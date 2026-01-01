Alexandrie एक सेल्फ-होस्टेड नॉलेज बेस और डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्म है जिसे Go और Nuxt 4 का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें KaTeX मैथ एक्सप्रेशंस, कलर्ड कॉलआउट कंटेनर्स और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में फुल-टेक्स्ट सर्च के लिए एक कमांड सेंटर के साथ एक रिच Markdown एडिटर है। एक पांच-स्तरीय प्रति-डॉक्यूमेंट परमिशन सिस्टम आपको कुछ नोट्स प्राइवेट रखने, दूसरों को अपनी टीम के साथ शेयर करने और चुनिंदा पेजों को सार्वजनिक रूप से पब्लिश करने की सुविधा देता है — यह सब एक ही इंस्टॉलेशन से।

Alexandrie को सेल्फ-होस्ट करने से आपके डॉक्यूमेंट्स, नोट्स और अपलोड की गई फाइल्स आपके कंट्रोल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं। बिल्ट-इन S3-कम्पेटिबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज किसी बाहरी सेवा के बिना फाइल अपलोड को संभालता है, और वन-क्लिक बैकअप और रीस्टोर आपको मैन्युअल डेटाबेस एक्सपोर्ट के बिना पूरे नॉलेज बेस को सुरक्षित रखने की सुविधा देता है।