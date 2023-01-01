वेब और मोबाइल के लिए सेल्फ-होस्टेड टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड प्रबंधकडिप्लॉय करें
AI API राउटिंग प्रॉक्सी टोकन ऑप्टिमाइज़ेशन के साथ 40+ LLM प्रोवाइडर्स के लिएडिप्लॉय करें
Ackee गोपनीयता-केंद्रित वेबसाइट ट्रैकिंग के लिए एक सेल्फ-होस्टेड Node.js एनालिटिक्स टूल है।डिप्लॉय करें
200+ ऐप एकीकरण के साथ ओपन-सोर्स नो-कोड वर्कफ्लो ऑटोमेशनडिप्लॉय करें
एनवेलप बजटिंग के साथ गोपनीयता पर केंद्रित पर्सनल फाइनैंस ऐपडिप्लॉय करें
11+ डेटाबेस सिस्टमों को सपोर्ट करने वाला सुविधा-लैस डेटाबेस प्रबंधन इंटरफेसडिप्लॉय करें
इंटरैक्टिव मैप्स के साथ सेल्फ-होस्टेड यात्रा ट्रैकर और प्लानरडिप्लॉय करें
AI के साथ डॉक्स, व्हाइटबोर्ड और डेटाबेस को एकीकृत करने वाला ऑल-इन-वन वर्कस्पेसडिप्लॉय करें
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryडिप्लॉय करें
प्रॉम्प्ट्स, मूल्यांकन और LLM ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए ओपन-सोर्स LLMOps प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
हाइब्रिड BM25 वेक्टर और ग्राफ़ सर्च के साथ एआई कोडिंग एजेंटों के लिए परसिस्टेंट मेमोरीडिप्लॉय करें
सबसोनिक-कम्पेटिबल API सर्वर के माध्यम से व्यक्तिगत संगीत लाइब्रेरी स्ट्रीम करें।डिप्लॉय करें
इंटरैक्टिव मैप, आँकड़े और मल्टी-यूज़र सपोर्ट के साथ व्यक्तिगत उड़ान जर्नलडिप्लॉय करें
मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म पब्लिशिंग और मोनेटाइजेशन के लिए ओपन-सोर्स AI कंटेंट मार्केटिंग एजेंटडिप्लॉय करें
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersडिप्लॉय करें
मॉनिटरिंग अलर्ट्स को समेकित करने के लिए ओपन-सोर्स अलर्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड नॉलेज बेस एक्सटेंडेड मार्कडाउन और दस्तावेज़-वार अनुमतियों के साथडिप्लॉय करें
30+ स्टोरेज बैकएंड्स के सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल सूची और WebDAV सर्वर।डिप्लॉय करें
YouTube और अन्य साइट्स से वीडियो डाउनलोड करने के लिए वेब इंटरफेसडिप्लॉय करें
Ampache एक वेब-आधारित ऑडियो/वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्लिकेशन और मीडिया मैनेजर है।डिप्लॉय करें
हल्का सेल्फ-होस्टेड विकी, गिट-समर्थित पेजों और मार्कडाउन संपादन के साथडिप्लॉय करें
AnonUpload एक सुरक्षित गुमनाम फाइल शेयरिंग ऐप्लिकेशन है जिसमें डेटाबेस की कोई आवश्यकताएं नहीं हैं।डिप्लॉय करें
किसी भी LLM प्रोवाइडर के साथ RAG, एजेंट्स और चैटबॉट्स के लिए एक सर्व-समावेशी AI एप्लिकेशन।डिप्लॉय करें
टीम ज्ञान साझाकरण और समुदाय निर्माण के लिए ओपन-सोर्स Q&A प्लेटफॉर्म।डिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स DORA मेट्रिक्स और इंजीनियरिंग टीम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
RDP, VNC, SSH, और टेलनेट के लिए क्लाइंटलेस वेब-आधारित रिमोट डेस्कटॉप गेटवे।डिप्लॉय करें
एंटरप्राइज़ ओपन-सोर्स सर्च प्लेटफॉर्म जो Apache Lucene पर निर्मित हैडिप्लॉय करें
Apache Superset BI के लिए एक मॉडर्न डेटा अन्वेषण और विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफॉर्म हैडिप्लॉय करें
AppFlowy एक AI-संचालित ओपन-सोर्स वर्कस्पेस और Notion का विकल्प हैडिप्लॉय करें
120+ सेवाओं को पुश नोटिफिकेशन भेजने के लिए हल्का REST API।डिप्लॉय करें
आंतरिक टूल्स और ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब ऐप्स के लिए निजता-केंद्रित SDK एनालिटिक्स।डिप्लॉय करें
ग्राफ, दस्तावेज़ और की-वैल्यू डेटा के लिए मूल मल्टी-मॉडल डेटाबेसडिप्लॉय करें
ग्राफ, डॉक्यूमेंट, की-वैल्यू और टाइम सीरीज़ डेटा के लिए मल्टी-मॉडल डेटाबेसडिप्लॉय करें
वेब पेजों और मीडिया को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सेल्फ-होस्टेड इंटरनेट आर्काइविंग समाधानडिप्लॉय करें
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsडिप्लॉय करें
गो बैकएंड और एम्बेड करने योग्य जेएस विजेट के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड कमेंट सिस्टमडिप्लॉय करें
AstrBot एक ओपन-सोर्स मल्टी-प्लेटफॉर्म AI चैटबॉट फ्रेमवर्क है।डिप्लॉय करें
मल्टी-यूज़र सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड ऑडियोबुक और पॉडकास्ट सर्वरडिप्लॉय करें
फ्लेक्सिबिलिटी और बहुमुखी प्रतिभा पर केंद्रित ओपन-सोर्स पहचान प्रदाताडिप्लॉय करें
सोशल लॉगिन, MFA और RBAC के साथ ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड प्रमाणीकरण सर्वरडिप्लॉय करें
PostgreSQL ऑटोमेशन के लिए ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड डेटाबेस-एज़-ए-सर्विस प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
टॉरेंट और यूज़नेट के लिए रियल-टाइम IRC मॉनिटरिंग के साथ आधुनिक डाउनलोड ऑटोमेशन टूलडिप्लॉय करें
ऐप्स को कनेक्ट करने और वर्कफ़्लो को ऑटोमेट करने के लिए ओपन-सोर्स Zapier विकल्पडिप्लॉय करें
शिशु ट्रैकिंग ऐप माता-पिता को दैनिक गतिविधियों और स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद करता है।डिप्लॉय करें
शेड्यूलिंग, एन्क्रिप्शन और फ़ाइल-स्तर पर रिस्टोर की सुविधा के साथ restic बैकअप के लिए वेब UI।डिप्लॉय करें
कैलेंडर और संपर्कों के लिए स्व-होस्टेड CalDAV और CardDAV सर्वरडिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड कॉकटेल रेसिपी मैनेजर और होम बार इन्वेंटरी ट्रैकरडिप्लॉय करें
टीमों के लिए ओपन-सोर्स नो-कोड डेटाबेस और एयरटेबल का विकल्पडिप्लॉय करें
Sonarr और Radarr के लिए ऑटोमेटेड सबटाइटल प्रबंधन और डाउनलोड सहायकडिप्लॉय करें
न्यूनतम सेल्फ-होस्टेड आदत ट्रैकर जो दैनिक चेक-इन और स्ट्रीक्स पर केंद्रित हैडिप्लॉय करें
PDF को मर्ज, विभाजित, कन्वर्ट और एडिट करने के लिए प्राइवेसी-फर्स्ट ब्राउज़र-आधारित PDF टूलकिटडिप्लॉय करें
