Hermes Agent

Hermes Agent के साथ दैनिक कार्यों को ऑटोमेट करें

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी

डिफॉल्ट रूप से सुरक्षित

आपका एजेंट सुरक्षा अपडेट्स और उपायों के साथ एक सुरक्षित वातावरण में चलता है।

हैंड्स-फ्री रखरखाव

हम आपके लिए अपडेट्स, बैकअप और कम्पैटिबिलिटी जांच का ध्यान रखते हैं, ताकि आपका एजेंट हमेशा उपयोग के लिए तैयार रहे।

Telegram के लिए तैयार

तुरंत अपने एजेंट से चैट करना शुरू करें – Telegram पहले से कनेक्ट किया गया है।

उपयोग में आसान विज़ुअल UI

Hermes Agent को बिना कोडिंग के, एक विज़ुअल इंटरफेस के माध्यम से प्रबंधित करें।

अपना Hermes Agent प्लान चुनें

10,000+ Hermes Agent पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं
75% की छूट
AI ऑटोमेशन ऐप्स
1,999
499/माह
शुरू करें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

आपके लिए प्रबंधित

बिना किसी सेटअप, रखरखाव या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन के अपना पसंदीदा ऐप्लिकेशन लॉन्च करें।

आपके प्लान में शामिल

शुरुआत से ही तैयार
किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं
विज़ुअल इंटरफेस शामिल
CLI ऐक्सेस शामिल
Telegram पेयरिंग की सुविधा
AI क्रेडिट्स शामिल हैं
अपने ChatGPT का उपयोग करें
वेब सर्च शामिल है
एजेंटिक ईमेल पहले से कॉन्फिगर किया गया
आपके लिए सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता है
75% की छूट
AI ऑटोमेशन ऐप्स
1,999
499/माह
शुरू करें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

आपके लिए प्रबंधित

बिना किसी सेटअप, रखरखाव या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन के अपना पसंदीदा ऐप्लिकेशन लॉन्च करें।

आपके प्लान में शामिल

शुरुआत से ही तैयार
किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं
विज़ुअल इंटरफेस शामिल
CLI ऐक्सेस शामिल
Telegram पेयरिंग की सुविधा
AI क्रेडिट्स शामिल हैं
अपने ChatGPT का उपयोग करें
वेब सर्च शामिल है
एजेंटिक ईमेल पहले से कॉन्फिगर किया गया
आपके लिए सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता है

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

Hermes Agent आपके लिए क्या कर सकता है

पर्सनल असिस्टेंट

पर्सनल असिस्टेंट

अपने टास्क, रिमाइंडर और चैट्स व्यवस्थित रखें। आपका एजेंट सब सीखता है और याद रखता है।

कोडिंग असिस्टेंट

कोडिंग असिस्टेंट

एक ऐसे एजेंट के साथ तेज़ी से कोड लिखें और डीबग करें जो आपके कोडबेस को सीख सकता है।

शोधकर्ता

शोधकर्ता

विषयों का सारांश प्रस्तुत करें और सत्रों के दौरान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए विकल्पों की तुलना करें।

सेल्स असिस्टेंट

सेल्स असिस्टेंट

अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे पर संभावित ग्राहकों को आकर्षित करें और उनकी योग्यता का निर्धारण करें।

शुरू करें

आपको Hostinger पर मैनेज्ड Hermes के साथ शुरुआत क्यों करनी चाहिए?

आपको Hostinger पर मैनेज्ड Hermes के साथ शुरुआत क्यों करनी चाहिए?

1-क्लिक सेटअप

तुरंत अपना खुद का एजेंट लॉन्च करें, बिना किसी कोडिंग के। हमारा पहले से पैकेज्ड सेटअप एक क्लिक में आपको साइनअप से ऑटोमेशन तक लेकर जाता है।
API के झंझट से छुटकारा पाएं। बिना किसी थर्ड-पार्टी साइनअप, जटिल कुंजी या इंस्टॉलेशन के बाद मैनुअल लिंकिंग के, सीधे अपने डैशबोर्ड से AI क्रेडिट्स प्रबंधित और रीफिल करें।
लॉक किए गए कंटेनर आइसोलेशन और एक कस्टम सुरक्षा गेटवे के साथ अपने डेटा की सुरक्षा करें, जो पहले दिन से ही बाहरी जोखिमों को कम करने और अनधिकृत परिवर्तनों को रोकने में मदद करते है।
तुरंत अपने एजेंट को मैसेज भेजना शुरू करें – इसमें पहले दिन से ही Telegram एकीकृत है, किसी वेबहुक या API की आवश्यकता नहीं है।
एक विज़ुअल इंटरफेस के माध्यम से Hermes Agent से इंटरैक्ट करें और इसे प्रबंधित करें – बिना कोडिंग के।
आपको जब आवश्यकता हो, डेवलपर नियंत्रण अपने पास रखें। कस्टम स्क्रिप्ट चलाने या अपने मैनेज्ड प्लेटफॉर्म की गहराई में जाने के लिए CLI का उपयोग करें।
शुरू करें

चुनें कि आप Hermes Agent को कैसे चलाना चाहते हैं

आसान सेटअप और शून्य रखरखाव के लिए मैनेज्ड Hermes चुनें, या पूर्ण नियंत्रण और कस्टमाइज़ेशन के लिए VPS चुनें।
मैनेज्ड Hermes Agent
VPS पर Hermes Agent

