Visual Studio Code Server पर 69% तक की छूट

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अपने ब्राउज़र में कहीं से भी VS Code को एक्सटेंशन, डीबगिंग, Git और एक एकीकृत टर्मिनल के साथ पूरी तरह से रन करें।

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599/माह
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Visual Studio Code Server के लिए एक VPS प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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KVM 2
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
Docker मैनेजर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Visual Studio Code Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Visual Studio Code Server किसी भी ब्राउज़र में पूर्ण VS Code डेवलपमेंट वातावरण उपलब्ध कराता है। अपने एक्सटेंशन, IntelliSense, इंटीग्रेटेड टर्मिनल, Git टूल्स और डीबगर को किसी भी डिवाइस से, स्थानीय रूप से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना ऐक्सेस करें — आपका डेवलपमेंट वातावरण आपके VPS पर रहता है और हमेशा तैयार रहता है।

VPS पर VS Code Server को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि प्रोजेक्ट्स और कॉन्फ़िगरेशन सेशन के बीच बने रहते हैं और किसी भी मशीन से ऐक्सेस किए जा सकते हैं। हमेशा चालू रहने वाला सर्वर वातावरण वेब पर पेयर प्रोग्रामिंग, क्लाउड डेवलपमेंट वर्कफ़्लो या उन डिवाइसों से कोडिंग के लिए आदर्श है जहाँ VS Code इंस्टॉल करना व्यावहारिक नहीं है।

शुरू करें
आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Visual Studio Code Server की मुख्य विशेषताएं

पूरा VS Code ब्राउज़र में

किसी भी ब्राउज़र टैब से एक्सटेंशन, थीम, कीबाइंडिंग और सेटिंग्स सहित पूरे VS Code अनुभव को एक्सेस करें।

एक्सटेंशन समर्थन

लैंग्वेज सर्वर, लिंटर्स, फॉर्मेटर्स और डीबगर्स सहित VS Code एक्सटेंशन को सर्वर-साइड इंस्टॉल और रन करें।

एकीकृत टर्मिनल

अपने VPS वातावरण से जुड़े ब्राउज़र टर्मिनल में सीधे शैल कमांड, बिल्ड टूल्स और स्क्रिप्ट्स चलाएं।

Git इंटीग्रेशन

VS Code के अंतर्निहित Git टूल्स का उपयोग करके रिपॉजिटरीज़ प्रबंधित करें, कमिट्स बनाएं, डिफ़्स की समीक्षा करें और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालें।

स्थायी कार्यक्षेत्र

परियोजनाएं, सेटिंग्स, और एक्सटेंशन आपके VPS पर सत्रों के बीच बने रहते हैं, ताकि आप वहीं से शुरू कर सकें जहाँ आपने छोड़ा था।

आपको Visual Studio Code Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय स्तर पर शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर विस्तार करें।

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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1Backend

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