Docker आंकड़ों और अलर्ट के साथ एक हल्का सर्वर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
Beszel सर्वर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हल्का मॉनिटरिंग एजेंटडिप्लॉय करें
फ़ाइल सिंक और CalDAV/CardDAV सपोर्ट के साथ हल्का स्व-होस्टेड क्लाउड स्टोरेजडिप्लॉय करें
मल्टी-करेंसी सपोर्ट और इंटेलिजेंट रिपोर्टिंग के साथ सेल्फ-होस्टेड वित्तीय लेखांकन प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्वर वेब प्लेयर और मोबाइल ऐप्स के साथ।डिप्लॉय करें
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteडिप्लॉय करें
मार्कडाउन सपोर्ट और कार्य प्रबंधन के साथ AI-संचालित नोट लेने वाला और माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
Bluesky विकेंद्रीकृत सोशल नेटवर्क के लिए निजी डेटा सर्वरडिप्लॉय करें
ब्राउज़र में फुल-स्टैक ऐप जनरेशन के लिए स्व-होस्टेड AI कोडिंग असिस्टेंटडिप्लॉय करें
ई-बुक और ऑडियोबुक कलेक्शन मैनेजर – Readarr का कम्यूनिटी रिवाइवलडिप्लॉय करें
किताबों, अध्यायों, पेज़ और खोज के साथ टीमों के लिए संरचित स्वयं-होस्टेड विकिडिप्लॉय करें
किसी भी सार्वजनिक टेलीग्राम चैनल को RSS के साथ एक SEO-फ्रेंडली माइक्रोब्लॉग में बदलें।डिप्लॉय करें
वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन के लिए एक सेवा के रूप में हेडलेस क्रोम ब्राउज़र।डिप्लॉय करें
व्यक्तिगत वित्त बजट ऐप्लिकेशन खर्च ट्रैकिंग और वित्तीय योजना के लिएडिप्लॉय करें
मिनटों में बिज़नेस ऐप्स और वर्कफ्लो बनाने के लिए लो-कोड प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
एप्लिकेशन मॉनिटरिंग के लिए सेल्फ-होस्टेड एरर ट्रैकिंग प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड CI/CD फ्रेमवर्क स्वचालित बिल्ड और डिप्लॉयमेंट के लिएडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स डेटाबेस स्कीमा चेंज मैनेजमेंट और डेवऑप्स प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स लो-कोड API एकीकरण व वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
सिंटैक्स हाइलाइटिंग और खोज के साथ स्व-होस्टेड कोड स्निपेट मैनेजरडिप्लॉय करें
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsडिप्लॉय करें
Calibre-Web आपकी ई-बुक लाइब्रेरी को ब्राउज़ करने, पढ़ने और प्रबंधित करने के लिए एक वेब ऐप्लिकेशन हैडिप्लॉय करें
प्राइवेसी-फर्स्ट प्रूफ-ऑफ-वर्क कैप्चा विकल्प, शून्य ट्रैकिंग के साथडिप्लॉय करें
SSO, OAuth 2.0, OIDC और SAML सपोर्ट के साथ ओपन-सोर्स IAM प्लेटफॉर्म।डिप्लॉय करें
एनालिटिक्स और सोशल फीचर्स के साथ ओपन-सोर्स पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
Centrifugo लाइव ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक स्केलेबल रियल-टाइम मैसेजिंग सर्वर है।डिप्लॉय करें
विज़ुअल चयन और सूचनाओं के साथ वेबसाइट परिवर्तन का पता लगाने और मॉनिटरिंग करने वाला टूलडिप्लॉय करें
AI DDL एक्सपोर्ट और स्कीमा विज़ुअलाइज़ेशन के साथ ओपन-सोर्स डेटाबेस डायग्राम एडिटरडिप्लॉय करें
लोकल डेटा स्टोरेज और चैट प्रबंधन के साथ गोपनीयता-केंद्रित ChatGPT वेब इंटरफेसडिप्लॉय करें
सार्वजनिक स्टेटस पेज के साथ फुल-स्टैक अपटाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंगडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स सर्वर मॉनिटरिंग और अपटाइम ट्रैकिंग ऐप्लिकेशनडिप्लॉय करें
ऑटो-डिस्कवरी और अलर्टिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐप्लिकेशन मॉनिटरिंगडिप्लॉय करें
साझा करने योग्य लिंक के साथ फ़ाइलें अपलोड और साझा करने के लिए स्व-होस्टेड फ़ाइल वॉल्टडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स कर्मचारी ऑनबोर्डिंग, स्लैक बॉट व वर्कफ्लो ऑटोमेशन वाला प्लेटफ़ॉर्मडिप्लॉय करें
AI ऐप्लिकेशंस और सिमेंटिक सर्च के लिए ओपन-सोर्स एम्बेडिंग डेटाबेसडिप्लॉय करें
Gutenberg ब्लॉक एडिटर के बिना WordPress फोर्क, जो स्थिरता पर केंद्रित हैडिप्लॉय करें
मिलीसेकंड क्वेरी लेटेंसी के साथ रियल-टाइम एनालिटिक्स के लिए कॉलमिनर ओएलएपी डेटाबेस।डिप्लॉय करें
व्यापक डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वेब-आधारित डेटाबेस मैनेजमेंट टूलडिप्लॉय करें
पोर्ट्स खोले बिना सुरक्षित रिमोट ऐक्सेस के लिए Cloudflare Tunnel डीमनडिप्लॉय करें
फ़ाइल प्रबंधन और साझा करने की क्षमताओं के साथ स्व-होस्टेड क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म।डिप्लॉय करें
कंटेंट मैनेजमेंट और API के लिए हल्का-फुल्का हेडलेस CMS प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
किसी भी डिवाइस से रिमोट डेवलपमेंट के लिए ब्राउज़र में चल रहा VS Code।डिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड क्लाउड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उपलब्ध कराने के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
डॉक्यूमेंटेशन और नोट लेने के लिए रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव मार्कडाउन एडिटरडिप्लॉय करें
सहयोगात्मक दस्तावेज़ संपादन के लिए सेल्फ-होस्टेड ब्राउज़र-आधारित ऑफिस सूट।डिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड गूगल-रीडर से प्रेरित आरएसएस रीडर, कीबोर्ड शॉर्टकट और मोबाइल ऐप्स के साथ।डिप्लॉय करें
1000+ फॉर्मेट्स को सपोर्ट करने वाला सेल्फ-होस्टेड ऑनलाइन फाइल कनवर्टरडिप्लॉय करें
आधुनिक ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट के लिए ओपन-सोर्स रिएक्टिव डेटाबेस प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
हल्का PHP OPDS और HTML सर्वर जो मोबाइल रीडर्स और ब्राउज़र के लिए एक कैलिबर ईबुक लाइब्रेरी उपलब्ध कराता है।डिप्लॉय करें
सर्वर, अपटाइम और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन के लिए स्वयं-होस्टेड डैशबोर्डडिप्लॉय करें
मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप एप्लिकेशन के लिए गोपनीयता-केंद्रित उत्पाद एनालिटिक्सडिप्लॉय करें
LLM के लिए तैयार आउटपुट के साथ AI ऐप्लिकेशंस के लिए ओपन-सोर्स वेब क्रॉलरडिप्लॉय करें
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceडिप्लॉय करें
27 रियल-टाइम वैश्विक डेटा स्रोतों को एकत्रित करने वाला OSINT प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteडिप्लॉय करें
ज़ीरो-नॉलेज स्टोरेज के साथ एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सहयोगी ऑफिस सूटडिप्लॉय करें
एन्क्रिप्शन, एन्कोडिंग, कम्प्रेशन और डेटा विश्लेषण ऑपरेशंस के लिए वेब-आधारित टूलडिप्लॉय करें
DAG-आधारित वर्कफ़्लो शेड्यूलर वेब UI के साथ क्रॉन जॉब्स और टास्क पाइपलाइन के प्रबंधन के लिएडिप्लॉय करें
चेहरा पहचान और वस्तु पहचान के साथ स्व-होस्टेड फोटो मैनेजरडिप्लॉय करें
रीयल-टाइम CPU, RAM, स्टोरेज और नेटवर्क आँकड़ों के साथ न्यूनतम सर्वर डैशबोर्डडिप्लॉय करें
एक स्व-होस्ट करने योग्य व्यक्तिगत डैशबोर्ड जिसमें विजेट्स, थीम और स्थिति-जाँच की सुविधा है।डिप्लॉय करें
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और विषय-आधारित थ्रेड्स के साथ सेल्फ-होस्टेड फेडरेटेड मैसेंजरडिप्लॉय करें
Databasus PostgreSQL, MySQL और MongoDB के लिए एक डेटाबेस बैकअप टूल हैडिप्लॉय करें
किसी भी डेटाबेस को एक्सप्लोर करने और विज़ुअलाइज़ करने के लिए AI-संचालित SQL चैट इंटरफ़ेसडिप्लॉय करें
हीटमैप्स और यात्रा आंकड़ों के साथ सेल्फ-होस्टेड स्थान इतिहास ट्रैकरडिप्लॉय करें
DB Browser for SQLite SQLite डेटाबेस फाइल्स बनाने, डिज़ाइन और एडिट करने के लिए बनाया गया एक विज़ुअल टूल है।डिप्लॉय करें
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportडिप्लॉय करें
Deno Deploy के लिए Denoland का कुंजी-मान डेटाबेस।डिप्लॉय करें
RAG, एजेंट्स और वर्कफ़्लो के साथ LLM ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
हेडलेस CMS जो डेटाबेस को डायनामिक API और एडमिन ऐप के साथ एकीकृत करता हैडिप्लॉय करें
स्वचालित मल्टी-चैनल मैसेजिंग के लिए ओपन-सोर्स ग्राहक सहभागिता प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
डॉकर इमेज अपडेट नोटिफ़ायर, इमेज अपडेट होने पर सूचनाएं प्राप्त करने के लिएडिप्लॉय करें
निर्देशित साक्षात्कारों और स्वचालित दस्तावेज़ असेंबली के लिए ओपन-सोर्स विशेषज्ञ प्रणालीडिप्लॉय करें
कंटेनर इमेजेस को स्टोर और वितरित करने के लिए प्राइवेट Docker रजिस्ट्रीडिप्लॉय करें
Dockge एक आकर्षक, उपयोग में आसान और प्रतिक्रियाशील सेल्फ-होस्टेड Docker Compose स्टैक मैनेजर है।डिप्लॉय करें
रियल-टाइम एडिटिंग के साथ टीम सहयोग के लिए wiki और डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
OCR, NLP निष्कर्षण और पूर्ण-पाठ खोज के साथ स्वयं-होस्टेड दस्तावेज़ आयोजकडिप्लॉय करें
डिजिटल हस्ताक्षरों के लिए ओपन-सोर्स दस्तावेज़ साइनिंग प्लेटफ़ॉर्म।डिप्लॉय करें
ई-हस्ताक्षर क्षमताओं के साथ ओपन-सोर्स दस्तावेज़ हस्ताक्षर प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
मिनटों में AI वॉइस एजेंट्स बनाने के लिए ओपन-सोर्स नो-कोड प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
दस्तावेज़ीकरण और ज्ञानकोषों के लिए हल्का फाइल-आधारित विकि प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
बिज़नेस संचालन प्रबंधित के लिए एक ओपन-सोर्स ERP/CRM प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
डोमेन नाम पोर्टफोलियो के प्रबंधन और निगरानी के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesडिप्लॉय करें
एल्बम आर्ट, लिरिक्स और मेटाडेटा के साथ YouTube से Spotify म्यूज़िक डाउनलोड करेंडिप्लॉय करें
वास्तविक समय में डॉकर कंटेनर लॉग्स देखने के लिए हल्का वेब UI।डिप्लॉय करें
आधुनिक हार्डवेयर के लिए उच्च-परफॉर्मेंस वाला Redis-कम्पैटिबल इन-मेमोरी डेटा स्टोरडिप्लॉय करें
फ्लोचार्ट्स, UML, और नेटवर्क डायग्राम्स के लिए मुफ्त ओपन-सोर्स डायग्रामिंग टूल।डिप्लॉय करें
ब्राउज़र-आधारित डेटाबेस आरेख एडिटर, SQL एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के साथ।डिप्लॉय करें
डेटाबेस प्रबंधन के लिए बेहद शक्तिशाली मुफ्त सेल्फ-होस्टेड Drizzle Studio।डिप्लॉय करें
गतिशील वेबसाइट्स को बनाने और प्रबंधित करने के लिए एक ओपन-सोर्स CMSडिप्लॉय करें
IP एड्रेसों को डोमेन से मैप करने के लिए मुफ्त गतिशील DNS सेवा।डिप्लॉय करें
DumbDo एक बेहद आसान, सेल्फ-होस्टेड टू-डू लिस्ट है जो बस काम करता है।डिप्लॉय करें
क्लाउड स्टोरेज और रिमोट सर्वरों के सपोर्ट के साथ एन्क्रिप्टेड बैकअप समाधानडिप्लॉय करें
बिज़नेसों और प्रोफेशनल्स के लिए निःशुल्क अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सिस्टमडिप्लॉय करें
IoT और मैसेजिंग एप्लिकेशन के लिए हल्का MQTT ब्रोकरडिप्लॉय करें
PostgreSQL पर बनाया गया अत्याधुनिक ग्राफ-रिलेशनल डेटाबेसडिप्लॉय करें
Apache Lucene पर बनाया गया डिस्ट्रिब्यूटेड सर्च और एनालिटिक्स इंजनडिप्लॉय करें
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और क्रॉस-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग के साथ सुरक्षित मैट्रिक्स क्लाइंटडिप्लॉय करें
आईएमएपी और एसएमटीपी को रेस्ट एंडपॉइंट्स से जोड़ने वाला स्व-होस्टेड ईमेल एपीआई प्रॉक्सीडिप्लॉय करें
Personal media server with automatic streaming and device conversionडिप्लॉय करें
Emby और Jellyfin मीडिया सर्वरों के लिए सांख्यिकी और विश्लेषण टूलडिप्लॉय करें
प्राइवेट और सुरक्षित एन्क्रिप्टेड नोट्स भेजने के लिए मिनिमलिस्ट वेब ऐप्लिकेशनडिप्लॉय करें
स्वयं-होस्टेड IPTV सर्वर जो आपकी मीडिया लाइब्रेरी से लाइव चैनल बनाता है।डिप्लॉय करें
पासवर्ड सुरक्षा और समाप्ति नियंत्रण के साथ स्व-होस्टेड फाइल-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म।डिप्लॉय करें
YAML के साथ ESP8266/ESP32 माइक्रोकंट्रोलर को नियंत्रित करने के लिए सिस्टमडिप्लॉय करें
