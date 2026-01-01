एक ईमेल एपीआई जिसके पीछे एक वास्तविक इनबॉक्स है।
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
एक ही इनबॉक्स। निर्माण के सभी तरीके।
MCP सर्वर
नोड.जेएस एसडीके
PHP SDK
पायथन एसडीके
कमांड-लाइन इंटरफ़ेस
REST API और वेबहुक्स
लाइब्रेरीज़ और CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
पायथन
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
अपने एजेंट को अपना असली इनबॉक्स दें
एक पहचान
वास्तविक बातचीत
मेमोरी अंतर्निहित
सरल, प्रति मेलबॉक्स मूल्य निर्धारण
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
किसी भी समय रद्द करें
24/7 सहायता
लाभ:
लाभ:
लाभ:
लाभ:
लाभ:
लाभ:
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
डेवलपर वर्कफ़्लो के लिए बनाया गया
JSON
वास्तविक समय में प्रतिक्रिया दें
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
कोड से खोजें और छाँटें
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
शंख
इसे अपने टर्मिनल से स्क्रिप्ट करें
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
अपने मेल वर्कफ़्लो पर पूर्ण नियंत्रण
API कीज़
वेबहुक एंडपॉइंट्स
ईमेल लॉग्स
होस्टिंगर मेल एपीआई से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Hostinger Mail API क्या है?
Hostinger Mail API, ऐप्स, वेबसाइटों और बैकएंड सेवाओं के लिए प्रोग्राम करने योग्य ईमेल इंटरफ़ेस है। SDK, CLI, REST API और वेबहुक के माध्यम से ईमेल भेजें और पढ़ें, खोजें, व्यवस्थित करें, जवाब दें और एक वास्तविक इनबॉक्स को स्वचालित करें।
Hostinger Mail MCP सर्वर क्या-क्या कर सकता है?
होस्टिंगर मेल एमसीपी सर्वर संगत एआई एजेंटों को मेलबॉक्स टूल प्रदान करता है जिन्हें वे सीधे उपयोग कर सकते हैं। एजेंट इन टूल का उपयोग बातचीत पढ़ने, संदेश खोजने, उत्तर लिखने, आने वाले मेल को छांटने और इनबॉक्स वर्कफ़्लो चलाने के लिए कर सकते हैं।
क्या यह एक उच्च मात्रा वाला ट्रांजैक्शनल ईमेल एपीआई है?
होस्टिंगर मेल एपीआई एप्लिकेशन ईमेल भेजने और वास्तविक इनबॉक्स नियंत्रण को एक ही प्रोग्राम करने योग्य इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है। यह उच्च मात्रा में बल्क डिलीवरी के बजाय उत्पाद और वर्कफ़्लो ईमेल के लिए बनाया गया है।