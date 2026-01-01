1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Alexandrie डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड नॉलेज बेस, विस्तारित मार्कडाउन, पूर्ण-पाठ खोज, और दस्तावेज़-वार विस्तृत अनुमतियों के साथ।
Alexandrie के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Alexandrie के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Alexandrie एक सेल्फ-होस्टेड नॉलेज बेस और डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्म है जिसे Go और Nuxt 4 का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें KaTeX मैथ एक्सप्रेशंस, कलर्ड कॉलआउट कंटेनर्स और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में फुल-टेक्स्ट सर्च के लिए एक कमांड सेंटर के साथ एक रिच Markdown एडिटर है। एक पांच-स्तरीय प्रति-डॉक्यूमेंट परमिशन सिस्टम आपको कुछ नोट्स प्राइवेट रखने, दूसरों को अपनी टीम के साथ शेयर करने और चुनिंदा पेजों को सार्वजनिक रूप से पब्लिश करने की सुविधा देता है — यह सब एक ही इंस्टॉलेशन से।
Alexandrie को सेल्फ-होस्ट करने से आपके डॉक्यूमेंट्स, नोट्स और अपलोड की गई फाइल्स आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं। बिल्ट-इन S3-कम्पेटिबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज किसी बाहरी सेवा के बिना फाइल अपलोड को संभालता है, और वन-क्लिक बैकअप और रीस्टोर आपको मैन्युअल डेटाबेस एक्सपोर्ट के बिना पूरे नॉलेज बेस को सुरक्षित रखने की सुविधा देता है।
Alexandrie की मुख्य विशेषताएं
विस्तारित मार्कडाउन संपादक
संरचित दस्तावेज़ के लिए डिज़ाइन किए गए CodeMirror 6 एडिटर का उपयोग करके KaTeX गणितीय एक्सप्रेशन, रंगीन कॉलआउट कंटेनर और रिच एम्बेड के साथ लिखें।
पांच-स्तरीय अनुमतियाँ
प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए ग्रेन्युलर एक्सेस लेवल निर्धारित करें — पूरी तरह से निजी से लेकर सार्वजनिक रूप से पठनीय तक — ताकि एक ही इंस्टॉलेशन व्यक्तिगत नोट्स, टीम विकी और सार्वजनिक दस्तावेज़ों को एक साथ सेवा दे सके।
पूर्ण-पाठ कमांड खोज
एक कीबोर्ड-संचालित कमांड सेंटर आपके सभी दस्तावेज़ों में तुरंत खोज करता है, जिससे बड़े नॉलेज बेस को मैनुअल फ़ोल्डर ब्राउज़िंग के बिना नेविगेट करने योग्य बनाया जा सकता है।
बिल्ट-इन फाइल स्टोरेज
एक एकीकृत S3-कम्पैटिबल ऑब्जेक्ट स्टोर किसी बाहरी स्टोरेज सेवा या CDN अकाउंट की आवश्यकता के बिना फ़ाइल अपलोड और मीडिया अटैचमेंट को संभालता है।
SSO और OIDC लॉगिन
Google, GitHub, Microsoft, या Discord के माध्यम से OIDC के साथ प्रमाणीकरण करें, जिससे प्रत्येक टीम सदस्य के लिए अलग-अलग उपयोगकर्ता खातों को प्रबंधित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
आपको Alexandrie को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।