संपर्क, डील्स और ग्राहक संबंधों के प्रबंधन के लिए मुफ्त ओपन-सोर्स CRMडिप्लॉय करें
लाइव एडिटिंग और संस्करण इतिहास के साथ रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव डॉक्यूमेंट एडिटरडिप्लॉय करें
Node.js, React, GraphQL, और PostgreSQL पर आधारित आधुनिक ओपन-सोर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
चैटबॉट्स, ऑटोमेशन और मैसेजिंग इंटीग्रेशन के लिए ओपन-सोर्स WhatsApp APIडिप्लॉय करें
उच्च परफॉर्मेंस वाला WhatsApp API गेटवे जिसे मैसेजिंग ऑटोमेशन के लिए Go में लिखा गया हैडिप्लॉय करें
हाथ से बनाए गए आरेख और सहयोगी विचार-मंथन के लिए वर्चुअल व्हाइटबोर्डडिप्लॉय करें
डैशबोर्ड और CSV इम्पोर्ट के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड व्यक्तिगत खर्च ट्रैकरडिप्लॉय करें
ListenBrainz की सिफारिशों को आपकी संगीत लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट बनाता है।डिप्लॉय करें
मोबाइल PWA और रसीद स्कैनिंग के साथ हल्का व्यक्तिगत वित्त ट्रैकरडिप्लॉय करें
सुरक्षा टीमों के लिए ओपन-सोर्स भेद्यता प्रबंधन प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड व्यक्तिगत और परिवार इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड प्रबंधकडिप्लॉय करें
उपयोगकर्ता फीडबैक एकत्र करने और प्रबंधित करने के लिए एक ओपन-सोर्स फीडबैक प्लेटफॉर्म।डिप्लॉय करें
आपके सर्वर पर फाइलों को ब्राउज़ करने, अपलोड करने और मैनेज करने के लिए वेब-आधारित फाइल मैनेजर।डिप्लॉय करें
IPFS तकनीक का उपयोग करके विकेन्द्रीकृत पीयर-टू-पीयर फ़ाइल साझाकरणडिप्लॉय करें
स्वचालित मीडिया फाइल प्रोसेसर जो फाइल के आकार को 90% तक कम करता हैडिप्लॉय करें
भूमिका-आधारित अनुमतियों और बिना डेटाबेस के सेल्फ-होस्टेड मल्टी-यूज़र फाइल मैनेजरडिप्लॉय करें
FTP, SFTP, S3, WebDAV, और 20+ स्टोरेज बैकएंड के लिए स्व-होस्टेड फ़ाइल मैनेजरडिप्लॉय करें
वेब मैनेजमेंट इंटरफेस के साथ सरल WireGuard VPN सर्वरडिप्लॉय करें
पेशेवर स्व-होस्टेड व्यक्तिगत वित्त और बजट प्रबंधकडिप्लॉय करें
वेब इंटरफेस के माध्यम से ऐक्सेसिबल सेल्फ-होस्टेड Firefox ब्राउज़रडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स फीचर फ्लैग और A/B टेस्टिंग के साथ रिमोट कॉन्फिग सेवाडिप्लॉय करें
आपके होमलैब के लिए सेल्फ-होस्टेड स्टार्टपेज और एप्लिकेशन डैशबोर्ड।डिप्लॉय करें
वेब स्क्रेपिंग के लिए Cloudflare सुरक्षा को बायपास करने के लिए प्रॉक्सी सर्वरडिप्लॉय करें
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesडिप्लॉय करें
Wiki के लिंक और फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ डेटाबेस-रहित मार्कडाउन नोट लेने वाला ऐपडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स डिवाइस प्रबंधन और एंडपॉइंट सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म जो osquery द्वारा संचालित हैडिप्लॉय करें
RSS, टोरेंट और यूज़नेट से मीडिया डाउनलोड करने के लिए YAML-संचालित ऑटोमेशन टूलडिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड फीचर फ्लैग प्रबंधन प्लेटफॉर्म Git एकीकरण के साथडिप्लॉय करें
LLM ऑर्केस्ट्रेशन फ़्लो और AI एजेंट्स बनाने के लिए ओपन-सोर्स लो-कोड टूलडिप्लॉय करें
कानबान बोर्ड, टेबल्स और कैलेंडर व्यू के साथ ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूलडिप्लॉय करें
वेब इंटरफ़ेस और सहयोग सुविधाओं के साथ स्व-होस्टेड हल्की गिट सेवा।डिप्लॉय करें
REST API के साथ ओपन-सोर्स फॉर्म बिल्डर और डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
इन-ऐप, लिंक, वेबसाइट और ईमेल फीडबैक के लिए ओपन-सोर्स सर्वे प्लेटफॉर्म।डिप्लॉय करें
इंफ्रास्ट्रक्चर विज़ुअलाइज़ेशन के लिए ब्राउज़र-आधारित आइसोमेट्रिक डायग्रामिंग टूलडिप्लॉय करें
ऑनलाइन आरपीजी कैंपेन के लिए स्व-होस्टेड वर्चुअल टेबलटॉप, मैप्स और डाइस के साथडिप्लॉय करें
इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के लिए ब्राउज़र द्वारा ऐक्सेस किया जाने वाला पैरामेट्रिक 3D CAD मॉडलरडिप्लॉय करें
हल्का ओपन-सोर्स हेल्प डेस्क और शेयर्ड इनबॉक्स सिस्टम।डिप्लॉय करें
आपके फीड्स को पढ़ने और प्रबंधित करने के लिए सेल्फ-होस्टेड RSS फीड एग्रीगेटरडिप्लॉय करें
मल्टी-प्रोटोकॉल अपटाइम मॉनिटरिंग और अलर्टिंग के साथ डेवलपर-उन्मुख स्टेटस पेज़।डिप्लॉय करें
उद्यम-स्तर का वेब-आधारित कोड समीक्षा प्रणाली जो Git पर आधारित है।डिप्लॉय करें
Ghost प्रोफेशनल पब्लिशिंग के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म हैडिप्लॉय करें
निवेश पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए ओपन-सोर्स संपत्ति प्रबंधन सॉफ्टवेयरडिप्लॉय करें
ब्राउज़र से ऐक्सेस किया जाने वाला प्रोफेशनल इमेज एडिटर और ग्राफिक डिज़ाइन टूलडिप्लॉय करें
Gitea एक हल्का, ओपन-सोर्स Git होस्टिंग प्लेटफॉर्म हैडिप्लॉय करें
AI-संचालित कोड विश्लेषण के लिए Git से LLM-फ्रेंडली टेक्स्ट कनवर्टर।डिप्लॉय करें
GitLab Git रिपॉज़िटरी प्रबंधन और CI/CD के लिए एक संपूर्ण DevOps प्लेटफॉर्म हैडिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड डैशबोर्ड जो आपके सभी फीड्स को एक ही जगह पर रखता हैडिप्लॉय करें
Glances वेब इंटरफेस के साथ एक क्रॉस-प्लेटफॉर्म सिस्टम मॉनिटरिंग टूल है।डिप्लॉय करें
Sentry-संगत त्रुटि ट्रैकिंग और प्रदर्शन निगरानी प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
आईटी ऑपरेशंस के लिए ओपन-सोर्स आईटी एसेट मैनेजमेंट और हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयरडिप्लॉय करें
निजता-केंद्रित वेब एनालिटिक्स, कुकीज़ या व्यक्तिगत डेटा ट्रैकिंग के बिनाडिप्लॉय करें
वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग और पाइपलाइन मॉडलिंग के साथ कंटीन्यूअस डिलीवरी सर्वरडिप्लॉय करें
Gogs एक सेल्फ-होस्टेड Git सेवा है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आसान बनाती है।डिप्लॉय करें
