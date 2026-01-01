1-क्लिक इंस्टॉलेशन में 1Backend डिप्लॉय करें।
स्केलेबल माइक्रोसर्विसेज और माइक्रोफ्रंटएंड्स के साथ एआई एप्लिकेशन बनाने के लिए सेल्फ-होस्टेड प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप 1Backend के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
1Backend एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कंपोजेबल माइक्रोसर्विसेज और माइक्रोफ्रंटएंड के रूप में AI एप्लिकेशन को शिप करने के लिए है, यह सब एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड कंट्रोल प्लेन से होता है। यह यूज़र मैनेजमेंट, परमिशन, सीक्रेट्स, कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग, फ़ाइल स्टोरेज और एक AI मॉडल सर्विस को बंडल करता है ताकि टीमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ने के बजाय एप्लिकेशन लॉजिक पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
अपने स्वयं के VPS पर 1Backend को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट्स, मॉडल वेट्स, सीक्रेट्स और ग्राहक डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। बिल्ट-इन सर्विसेज मांग पर लोकल LLM और स्टेबल डिफ्यूजन कंटेनर लॉन्च करती हैं, जिससे आपको प्रति-टोकन वेंडर लॉक-इन के बिना AI उत्पादों के लिए एक प्रोडक्शन-रेडी बैकएंड मिलता है।
1Backend की मुख्य विशेषताएं
एआई माइक्रोसर्विसेज रनटाइम
AI कंटेनरों को लॉन्च और ऑर्केस्ट्रेट करें — जिसमें स्थानीय LLM और इमेज मॉडल शामिल हैं — सीधे बैकएंड से, बिना किसी बाहरी ऑर्केस्ट्रेटर की आवश्यकता के।
बिल्ट-इन पहचान
उपयोगकर्ता खाते, भूमिकाएँ, अनुमतियाँ, संगठन और API कुंजियाँ बिल्ट-इन आते हैं ताकि हर नई सेवा स्वचालित रूप से प्रमाणीकरण प्राप्त कर ले।
रहस्य और कॉन्फ़िगरेशन
एन्क्रिप्टेड गुप्त स्टोरेज और प्रति-ऐप कॉन्फ़िगरेशन सेवाएँ API कीज़ और सेटिंग्स को कोड और वर्जन कंट्रोल से अलग रखती हैं।
माइक्रोफ्रंटएंड होस्टिंग
एक सिंगल राउटिंग लेयर के माध्यम से कई फ्रंटएंड को सेवा दें, जिससे स्वतंत्र टीमें पूरे ऐप को फिर से बनाए बिना UI मॉड्यूल शिप कर सकें।
Bootstrap मैनिफेस्ट्स
विभिन्न वातावरणों में दोहराने योग्य इंफ्रास्ट्रक्चर-एज़-कोड डिप्लॉयमेंट के लिए YAML मैनिफेस्ट में रूट, अनुमति, कॉन्फ़िग और सीक्रेट्स को परिभाषित करें।
आपको 1Backend को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।