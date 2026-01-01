लाइव एपीआई · एसडीके · एमसीपी सर्वर

एक ईमेल एपीआई जिसके पीछे एक वास्तविक इनबॉक्स है।

भेजें, पढ़ें, खोजें और जवाब दें: एक एपीआई, एक कुंजी
अपने स्टैक या अपने एआई एजेंट को प्लग इन करें
एक मिनट से भी कम समय में भेजना शुरू करें
शुरू25/माह
अपनी एपीआई कुंजी प्राप्त करेंदस्तावेज़ पढ़ें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
होस्टिंगर मेल एपीआई
कनेक्ट किया गया है
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 स्वीकार किया गया, संदेश कतार में डाल दिया गया

एक ही इनबॉक्स। निर्माण के सभी तरीके।

REST API के साथ सीधे काम करें, किसी फर्स्ट-पार्टी SDK को शामिल करें, CLI से स्क्रिप्ट लिखें, या लाइव MCP सर्वर के माध्यम से AI एजेंट को कनेक्ट करें। मूल रूप से, मेलबॉक्स एक ही है।

MCP सर्वर

अपने एआई एजेंटों को वास्तविक मेलबॉक्स को पढ़ने, भेजने, खोजने और संचालित करने के लिए उपकरण प्रदान करें।

नोड.जेएस एसडीके

नेटिव डेवलपर अनुभव के साथ जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट ऐप्स में ईमेल भेजने और इनबॉक्स वर्कफ़्लो जोड़ें।

PHP SDK

वेबसाइटों और बैकएंड सेवाओं को मेलबॉक्स कार्यों से जोड़ने के लिए, शुरू से एपीआई क्लाइंट बनाने की आवश्यकता नहीं है।

पायथन एसडीके

एक वास्तविक ईमेल खाते के आधार पर ऑटोमेशन, डेटा वर्कफ़्लो और एजेंट टूल बनाएं।

कमांड-लाइन इंटरफ़ेस

अपने टर्मिनल, स्क्रिप्ट और सीआई जॉब्स से मेलबॉक्स वर्कफ़्लो का निरीक्षण और प्रबंधन करें।

REST API और वेबहुक्स

प्रोग्रामेबल सरफेस को सीधे कॉल करें, मेलबॉक्स इवेंट्स पर प्रतिक्रिया दें और जब आपके ऐप को आवश्यकता हो तब उत्पाद ईमेल भेजें।

लाइब्रेरीज़ और CLI

किसी फर्स्ट-पार्टी क्लाइंट को इंस्टॉल करें और कुछ ही मिनटों में अपनी पहली कॉल करें।

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

मेल API के लिए पूरी तरह से टाइप्ड क्लाइंट।

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

फ्रेमवर्क-स्वतंत्र PHP क्लाइंट।

पायथन

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

मेल API के लिए Python क्लाइंट।

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

अपने टर्मिनल से सीधे मेल प्रबंधित करें।

अपने एजेंट को अपना असली इनबॉक्स दें

केवल एक सेंडिंग एंडपॉइंट पर्याप्त नहीं है। आपके ऐप या एजेंट को एक कार्यशील मेलबॉक्स मिलता है, जिसमें पता, थ्रेड्स और इतिहास होता है, जिसे वह MCP, SDK या REST के माध्यम से संचालित कर सकता है।

एक पहचान

एक वास्तविक, सत्यापित ईमेल पता जिसका उपयोग आपका एजेंट सेवाओं के लिए साइन अप करने, पुष्टिकरण प्राप्त करने और आपकी ओर से कार्य करने के लिए कर सकता है।

वास्तविक बातचीत

थ्रेडेड रिप्लाई, अटैचमेंट और मल्टी-पार्टी थ्रेड, और जब भी आप चाहें, किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप भी उपलब्ध है।

मेमोरी अंतर्निहित

प्रत्येक संदेश एक स्थायी, खोज योग्य रिकॉर्ड होता है जिसे आपका एजेंट संदर्भ को समझने और आगे की कार्रवाई करने के लिए देख सकता है।

