Hostinger ईकॉमर्स
हर जगह बेचें। सब कुछ एक ही जगह पर प्रबंधित करें।
अपने उत्पादों, ऑर्डर, इन्वेंट्री और बिक्री चैनलों को एक सरल डैशबोर्ड में कनेक्ट करें।
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
आपके जैसे व्यवसायों की कहानियाँ
3 मिनट के अंदर बिक्री शुरू करें
अपने बिज़नेस को नाम दें
उत्पाद की इमेजेस को लिस्टिंग में बदलें।
अपने सभी बिक्री चैनलों को जोड़ें
बेचने के नए तरीके अपनाएँ।
हर प्रकार के उत्पाद के लिए एक प्लेटफॉर्म।
ग्राहक जहाँ खरीदारी करते हैं, वहीं बेचें।
Horizons या वेबसाइट बिल्डर के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं, या एक क्विक लिंक शेयर करें और तुरंत बेचना शुरू करें।
इसे एक ही डैशबोर्ड से चलाएँ।
इसे एक डैशबोर्ड से चलाएं। कई ई-कॉमर्स बिज़नेस प्रबंधित करें और जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं, बेचने के और तरीके जोड़ें।
0% ट्रांज़ैक्शन शुल्क का भुगतान करें
100+ भुगतान के तरीके स्वीकार करें, और जो आप कमाते हैं, उसे रखें। Hostinger आपकी बिक्री से कोई हिस्सा नहीं लेता है।
तुरंत वितरित करें
खरीद के बाद ग्राहकों को डिजिटल उत्पाद स्वचालित रूप से भेजें।
जहाँ आपके ग्राहक खरीदारी करते हैं, वहाँ बेचें
क्विक लिंक के माध्यम से बेचें।
अपनी वेबसाइट पर बेचें
सोशल मीडिया पर बेचें
कस्टम बिक्री चैनल
आप कहीं से भी शुरुआत कर रहे हों, उसके लिए एक योजना है।
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
किसी भी समय रद्द करें
24/7 सहायता
AI-पावर्ड ई-कॉमर्स टूल्स के साथ तेज़ी से काम करें।
सेकंडों में मदद पाएं और कार्रवाई करें
कोडी आपका 24/7 AI असिस्टेंट है। इससे आप मूल्य निर्धारण अपडेट करने, फ्लैश सेल चलाने, SEO ठीक करने और रोज़मर्रा के व्यावसायिक कार्यों में सेकंडों में मदद ले सकते हैं, जिसके लिए किसी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं है।
अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक डैशबोर्ड।
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Haralabos Lukatos
यह कंपनी वेबसाइट संपादन मोड में बेहतरीन उपयोगकर्ता-अनुकूल सुविधाएँ प्रदान करती है। साथ ही, ऑनलाइन स्टोर जोड़ते समय, चरण सरल और तनाव-मुक्त होते हैं।
Mitul
सर्वर अविश्वसनीय रूप से तेज़ हैं - मेरी ई-कॉमर्स साइट लगातार 1.8 सेकंड में लोड होती है। उनका hPanel सहज है और शुरुआती लोगों के लिए भी साइटों को प्रबंधित करना आसान बनाता है।
कहीं भी बेचें, हर चीज़ कनेक्टेड।
Hostinger ईकॉमर्स के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
Hostinger ईकॉमर्स क्या है?
Hostinger ई-कॉमर्स एक ऑल-इन-वन ई-कॉमर्स-फर्स्ट बिज़नेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपको एक ही डैशबोर्ड से अपने पूरे ऑनलाइन बिज़नेस पर नियंत्रण देता है।
पारंपरिक प्लेटफॉर्म के विपरीत जो वेबसाइट से शुरू होते हैं, Hostinger ई-कॉमर्स आपके बिज़नेस से शुरू होता है – आप पहले अपने उत्पाद, भुगतान और संचालन सेट-अप करते हैं, फिर चुनते हैं कि कहाँ और कैसे बेचना है – अपनी खुद की वेबसाइट, सोशल मीडिया, मार्केटप्लेस, या एक साधारण साझा करने योग्य लिंक के माध्यम से। Hostinger ई-कॉमर्स किसी एक स्टोरफ्रंट से बंधा नहीं है, इसलिए आपका बिज़नेस वहीं बढ़ सकता है जहाँ आपके ग्राहक हैं।
Hostinger ईकॉमर्स सॉल्यूशन किसके लिए है?
