9router एक सेल्फ-होस्टेड एआई एपीआई प्रॉक्सी है जो आपके एआई कोडिंग टूल्स और किसी भी एलएलएम प्रोवाइडर के बीच स्थित है। यह एक OpenAI-कम्पैटिबल एंडपॉइंट प्रदान करता है ताकि Claude Code, Cursor, Cline और Copilot जैसे टूल्स बिना किसी रीकॉन्फ़िगरेशन के कनेक्ट हो सकें। आरटीके टोकन सेवर बड़े टूल आउटपुट — गिट डिफ़्स, ग्रेप रिजल्ट्स, डायरेक्टरी ट्रीज़ — को मॉडल तक पहुँचने से पहले कंप्रेस करता है, जिससे प्रति रिक्वेस्ट इनपुट टोकन में 20-40% की कटौती होती है। जब कोटा पूरा हो जाता है, तो ऑटोमैटिक फ़ॉलबैक राउटिंग सब्सक्रिप्शन, बजट और फ्री-टियर प्रोवाइडर्स के माध्यम से प्राथमिकता क्रम में कैस्केड करता है।

अपने वीपीएस पर 9router को सेल्फ-होस्ट करने से सभी प्रोवाइडर क्रेडेंशियल और राउटिंग नियम आपके नियंत्रण में रहते हैं। आप वेब डैशबोर्ड के माध्यम से अकाउंट्स मैनेज करते हैं, प्रति-मॉडल टोकन बजट सेट करते हैं, और राउंड-रॉबिन शेड्यूलिंग के साथ कई अकाउंट्स में रिक्वेस्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं — जिससे आपके एआई टूल कॉन्फ़िगरेशन को छुए बिना लागत कम होती है।