डिप्लॉय करें
Hermes Workspace

Hermes Workspace

हरमीस एआई एजेंट के लिए ओपन-सोर्स वेब यूआई कमांड सेंटर

डिप्लॉय करें
HeyForm

HeyForm

कंडीशनल लॉजिक और एनालिटिक्स के साथ ओपन-सोर्स संवादात्मक फॉर्म बिल्डर

डिप्लॉय करें
Hi.Events

Hi.Events

ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड इवेंट मैनेजमेंट और टिकटिंग प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Homarr

Homarr

आपकी सभी सेवाओं को व्यवस्थित और मॉनिटर करने के लिए आधुनिक स्व-होस्टेड डैशबोर्ड।

डिप्लॉय करें
Home Assistant

Home Assistant

स्मार्ट डिवाइसों को नियंत्रित करने के लिए ओपन-सोर्स होम ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Homebox

Homebox

घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया इन्वेंट्री और संगठन प्रणाली।

डिप्लॉय करें
Homebridge

Homebridge

प्लगइन्स के साथ गैर-Apple स्मार्ट होम डिवाइसों के लिए HomeKit ब्रिज

डिप्लॉय करें
Homepage

Homepage

Docker एकीकरण के साथ एक आधुनिक, कस्टमाइज़ेबल ऐप्लिकेशन डैशबोर्ड

डिप्लॉय करें
Homer

Homer

आपकी सभी सर्वर सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक सरल स्व-होस्टेड स्टैटिक डैशबोर्ड।

डिप्लॉय करें
Hoop

Hoop

स्वचालित डेटा मास्किंग और ऑडिट ट्रेल्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस गेटवे

डिप्लॉय करें
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

डिप्लॉय करें
HortusFox

HortusFox

देखभाल के रूटीन और बगीचे की व्यवस्था को ट्रैक करने के लिए सेल्फ-होस्टेड प्लांट मैनेजमेंट सिस्टम

डिप्लॉय करें
Huginn

Huginn

मॉनिटरिंग एजेंट बनाने के लिए सेल्फ-होस्टेड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Hugo

Hugo

Go के साथ बनाया गया बेहद तेज़ स्टैटिक साइट जनरेटर

डिप्लॉय करें
HumHub

HumHub

टीमों के लिए ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़ सोशल नेटवर्क और इंट्रानेट प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
imgproxy

imgproxy

रीसाइज़, क्रॉप और फॉर्मेट बदलने के लिए तेज़ तत्काल इमेज प्रोसेसिंग सर्वर।

डिप्लॉय करें
Immich

Immich

Immich एक हाई-परफॉर्मेंस वाला सेल्फ-होस्टेड फोटो और वीडियो प्रबंधन समाधान है

डिप्लॉय करें
Infisical

Infisical

टीमों और इंफ्रास्ट्रक्चर में env वेरिएबल्स और API कुंजियों को सिंक करने के लिए ओपन-सोर्स सीक्रेट्स मैनेजर

डिप्लॉय करें
InfluxDB 2

InfluxDB 2

फ्लक्स क्वेरीज़ और एकीकृत वेब यूआई के साथ एकीकृत टाइम सीरीज़ प्लेटफ़ॉर्म

डिप्लॉय करें
Inkscape

Inkscape

चित्रण और SVG डिज़ाइन के लिए ब्राउज़र द्वारा ऐक्सेस किया जाने वाला वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर

डिप्लॉय करें
InsForge

InsForge

AI एजेंट्स के लिए ऑथ, डेटाबेस और स्टोरेज़ के साथ ओपन-सोर्स बैकएंड प्लेटफ़ॉर्म

डिप्लॉय करें
InvenTree

InvenTree

इंजीनियरिंग टीमों के लिए ओपन-सोर्स पार्ट्स इन्वेंट्री और BOM प्रबंधन

डिप्लॉय करें
Invidious

Invidious

यूट्यूब के लिए गोपनीयता का सम्मान करने वाला वैकल्पिक फ्रंट-एंड, बिना विज्ञापनों या ट्रैकिंग के।

