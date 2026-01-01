VPS के साथ आपको सर्वर पर पूर्ण रूट ऐक्सेस और पूरा नियंत्रण मिलता है — लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सेटअप, अपडेट्स और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी आपकी है। 1-क्लिक OpenClaw इस सारी जटिलता को दूर करता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालते हैं, आपके इंस्टेंस को नवीनतम स्थिर संस्करण पर रखते हैं और सुरक्षा की अतिरिक्त परतें जोड़ते हैं — ताकि आप सर्वर के प्रबंधन की चिंता किए बिना अपने AI असिस्टेंट का उपयोग करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएं। यदि आप एक डेवलपर हैं जो पूर्ण कस्टमाइज़ेशन चाहते हैं, तो हमारे VPS OpenClaw प्लान आपके लिए बेहतर विकल्प होंगे।