एक्सपायरिंग लिंक्स और S3 सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड फाइल-शेयरिंग सर्वरडिप्लॉय करें
गो में लिखा गया हल्का सेल्फ-होस्टेड सबसोनिक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्वरडिप्लॉय करें
सुचारू PDF रूपांतरण और जनरेशन के लिए Docker-संचालित स्टेटलेस APIडिप्लॉय करें
एक साधारण REST API के साथ सेल्फ-होस्टेड पुश नोटिफिकेशन सर्वरडिप्लॉय करें
मल्टी-डिवाइस मैसेजिंग ऑटोमेशन के लिए WhatsApp REST API और वेब इंटरफ़ेसडिप्लॉय करें
मेट्रिक्स विज़ुअलाइज़ेशन और मॉनिटरिंग के लिए ओपन-सोर्स ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
वंश वृक्ष बनाने और साझा करने के लिए सेल्फ-होस्टेड वंशावली प्लेटफ़ॉर्मडिप्लॉय करें
मॉडर्न फ्लैट-फाइल CMS जिसे किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं होती है, केवल फाइल्स और फोल्डर्स कीडिप्लॉय करें
बिल्ट-इन रीडर और डिवाइस सिंक के साथ स्व-होस्टेड पुस्तक संग्रह प्रबंधक।डिप्लॉय करें
ऑटो मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन और फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ स्व-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर।डिप्लॉय करें
डेटा ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए ओपन-सोर्स स्प्रेडशीट-डेटाबेस हाइब्रिडडिप्लॉय करें
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स फीचर फ्लैगिंग और A/B टेस्टिंग प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
गेमिफाइड टास्क मैनेजर जो उत्पादकता को एक RPG एडवेंचर में बदलता हैडिप्लॉय करें
आधुनिक ओपन-सोर्स CMS, प्लगइन मार्केटप्लेस और ब्लॉक-आधारित एडिटर के साथ।डिप्लॉय करें
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsडिप्लॉय करें
किसी भी डेटाबेस पर इंस्टेंट API के साथ ओपन-सोर्स ग्राफ़क्यूएल इंजनडिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड Tailscale-संगत कंट्रोल सर्वर WireGuard मेश नेटवर्किंग के लिएडिप्लॉय करें
इंस्टेंट अलर्ट के साथ ओपन-सोर्स क्रॉन जॉब और बैकग्राउंड टास्क मॉनिटरिंगडिप्लॉय करें
टीम डॉक्यूमेंटेशन के लिए रियल-टाइम कॉलेबोरेटिव मार्कडाउन एडिटरडिप्लॉय करें
आपकी वेब सेवाओं को व्यवस्थित और ऐक्सेस करने के लिए ऐप्लिकेशन डैशबोर्डडिप्लॉय करें
बिल्ट-इन लर्निंग लूप और मल्टी-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग के साथ खुद सुधार करने वाला AI एजेंटडिप्लॉय करें
एक डॉकर डिप्लॉयमेंट में बंडल किया गया सेल्फ-होस्टेड हर्मेस AI एजेंट और वेब चैट UI।डिप्लॉय करें
हरमीस एआई एजेंट के लिए ओपन-सोर्स वेब यूआई कमांड सेंटरडिप्लॉय करें
कंडीशनल लॉजिक और एनालिटिक्स के साथ ओपन-सोर्स संवादात्मक फॉर्म बिल्डरडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड इवेंट मैनेजमेंट और टिकटिंग प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
आपकी सभी सेवाओं को व्यवस्थित और मॉनिटर करने के लिए आधुनिक स्व-होस्टेड डैशबोर्ड।डिप्लॉय करें
स्मार्ट डिवाइसों को नियंत्रित करने के लिए ओपन-सोर्स होम ऑटोमेशन प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया इन्वेंट्री और संगठन प्रणाली।डिप्लॉय करें
प्लगइन्स के साथ गैर-Apple स्मार्ट होम डिवाइसों के लिए HomeKit ब्रिजडिप्लॉय करें
Docker एकीकरण के साथ एक आधुनिक, कस्टमाइज़ेबल ऐप्लिकेशन डैशबोर्डडिप्लॉय करें
आपकी सभी सर्वर सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक सरल स्व-होस्टेड स्टैटिक डैशबोर्ड।डिप्लॉय करें
स्वचालित डेटा मास्किंग और ऑडिट ट्रेल्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस गेटवेडिप्लॉय करें
Open-source API development and testing platform for developers and teamsडिप्लॉय करें
देखभाल के रूटीन और बगीचे की व्यवस्था को ट्रैक करने के लिए सेल्फ-होस्टेड प्लांट मैनेजमेंट सिस्टमडिप्लॉय करें
मॉनिटरिंग एजेंट बनाने के लिए सेल्फ-होस्टेड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
Go के साथ बनाया गया बेहद तेज़ स्टैटिक साइट जनरेटरडिप्लॉय करें
टीमों के लिए ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़ सोशल नेटवर्क और इंट्रानेट प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
रीसाइज़, क्रॉप और फॉर्मेट बदलने के लिए तेज़ तत्काल इमेज प्रोसेसिंग सर्वर।डिप्लॉय करें
Immich एक हाई-परफॉर्मेंस वाला सेल्फ-होस्टेड फोटो और वीडियो प्रबंधन समाधान हैडिप्लॉय करें
टीमों और इंफ्रास्ट्रक्चर में env वेरिएबल्स और API कुंजियों को सिंक करने के लिए ओपन-सोर्स सीक्रेट्स मैनेजरडिप्लॉय करें
फ्लक्स क्वेरीज़ और एकीकृत वेब यूआई के साथ एकीकृत टाइम सीरीज़ प्लेटफ़ॉर्मडिप्लॉय करें
चित्रण और SVG डिज़ाइन के लिए ब्राउज़र द्वारा ऐक्सेस किया जाने वाला वेक्टर ग्राफिक्स एडिटरडिप्लॉय करें
AI एजेंट्स के लिए ऑथ, डेटाबेस और स्टोरेज़ के साथ ओपन-सोर्स बैकएंड प्लेटफ़ॉर्मडिप्लॉय करें
इंजीनियरिंग टीमों के लिए ओपन-सोर्स पार्ट्स इन्वेंट्री और BOM प्रबंधनडिप्लॉय करें
यूट्यूब के लिए गोपनीयता का सम्मान करने वाला वैकल्पिक फ्रंट-एंड, बिना विज्ञापनों या ट्रैकिंग के।डिप्लॉय करें
फ्रीलांसरों और छोटी टीमों के लिए मिनिमलिस्ट सेल्फ-होस्टेड इनवॉइसिंग सिस्टमडिप्लॉय करें
फ्रीलांसरों और छोटे व्यवसायों के लिए ओपन-सोर्स इनवॉइसिंग और बिलिंग प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
अनुमान, खर्च और पेमेंट पोर्टल के साथ ओपन-सोर्स इनवॉइसिंग प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
ब्लॉग्स और स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए हल्का, स्व-होस्टेड Disqus विकल्पडिप्लॉय करें
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsडिप्लॉय करें
MSPs के लिए ओपन-सोर्स PSA प्लेटफ़ॉर्म, IT डॉक्यूमेंटेशन, टिकटिंग और बिलिंग के साथडिप्लॉय करें
IT सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन के लिए ओपन-सोर्स ITSM प्लेटफॉर्म और CMDB।डिप्लॉय करें
