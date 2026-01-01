Hostinger का एजेंटिक ईमेल उन डेवलपर्स और ऑटोमेशन बिल्डर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें अपने AI एजेंटों और वर्कफ़्लो के लिए एक विश्वसनीय ईमेल लेयर की आवश्यकता है। यदि आप OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier, या ऐसे ही अन्य टूल के साथ कुछ बना रहे हैं, और पारंपरिक ईमेल प्रोवाइडर आपके ऑटोमेशन को ब्लॉक करके आपको मुश्किल में डाल रहे हैं – तो यह आपके लिए है।



यह एजेंटों के लिए भी है। चाहे आपके एजेंट को कोल्ड आउटरीच, ग्राहक सहायता, बुकिंग फ़्लो, या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए एक समर्पित एड्रेस की आवश्यकता हो, एजेंट मेल इसे काम करने के लिए एक वास्तविक, प्रोग्रामेबल इनबॉक्स प्रदान करता है।