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OpenClaw

OpenClaw: आपका अपना AI एजेंट। प्राइवेट, हमेशा चालू, 1 मिनट में लाइव।

एक बार डिप्लॉय करें और यह आपके दैनिक कार्यों को चौबीसों घंटे संभालेगा, यहां तक कि आपके सोते समय भी।
चलो!

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

इंस्टेंट सेटअप

OpenClaw को इंस्टॉल करना बेहद आसान है – यह AI एजेंट्स को सभी के लिए सुलभ बनाता है। कोई तकनीकी शब्दकूट नहीं, कोई जटिलता नहीं, बस आपके पहले ऑटोमेशन की ओर एक छोटा रास्ता।

शून्य रखरखाव

प्रबंधित OpenClaw सुरक्षा, अपडेट्स और बैकअप्स से जुड़ी सभी ज़िम्मेदारियों को संभालता है। आपके AI एजेंट्स बिना किसी मैनुअल कार्य के चौबीसों घंटे काम करते हैं।

बिल्ट-इन टूल्स

OpenClaw में एक आसान शुरुआत के लिए आवश्यक सभी साधन हैं – AI मॉडल्स, वेब ब्राउज़िंग और एक एजेंटिक मेलबॉक्स, सब कुछ पहले से शामिल।

अपना प्लान चुनें और Monsoon Sale की कीमतों का लाभ उठाएं

1 लाख+ एजेंट्स डिप्लॉय किए जा चुके हैं
75% की छूट
AI ऑटोमेशन ऐप्स
1,999
499/माह
शुरू करें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

आपके लिए प्रबंधित

बिना किसी सेटअप, रखरखाव या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन के अपना पसंदीदा ऐप्लिकेशन लॉन्च करें।

आपके प्लान में शामिल

शुरुआत से ही तैयार
किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं
विज़ुअल इंटरफेस शामिल
CLI ऐक्सेस शामिल
Telegram पेयरिंग की सुविधा
AI क्रेडिट्स शामिल हैं
अपने ChatGPT का उपयोग करें
वेब सर्च शामिल है
एजेंटिक ईमेल पहले से कॉन्फिगर किया गया
आपके लिए सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता है
75% की छूट
AI ऑटोमेशन ऐप्स
1,999
499/माह
शुरू करें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

आपके लिए प्रबंधित

बिना किसी सेटअप, रखरखाव या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन के अपना पसंदीदा ऐप्लिकेशन लॉन्च करें।

आपके प्लान में शामिल

शुरुआत से ही तैयार
किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं
विज़ुअल इंटरफेस शामिल
CLI ऐक्सेस शामिल
Telegram पेयरिंग की सुविधा
AI क्रेडिट्स शामिल हैं
अपने ChatGPT का उपयोग करें
वेब सर्च शामिल है
एजेंटिक ईमेल पहले से कॉन्फिगर किया गया
आपके लिए सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता है

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

3 आसान चरणों में OpenClaw को डिप्लॉय करें

OpenClaw को मैनुअल रूप से सेट-अप करने में घंटों लग सकते हैं। Hostinger के साथ आप इसे तुरंत लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है।

1 क्लिक में OpenClaw इंस्टॉल करें

अपना प्लान शुरू करें, हम सेटअप को अपनेआप संभाल लेंगे। किसी तकनीकी अनुभव की आवश्यकता नहीं है।

आप कहां चैट करना चाहते हैं, चयन करें

Telegram या WhatsApp के माध्यम से जुड़ें और कुछ ही सेकंड में अपने AI असिस्टेंट के साथ बातचीत शुरू करें।

OpenClaw उपयोग के लिए तैयार है

किसी अतिरिक्त सेटअप की आवश्यकता नहीं है, आपका OpenClaw AI असिस्टेंट लाइव और काम शुरू करने के लिए तैयार है।
शुरू करें

एक एजेंट। असीमित वर्कफ्लो।

पर्सनल उत्पादकता असिस्टेंट

एक संस्थापिका ने iMessage और Google Calendar को कनेक्ट किया। अब यह उनके संदेशों को व्यवस्थित करता है, बैठकों का समय बदलता है और हर सुबह उन्हें संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है।