टॉरेंट ट्रैकर प्रॉक्सी जो Sonarr, Radarr और अन्य ऑटोमेशन टूल्स के लिए क्वेरीज़ का अनुवाद करता हैडिप्लॉय करें
जैगर माइक्रोसर्विसेज की मॉनिटरिंग के लिए एक ओपन-सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग सिस्टम है।डिप्लॉय करें
आपकी मीडिया लाइब्रेरी को व्यवस्थित और स्ट्रीम करने के लिए मुफ्त व ओपन-सोर्स मीडिया सर्वरडिप्लॉय करें
Jellyfin, Emby और Plex के लिए अनुमोदन वर्कफ्लो के साथ मीडिया अनुरोध प्रबंधन टूलडिप्लॉय करें
Jenkins CI/CD पाइपलाइन के लिए एक ओपन-सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है।डिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, स्क्रीन शेयरिंग और रिकॉर्डिंग के साथ।डिप्लॉय करें
इंजीनियरों के लिए ओपन-सोर्स ग्राहक डेटा प्लेटफ़ॉर्म और इवेंट स्ट्रीमिंग पाइपलाइनडिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड नौकरी ढूँढने की पाइपलाइन जो बोर्ड्स खोजती है और सीवी को कस्टमाइज़ करती है।डिप्लॉय करें
गतिशील वेबसाइट्स और वेब ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स CMSडिप्लॉय करें
Joplin नोट-टेकिंग एप्लिकेशन के लिए स्व-होस्टेड सिंक्रोनाइज़ेशन सर्वर।डिप्लॉय करें
मार्कडाउन और कानबान बोर्ड के साथ हल्का, नोट लेने वाला चेकलिस्ट ऐपडिप्लॉय करें
HTML टेम्पलेट्स से PDF, Excel और DOCX के लिए स्वयं-होस्टेड रिपोर्ट सर्वरडिप्लॉय करें
SSH, RDP, और डेटाबेस सेशन के लिए केंद्रीकृत विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस गेटवेडिप्लॉय करें
लाइव कोड, डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए इंटरैक्टिव वेब वातावरण।डिप्लॉय करें
JupyterLab नोटबुक और कोड के लिए एक वेब-आधारित इंटरैक्टिव डेवलपमेंट वातावरण है।डिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड नोटिफिकेशन राउटर जो वेबहुक को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ता हैडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स कानबान बोर्ड और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, Trello का विकल्पडिप्लॉय करें
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ कानबान बोर्ड और GitHub इंटीग्रेशन।डिप्लॉय करें
स्वचालित डाउनलोडिंग और संगठन के लिए स्व-होस्टेड कॉमिक बुक मैनेजर।डिप्लॉय करें
Karakeep AI-संचालित टैगिंग और सर्च के साथ एक सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर है।डिप्लॉय करें
कॉमिक्स, मांगा और ई-बुक्स के लिए सेल्फ-होस्टेड डिजिटल लाइब्रेरीडिप्लॉय करें
ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर और SMTP डिलीवरी के साथ सेल्फ-होस्टेड न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
इंसिडेंट मैनेजमेंट के साथ ओपन-सोर्स स्टेटस पेज और अपटाइम मॉनिटरिंग प्लेटफ़ॉर्म।डिप्लॉय करें
डेटा पाइपलाइन और ऑटोमेशन के लिए ओपन-सोर्स वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
SSO, OAuth2 और SAML के साथ ओपन-सोर्स पहचान और ऐक्सेस प्रबंधनडिप्लॉय करें
आपके डॉक्यूमेंट्स और वेब से चैटिंग के लिए ओपन-सोर्स AI असिस्टेंटडिप्लॉय करें
एलास्टिकसर्च के लिए ओपन-सोर्स विज़ुअलाइज़ेशन यूआई, डैशबोर्ड और सर्च के साथ।डिप्लॉय करें
SaaS और मार्केटप्लेस के लिए ओपन-सोर्स सब्सक्रिप्शन बिलिंग और भुगतान प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
फ्रीलांसरों, एजेंसियों और टीमों के लिए सेल्फ-होस्टेड समय ट्रैकिंगडिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड साझा किराने की सूची, रेसिपी मैनेजर, और भोजन प्लानरडिप्लॉय करें
किताबों, गेम, विनाइल और बहुत कुछ को सूचीबद्ध करने के लिए सेल्फ-होस्टेड संग्रह प्रबंधकडिप्लॉय करें
रीयल-टाइम मेट्रिक्स के साथ हल्का स्व-होस्टेड सर्वर मॉनिटरिंग डैशबोर्डडिप्लॉय करें
कॉमिक्स, मांगा, मैगज़ीन और ई-बुक्स के लिए OPDS और सिंक सपोर्ट के साथ सेल्फ-होस्टेड मीडिया सर्वरडिप्लॉय करें
हाइब्रिड और मल्टी-क्लाउड वातावरणों के लिए बनाया गया क्लाउड-नेटिव API गेटवेडिप्लॉय करें
मल्टी-एलएलएम समर्थन और ओसीआर के साथ ओपन-सोर्स दस्तावेज़ प्रश्नोत्तर चैटबॉटडिप्लॉय करें
एकीकृत डायग्राम-एज़-कोड API जो HTTP पर 30+ डायग्राम प्रकारों को रेंडर करता हैडिप्लॉय करें
आधुनिक सेल्फ-होस्टेड URL शॉर्टनर कस्टम डोमेन, एनालिटिक्स और REST API के साथ।डिप्लॉय करें
मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन-सोर्स डेटा लेबलिंग और एनोटेशन प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स मीटरिंग और उपयोग-आधारित बिलिंग प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
Langflow LLM ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक विज़ुअल AI वर्कफ्लो बिल्डर है।डिप्लॉय करें
ऑब्जर्वेबिलिटी और मूल्यांकन के लिए ओपन-सोर्स LLM इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
25+ भाषाओं के लिए ओपन-सोर्स व्याकरण, शैली और वर्तनी जाँचकर्ता।डिप्लॉय करें
ईबुक और ऑडियोबुक डाउनलोड के लिए सेल्फ-होस्टेड ऑटोमेशन, लेखक ट्रैकिंग के साथडिप्लॉय करें
गैर-प्रोजेक्ट मैनेजरों के लिए डिज़ाइन किया गया ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टमडिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड फ़ोरम के लिए संघीकृत लिंक एग्रीगेटर और चर्चा मंचडिप्लॉय करें
LibreChat मल्टी-प्रोवाइडर एलएलएम उपयोग के लिए RAG सपोर्ट के साथ एक एआई चैट इंटरफ़ेस है।डिप्लॉय करें
ओमनीचैनल टिकटिंग, लाइव चैट और एसएलए प्रबंधन के साथ ओपन-सोर्स हेल्पडेस्कडिप्लॉय करें
चेहरे की पहचान और AI-संचालित सर्च के साथ सेल्फ-होस्टेड फोटो मैनेजमेंटडिप्लॉय करें
अंतर्निहित परिणाम डेटाबेस के साथ स्व-होस्टेड HTML5 इंटरनेट स्पीड टेस्ट सर्वरडिप्लॉय करें
मुफ्त और ओपन-सोर्स मशीन ट्रांसलेशन API जो पूरी तरह से सेल्फ-होस्टेड है।डिप्लॉय करें
