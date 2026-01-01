इंस्टेंट सेटअप
शून्य रखरखाव
बिल्ट-इन टूल्स
3 आसान चरणों में OpenClaw को डिप्लॉय करें
1 क्लिक में OpenClaw इंस्टॉल करें
आप कहां चैट करना चाहते हैं, चयन करें
OpenClaw उपयोग के लिए तैयार है
एक एजेंट। असीमित वर्कफ्लो।
पर्सनल उत्पादकता असिस्टेंट
सेल्स असिस्टेंट
कोडिंग असिस्टेंट
शोधकर्ता
सोशल मीडिया प्लैनर
सहायता विशेषज्ञ
होस्टिंगर बनाम अन्य प्रदाताओं के साथ ओपनक्लॉ
आपको Hostinger के साथ OpenClaw क्यों डिप्लॉय करना चाहिए?
1-क्लिक सेटअप
पहले से इंस्टॉल किए गए AI क्रेडिट्स
पहले से प्राइवेट और सुरक्षित
आपके लिए सेटअप और टेस्ट किया गया
यह 24/7 चलता है
आपके AI के लिए विशेष इनबॉक्स
क्या आप OpenClaw के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं?
ओपनक्लॉ को सही तरीके से सेट अप करें (जो बातें आपको कोई नहीं बताता)
ओपनक्लॉ + वर्डप्रेस गाइड: मैंने इसे आजमाया और इसकी संभावनाएं अनंत हैं!
ओपनक्लॉ के शीर्ष 5 उपयोग के उदाहरण (मैंने उन सभी को आजमाया!)
OpenClaw Hostinger के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या OpenClaw को सेट-अप करने के लिए मुझे किसी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है?
बिलकुल नहीं। 1-क्लिक OpenClaw उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी सर्वर को छुआ तक नहीं है। हमारा 1-क्लिक डिप्लॉयमेंट सर्वर वातावरण से लेकर AI कॉन्फिगरेशन तक पूरे इंस्टॉलेशन को संभालता है। बस अपना प्लान चुनें, डिप्लॉय करें पर क्लिक करें और आपका पर्सनल AI असिस्टेंट कुछ ही मिनटों में लाइव हो जाएगा। कोई कोडिंग नहीं, कोई कमांड लाइंस नहीं, कोई जटिल डैशबोर्ड नहीं।
AI क्रेडिट्स कैसे काम करते हैं, और क्या मुझे बाहरी अकाउंट्स सेट-अप करने की आवश्यकता है?
आपके AI क्रेडिट्स पहले से एकीकृत हुए आते हैं और तुरंत उपयोग के लिए तैयार होते हैं। एक सामान्य OpenClaw सेटअप के विपरीत, आपको OpenAI या Anthropic जैसे AI प्रदाताओं के साथ अकाउंट्स बनाने, API कुंजी जनरेट करने या किसी भी तकनीकी कॉन्फिगरेशन को संभालने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने Hostinger डैशबोर्ड के माध्यम से क्रेडिट्स खरीदें और आपका असिस्टेंट तुरंत सक्रिय हो जाएगा। जब आपको अधिक क्रेडिट्स की आवश्यकता हो, तो सीधे उसी डैशबोर्ड से टॉप-अप करें - यह इतना आसान है।
क्या मेरा डेटा गोपनीय और सुरक्षित है?
बिल्कुल। OpenClaw का हर इंस्टेंस अपने खुद के आइसोलेटेड वातावरण में चलता है, जिसका मतलब है कि आपका डेटा और बातचीत दूसरे उपयोगकर्ताओं से पूरी तरह अलग रहते हैं। हम हर कंटेनर को अनधिकृत ऐक्सेस या बाहरी बदलावों से बचाने के लिए लॉक कर देते हैं और हर इंस्टेंस डिफॉल्ट रूप से एक कस्टम, उच्च-स्तरीय सुरक्षा गेटवे के साथ आता है। आपको बिना कुछ कॉन्फिगर किए प्रोफेशनल स्तर की सुरक्षा मिलती है।
1-click OpenClaw और VPS पर OpenClaw चलाने में क्या अंतर है?
VPS के साथ आपको सर्वर पर पूर्ण रूट ऐक्सेस और पूरा नियंत्रण मिलता है — लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सेटअप, अपडेट्स और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी है। 1-क्लिक OpenClaw इस सारी जटिलता को दूर करता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालते हैं, आपके इंस्टेंस को नवीनतम स्थिर संस्करण पर रखते हैं और सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ते हैं — ताकि आप सर्वर के प्रबंधन की चिंता किए बिना अपने AI असिस्टेंट का उपयोग करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएं। यदि आप एक डेवलपर हैं जो पूर्ण कस्टमाइज़ेशन चाहते हैं, तो हमारे VPS OpenClaw प्लान आपके लिए बेहतर विकल्प होंगे।
मैं OpenClaw के साथ क्या-क्या कर सकता/सकती हूं?
OpenClaw आपका पर्सनल AI असिस्टेंट है जो 24/7 काम करता है, यहां तक कि जब आपका लैपटॉप बंद हो तब भी। आप इसे अपने पसंदीदा मैसेजिंग ऐप्स - जैसे WhatsApp, Telegram, Slack और Discord से कनेक्ट कर सकते हैं – और इसका उपयोग दैनिक कार्यों को ऑटोमेट करने, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत प्रबंधित करने, संभावित ग्राहकों से संपर्क करने, ब्राउज़र ऑटोमेशन चलाने और बहुत कुछ करने के लिए कर सकते हैं। आप इसे एक ऐसा डिजिटल टीम सदस्य समझ सकते हैं जो कभी सोता नहीं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है।