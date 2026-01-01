एजेंटिक मेल

AI एजेंट्स के लिए बनाया गया ईमेल। इनबॉक्स प्रबंधित करना बंद करें — एजेंटों को इसे संभालने दें।

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AI एजेंट्स के लिए बनाया गया ईमेल। इनबॉक्स प्रबंधित करना बंद करें — एजेंटों को इसे संभालने दें।

AI एजेंट्स तुरंत काम करते हैं। पारंपरिक ईमेल तुरंत काम नहीं करता है।

एजेंटिक मेल
पारंपरिक ईमेल

ट्रिगर

इंस्टेंट वेबहुक कॉलबैक्स
पोलिंग या नाजुक IDLE

इंटरैक्शन नियंत्रण

अंतर्निहित अनुमति/ब्लॉक लिस्टें
अपने फ़िल्टर बनाएं

ऑटोमेशन

स्वच्छ REST API
निम्न-स्तरीय SMTP और IMAP

इनबॉक्स सुरक्षा

प्रति एजेंट पृथक इनबॉक्स
साझा इनबॉक्स, वास्तविक जोखिम

एकीकरण

एक-क्लिक एजेंटिक टूल्स
प्रत्येक टूल के लिए मैन्युअल सेटअप।

स्टैक कनेक्टिविटी

MCP सर्वर
जल्द ही
MCP समर्थन नहीं

ऐक्सेस कंट्रोल

डोमेन और ईमेल-स्तर के नियम
मूल एजेंट-स्तर के कोई नियम नहीं हैं।

ईमेल को स्वचालित कार्य में बदलें

स्वचालित संपर्क

व्यक्तिगत संपर्क भेजें, प्रतिक्रियाओं को योग्य बनाएं, और संभावित ग्राहकों को अपने CRM में स्वचालित रूप से पास करें।

सहायता प्रबंधन

आने वाले सपोर्ट ईमेल का विश्लेषण करें और उन्हें तुरंत सही व्यक्ति को भेजें।

बुकिंग और शेड्यूलिंग

ईमेल के माध्यम से मीटिंग अनुरोधों को संभालें, बुकिंग की पुष्टि करें, और स्वचालित रूप से रिमाइंडर भेजें।

इनबॉक्स ऑटोमेशन

ईमेल को स्वचालित रूप से छाँटें, जवाब दें, सौंपें और संग्रहित करें।

खाता सत्यापन

सत्यापन कोड और पुष्टि ईमेल प्राप्त करें ताकि एजेंट वर्कफ़्लो गतिमान रहें।

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1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
AI मेलबॉक्स असिस्टेंट – Kodee
शक्तिशाली AI-संचालित ईमेल सर्च
स्मार्ट AI-संचालित ईमेल रिप्लाई
AI-संचालित त्वरित ईमेल सारांश
AI राइटिंग – जब भी आपको लिखने की प्रेरणा मिले
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

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Jules Huldin

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Claudine Mayer

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एजेंटिक मेल सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

Hostinger के AI एजेंटों के लिए ईमेल के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

एजेंटिक ईमेल क्या है और यह सामान्य ईमेल से कैसे अलग है?

एजेंटिक ईमेल एक ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे विशेष रूप से एआई एजेंटों और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो के लिए डिज़ाइन किया गया है। पारंपरिक ईमेल सेवाएँ मनुष्यों के लिए बनाई गई हैं – निष्क्रिय इनबॉक्स जहाँ संदेश पढ़े जाने का इंतज़ार करते हैं। एजेंटिक मेल ईमेल को एक सक्रिय, प्रोग्रामेबल लेयर के रूप में मानता है – वेबहुक-फर्स्ट, एपीआई-ड्रिवन, और प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंधों, रेट लिमिट्स, या एआई-ड्रिवन गतिविधि के लिए फ़्लैग किए जाने के जोखिम के बिना प्रोग्रामेटिक सेंडिंग और रिसीविंग को संभालने के लिए बनाया गया है।

होस्टिंगर एजेंटिक मेल किसके लिए है?

Hostinger का एजेंटिक ईमेल उन डेवलपर्स और ऑटोमेशन बिल्डर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें अपने AI एजेंटों और वर्कफ़्लो के लिए एक विश्वसनीय ईमेल लेयर की आवश्यकता है। यदि आप OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier, या ऐसे ही अन्य टूल के साथ कुछ बना रहे हैं, और पारंपरिक ईमेल प्रोवाइडर आपके ऑटोमेशन को ब्लॉक करके आपको मुश्किल में डाल रहे हैं – तो यह आपके लिए है।

यह एजेंटों के लिए भी है। चाहे आपके एजेंट को कोल्ड आउटरीच, ग्राहक सहायता, बुकिंग फ़्लो, या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए एक समर्पित एड्रेस की आवश्यकता हो, एजेंट मेल इसे काम करने के लिए एक वास्तविक, प्रोग्रामेबल इनबॉक्स प्रदान करता है।

वेबहुक्स एजेंट ईमेल के साथ कैसे काम करते हैं?

जब भी कोई ईमेल आता है, एजेंटिक मेल तुरंत एक वेबहुक फायर करता है। कोई पोलिंग नहीं, कोई देरी नहीं। आपका एजेंट या ऑटोमेशन टूल ट्रिगर प्राप्त करता है और उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकता है, चाहे वह मैसेज को पार्स करना हो, n8n में वर्कफ़्लो ट्रिगर करना हो, या इसे लैंगचेन एजेंट को पास करना हो।

एजेंटिक मेल कौन से ऑटोमेशन टूल्स और एजेंट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है?

होस्टिंगर का एजेंट मेल OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier और अन्य ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करता है। सबसे आम स्टैक्स के लिए प्रीबिल्ट स्किल्स उपलब्ध हैं ताकि आप मिनटों में कनेक्ट कर सकें। गहरे, कस्टम इंटीग्रेशन के लिए फुल एपीआई एक्सेस और एक एमसीपी सर्वर भी जल्द आ रहे हैं।

क्या मैं नियंत्रित कर सकता हूँ कि मेरे एजेंट किन प्रेषकों के साथ इंटरैक्ट करें?

हाँ। अनुमति और ब्लॉक सूचियाँ आपको ठीक से परिभाषित करने देती हैं कि कौन से डोमेन या ईमेल पते आपके एजेंट के इनबॉक्स तक पहुँच सकते हैं, डोमेन और व्यक्तिगत ईमेल दोनों स्तरों पर। यह आपके वर्कफ़्लो को केंद्रित रखता है और अवांछित शोर या दुरुपयोग से बचाता है।

क्या Agentic Mail एक अलग उत्पाद है जिसे मुझे खरीदना होगा?

नहीं, एजेंटिक मेल Hostinger Business ईमेल में निर्मित है। आपको Premium Business ईमेल के हिस्से के रूप में सभी एजेंटिक सुविधाओं तक पहुँच मिलती है, किसी अलग सदस्यता की आवश्यकता नहीं है।

क्या प्रोग्रामेटिक ईमेल नियंत्रण के लिए एक पूर्ण API उपलब्ध है?

पूर्ण API एक्सेस एक आगामी फीचर है। एक बार लाइव होने पर, यह आपको अपने एजेंट के इनबॉक्स को भेजने, प्राप्त करने और प्रबंधित करने पर पूर्ण प्रोग्रामेटिक कंट्रोल देगा – किसी UI की आवश्यकता नहीं होगी। इस बीच, वेबहुक्स और प्रीबिल्ट स्किल्स अभी सबसे सामान्य ऑटोमेशन यूज़ केस को कवर करते हैं।

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