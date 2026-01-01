एक क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenClaw को डिप्लॉय करें।
आपके अपने VPS पर चलने वाला पर्सनल AI असिस्टेंट, जिसमें WhatsApp, Telegram, Slack, Discord और अन्य पर एकीकृत नियंत्रण है।
OpenClaw के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenClaw के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenClaw एक सेल्फ-होस्टेड पर्सनल AI असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे मैसेजिंग चैनलों — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, और Microsoft Teams — से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने वाले एक सिंगल गेटवे के माध्यम से जुड़ता है। क्लाउड-आधारित असिस्टेंट के विपरीत, OpenClaw सभी बातचीत, संदर्भ और डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है जबकि हर प्लेटफॉर्म पर हमेशा उपलब्ध रहता है।
गेटवे आर्किटेक्चर कई AI मॉडल प्रदाताओं का सपोर्ट करता है जिनमें Anthropic Claude और OpenAI शामिल हैं, ताकि आप वह मॉडल चुन सकें जो हर कार्य के लिए उपयुक्त हो। वॉयस क्षमताएं, ब्राउज़र ऑटोमेशन, और एक एक्स्टेंसिबल स्किल्स प्लेटफॉर्म का मतलब है कि OpenClaw त्वरित मैसेज रिप्लाई से लेकर जटिल ऑटोमेटेड वर्कफ्लो तक सब कुछ संभाल सकता है।
OpenClaw की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-चैनल मैसेजिंग
एक ही गेटवे से WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, और 10+ अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध एक असिस्टेंट।
कई AI प्रदाता
एंथ्रोपिक क्लाउड, ओपनएआई जीपीटी, गूगल जेमिनी, और अन्य मॉडलों के बीच, हाथ में मौजूद कार्य के आधार पर स्विच करें।
वॉयस और ब्राउज़र नियंत्रण
हमेशा चालू रहने वाला टॉक मोड और समर्पित क्रोम ऑटोमेशन, वॉयस इंटरैक्शन और वेब-आधारित कार्यों के निष्पादन को सक्षम बनाते हैं।
इंटरैक्टिव कैनवास
एजेंट-संचालित विज़ुअल वर्कस्पेस सहायक को सादे टेक्स्ट उत्तरों से परे समृद्ध इंटरैक्टिव इंटरफेस प्रस्तुत करने में सक्षम बनाते हैं।
विस्तारणीय कौशल प्लेटफॉर्म
बंडल किए गए, प्रबंधित, या कस्टम वर्कस्पेस-स्तर के कौशल जोड़ें ताकि आपका असिस्टेंट उसे स्क्रैच से फिर से बनाए बिना अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सके।
आपको OpenClaw को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।