डिप्लॉय करें
Invio

Invio

फ्रीलांसरों और छोटी टीमों के लिए मिनिमलिस्ट सेल्फ-होस्टेड इनवॉइसिंग सिस्टम

डिप्लॉय करें
Invoice Ninja

Invoice Ninja

फ्रीलांसरों और छोटे व्यवसायों के लिए ओपन-सोर्स इनवॉइसिंग और बिलिंग प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
InvoiceShelf

InvoiceShelf

अनुमान, खर्च और पेमेंट पोर्टल के साथ ओपन-सोर्स इनवॉइसिंग प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Isso

Isso

ब्लॉग्स और स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए हल्का, स्व-होस्टेड Disqus विकल्प

डिप्लॉय करें
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

डिप्लॉय करें
ITFlow

ITFlow

MSPs के लिए ओपन-सोर्स PSA प्लेटफ़ॉर्म, IT डॉक्यूमेंटेशन, टिकटिंग और बिलिंग के साथ

डिप्लॉय करें
iTop

iTop

IT सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन के लिए ओपन-सोर्स ITSM प्लेटफॉर्म और CMDB।

डिप्लॉय करें
Jackett

Jackett

टॉरेंट ट्रैकर प्रॉक्सी जो Sonarr, Radarr और अन्य ऑटोमेशन टूल्स के लिए क्वेरीज़ का अनुवाद करता है

डिप्लॉय करें
Jaeger

Jaeger

जैगर माइक्रोसर्विसेज की मॉनिटरिंग के लिए एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग सिस्टम है।

डिप्लॉय करें
Jellyfin

Jellyfin

आपकी मीडिया लाइब्रेरी को व्यवस्थित और स्ट्रीम करने के लिए मुफ्त व ओपन-सोर्स मीडिया सर्वर

डिप्लॉय करें
Jellyseerr

Jellyseerr

Jellyfin, Emby और Plex के लिए अनुमोदन वर्कफ्लो के साथ मीडिया अनुरोध प्रबंधन टूल

डिप्लॉय करें
Jenkins

Jenkins

Jenkins CI/CD पाइपलाइन के लिए एक ओपन-सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है।

डिप्लॉय करें
Jitsi Meet

Jitsi Meet

स्व-होस्टेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, स्क्रीन शेयरिंग और रिकॉर्डिंग के साथ।

डिप्लॉय करें
Jitsu

Jitsu

इंजीनियरों के लिए ओपन-सोर्स ग्राहक डेटा प्लेटफ़ॉर्म और इवेंट स्ट्रीमिंग पाइपलाइन

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JobOps

JobOps

सेल्फ-होस्टेड नौकरी ढूँढने की पाइपलाइन जो बोर्ड्स खोजती है और सीवी को कस्टमाइज़ करती है।

डिप्लॉय करें
Joomla

Joomla

गतिशील वेबसाइट्स और वेब ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स CMS

डिप्लॉय करें
Joplin Server

Joplin Server

Joplin नोट-टेकिंग एप्लिकेशन के लिए स्व-होस्टेड सिंक्रोनाइज़ेशन सर्वर।

डिप्लॉय करें
Jotty

Jotty

मार्कडाउन और कानबान बोर्ड के साथ हल्का, नोट लेने वाला चेकलिस्ट ऐप

डिप्लॉय करें
jsreport

jsreport

HTML टेम्पलेट्स से PDF, Excel और DOCX के लिए स्वयं-होस्टेड रिपोर्ट सर्वर

डिप्लॉय करें
JumpServer

JumpServer

SSH, RDP, और डेटाबेस सेशन के लिए केंद्रीकृत विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस गेटवे

डिप्लॉय करें
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

लाइव कोड, डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए इंटरैक्टिव वेब वातावरण।

