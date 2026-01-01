OpenClaw एक सेल्फ-होस्टेड पर्सनल AI असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे मैसेजिंग चैनलों — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, और Microsoft Teams — से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने वाले एक सिंगल गेटवे के माध्यम से जुड़ता है। क्लाउड-आधारित असिस्टेंट के विपरीत, OpenClaw सभी बातचीत, संदर्भ और डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है जबकि हर प्लेटफॉर्म पर हमेशा उपलब्ध रहता है।

गेटवे आर्किटेक्चर कई AI मॉडल प्रदाताओं का सपोर्ट करता है जिनमें Anthropic Claude और OpenAI शामिल हैं, ताकि आप वह मॉडल चुन सकें जो हर कार्य के लिए उपयुक्त हो। वॉयस क्षमताएं, ब्राउज़र ऑटोमेशन, और एक एक्स्टेंसिबल स्किल्स प्लेटफॉर्म का मतलब है कि OpenClaw त्वरित मैसेज रिप्लाई से लेकर जटिल ऑटोमेटेड वर्कफ्लो तक सब कुछ संभाल सकता है।