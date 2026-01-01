Hermes Agent Nous Research द्वारा बनाया गया एक स्वयं सुधार करने वाला AI एजेंट है जो अनुभव से स्किल्स बनाता है और उपयोग के दौरान उन्हें बेहतर बनाता है। स्टैटिक AI असिस्टेंट्स के विपरीत, यह एक स्थायी मेमोरी बनाता है जो समय के साथ अधिक मूल्यवान होती जाती है। यह गेटवे मोड में Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal और ईमेल से एक साथ कनेक्ट होता है, और इसमें OpenRouter, OpenAI, Anthropic और कस्टम LLM एंडपॉइंट्स का सपोर्ट भी शामिल है।

अपने VPS पर Hermes Agent को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी सभी API कुंजियां, बातचीत का इतिहास और व्यावसायिक संदर्भ आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, और इसमें वेब ब्राउज़िंग, कोड निष्पादन और मल्टी-एजेंट वर्कफ्लो के लिए समर्पित संसाधन भी होते हैं जो बाहरी थ्रॉटलिंग के बिना चलते हैं।