डिप्लॉय करें
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab नोटबुक और कोड के लिए एक वेब-आधारित इंटरैक्टिव डेवलपमेंट वातावरण है।

डिप्लॉय करें
Juxtapose

Juxtapose

सेल्फ-होस्टेड नोटिफिकेशन राउटर जो वेबहुक को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ता है

डिप्लॉय करें
Kan

Kan

ओपन-सोर्स कानबान बोर्ड और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, Trello का विकल्प

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ कानबान बोर्ड और GitHub इंटीग्रेशन।

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Kapowarr

Kapowarr

स्वचालित डाउनलोडिंग और संगठन के लिए स्व-होस्टेड कॉमिक बुक मैनेजर।

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Karakeep

Karakeep

Karakeep AI-संचालित टैगिंग और सर्च के साथ एक सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है।

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Kavita

Kavita

कॉमिक्स, मांगा और ई-बुक्स के लिए सेल्फ-होस्टेड डिजिटल लाइब्रेरी

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Keila

Keila

ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर और SMTP डिलीवरी के साथ सेल्फ-होस्टेड न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म

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Kener

Kener

इंसिडेंट मैनेजमेंट के साथ ओपन-सोर्स स्टेटस पेज और अपटाइम मॉनिटरिंग प्लेटफ़ॉर्म।

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Kestra

Kestra

डेटा पाइपलाइन और ऑटोमेशन के लिए ओपन-सोर्स वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Keycloak

Keycloak

SSO, OAuth2 और SAML के साथ ओपन-सोर्स पहचान और ऐक्सेस प्रबंधन

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Khoj

Khoj

आपके डॉक्यूमेंट्स और वेब से चैटिंग के लिए ओपन-सोर्स AI असिस्टेंट

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Kibana

Kibana

एलास्टिकसर्च के लिए ओपन-सोर्स विज़ुअलाइज़ेशन यूआई, डैशबोर्ड और सर्च के साथ।

डिप्लॉय करें
Kill Bill

Kill Bill

SaaS और मार्केटप्लेस के लिए ओपन-सोर्स सब्सक्रिप्शन बिलिंग और भुगतान प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Kimai

Kimai

फ्रीलांसरों, एजेंसियों और टीमों के लिए सेल्फ-होस्टेड समय ट्रैकिंग

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KitchenOwl

KitchenOwl

सेल्फ-होस्टेड साझा किराने की सूची, रेसिपी मैनेजर, और भोजन प्लानर

डिप्लॉय करें
Koillection

Koillection

किताबों, गेम, विनाइल और बहुत कुछ को सूचीबद्ध करने के लिए सेल्फ-होस्टेड संग्रह प्रबंधक

डिप्लॉय करें
Komari

Komari

रीयल-टाइम मेट्रिक्स के साथ हल्का स्व-होस्टेड सर्वर मॉनिटरिंग डैशबोर्ड

डिप्लॉय करें
Komga

Komga

कॉमिक्स, मांगा, मैगज़ीन और ई-बुक्स के लिए OPDS और सिंक सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड मीडिया सर्वर

डिप्लॉय करें
Kong

Kong

हाइब्रिड और मल्टी-क्लाउड वातावरणों के लिए बनाया गया क्लाउड-नेटिव API गेटवे

डिप्लॉय करें
Kotaemon

Kotaemon

मल्टी-एलएलएम समर्थन और ओसीआर के साथ ओपन-सोर्स दस्तावेज़ प्रश्नोत्तर चैटबॉट

डिप्लॉय करें
Kroki

Kroki

एकीकृत डायग्राम-एज़-कोड API जो HTTP पर 30+ डायग्राम प्रकारों को रेंडर करता है

डिप्लॉय करें
Kutt

Kutt

आधुनिक सेल्फ-होस्टेड URL शॉर्टनर कस्टम डोमेन, एनालिटिक्स और REST API के साथ।

डिप्लॉय करें
Label Studio

Label Studio

मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन-सोर्स डेटा लेबलिंग और एनोटेशन प्लेटफॉर्म

