1Backend एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कंपोजेबल माइक्रोसर्विसेज और माइक्रोफ्रंटएंड के रूप में AI एप्लिकेशन को शिप करने के लिए है, यह सब एक सिंगल सेल्फ-होस्टेड कंट्रोल प्लेन से होता है। यह यूज़र मैनेजमेंट, परमिशन, सीक्रेट्स, कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग, फ़ाइल स्टोरेज और एक AI मॉडल सर्विस को बंडल करता है ताकि टीमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ने के बजाय एप्लिकेशन लॉजिक पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

अपने स्वयं के VPS पर 1Backend को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट्स, मॉडल वेट्स, सीक्रेट्स और ग्राहक डेटा आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। बिल्ट-इन सर्विसेज मांग पर लोकल LLM और स्टेबल डिफ्यूजन कंटेनर लॉन्च करती हैं, जिससे आपको प्रति-टोकन वेंडर लॉक-इन के बिना AI उत्पादों के लिए एक प्रोडक्शन-रेडी बैकएंड मिलता है।