सेटअप

एक-क्लिक सेटअप
पहले से इंस्टॉल किया गया टेम्पलेट, लॉन्च के लिए तैयार

AI क्रेडिट्स

बिल्ट-इन और उपयोग के लिए तैयार
बिल्ट-इन और उपयोग के लिए तैयार

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स

पहले से मौजूद Telegram पेयरिंग
टर्मिनल का उपयोग करके कनेक्ट करें

नियंत्रण

वेब इंटरफ़ेस, पूर्ण टर्मिनल एक्सेस
पूर्ण रूट ऐक्सेस, सर्वर पर पूर्ण नियंत्रण

सुरक्षा

SSL, अपडेट और फायरवॉल – हमारे द्वारा प्रबंधित
फायरवॉल और DDoS सुरक्षा (सेल्फ-मैनेज्ड)
शुरू करेंशुरू करें

Hermes Agent की मुख्य विशेषताएं

Hermes Agent की मुख्य विशेषताएं

लर्निंग-लूप के साथ स्वंय सुधार करता है

स्किल बनाता है और प्रत्येक बातचीत के साथ उसमें सुधार करता है – समय के साथ अपनी क्षमताओं में विस्तार करता है।
रिस्टार्ट और अपग्रेड के दौरान स्किल, सेशन हिस्ट्री और यादों को सुरक्षित रखता है, ताकि ज्ञान विभिन्न डिप्लॉयमेंट्स में भी बना रहे।
एक साथ Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal और ईमेल से कनेक्ट करें – अलग-अलग चैटबॉट्स को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं।
OpenRouter का उपयोग करें, या फ्लेक्सिबल मॉडल ऐक्सेस के लिए सीधे Anthropic, OpenAI और कस्टम एंडपॉइंट्स से कनेक्ट करें।
बिल्ट-इन क्रॉन शेड्यूलर के साथ दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करें और सबएजेंट सपोर्ट के साथ समानांतर वर्कस्ट्रीम चलाएं।

आज ही Hermes Agent लॉन्च करें

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

शुरू करें

Hermes Agent Hostinger के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे मैनेज्ड Hermes Agent के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

बिलकुल नहीं। मैनेज्ड Hermes उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने कभी सर्वर को छुआ तक नहीं किया है। यह 1 क्लिक में डिप्लॉय होता है और सर्वर एनवायरनमेंट से लेकर AI कॉन्फिगरेशन तक सब कुछ संभालता है। बस डिप्लॉय करें पर क्लिक करें और आपका असिस्टेंट कुछ ही मिनटों में लाइव हो जाएगा। कोई कोडिंग नहीं, कोई कमांड लाइन नहीं, और कोई तकनीकी झंझट नहीं।

आपके क्रेडिट्स इसमें पहले से ही एकीकृत हुए आते हैं, जिससे शुरुआत करना बेहद आसान हो जाता है – किसी थर्ड-पार्टी अकाउंट या जटिल API कुंजी की आवश्यकता नहीं है। बस सीधे अपने डैशबोर्ड से टॉप-अप करें और तुरंत ऑटोमेट करना शुरू करें। हालांकि, निर्णय आपका है: आप अधिकतम सरलता के लिए इन बिल्ट-इन क्रेडिट्स का उपयोग कर सकते हैं या यदि आप चाहें तो API के माध्यम से OpenAI या Anthropic जैसे प्रदाताओं से अपने स्वयं के थर्ड-पार्टी अकाउंट को मैनुअल रूप से कनेक्ट कर सकते हैं।

जी बिल्कुल। प्रत्येक Hermes Agent एक आइसोलेटेड वातावरण में चलता है, जिससे आपका डेटा और चैट्स पूरी तरह से गोपनीय रहते हैं। हम अनधिकृत ऐक्सेस को रोकने के लिए प्रत्येक कंटेनर को सुरक्षित करते हैं और डिफॉल्ट रूप से एक कस्टम सुरक्षा गेटवे प्रदान करते हैं। आपको बिना कुछ कॉन्फिगर किए प्रोफेशनल स्तर की सुरक्षा मिलती है।

VPS आपको रूट ऐक्सेस देता है, लेकिन इसमें सेटअप, सुरक्षा और अपडेट की ज़िम्मेदारी आपकी होती है। मैनेज्ड Hermes इस जटिलता को दूर करता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, अपडेट्स और बैकअप का ध्यान रखते हैं, ताकि आप सर्वर को प्रबंधित करने की जगह अपने AI का उपयोग करने पर ध्यान दे पाएं। यदि आपको संपूर्ण वातावरण कस्टमाइज़ेशन की आवश्यकता है, तो आपके लिए VPS बेहतर विकल्प है; बाकी सभी के लिए मैनेज्ड Hermes सबसे अच्छा विकल्प है।

Hermes एक ऐसा AI एजेंट है जो 24/7 काम करता है – आपका लैपटॉप बंद होने पर भी – और स्वंय अपनी क्षमताओं में सुधार करता है। स्थिर टूल्स के विपरीत, इसमें एक सेल्फ-लर्निंग लूप और स्थायी मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि यह अनुभव से सीखता है और आपके उपयोग के साथ-साथ अपने कौशल को निखारता है। आप इसे Telegram जैसे ऐप्स से कनेक्ट करके कार्यों को ऑटोमेट कर सकते हैं, लीड्स प्रबंधित कर सकते हैं और ब्राउज़र ऑटोमेशन चला सकते हैं। इसे एक ऐसे डिजिटल टीम सदस्य के रूप में सोचें जो कभी सोता नहीं है और समय के साथ अधिक मूल्यवान होता जाता है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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