सेल्स असिस्टेंट

एक कंसलटेंट ने एजेंट को Telegram से कनेक्ट किया। यह संभावित ग्राहकों की पहचान करता है, संपर्कों को लॉग करता है और स्वचालित रूप से फॉलो-अप संदेश तैयार करता है।

कोडिंग असिस्टेंट

एक डेवलपर टीम ने 5 मिनट में कोड रिव्यू एजेंट सेट-अप किया। यह बग्स की पहचान करता है, कोड में सुधार के सुझाव देता है और उनके PR को पूरा करने में लगने वाले समय को घंटों से घटाकर मिनटों तक ले आता है।

शोधकर्ता

एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने एजेंट को विक्रेता-संबंधित हर निर्णय से पहले टूल्स की तुलना करने के लिए कहती हैं। यह फायदे और नुकसानों का सारांश बनाता है और कीमत में गड़बड़ी के लिए अलर्ट देता है, ताकि उन्हें रिसर्च में अपना समय व्यर्थ न करना पड़े।

सोशल मीडिया प्लैनर

एक क्रिएटर ने OpenClaw को अपने ड्राफ्ट फोल्डर का ऐक्सेस दिया। यह रफ नोट्स को तैयार पोस्ट्स में बदल देता है और उन्हें शेड्यूल के अनुसार कतार में लगाता है। अब उन्हें सुबह-सुबह खाली पेजेस लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।

सहायता विशेषज्ञ

एक ई-कॉमर्स टीम ने OpenClaw के माध्यम से Discord सपोर्ट को रूट किया। अब यह 60% शिकायतों को किसी इंसान द्वारा देखे जाने से पहले ही हल कर देता है।

होस्टिंगर बनाम अन्य प्रदाताओं के साथ ओपनक्लॉ

Hostinger के OpenClaw और हमारे प्रतिस्पर्धियों के OpenClaw में क्या अंतर है? हम सरलता पर विशेष ध्यान देते हैं, ताकि आप कुछ ही सेकंड में अपने AI एजेंट का लाभ उठा पाएं।
Image
अन्य प्रदाता
कुछ ही सेकंड में तैयार
मैन्युअल इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट सेटअप
किसी कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है
एपीआई कुंजी आवश्यक है
एआई क्रेडिट पहले से इंस्टॉल हैं
बाह्य एपीआई खातों की आवश्यकता है
दृश्य एजेंट प्रबंधन
नहीं
प्रबंधित अवसंरचना
स्व-प्रबंधित
चौबीसों घंटे विशेषज्ञ सहायता
नहीं
एक-क्लिक चैनल एकीकरण
हाँ
शुरू करें

आपको Hostinger के साथ OpenClaw क्यों डिप्लॉय करना चाहिए?

1-क्लिक सेटअप

OpenClaw को तुरंत लॉन्च करें। कोई मैनुअल सेटअप नहीं, न कोई जटिल कॉन्फिगरेशन।

पहले से इंस्टॉल किए गए AI क्रेडिट्स

AI असिस्टेंट रिस्पॉन्स जनरेट करने और कार्य पूरे करने के लिए क्रेडिट्स का उपयोग करते हैं। हमने आपके लिए उन्हें पहले ही जोड़ दिया है, ताकि आप तुरंत OpenClaw का उपयोग करना शुरू कर पाएं।

पहले से प्राइवेट और सुरक्षित

OpenClaw एक प्राइवेट वॉल्ट पर चलता है, जिससे आपका डेटा और चैट लॉग प्राइवेट रहते हैं।

आपके लिए सेटअप और टेस्ट किया गया

आपको शुरुआत से ही OpenClaw का एक स्थिर, प्रमाणित संस्करण प्राप्त होता है। हम परीक्षण और कम्पैटिबिलिटी का ध्यान रखते हैं।

यह 24/7 चलता है

आपका OpenClaw असिस्टेंट चौबीसों घंटे ऑनलाइन रहता है, और आपके ऑफलाइन होने पर भी कार्यों और बातचीत को संभालता है।

आपके AI के लिए विशेष इनबॉक्स

बेहतर सुरक्षा के लिए अपने पर्सनल ईमेल का उपयोग करने की जगह आप एक अलग OpenClaw मेलबॉक्स का चयन कर सकते हैं।

क्या आप OpenClaw के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं?