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Lago

Lago

ओपन-सोर्स मीटरिंग और उपयोग-आधारित बिलिंग प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Langflow

Langflow

Langflow LLM ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक विज़ुअल AI वर्कफ्लो बिल्डर है।

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Langfuse

Langfuse

ऑब्जर्वेबिलिटी और मूल्यांकन के लिए ओपन-सोर्स LLM इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
LanguageTool

LanguageTool

25+ भाषाओं के लिए ओपन-सोर्स व्याकरण, शैली और वर्तनी जाँचकर्ता।

डिप्लॉय करें
LazyLibrarian

LazyLibrarian

ईबुक और ऑडियोबुक डाउनलोड के लिए सेल्फ-होस्टेड ऑटोमेशन, लेखक ट्रैकिंग के साथ

डिप्लॉय करें
Leantime

Leantime

गैर-प्रोजेक्ट मैनेजरों के लिए डिज़ाइन किया गया ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम

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Lemmy

Lemmy

सेल्फ-होस्टेड फ़ोरम के लिए संघीकृत लिंक एग्रीगेटर और चर्चा मंच

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LibreChat

LibreChat

LibreChat मल्टी-प्रोवाइडर एलएलएम उपयोग के लिए RAG सपोर्ट के साथ एक एआई चैट इंटरफ़ेस है।

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LibreDesk

LibreDesk

ओमनीचैनल टिकटिंग, लाइव चैट और एसएलए प्रबंधन के साथ ओपन-सोर्स हेल्पडेस्क

डिप्लॉय करें
LibrePhotos

LibrePhotos

चेहरे की पहचान और AI-संचालित सर्च के साथ सेल्फ-होस्टेड फोटो मैनेजमेंट

डिप्लॉय करें
LibreSpeed

LibreSpeed

अंतर्निहित परिणाम डेटाबेस के साथ स्व-होस्टेड HTML5 इंटरनेट स्पीड टेस्ट सर्वर

डिप्लॉय करें
LibreTranslate

LibreTranslate

मुफ्त और ओपन-सोर्स मशीन ट्रांसलेशन API जो पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड है।

डिप्लॉय करें
Lidarr

Lidarr

Usenet और torrents के लिए स्वचालित म्यूज़िक कलेक्शन मैनेजर व संयोजक

डिप्लॉय करें
Lightdash

Lightdash

ओपन-सोर्स BI प्लेटफ़ॉर्म जो डेटा एक्सप्लोरेशन और डैशबोर्ड के लिए dbt पर आधारित है।

डिप्लॉय करें
LimeSurvey

LimeSurvey

प्रश्नावली बनाने और प्रबंधित करने के लिए पेशेवर ऑनलाइन सर्वेक्षण प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Linkding

Linkding

Linkding एक मिनिमल, तेज़, सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है

डिप्लॉय करें
LinkStack

LinkStack

ब्रांडेड लिंक-इन-बायो पेज के लिए सेल्फ-होस्टेड Linktree विकल्प

डिप्लॉय करें
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden फुल-पेज आर्काइविंग के साथ एक सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है

डिप्लॉय करें
Listmonk

Listmonk

उच्च परफॉर्मेंस वाला सेल्फ-होस्टेड न्यूज़लेटर और मेलिंग लिस्ट मैनेजर

डिप्लॉय करें
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM OpenAI फॉर्मेट का उपयोग करके 100+ LLM को कॉल करने के लिए एक AI गेटवे है।

डिप्लॉय करें
Livebook

Livebook

डेटा साइंस, एमएल और रियल-टाइम कोलैबोरेशन के लिए ओपन-सोर्स एलिक्सीर नोटबुक

डिप्लॉय करें
LLDAP

LLDAP

सेल्फ-होस्टेड ऐप्स के लिए एक सरलीकृत LDAP बैकएंड प्रदान करने वाला हल्का ऑथेंटिकेशन सर्वर।