सरल, प्रति मेलबॉक्स मूल्य निर्धारण

प्रत्येक प्लान में पूर्ण API, SDK, CLI, MCP और वेबहुक एक्सेस शामिल है। यह ऐप कम मात्रा में उत्पाद और लेन-देन संबंधी ईमेल भेजने के लिए बनाया गया है।

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

किसी भी समय रद्द करें

24/7 सहायता

48-माह प्लान
83% की छूट
Starter
इसके लिए सबसे उपयुक्त: साइड प्रोजेक्ट और प्रोटोटाइप
149
25/माह
अपनी एपीआई कुंजी प्राप्त करें
कीमत प्रति मेलबॉक्स। 48-माह की अवधि के लिए। 48-माह की अवधि के लिए ₹69/माह की कीमत पर रिन्यू होगा।
एपीआई, एसडीके, सीएलआई और एमसीपी तक पहुंच
वेबहुक और मेलबॉक्स इवेंट
1 000 ईमेल/दिन प्रति मेलबॉक्स
1 मेलबॉक्स शामिल
5 GB स्टोरेज प्रति मेलबॉक्स
5 फॉरवर्डिंग रूल्स
5 ईमेल उपनाम

लाभ:

एजेंटिक मेल: समर्पित एजेंट पता + एमसीपी उपकरण
सबसे लोकप्रिय
77% की छूट
Standard
इसके लिए सर्वोत्तम: बढ़ते हुए ऐप्स और इंटीग्रेशन
199
45/माह
अपनी एपीआई कुंजी प्राप्त करें
कीमत प्रति मेलबॉक्स। 48-माह की अवधि के लिए। 48-माह की अवधि के लिए ₹119/माह की कीमत पर रिन्यू होगा।
एपीआई, एसडीके, सीएलआई और एमसीपी तक पहुंच
वेबहुक और मेलबॉक्स इवेंट
3 000 ईमेल/दिन प्रति मेलबॉक्स
1 मेलबॉक्स शामिल
20 GB स्टोरेज प्रति मेलबॉक्स
20 फॉरवर्डिंग रूल्स
10 ईमेल उपनाम

लाभ:

सर्च करें, जवाब दें, सारांश तैयार करें और लिखें - यह सब AI टूल्स की मदद से - असीमित
एजेंटिक मेल: समर्पित एजेंट पता + एमसीपी उपकरण
75% की छूट
Premium
इसके लिए सर्वोत्तम: उत्पादन कार्यभार
299
75/माह
अपनी एपीआई कुंजी प्राप्त करें
कीमत प्रति मेलबॉक्स। 48-माह की अवधि के लिए। 48-माह की अवधि के लिए ₹179/माह की कीमत पर रिन्यू होगा।
एपीआई, एसडीके, सीएलआई और एमसीपी तक पहुंच
वेबहुक और मेलबॉक्स इवेंट
3 000 ईमेल/दिन प्रति मेलबॉक्स
1 मेलबॉक्स शामिल
50 GB स्टोरेज प्रति मेलबॉक्स
50 फॉरवर्डिंग रूल्स
30 ईमेल उपनाम

लाभ:

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
सर्च करें, जवाब दें, सारांश तैयार करें और लिखें - यह सब AI टूल्स की मदद से - असीमित
एजेंटिक मेल: समर्पित एजेंट पता + एमसीपी उपकरण
83% की छूट
Starter
इसके लिए सबसे उपयुक्त: साइड प्रोजेक्ट और प्रोटोटाइप
149
25/माह
अपनी एपीआई कुंजी प्राप्त करें
कीमत प्रति मेलबॉक्स। 48-माह की अवधि के लिए। 48-माह की अवधि के लिए ₹69/माह की कीमत पर रिन्यू होगा।
एपीआई, एसडीके, सीएलआई और एमसीपी तक पहुंच
वेबहुक और मेलबॉक्स इवेंट
1 000 ईमेल/दिन प्रति मेलबॉक्स
1 मेलबॉक्स शामिल
5 GB स्टोरेज प्रति मेलबॉक्स
5 फॉरवर्डिंग रूल्स
5 ईमेल उपनाम

लाभ:

