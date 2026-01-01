Visual Studio Code Server किसी भी ब्राउज़र में पूर्ण VS Code डेवलपमेंट वातावरण उपलब्ध कराता है। अपने एक्सटेंशन, IntelliSense, इंटीग्रेटेड टर्मिनल, Git टूल्स और डीबगर को किसी भी डिवाइस से, स्थानीय रूप से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बिना ऐक्सेस करें — आपका डेवलपमेंट वातावरण आपके VPS पर रहता है और हमेशा तैयार रहता है।

VPS पर VS Code Server को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि प्रोजेक्ट्स और कॉन्फ़िगरेशन सेशन के बीच बने रहते हैं और किसी भी मशीन से ऐक्सेस किए जा सकते हैं। हमेशा चालू रहने वाला सर्वर वातावरण वेब पर पेयर प्रोग्रामिंग, क्लाउड डेवलपमेंट वर्कफ़्लो या उन डिवाइसों से कोडिंग के लिए आदर्श है जहाँ VS Code इंस्टॉल करना व्यावहारिक नहीं है।