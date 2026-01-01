डिफॉल्ट रूप से सुरक्षित
हैंड्स-फ्री रखरखाव
Telegram के लिए तैयार
उपयोग में आसान विज़ुअल UI
अपना Hermes Agent प्लान चुनें
आपके लिए प्रबंधित
आपके प्लान में शामिल
आपके लिए प्रबंधित
आपके प्लान में शामिल
Hermes Agent आपके लिए क्या कर सकता है
पर्सनल असिस्टेंट
अपने टास्क, रिमाइंडर और चैट्स व्यवस्थित रखें। आपका एजेंट सब सीखता है और याद रखता है।
कोडिंग असिस्टेंट
एक ऐसे एजेंट के साथ तेज़ी से कोड लिखें और डीबग करें जो आपके कोडबेस को सीख सकता है।
शोधकर्ता
विषयों का सारांश प्रस्तुत करें और सत्रों के दौरान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए विकल्पों की तुलना करें।
सेल्स असिस्टेंट
अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे पर संभावित ग्राहकों को आकर्षित करें और उनकी योग्यता का निर्धारण करें।
आपको Hostinger पर मैनेज्ड Hermes के साथ शुरुआत क्यों करनी चाहिए?
1-क्लिक सेटअप
पहले से इंस्टॉल किए गए AI क्रेडिट्स
डिफॉल्ट रूप से सुरक्षित
Telegram के लिए तैयार
उपयोग में आसान विज़ुअल UI
Hermes Agent CLI ऐक्सेस
चुनें कि आप Hermes Agent को कैसे चलाना चाहते हैं
Hermes Agent की मुख्य विशेषताएं
लर्निंग-लूप के साथ स्वंय सुधार करता है
स्थायी मेमोरी
मल्टी-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग
200+ LLM मॉडल्स
बिल्ट-इन टास्क शेड्यूलर
Hermes Agent Hostinger के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या Hermes Agent को सेट-अप करने के लिए मुझे किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है?
बिलकुल नहीं। मैनेज्ड Hermes उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने कभी सर्वर को छुआ तक नहीं किया है। यह 1 क्लिक में डिप्लॉय होता है और सर्वर एनवायरनमेंट से लेकर AI कॉन्फिगरेशन तक सब कुछ संभालता है। बस डिप्लॉय करें पर क्लिक करें और आपका असिस्टेंट कुछ ही मिनटों में लाइव हो जाएगा। कोई कोडिंग नहीं, कोई कमांड लाइन नहीं, और कोई तकनीकी झंझट नहीं।
AI क्रेडिट्स कैसे काम करते हैं? क्या मुझे थर्ड-पार्टी अकाउंट्स की आवश्यकता होगी?
आपके क्रेडिट्स इसमें पहले से ही एकीकृत हुए आते हैं, जिससे शुरुआत करना बेहद आसान हो जाता है – किसी थर्ड-पार्टी अकाउंट या जटिल API कुंजी की आवश्यकता नहीं है। बस सीधे अपने डैशबोर्ड से टॉप-अप करें और तुरंत ऑटोमेट करना शुरू करें। हालांकि, निर्णय आपका है: आप अधिकतम सरलता के लिए इन बिल्ट-इन क्रेडिट्स का उपयोग कर सकते हैं या यदि आप चाहें तो API के माध्यम से OpenAI या Anthropic जैसे प्रदाताओं से अपने स्वयं के थर्ड-पार्टी अकाउंट को मैनुअल रूप से कनेक्ट कर सकते हैं।
क्या मेरा डेटा गोपनीय और सुरक्षित रहता है?
जी बिल्कुल। प्रत्येक Hermes Agent एक आइसोलेटेड वातावरण में चलता है, जिससे आपका डेटा और चैट्स पूरी तरह से गोपनीय रहते हैं। हम अनधिकृत ऐक्सेस को रोकने के लिए प्रत्येक कंटेनर को सुरक्षित करते हैं और डिफॉल्ट रूप से एक कस्टम सुरक्षा गेटवे प्रदान करते हैं। आपको बिना कुछ कॉन्फिगर किए प्रोफेशनल स्तर की सुरक्षा मिलती है।
मैनेज्ड Hermes और VPS पर Hermes Agent के बीच क्या अंतर है?
VPS आपको रूट ऐक्सेस देता है, लेकिन इसमें सेटअप, सुरक्षा और अपडेट की ज़िम्मेदारी आपकी होती है। मैनेज्ड Hermes इस जटिलता को दूर करता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, अपडेट्स और बैकअप का ध्यान रखते हैं, ताकि आप सर्वर को प्रबंधित करने की जगह अपने AI का उपयोग करने पर ध्यान दे पाएं। यदि आपको संपूर्ण वातावरण कस्टमाइज़ेशन की आवश्यकता है, तो आपके लिए VPS बेहतर विकल्प है; बाकी सभी के लिए मैनेज्ड Hermes सबसे अच्छा विकल्प है।
मैं मैनेज्ड Hermes Agent के साथ क्या-क्या कर सकता/सकती हूं?
Hermes एक ऐसा AI एजेंट है जो 24/7 काम करता है – आपका लैपटॉप बंद होने पर भी – और स्वंय अपनी क्षमताओं में सुधार करता है। स्थिर टूल्स के विपरीत, इसमें एक सेल्फ-लर्निंग लूप और स्थायी मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि यह अनुभव से सीखता है और आपके उपयोग के साथ-साथ अपने कौशल को निखारता है। आप इसे Telegram जैसे ऐप्स से कनेक्ट करके कार्यों को ऑटोमेट कर सकते हैं, लीड्स प्रबंधित कर सकते हैं और ब्राउज़र ऑटोमेशन चला सकते हैं। इसे एक ऐसे डिजिटल टीम सदस्य के रूप में सोचें जो कभी सोता नहीं है और समय के साथ अधिक मूल्यवान होता जाता है।