Usenet और torrents के लिए स्वचालित म्यूज़िक कलेक्शन मैनेजर व संयोजकडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स BI प्लेटफ़ॉर्म जो डेटा एक्सप्लोरेशन और डैशबोर्ड के लिए dbt पर आधारित है।डिप्लॉय करें
प्रश्नावली बनाने और प्रबंधित करने के लिए पेशेवर ऑनलाइन सर्वेक्षण प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
Linkding एक मिनिमल, तेज़, सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर हैडिप्लॉय करें
ब्रांडेड लिंक-इन-बायो पेज के लिए सेल्फ-होस्टेड Linktree विकल्पडिप्लॉय करें
Linkwarden फुल-पेज आर्काइविंग के साथ एक सेल्फ-होस्टेड बुकमार्क मैनेजर हैडिप्लॉय करें
उच्च परफॉर्मेंस वाला सेल्फ-होस्टेड न्यूज़लेटर और मेलिंग लिस्ट मैनेजरडिप्लॉय करें
LiteLLM OpenAI फॉर्मेट का उपयोग करके 100+ LLM को कॉल करने के लिए एक AI गेटवे है।डिप्लॉय करें
डेटा साइंस, एमएल और रियल-टाइम कोलैबोरेशन के लिए ओपन-सोर्स एलिक्सीर नोटबुकडिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड ऐप्स के लिए एक सरलीकृत LDAP बैकएंड प्रदान करने वाला हल्का ऑथेंटिकेशन सर्वर।डिप्लॉय करें
हल्का सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वर Subsonic API के साथडिप्लॉय करें
कई एलएलएम प्रदाताओं का समर्थन करने वाला आधुनिक ओपन-सोर्स एआई चैट फ्रेमवर्क।डिप्लॉय करें
स्वयं-होस्टेड AI गहन शोध सहायक क्लाउड एलएलएम प्रदाताओं द्वारा संचालितडिप्लॉय करें
स्थानीय AI मॉडल इन्फरेंस के लिए स्व-होस्टेड OpenAI-संगत API सर्वरडिप्लॉय करें
पायथन-आधारित वितरित लोड टेस्टिंग टूल, रियल-टाइम वेब यूआई के साथडिप्लॉय करें
स्वयं-होस्टेड गोपनीयता-केंद्रित नॉलेज बेस और ब्लॉक-आधारित आउटलाइनरडिप्लॉय करें
Logto OAuth और OIDC सपोर्ट के साथ एक व्यापक पहचान और ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म है।डिप्लॉय करें
एल्बम संगठन, EXIF ब्राउज़िंग और बारीक साझाकरण नियंत्रणों के साथ स्व-होस्टेड फोटो प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्मडिप्लॉय करें
Mage AI ETL वर्कफ्लो बनाने और प्रबंधित करने के लिए एक डेटा पाइपलाइन टूल है।डिप्लॉय करें
IMAP सिंक, फुल-टेक्स्ट सर्च और एक्सपोर्ट के साथ स्व-होस्टेड ईमेल आर्काइविंगडिप्लॉय करें
डेवलपर्स के लिए ब्राउज़र-आधारित इनबॉक्स के साथ ओपन-सोर्स SMTP ईमेल टेस्टिंग टूलडिप्लॉय करें
व्यक्तिगत सुनने के चार्ट के साथ स्व-होस्टेड संगीत स्क्रॉबल डेटाबेसडिप्लॉय करें
MySQL प्रोटोकॉल के माध्यम से फुल-टेक्स्ट और वेक्टर सर्च के साथ ओपन-सोर्स सर्च इंजनडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स रिलेशनल डेटाबेस सर्वर और MySQL ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंटडिप्लॉय करें
SQL सपोर्ट और रिप्रोड्यूसिबल एग्जीक्यूशन के साथ ओपन-सोर्स रिएक्टिव पायथन नोटबुकडिप्लॉय करें
स्वच्छ, विज्ञापन-मुक्त पढ़ने के लिए इंटेलिजेंट कैशिंग के साथ स्व-होस्टेड लेख प्रॉक्सी।डिप्लॉय करें
एक्टिविटीपब स्टैंडर्ड पर आधारित स्व-होस्टेड फेडरेटेड माइक्रोब्लॉगिंग सर्वरडिप्लॉय करें
PostgreSQL डेटाबेस को खोजने और संपादित करने के लिए स्प्रेडशीट-शैली का वेब इंटरफ़ेस।डिप्लॉय करें
पूर्ण डेटा स्वामित्व और गोपनीयता के साथ प्रमुख ओपन-सोर्स वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
विकेन्द्रीकृत, एन्क्रिप्टेड संचार के लिए ओपन-सोर्स Matrix होमसर्वरडिप्लॉय करें
मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग और एकीकरण के साथ ओपन-सोर्स टीम कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
ईमेल कैंपेन, लीड स्कोरिंग और जर्नीज़ के लिए ओपन-सोर्स मार्केटिंग ऑटोमेशनडिप्लॉय करें
MaxKB एंटरप्राइज़-ग्रेड AI ज्ञानाधार एजेंट बनाने के लिए एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म हैडिप्लॉय करें
OCR, फुल-टेक्स्ट सर्च और वर्कफ्लो के साथ ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट प्रबंधनडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन ऐप्लिकेशनडिप्लॉय करें
ब्राउज़र-आधारित इमेज ऑप्टिमाइज़र जिसमें फॉर्मेट कन्वर्ज़न और EXIF स्ट्रिपिंग शामिल हैडिप्लॉय करें
Mealie खाने की योजना और शॉपिंग लिस्ट के साथ एक सेल्फ-होस्टेड रेसिपी मैनेजर है।डिप्लॉय करें
प्लेक्स और जेलीफ़िन सपोर्ट के साथ टीवी शो के लिए स्वचालित वीडियो लाइब्रेरी मैनेजरडिप्लॉय करें
आधुनिक ऐप्लिकेशंस के लिए तेज़ गति वाला सर्च इंजनडिप्लॉय करें
कनेक्टेड डेटा पर रियल-टाइम एनालिटिक्स के लिए इन-मेमोरी ग्राफ डेटाबेसडिप्लॉय करें
Memos एक हल्का, गोपनीयता-केंद्रित नोट लेने वाला ऐप्लिकेशन हैडिप्लॉय करें
डेस्कटॉप, सर्वर और IoT डिवाइस के लिए स्व-होस्टेड रिमोट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और एनालिटिक्स के लिए ओपन-सोर्स बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
24/7 फॉरेक्स और CFD ट्रेडिंग के लिए ब्राउज़र-सुलभ MetaTrader 5 ट्रेडिंग टर्मिनल।डिप्लॉय करें
MeTube YouTube और अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए एक वेब-आधारित वीडियो डाउनलोडर है।डिप्लॉय करें
रस्ट में बना हल्का सेल्फ-होस्टेड पेस्टबिन, फ़ाइल शेयरर और यूआरएल शॉर्टनरडिप्लॉय करें
AI ऐप्लिकेशंस और सिमिलैरिटी सर्च के लिए बनाया गया ओपन-सोर्स वेक्टर डेटाबेसडिप्लॉय करें
MindsDB एंटरप्राइज़ डेटा से मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए एक AI प्लेटफॉर्म हैडिप्लॉय करें
कस्टम स्टाइल और बैच एक्सपोर्ट के साथ स्व-होस्टेड क्यूआर कोड जनरेटरडिप्लॉय करें
एक स्वच्छ वेब इंटरफ़ेस के साथ न्यूनतम और सुविचारित RSS फ़ीड रीडर।डिप्लॉय करें
मल्टी-एजेंट स्वार्म इंटेलिजेंस सिमुलेशन द्वारा संचालित AI भविष्यवाणी इंजनडिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड P2P वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग असीमित रूम और स्क्रीन शेयरिंग के साथ।डिप्लॉय करें
डेटाबेस को ब्राउज़ करने, एडिट करने और प्रबंधित करने के लिए वेब-आधारित MongoDB एडमिन UI।डिप्लॉय करें