ओपनक्लॉ को सही तरीके से सेट अप करें (जो बातें आपको कोई नहीं बताता)

ओपनक्लॉ + वर्डप्रेस गाइड: मैंने इसे आजमाया और इसकी संभावनाएं अनंत हैं!

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सभी देखें

आज ही अपना OpenClaw सेट-अप करें

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।
शुरू करें
आज ही अपना OpenClaw सेट-अप करें

OpenClaw Hostinger के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे 1-क्लिक OpenClaw के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

बिलकुल नहीं। 1-क्लिक OpenClaw उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी सर्वर को छुआ तक नहीं है। हमारा 1-क्लिक डिप्लॉयमेंट सर्वर वातावरण से लेकर AI कॉन्फिगरेशन तक पूरे इंस्टॉलेशन को संभालता है। बस अपना प्लान चुनें, डिप्लॉय करें पर क्लिक करें और आपका पर्सनल AI असिस्टेंट कुछ ही मिनटों में लाइव हो जाएगा। कोई कोडिंग नहीं, कोई कमांड लाइंस नहीं, कोई जटिल डैशबोर्ड नहीं।

आपके AI क्रेडिट्स पहले से एकीकृत हुए आते हैं और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होते हैं। एक सामान्य OpenClaw सेटअप के विपरीत, आपको OpenAI या Anthropic जैसे AI प्रदाताओं के साथ अकाउंट्स बनाने, API कुंजी जनरेट करने या किसी भी तकनीकी कॉन्फिगरेशन को संभालने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने Hostinger डैशबोर्ड के माध्यम से क्रेडिट्स खरीदें और आपका असिस्टेंट तुरंत सक्रिय हो जाएगा। जब आपको अधिक क्रेडिट्स की आवश्यकता हो, तो सीधे उसी डैशबोर्ड से टॉप-अप करें - यह इतना आसान है।

बिल्कुल। OpenClaw का हर इंस्टेंस अपने खुद के आइसोलेटेड वातावरण में चलता है, जिसका मतलब है कि आपका डेटा और बातचीत दूसरे उपयोगकर्ताओं से पूरी तरह अलग रहते हैं। हम हर कंटेनर को अनधिकृत ऐक्सेस या बाहरी बदलावों से बचाने के लिए लॉक कर देते हैं और हर इंस्टेंस डिफॉल्ट रूप से एक कस्टम, उच्च-स्तरीय सुरक्षा गेटवे के साथ आता है। आपको बिना कुछ कॉन्फिगर किए प्रोफेशनल स्तर की सुरक्षा मिलती है।

VPS के साथ आपको सर्वर पर पूर्ण रूट ऐक्सेस और पूरा नियंत्रण मिलता है — लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सेटअप, अपडेट्स और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी है। 1-क्लिक OpenClaw इस सारी जटिलता को दूर करता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालते हैं, आपके इंस्टेंस को नवीनतम स्थिर संस्करण पर रखते हैं और सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ते हैं — ताकि आप सर्वर के प्रबंधन की चिंता किए बिना अपने AI असिस्टेंट का उपयोग करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएं। यदि आप एक डेवलपर हैं जो पूर्ण कस्टमाइज़ेशन चाहते हैं, तो हमारे VPS OpenClaw प्लान आपके लिए बेहतर विकल्प होंगे।

OpenClaw आपका पर्सनल AI असिस्टेंट है जो 24/7 काम करता है, यहां तक कि जब आपका लैपटॉप बंद हो तब भी। आप इसे अपने पसंदीदा मैसेजिंग ऐप्स - जैसे WhatsApp, Telegram, Slack और Discord से कनेक्ट कर सकते हैं – और इसका उपयोग दैनिक कार्यों को ऑटोमेट करने, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत प्रबंधित करने, संभावित ग्राहकों से संपर्क करने, ब्राउज़र ऑटोमेशन चलाने और बहुत कुछ करने के लिए कर सकते हैं। आप इसे एक ऐसा डिजिटल टीम सदस्य समझ सकते हैं जो कभी सोता नहीं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।