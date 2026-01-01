AI एजेंट्स तुरंत काम करते हैं। पारंपरिक ईमेल तुरंत काम नहीं करता है।
ईमेल को स्वचालित कार्य में बदलें
स्वचालित संपर्क
व्यक्तिगत संपर्क भेजें, प्रतिक्रियाओं को योग्य बनाएं, और संभावित ग्राहकों को अपने CRM में स्वचालित रूप से पास करें।
सहायता प्रबंधन
आने वाले सपोर्ट ईमेल का विश्लेषण करें और उन्हें तुरंत सही व्यक्ति को भेजें।
बुकिंग और शेड्यूलिंग
ईमेल के माध्यम से मीटिंग अनुरोधों को संभालें, बुकिंग की पुष्टि करें, और स्वचालित रूप से रिमाइंडर भेजें।
इनबॉक्स ऑटोमेशन
ईमेल को स्वचालित रूप से छाँटें, जवाब दें, सौंपें और संग्रहित करें।
खाता सत्यापन
सत्यापन कोड और पुष्टि ईमेल प्राप्त करें ताकि एजेंट वर्कफ़्लो गतिमान रहें।
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
किसी भी समय रद्द करें
24/7 सहायता
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डोमेन, WordPress होस्टिंग और ईमेल सेवाओं के लिए Hostinger की सेवा बाकी कंपनियों से अधिक व्यापक और सस्ती है।
जब मैं किसी ईमेल होस्टिंग प्रदाता का उपयोग करती हूं, तो मैं चाहती हूं कि मेरा अनुभव पूरी तरह से सहज हो, वेबसाइट हमेशा काम करती रहे और प्लान रिन्यू करना आसान हो। Hostinger के साथ मुझे एकदम यही अनुभव मिलता है।
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एजेंटिक मेल सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
एजेंटिक ईमेल क्या है और यह सामान्य ईमेल से कैसे अलग है?
होस्टिंगर एजेंटिक मेल किसके लिए है?
यह एजेंटों के लिए भी है। चाहे आपके एजेंट को कोल्ड आउटरीच, ग्राहक सहायता, बुकिंग फ़्लो, या डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए एक समर्पित एड्रेस की आवश्यकता हो, एजेंट मेल इसे काम करने के लिए एक वास्तविक, प्रोग्रामेबल इनबॉक्स प्रदान करता है।