एजेंटिक मेल: समर्पित एजेंट पता + एमसीपी उपकरण
सबसे लोकप्रिय
77% की छूट
Standard
इसके लिए सर्वोत्तम: बढ़ते हुए ऐप्स और इंटीग्रेशन
199
45/माह
अपनी एपीआई कुंजी प्राप्त करें
कीमत प्रति मेलबॉक्स। 48-माह की अवधि के लिए। 48-माह की अवधि के लिए ₹119/माह की कीमत पर रिन्यू होगा।
एपीआई, एसडीके, सीएलआई और एमसीपी तक पहुंच
वेबहुक और मेलबॉक्स इवेंट
3 000 ईमेल/दिन प्रति मेलबॉक्स
1 मेलबॉक्स शामिल
20 GB स्टोरेज प्रति मेलबॉक्स
20 फॉरवर्डिंग रूल्स
10 ईमेल उपनाम

लाभ:

सर्च करें, जवाब दें, सारांश तैयार करें और लिखें - यह सब AI टूल्स की मदद से - असीमित
एजेंटिक मेल: समर्पित एजेंट पता + एमसीपी उपकरण
75% की छूट
Premium
इसके लिए सर्वोत्तम: उत्पादन कार्यभार
299
75/माह
अपनी एपीआई कुंजी प्राप्त करें
कीमत प्रति मेलबॉक्स। 48-माह की अवधि के लिए। 48-माह की अवधि के लिए ₹179/माह की कीमत पर रिन्यू होगा।
एपीआई, एसडीके, सीएलआई और एमसीपी तक पहुंच
वेबहुक और मेलबॉक्स इवेंट
3 000 ईमेल/दिन प्रति मेलबॉक्स
1 मेलबॉक्स शामिल
50 GB स्टोरेज प्रति मेलबॉक्स
50 फॉरवर्डिंग रूल्स
30 ईमेल उपनाम

लाभ:

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
सर्च करें, जवाब दें, सारांश तैयार करें और लिखें - यह सब AI टूल्स की मदद से - असीमित
एजेंटिक मेल: समर्पित एजेंट पता + एमसीपी उपकरण

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

स्पैम, वायरस और फिशिंग से सुरक्षा
किसी भी ऐप या डिवाइस पर अपना ईमेल ऐक्सेस करें
ऑडिट लॉग्स के साथ अपनी सारी मेलबॉक्स गतिविधियां ट्रैक करें
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ अपना डेटा सुरक्षित बनाएं रखें
अपने ईमेल्स आसानी से माइग्रेट करें
किसी भी अन्य ईमेल एड्रेस पर ईमेल्स फॉरवर्ड करें
स्पैम, वायरस और फिशिंग से सुरक्षा
किसी भी ऐप या डिवाइस पर अपना ईमेल ऐक्सेस करें
ऑडिट लॉग्स के साथ अपनी सारी मेलबॉक्स गतिविधियां ट्रैक करें
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ अपना डेटा सुरक्षित बनाएं रखें
अपने ईमेल्स आसानी से माइग्रेट करें
किसी भी अन्य ईमेल एड्रेस पर ईमेल्स फॉरवर्ड करें

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

डेवलपर वर्कफ़्लो के लिए बनाया गया

अपने स्टैक के लिए उपयुक्त इंटरफ़ेस का उपयोग करें, फिर अंतर्निहित मेलबॉक्स को बदले बिना SDK, CLI, REST और वेबहुक के बीच स्विच करें।

JSON

वास्तविक समय में प्रतिक्रिया दें

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
वेबहुक के साथ मेलबॉक्स इवेंट्स की सदस्यता लें और मेल आते ही अपने लॉजिक को ट्रिगर करें, बिना किसी पोलिंग लूप की निगरानी के।

Node.js

कोड से खोजें और छाँटें

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
अपने वर्कफ़्लो के अनुसार मेलबॉक्स से जानकारी प्राप्त करें: प्रेषक, विषय या स्थिति के आधार पर। फिर उसी कॉल चेन में परिणामों पर कार्रवाई करें।

शंख

इसे अपने टर्मिनल से स्क्रिप्ट करें

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI उसी API का उपयोग करता है, इसलिए आपका ऐप जो कुछ भी कर सकता है, वह आप अपने शेल, स्क्रिप्ट और CI जॉब्स से भी कर सकते हैं।