Hostinger ईकॉमर्स हर स्तर के विक्रेताओं के लिए बनाया गया है – आपकी पहली बिक्री से लेकर मल्टी-चैनल बिज़नेस को मैनेज करने तक।
- पहली बार बेचने वाले विक्रेता। बिना किसी तकनीकी परेशानी या महंगे ऐड-ऑन के ऑनलाइन बेचना चाहते हैं? आप मिनटों में शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए किसी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं है।
- सोशल विक्रेता। यदि आप वर्तमान में Instagram DMs, WhatsApp, या TikTok के माध्यम से बेच रहे हैं, तो Hostinger ईकॉमर्स आपको एक उचित स्टोर सेटअप देता है — सरल, तेज़ और बिना किसी जटिलता के।
- मल्टी-चैनल विक्रेता। पहले से ही कई जगहों पर बेच रहे हैं और अलग-अलग टूल्स को मैनेज करते-करते थक गए हैं? Hostinger ईकॉमर्स आपके उत्पादों, इन्वेंट्री और ऑर्डर को एक ही डैशबोर्ड में लाता है।
किसी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं है। अपने बिज़नेस का नाम दें, अपना पहला उत्पाद जोड़ें, भुगतान सेट करें, और चुनें कि आप कैसे बेचना चाहते हैं – चाहे वह आपकी अपनी वेबसाइट हो, एक मौजूदा स्टोर हो, या बस एक साझा करने योग्य लिंक हो। टूल्स भारी काम को संभालने के लिए हैं, ताकि आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
क्या मुझे बिक्री शुरू करने के लिए वेबसाइट की आवश्यकता है?
नहीं – और यही बात Hostinger ई-कॉमर्स को अलग बनाती है। आप तुरंत बेचना शुरू कर सकते हैं एक त्वरित प्रोडक्ट लिंक जेनरेट करके – एक सरल, साझा करने योग्य यूआरएल जो ग्राहकों को सीधे आपके प्रोडक्ट तक ले जाता है, जिसके लिए किसी वेबसाइट की आवश्यकता नहीं है। इसे WhatsApp, Instagram, या किसी अन्य चैनल पर साझा करें जिसका आप पहले से उपयोग करते हैं। जब आप कोई वेबसाइट जोड़ने या अतिरिक्त बिक्री चैनल कनेक्ट करने के लिए तैयार हों, तो वह विकल्प हमेशा उपलब्ध रहता है।
मैं Hostinger के साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकता/सकती हूं?
आपके पास अपना स्टोर बनाने के तीन तरीके हैं – वह चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो, किसी कोडिंग की आवश्यकता नहीं है।
- ड्रैग-एंड-ड्रॉप ईकॉमर्स वेबसाइट बिल्डर। बस AI को अपने बिज़नेस के बारे में बताएं और सेकंडों में एक रेडी-मेड वेबसाइट पाएं – फिर एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके इसे अपना बनाने के लिए कस्टमाइज़ करें।
- Horizons के साथ अपने ऑनलाइन स्टोर को वाइब कोड करें। चैट के ज़रिए अपना स्टोर बनाएं। अपनी कल्पना का वर्णन करें, बातचीत में उसे बेहतर बनाएं – AI आपके लिए सब कुछ बनाता है।
- ईकॉमर्स वेबसाइट टेम्पलेट्स। क्या आप तुरंत शुरुआत करना चाहते हैं? रेडी-मेड ईकॉमर्स टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी में से चुनें – वह चुनें जो आपके ब्रांड के अनुकूल हो और उसे अपना बनाने के लिए कस्टमाइज़ करें।
यदि मेरे पास पहले से ही एक वेबसाइट है, तो क्या मैं Hostinger Ecommerce का उपयोग कर सकता/सकती हूं?