डिप्लॉय करें
LMS

LMS

हल्का सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर Subsonic API के साथ

डिप्लॉय करें
LobeChat

LobeChat

कई एलएलएम प्रदाताओं का समर्थन करने वाला आधुनिक ओपन-सोर्स एआई चैट फ्रेमवर्क।

डिप्लॉय करें
Local Deep Research

Local Deep Research

स्वयं-होस्टेड AI गहन शोध सहायक क्लाउड एलएलएम प्रदाताओं द्वारा संचालित

डिप्लॉय करें
LocalAI

LocalAI

स्थानीय AI मॉडल इन्फरेंस के लिए स्व-होस्टेड OpenAI-संगत API सर्वर

डिप्लॉय करें
Locust

Locust

पायथन-आधारित वितरित लोड टेस्टिंग टूल, रियल-टाइम वेब यूआई के साथ

डिप्लॉय करें
Logseq

Logseq

स्वयं-होस्टेड गोपनीयता-केंद्रित नॉलेज बेस और ब्लॉक-आधारित आउटलाइनर

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Logto

Logto

Logto OAuth और OIDC सपोर्ट के साथ एक व्यापक पहचान और ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म है।

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LubeLogger

LubeLogger

व्यापक वाहन रखरखाव और ईंधन प्रबंधन प्रणाली

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Lychee

Lychee

एल्बम संगठन, EXIF ब्राउज़िंग और बारीक साझाकरण नियंत्रणों के साथ स्व-होस्टेड फोटो प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म

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Mage AI

Mage AI

Mage AI ETL वर्कफ्लो बनाने और प्रबंधित करने के लिए एक डेटा पाइपलाइन टूल है।

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

IMAP सिंक, फुल-टेक्स्ट सर्च और एक्सपोर्ट के साथ स्व-होस्टेड ईमेल आर्काइविंग

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Mailpit

Mailpit

डेवलपर्स के लिए ब्राउज़र-आधारित इनबॉक्स के साथ ओपन-सोर्स SMTP ईमेल टेस्टिंग टूल

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Maloja

Maloja

व्यक्तिगत सुनने के चार्ट के साथ स्व-होस्टेड संगीत स्क्रॉबल डेटाबेस

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Manticore Search

Manticore Search

MySQL प्रोटोकॉल के माध्यम से फुल-टेक्स्ट और वेक्टर सर्च के साथ ओपन-सोर्स सर्च इंजन

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MariaDB

MariaDB

ओपन-सोर्स रिलेशनल डेटाबेस सर्वर और MySQL ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट

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Marimo

Marimo

SQL सपोर्ट और रिप्रोड्यूसिबल एग्जीक्यूशन के साथ ओपन-सोर्स रिएक्टिव पायथन नोटबुक

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Marreta

Marreta

स्वच्छ, विज्ञापन-मुक्त पढ़ने के लिए इंटेलिजेंट कैशिंग के साथ स्व-होस्टेड लेख प्रॉक्सी।

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Mastodon

Mastodon

एक्टिविटीपब स्टैंडर्ड पर आधारित स्व-होस्टेड फेडरेटेड माइक्रोब्लॉगिंग सर्वर

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Mathesar

Mathesar

PostgreSQL डेटाबेस को खोजने और संपादित करने के लिए स्प्रेडशीट-शैली का वेब इंटरफ़ेस।

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Matomo

Matomo

पूर्ण डेटा स्वामित्व और गोपनीयता के साथ प्रमुख ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

विकेन्द्रीकृत, एन्क्रिप्टेड संचार के लिए ओपन-सोर्स Matrix होमसर्वर

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Mattermost

Mattermost

मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग और एकीकरण के साथ ओपन-सोर्स टीम कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म

