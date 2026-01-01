Hostinger ई-कॉमर्स एक ऑल-इन-वन ई-कॉमर्स-फर्स्ट बिज़नेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ही डैशबोर्ड से अपने पूरे ऑनलाइन बिज़नेस पर नियंत्रण देता है।

पारंपरिक प्लेटफॉर्म के विपरीत जो वेबसाइट से शुरू होते हैं, Hostinger ई-कॉमर्स आपके बिज़नेस से शुरू होता है – आप पहले अपने उत्पाद, भुगतान और संचालन सेट-अप करते हैं, फिर चुनते हैं कि कहाँ और कैसे बेचना है – अपनी खुद की वेबसाइट, सोशल मीडिया, मार्केटप्लेस, या एक साधारण साझा करने योग्य लिंक के माध्यम से। Hostinger ई-कॉमर्स किसी एक स्टोरफ्रंट से बंधा नहीं है, इसलिए आपका बिज़नेस वहीं बढ़ सकता है जहाँ आपके ग्राहक हैं।