JSON-जैसे डॉक्यूमेंट स्टोरेज के साथ डॉक्यूमेंट-ओरिएंटेड NoSQL डेटाबेस।डिप्लॉय करें
आपके जीवन को दस्तावेज़ करने के लिए व्यक्तिगत संबंध प्रबंधन प्रणालीडिप्लॉय करें
गहन एकाग्रता और विश्राम के लिए उत्पादकता उपकरणों के साथ परिवेशी ध्वनि मिक्सरडिप्लॉय करें
दुनिया भर में 489 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा विश्वसनीय ओपन-सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।डिप्लॉय करें
जनरेटिव उत्तरों और स्रोत संदर्भों के साथ ओपन-सोर्स AI सर्च इंजनडिप्लॉय करें
नेटिव iOS और Android ऐप्स की सुविधा के साथ हल्का सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सर्वरडिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड स्वचालित कॉमिक बुक डाउनलोडर और लाइब्रेरी मैनेजरडिप्लॉय करें
तेज़, विश्वसनीय ओपन-सोर्स रिलेशनल डेटाबेस वेब और ऐप वर्कलोड के लिए।डिप्लॉय करें
विज़ुअल नोड-आधारित इंटरफेस के साथ वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
300+ सेवाओं के लिए ओपन-सोर्स OAuth और API एकीकरण प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
पब/सब, रिक्वेस्ट-रिप्लाई और जेटस्ट्रीम के साथ क्लाउड-नेटिव मैसेजिंग सिस्टमडिप्लॉय करें
Navidrome वेब और मोबाइल स्ट्रीमिंग की सुविधा के साथ एक सेल्फ-होस्टेड म्यूज़िक सर्वर हैडिप्लॉय करें
सहयोगात्मक वेब ब्राउज़िंग और स्ट्रीमिंग के लिए सेल्फ-होस्टेड वर्चुअल ब्राउज़रडिप्लॉय करें
कनेक्टेड डेटा के लिए दुनिया का अग्रणी ओपन-सोर्स ग्राफ डेटाबेसडिप्लॉय करें
SSO और सटीक ऐक्सेस नियंत्रण के साथ सुरक्षित WireGuard-आधारित मेश VPN क्लाइंट।डिप्लॉय करें
IPAM, DCIM, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुक्त-स्रोत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडलिंगडिप्लॉय करें
800+ इंटीग्रेशन के साथ वास्तविक समय का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एजेंटडिप्लॉय करें
New API एकाधिक प्रदाताओं के लिए एक LLM गेटवे और AI एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है।डिप्लॉय करें
Nextcloud एक शक्तिशाली सेल्फ-होस्टेड उत्पादकता प्लेटफॉर्म है।डिप्लॉय करें
SSH, VNC, और RDP कनेक्शनों के लिए ब्राउज़र-आधारित सर्वर प्रबंधनडिप्लॉय करें
Maven, npm, Docker, और PyPI के लिए सार्वभौमिक आर्टिफैक्ट रिपॉजिटरी प्रबंधकडिप्लॉय करें
NocoBase ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए एक विस्तार-योग्य नो-कोड/लो-कोड प्लेटफॉर्म हैडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स एयरटेबल विकल्प जो डेटाबेस को स्मार्ट स्प्रेडशीट में बदल देता हैडिप्लॉय करें
IoT डिवाइस, API और ऑनलाइन सेवाओं को कनेक्ट करने के लिए लो-कोड विज़ुअल टूलडिप्लॉय करें
NodeBB एक मॉडर्न, रियल-टाइम चैट प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग कम्युनिटी फोरम बनाने के लिए किया जाता हैडिप्लॉय करें
सोशल मीडिया इम्पोर्ट और घरेलू सिंक के साथ स्व-होस्टेड रेसिपी मैनेजर।डिप्लॉय करें
सेल्फ-होस्टेड मार्कडाउन नॉलेज बेस ग्राफ़ व्यू और AI इंटीग्रेशन के साथडिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड ईमेल मार्केटिंग और ट्रांज़ैक्शनल ईमेल प्लेटफ़ॉर्मडिप्लॉय करें
ईमेल, एसएमएस, और पुश डिलीवरी के लिए ओपन-सोर्स नोटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर।डिप्लॉय करें
साधारण HTTP रिक्वेस्ट के माध्यम से अलर्ट भेजने के लिए स्व-होस्टेड पुश नोटिफिकेशन सर्वरडिप्लॉय करें
कुशल C++ Usenet बाइनरी डाउनलोडर PAR2 रिपेयर और वेब UI के साथडिप्लॉय करें
यूज़नेट मेटा-सर्च एग्रीगेटर जो एक Newznab API के माध्यम से इंडेक्सर्स को एकीकृत करता हैडिप्लॉय करें
लचीली वेबसाइटें और वेब एप्लिकेशन बनाने के लिए लारावेल-आधारित PHP CMSडिप्लॉय करें
बिज़नेस प्रबंधन और ई-कॉमर्स के लिए ओपन-सोर्स ERP और CRM प्लेटफॉर्मडिप्लॉय करें
चैट, एजेंट्स, गहन शोध और स्थायी मेमोरी के साथ सेल्फ-होस्टेड एआई कार्यक्षेत्र।डिप्लॉय करें
पूर्वनिर्धारित शेल कमांड को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए स्व-होस्टेड वेब यूआईडिप्लॉय करें
AI एप्लिकेशन के लिए एक साधारण API के साथ बड़े भाषा मॉडल को स्थानीय रूप से चलाएं।डिप्लॉय करें
ऑटो-फुलफिलमेंट के साथ Plex, Emby और Jellyfin के लिए स्व-होस्टेड अनुरोध प्रणालीडिप्लॉय करें
OmniTools रोज़मर्रा के कार्यों के लिए 80+ युटिलिटीज़ के साथ एक ऑल-इन-वन वेब टूलकिट हैडिप्लॉय करें
OneDev बिल्ट-इन CI/CD और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सुविधा के साथ एक सेल्फ-होस्टेड Git सर्वर हैडिप्लॉय करें
एक बार देखे जा सकने वाले लिंक के माध्यम से स्वयं नष्ट होने वाले रहस्य साझा करें।डिप्लॉय करें
MS Office-संगत सहयोगी संपादन के साथ स्व-होस्टेड ऑनलाइन ऑफिस सुइटडिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स AI चैट और एंटरप्राइज़ सर्च प्लेटफॉर्म जो हर LLM के साथ संगत है।डिप्लॉय करें
ओपन-सोर्स शैक्षणिक पत्रिका प्रबंधन और ओपन एक्सेस प्रकाशन प्लेटफ़ॉर्मडिप्लॉय करें
लिखने, रिसर्च करने और ज्ञान को एक ही वर्कस्पेस में व्यवस्थित करने के लिए AI-नेटिव नोटबुक ऐपडिप्लॉय करें
स्व-होस्टेड AI चैट इंटरफ़ेस जो RAG क्षमताओं के साथ कई LLM प्रदाताओं का समर्थन करता है।डिप्लॉय करें
संवेदनशील क्रेडेंशियल को स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए ओपन-सोर्स सीक्रेट्स मैनेजरडिप्लॉय करें
मल्टी-चैनल मैसेजिंग सपोर्ट के साथ पर्सनल AI असिस्टेंट (पुराना नाम Moltbot/Clawdbot)डिप्लॉय करें
अंतर्निहित पहचान प्रबंधन के साथ ओपन-सोर्स फाइल सिंक और सहयोगडिप्लॉय करें
क्लिनिकों के लिए ओपन-सोर्स इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स और प्रैक्टिस मैनेजमेंट।डिप्लॉय करें
Git द्वारा संचालित स्व-होस्टेड पेस्टबिन, GitHub Gist का ओपन-सोर्स विकल्पडिप्लॉय करें