डिप्लॉय करें
Mautic

Mautic

ईमेल कैंपेन, लीड स्कोरिंग और जर्नीज़ के लिए ओपन-सोर्स मार्केटिंग ऑटोमेशन

डिप्लॉय करें
MaxKB

MaxKB

MaxKB एंटरप्राइज़-ग्रेड AI ज्ञानाधार एजेंट बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

OCR, फुल-टेक्स्ट सर्च और वर्कफ्लो के साथ ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट प्रबंधन

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Maybe

Maybe

ओपन-सोर्स व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन ऐप्लिकेशन

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Mazanoke

Mazanoke

ब्राउज़र-आधारित इमेज ऑप्टिमाइज़र जिसमें फॉर्मेट कन्वर्ज़न और EXIF स्ट्रिपिंग शामिल है

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Mealie

Mealie

Mealie खाने की योजना और शॉपिंग लिस्ट के साथ एक सेल्फ-होस्टेड रेसिपी मैनेजर है।

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Medusa

Medusa

प्लेक्स और जेलीफ़िन सपोर्ट के साथ टीवी शो के लिए स्वचालित वीडियो लाइब्रेरी मैनेजर

डिप्लॉय करें
Meilisearch

Meilisearch

आधुनिक ऐप्लिकेशंस के लिए तेज़ गति वाला सर्च इंजन

डिप्लॉय करें
Memgraph

Memgraph

कनेक्टेड डेटा पर रियल-टाइम एनालिटिक्स के लिए इन-मेमोरी ग्राफ डेटाबेस

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Memos

Memos

Memos एक हल्का, गोपनीयता-केंद्रित नोट लेने वाला ऐप्लिकेशन है

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MeshCentral

MeshCentral

डेस्कटॉप, सर्वर और IoT डिवाइस के लिए स्व-होस्टेड रिमोट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म

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Metabase

Metabase

डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और एनालिटिक्स के लिए ओपन-सोर्स बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

24/7 फॉरेक्स और CFD ट्रेडिंग के लिए ब्राउज़र-सुलभ MetaTrader 5 ट्रेडिंग टर्मिनल।

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MeTube

MeTube

MeTube YouTube और अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए एक वेब-आधारित वीडियो डाउनलोडर है।

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MicroBin

MicroBin

रस्ट में बना हल्का सेल्फ-होस्टेड पेस्टबिन, फ़ाइल शेयरर और यूआरएल शॉर्टनर

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Milvus

Milvus

AI ऐप्लिकेशंस और सिमिलैरिटी सर्च के लिए बनाया गया ओपन-सोर्स वेक्टर डेटाबेस

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MindsDB

MindsDB

MindsDB एंटरप्राइज़ डेटा से मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए एक AI प्लेटफॉर्म है

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Mini QR

Mini QR

कस्टम स्टाइल और बैच एक्सपोर्ट के साथ स्व-होस्टेड क्यूआर कोड जनरेटर

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Miniflux

Miniflux

एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस के साथ न्यूनतम और सुविचारित RSS फ़ीड रीडर।

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MiroFish

MiroFish

मल्टी-एजेंट स्वार्म इंटेलिजेंस सिमुलेशन द्वारा संचालित AI भविष्यवाणी इंजन

डिप्लॉय करें
MiroTalk

MiroTalk

सेल्फ-होस्टेड P2P वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग असीमित रूम और स्क्रीन शेयरिंग के साथ।

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Mongo Express

Mongo Express

डेटाबेस को ब्राउज़ करने, एडिट करने और प्रबंधित करने के लिए वेब-आधारित MongoDB एडमिन UI।

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MongoDB 4

MongoDB 4

JSON-जैसे डॉक्यूमेंट स्टोरेज के साथ डॉक्यूमेंट-ओरिएंटेड NoSQL डेटाबेस।

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Monica

Monica

आपके जीवन को दस्तावेज़ करने के लिए व्यक्तिगत संबंध प्रबंधन प्रणाली

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Moodist

Moodist

गहन एकाग्रता और विश्राम के लिए उत्पादकता उपकरणों के साथ परिवेशी ध्वनि मिक्सर

डिप्लॉय करें
Moodle

Moodle

दुनिया भर में 489 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा विश्वसनीय ओपन-सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।

