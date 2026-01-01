एक क्लिक इंस्टॉलेशन में विजुअल स्टूडियो कोड सर्वर डिप्लॉय करें।
अपने ब्राउज़र में कहीं से भी VS Code को एक्सटेंशन, डीबगिंग, Git और एक एकीकृत टर्मिनल के साथ पूरी तरह से रन करें।
Visual Studio Code Server के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Visual Studio Code Server के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Visual Studio Code Server किसी भी ब्राउज़र में पूर्ण VS Code डेवलपमेंट वातावरण उपलब्ध कराता है। अपने एक्सटेंशन, IntelliSense, इंटीग्रेटेड टर्मिनल, Git टूल्स और डीबगर को किसी भी डिवाइस से, स्थानीय रूप से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना ऐक्सेस करें — आपका डेवलपमेंट वातावरण आपके VPS पर रहता है और हमेशा तैयार रहता है।
VPS पर VS Code Server को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि प्रोजेक्ट्स और कॉन्फ़िगरेशन सेशन के बीच बने रहते हैं और किसी भी मशीन से ऐक्सेस किए जा सकते हैं। हमेशा चालू रहने वाला सर्वर वातावरण वेब पर पेयर प्रोग्रामिंग, क्लाउड डेवलपमेंट वर्कफ़्लो या उन डिवाइसों से कोडिंग के लिए आदर्श है जहाँ VS Code इंस्टॉल करना व्यावहारिक नहीं है।
Visual Studio Code Server की मुख्य विशेषताएं
पूरा VS Code ब्राउज़र में
किसी भी ब्राउज़र टैब से एक्सटेंशन, थीम, कीबाइंडिंग और सेटिंग्स सहित पूरे VS Code अनुभव को एक्सेस करें।
एक्सटेंशन समर्थन
लैंग्वेज सर्वर, लिंटर्स, फॉर्मेटर्स और डीबगर्स सहित VS Code एक्सटेंशन को सर्वर-साइड इंस्टॉल और रन करें।
एकीकृत टर्मिनल
अपने VPS वातावरण से जुड़े ब्राउज़र टर्मिनल में सीधे शैल कमांड, बिल्ड टूल्स और स्क्रिप्ट्स चलाएं।
Git इंटीग्रेशन
VS Code के अंतर्निहित Git टूल्स का उपयोग करके रिपॉजिटरीज़ प्रबंधित करें, कमिट्स बनाएं, डिफ़्स की समीक्षा करें और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालें।
स्थायी कार्यक्षेत्र
परियोजनाएं, सेटिंग्स, और एक्सटेंशन आपके VPS पर सत्रों के बीच बने रहते हैं, ताकि आप वहीं से शुरू कर सकें जहाँ आपने छोड़ा था।
आपको Visual Studio Code Server को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।