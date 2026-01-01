Hermes एक ऐसा AI एजेंट है जो 24/7 काम करता है – आपका लैपटॉप बंद होने पर भी – और स्वंय अपनी क्षमताओं में सुधार करता है। स्थिर टूल्स के विपरीत, इसमें एक सेल्फ-लर्निंग लूप और स्थायी मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि यह अनुभव से सीखता है और आपके उपयोग के साथ-साथ अपने कौशल को निखारता है। आप इसे Telegram जैसे ऐप्स से कनेक्ट करके कार्यों को ऑटोमेट कर सकते हैं, लीड्स प्रबंधित कर सकते हैं और ब्राउज़र ऑटोमेशन चला सकते हैं। इसे एक ऐसे डिजिटल टीम सदस्य के रूप में सोचें जो कभी सोता नहीं है और समय के साथ अधिक मूल्यवान होता जाता है।