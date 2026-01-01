एक-क्लिक इंस्टॉलेशन के साथ Hermes Agent डिप्लॉय करें।
ब्राउज़र-आधारित एडमिन पैनल, मल्टी-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग और 200+ सपोर्टेड LLM मॉडल्स के साथ स्वयं सुधार करने वाला AI एजेंट।
Hermes Agent के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hermes Agent के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hermes Agent Nous Research द्वारा बनाया गया एक स्वयं सुधार करने वाला AI एजेंट है जो अनुभव से स्किल्स बनाता है और उपयोग के दौरान उन्हें बेहतर बनाता है। स्टैटिक AI असिस्टेंट्स के विपरीत, यह एक स्थायी मेमोरी बनाता है जो समय के साथ अधिक मूल्यवान होती जाती है। यह गेटवे मोड में Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal और ईमेल से एक साथ कनेक्ट होता है, और इसमें OpenRouter, OpenAI, Anthropic और कस्टम LLM एंडपॉइंट्स का सपोर्ट भी शामिल है।
अपने VPS पर Hermes Agent को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी सभी API कुंजियां, बातचीत का इतिहास और व्यावसायिक संदर्भ आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, और इसमें वेब ब्राउज़िंग, कोड निष्पादन और मल्टी-एजेंट वर्कफ्लो के लिए समर्पित संसाधन भी होते हैं जो बाहरी थ्रॉटलिंग के बिना चलते हैं।
Hermes Agent की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र-आधारित एडमिन पैनल
इन-ब्राउज़र टर्मिनल के साथ-साथ एक पूर्ण वेब डैशबोर्ड से कॉन्फिगरेशन, API कुंजियां, सेशंस और स्किल्स प्रबंधित करें।
स्वयं सुधार करने वाला लर्निंग लूप
एजेंट हर बातचीत से स्किल्स बनाता है और परिष्कृत करता है; सभी डिप्लॉयमेंट्स में दोबारा उपयोग की जाने वाली क्षमताओं को साझा करने के लिए स्किल्स हब है जिसे आप क्लिक कर सकते हैं।
मल्टी-प्लेटफॉर्म मैसेजिंग
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200+ LLM मॉडल्स
अधिकतम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अनुरोधों को OpenRouter के माध्यम से रूट करें या सीधे Anthropic, OpenAI और कस्टम एंडपॉइंट्स से कनेक्ट करें।
बिल्ट-इन टास्क शेड्यूलर
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
आपको Hermes Agent को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।