अपने मेल वर्कफ़्लो पर पूर्ण नियंत्रण

अपने कंट्रोल पैनल को छोड़े बिना क्रेडेंशियल प्रबंधित करें, ईमेल लॉग में डिलीवरी गतिविधि पर नज़र रखें और इंटीग्रेशन को व्यवस्थित करें।

API कीज़

नए प्रोजेक्ट के लिए कुंजी बनाएं और क्रेडेंशियल बदलते समय उन्हें रद्द कर दें।

वेबहुक एंडपॉइंट्स

अपने मेलबॉक्स इवेंट प्राप्त करने वाले एंडपॉइंट्स को प्रबंधित करें।

ईमेल लॉग्स

जब आपको किसी संदेश का पता लगाने की आवश्यकता हो, तो डिलीवरी गतिविधि की जांच करें।
स्वचालित ईमेल वर्कफ़्लो के लिए होस्टिंगर एजेंटिक मेल का उदाहरण

डेवलपर्स के लिए होस्टिंगर मेल

अपने कोड के पीछे एक वास्तविक इनबॉक्स लगाएं

एक एपीआई कुंजी बनाएं, अपने ऐप या एजेंट को कनेक्ट करें, अपना पहला ईमेल भेजें और निर्माण शुरू करें।

अपनी एपीआई कुंजी प्राप्त करें
दस्तावेज़ पढ़ें

होस्टिंगर मेल एपीआई से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मेल एपीआई, एमसीपी सर्वर, एसडीके, सीएलआई, रेस्ट एपीआई और वेबहुक्स के बारे में उत्तर।

Hostinger Mail API, ऐप्स, वेबसाइटों और बैकएंड सेवाओं के लिए प्रोग्राम करने योग्य ईमेल इंटरफ़ेस है। SDK, CLI, REST API और वेबहुक के माध्यम से ईमेल भेजें और पढ़ें, खोजें, व्यवस्थित करें, जवाब दें और एक वास्तविक इनबॉक्स को स्वचालित करें।

होस्टिंगर मेल एमसीपी सर्वर संगत एआई एजेंटों को मेलबॉक्स टूल प्रदान करता है जिन्हें वे सीधे उपयोग कर सकते हैं। एजेंट इन टूल का उपयोग बातचीत पढ़ने, संदेश खोजने, उत्तर लिखने, आने वाले मेल को छांटने और इनबॉक्स वर्कफ़्लो चलाने के लिए कर सकते हैं।

होस्टिंगर मेल एपीआई एप्लिकेशन ईमेल भेजने और वास्तविक इनबॉक्स नियंत्रण को एक ही प्रोग्राम करने योग्य इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है। यह उच्च मात्रा में बल्क डिलीवरी के बजाय उत्पाद और वर्कफ़्लो ईमेल के लिए बनाया गया है।

Node.js, PHP और Python के लिए फर्स्ट-पार्टी SDK उपलब्ध हैं। आप कमांड-लाइन इंटरफ़ेस का उपयोग भी कर सकते हैं या HTTP को सपोर्ट करने वाली किसी भी भाषा से सीधे REST API को कॉल कर सकते हैं।
जी हां। वेबहुक की मदद से आपका एप्लिकेशन मेलबॉक्स गतिविधि पर प्रतिक्रिया दे सकता है और बार-बार बदलावों की जांच किए बिना वर्कफ़्लो शुरू कर सकता है।
hPanel में साइन इन करें, API क्षेत्र खोलें और अपने एकीकरण के लिए एक कुंजी बनाएं। कुंजी को सुरक्षित रखें और इसे अपने स्रोत कोड में शामिल न करें।

सेटअप संबंधी मार्गदर्शन, एपीआई संदर्भ और एकीकरण विवरण के लिए Hostinger Mail API दस्तावेज़ देखें।

जी हां। REST API, SDK या CLI का उपयोग करके आप किसी भी ऐप, वेबसाइट या बैकएंड से ईमेल भेज सकते हैं और अपने इनबॉक्स को नियंत्रित कर सकते हैं। MCP के माध्यम से एजेंट समर्थित हैं, लेकिन वैकल्पिक हैं।

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