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Morphic

Morphic

जनरेटिव उत्तरों और स्रोत संदर्भों के साथ ओपन-सोर्स AI सर्च इंजन

डिप्लॉय करें
mStream

mStream

नेटिव iOS और Android ऐप्स की सुविधा के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर

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Mylar3

Mylar3

स्व-होस्टेड स्वचालित कॉमिक बुक डाउनलोडर और लाइब्रेरी मैनेजर

डिप्लॉय करें
MySQL

MySQL

तेज़, विश्वसनीय ओपन-सोर्स रिलेशनल डेटाबेस वेब और ऐप वर्कलोड के लिए।

डिप्लॉय करें
n8n

n8n

विज़ुअल नोड-आधारित इंटरफेस के साथ वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म

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Nango

Nango

300+ सेवाओं के लिए ओपन-सोर्स OAuth और API एकीकरण प्लेटफॉर्म

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NATS

NATS

पब/सब, रिक्वेस्ट-रिप्लाई और जेटस्ट्रीम के साथ क्लाउड-नेटिव मैसेजिंग सिस्टम

डिप्लॉय करें
Navidrome

Navidrome

Navidrome वेब और मोबाइल स्ट्रीमिंग की सुविधा के साथ एक सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक सर्वर है

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Neko

Neko

सहयोगात्मक वेब ब्राउज़िंग और स्ट्रीमिंग के लिए सेल्फ-होस्टेड वर्चुअल ब्राउज़र

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Neo4j

Neo4j

कनेक्टेड डेटा के लिए दुनिया का अग्रणी ओपन-सोर्स ग्राफ डेटाबेस

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NetBird Client

NetBird Client

SSO और सटीक ऐक्सेस नियंत्रण के साथ सुरक्षित WireGuard-आधारित मेश VPN क्लाइंट।

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NetBox

NetBox

IPAM, DCIM, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुक्त-स्रोत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडलिंग

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Netdata

Netdata

800+ इंटीग्रेशन के साथ वास्तविक समय का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एजेंट

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New API

New API

New API एकाधिक प्रदाताओं के लिए एक LLM गेटवे और AI एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है।

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud एक शक्तिशाली सेल्फ-होस्टेड उत्पादकता प्लेटफॉर्म है।

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Nexterm

Nexterm

SSH, VNC, और RDP कनेक्शनों के लिए ब्राउज़र-आधारित सर्वर प्रबंधन

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Maven, npm, Docker, और PyPI के लिए सार्वभौमिक आर्टिफैक्ट रिपॉजिटरी प्रबंधक

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NocoBase

NocoBase

NocoBase ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक विस्तार-योग्य नो-कोड/लो-कोड प्लेटफॉर्म है

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NocoDB

NocoDB

ओपन-सोर्स एयरटेबल विकल्प जो डेटाबेस को स्मार्ट स्प्रेडशीट में बदल देता है

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Node-RED

Node-RED

IoT डिवाइस, API और ऑनलाइन सेवाओं को कनेक्ट करने के लिए लो-कोड विज़ुअल टूल

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NodeBB

NodeBB

NodeBB एक मॉडर्न, रियल-टाइम चैट प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग कम्युनिटी फोरम बनाने के लिए किया जाता है

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Norish

Norish

सोशल मीडिया इम्पोर्ट और घरेलू सिंक के साथ स्व-होस्टेड रेसिपी मैनेजर।

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

सेल्फ-होस्टेड मार्कडाउन नॉलेज बेस ग्राफ़ व्यू और AI इंटीग्रेशन के साथ

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Notifuse

Notifuse

स्व-होस्टेड ईमेल मार्केटिंग और ट्रांज़ैक्शनल ईमेल प्लेटफ़ॉर्म

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Novu

Novu

ईमेल, एसएमएस, और पुश डिलीवरी के लिए ओपन-सोर्स नोटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर।