हाँ। Hostinger ईकॉमर्स को अपने रेस्तरां की रसोई की तरह समझें जो उसे शक्ति प्रदान करती है – यह पर्दे के पीछे आपके उत्पादों, इन्वेंट्री और ऑर्डर को संभालता है, जबकि आपकी वेबसाइट ग्राहकों के लिए केवल एक डाइनिंग रूम है जिसमें वे आते हैं। अपनी मौजूदा वेबसाइट को कनेक्ट करें – चाहे वह Hostinger वेबसाइट बिल्डर, Horizons vibe कोडिंग बिल्डर, WordPress, या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के साथ बनी हो – और सब कुछ एक ही जगह से चलता है। आप अपनी मौजूदा साइट के साथ और बिक्री चैनल भी जोड़ सकते हैं, बिना शुरुआत से शुरू किए।
क्या आप कई बिक्री चैनल प्रबंधित कर सकते हैं?
हाँ। यह Hostinger ई-कॉमर्स के सबसे बड़े फायदों में से एक है। चाहे आप अपनी वेबसाइट, TikTok, Instagram, या Etsy या Amazon जैसे मार्केटप्लेस पर बेच रहे हों, यह आपको अपनी सभी दुकानों के लिए केंद्रीकृत इन्वेंट्री प्रबंधन प्रदान करता है – जिसका अर्थ है कि आपके उत्पाद, इन्वेंट्री और ऑर्डर सभी एक ही डैशबोर्ड से प्रबंधित होते हैं। अब टूल के बीच स्विच करने या स्टॉक के असिंक्रनाइज़ होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं Hostinger ईकॉमर्स के साथ क्या बेच सकता/सकती हूं?
लगभग कुछ भी। भौतिक उत्पाद, डिजिटल डाउनलोड (जैसे ई-बुक्स, संगीत, या टेम्पलेट्स), ऐसी सेवाएँ जिनके लिए बुकिंग की आवश्यकता होती है, प्रिंट-ऑन-डिमांड मर्चेंडाइज, और सब्सक्रिप्शन-आधारित पेशकशें। आपका व्यवसाय मॉडल कुछ भी हो, उसके लिए एक योजना बनाई गई है।
अभी तक निश्चित नहीं हैं कि क्या बेचना है? आपकी जगह खोजने में मदद करने के लिए हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आइडियाज की एक सूची तैयार की है।
क्या कोई ट्रांज़ैक्शन शुल्क है?
कुछ भी नहीं। आप अपनी कमाई का 100% अपने पास रखते हैं। होस्टिंगर ईकॉमर्स कोई प्लेटफॉर्म लेनदेन शुल्क नहीं लेता है, इसलिए चाहे आप अपनी पहली बिक्री कर रहे हों या अपनी हज़ारवीं, हर डॉलर सीधे आपके पास जाता है।
मेरे ग्राहक कौन-कौन सी भुगतान विधियों का उपयोग कर सकते हैं?
आप विश्व स्तर पर 100+ भुगतान विधियाँ स्वीकार कर सकते हैं, जिनमें Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay, और Google Pay), PayPal, RazorPay, और Alipay जैसे विकल्प शामिल हैं – सभी एक सुरक्षित, एकीकृत चेकआउट अनुभव के साथ।
शिपिंग कैसे काम करती है?
भौतिक उत्पादों के लिए, आप पूरी पूर्ति प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए शिप्पो (Shippo) को कनेक्ट कर सकते हैं – सेकंडों में लेबल प्रिंट करें, रीयल-टाइम ट्रैकिंग प्रदान करें, और डीएचएल (DHL), फेडेक्स (FedEx) और यूपीएस (UPS) सहित 40+ कैरियर के साथ शिप करें। प्रिंट-ऑन-डिमांड उत्पादों के लिए, एक बार ऑर्डर दिए जाने के बाद प्रिंटफुल (Printful) उत्पादन और शिपिंग को स्वचालित रूप से संभालता है।