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ntfy

ntfy

साधारण HTTP रिक्वेस्ट के माध्यम से अलर्ट भेजने के लिए स्व-होस्टेड पुश नोटिफिकेशन सर्वर

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NZBGet

NZBGet

कुशल C++ Usenet बाइनरी डाउनलोडर PAR2 रिपेयर और वेब UI के साथ

डिप्लॉय करें
NZBHydra2

NZBHydra2

यूज़नेट मेटा-सर्च एग्रीगेटर जो एक Newznab API के माध्यम से इंडेक्सर्स को एकीकृत करता है

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October CMS

October CMS

लचीली वेबसाइटें और वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए लारावेल-आधारित PHP CMS

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Odoo

Odoo

बिज़नेस प्रबंधन और ई-कॉमर्स के लिए ओपन-सोर्स ERP और CRM प्लेटफॉर्म

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Odysseus

Odysseus

चैट, एजेंट्स, गहन शोध और स्थायी मेमोरी के साथ सेल्फ-होस्टेड एआई कार्यक्षेत्र।

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OliveTin

OliveTin

पूर्वनिर्धारित शेल कमांड को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए स्व-होस्टेड वेब यूआई

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Ollama

Ollama

AI एप्लिकेशन के लिए एक साधारण API के साथ बड़े भाषा मॉडल को स्थानीय रूप से चलाएं।

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Ombi

Ombi

ऑटो-फुलफिलमेंट के साथ Plex, Emby और Jellyfin के लिए स्व-होस्टेड अनुरोध प्रणाली

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OmniTools

OmniTools

OmniTools रोज़मर्रा के कार्यों के लिए 80+ युटिलिटीज़ के साथ एक ऑल-इन-वन वेब टूलकिट है

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OneDev

OneDev

OneDev बिल्ट-इन CI/CD और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सुविधा के साथ एक सेल्फ-होस्टेड Git सर्वर है

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

एक बार देखे जा सकने वाले लिंक के माध्यम से स्वयं नष्ट होने वाले रहस्य साझा करें।

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

MS Office-संगत सहयोगी संपादन के साथ स्व-होस्टेड ऑनलाइन ऑफिस सुइट

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Onyx

Onyx

ओपन-सोर्स AI चैट और एंटरप्राइज़ सर्च प्लेटफॉर्म जो हर LLM के साथ संगत है।

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

ओपन-सोर्स शैक्षणिक पत्रिका प्रबंधन और ओपन एक्सेस प्रकाशन प्लेटफ़ॉर्म

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Open Notebook

Open Notebook

लिखने, रिसर्च करने और ज्ञान को एक ही वर्कस्पेस में व्यवस्थित करने के लिए AI-नेटिव नोटबुक ऐप

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Open WebUI

Open WebUI

स्व-होस्टेड AI चैट इंटरफ़ेस जो RAG क्षमताओं के साथ कई LLM प्रदाताओं का समर्थन करता है।

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OpenBao

OpenBao

संवेदनशील क्रेडेंशियल को स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए ओपन-सोर्स सीक्रेट्स मैनेजर

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OpenClaw

OpenClaw

मल्टी-चैनल मैसेजिंग सपोर्ट के साथ पर्सनल AI असिस्टेंट (पुराना नाम Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

अंतर्निहित पहचान प्रबंधन के साथ ओपन-सोर्स फाइल सिंक और सहयोग

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OpenEMR

OpenEMR

क्लिनिकों के लिए ओपन-सोर्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स और प्रैक्टिस मैनेजमेंट।

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Opengist

Opengist

Git द्वारा संचालित स्व-होस्टेड पेस्टबिन, GitHub Gist का ओपन-सोर्स विकल्प

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OpenHands