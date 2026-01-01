1-क्लिक इंस्टॉलेशन में 9router डिप्लॉय करें।
AI API रूटिंग प्रॉक्सी जो टोकन लागत कम करता है और 40 से अधिक LLM प्रदाताओं में अनुरोधों को स्वचालित रूप से वितरित करता है।
9router के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप 9router के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
9router एक सेल्फ-होस्टेड एआई एपीआई प्रॉक्सी है जो आपके एआई कोडिंग टूल्स और किसी भी एलएलएम प्रोवाइडर के बीच स्थित है। यह एक OpenAI-कम्पैटिबल एंडपॉइंट प्रदान करता है ताकि Claude Code, Cursor, Cline और Copilot जैसे टूल्स बिना किसी रीकॉन्फ़िगरेशन के कनेक्ट हो सकें। आरटीके टोकन सेवर बड़े टूल आउटपुट — गिट डिफ़्स, ग्रेप रिजल्ट्स, डायरेक्टरी ट्रीज़ — को मॉडल तक पहुँचने से पहले कंप्रेस करता है, जिससे प्रति रिक्वेस्ट इनपुट टोकन में 20-40% की कटौती होती है। जब कोटा पूरा हो जाता है, तो ऑटोमैटिक फ़ॉलबैक राउटिंग सब्सक्रिप्शन, बजट और फ्री-टियर प्रोवाइडर्स के माध्यम से प्राथमिकता क्रम में कैस्केड करता है।
अपने वीपीएस पर 9router को सेल्फ-होस्ट करने से सभी प्रोवाइडर क्रेडेंशियल और राउटिंग नियम आपके नियंत्रण में रहते हैं। आप वेब डैशबोर्ड के माध्यम से अकाउंट्स मैनेज करते हैं, प्रति-मॉडल टोकन बजट सेट करते हैं, और राउंड-रॉबिन शेड्यूलिंग के साथ कई अकाउंट्स में रिक्वेस्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं — जिससे आपके एआई टूल कॉन्फ़िगरेशन को छुए बिना लागत कम होती है।
9router की मुख्य विशेषताएं
RTK टोकन कंप्रेशन
यह मॉडल को भेजने से पहले git diffs और डायरेक्टरी ट्री जैसे टूल कॉल आउटपुट को कंप्रेस करता है, जिससे प्रति अनुरोध 20-40% इनपुट टोकन की बचत होती है।
मल्टी-प्रोवाइडर राउटिंग
40 से अधिक LLM प्रदाताओं में अनुरोधों को रूट करता है, जिसमें सदस्यता कोटा समाप्त होने पर सशुल्क से निःशुल्क टियर में स्वचालित फ़ॉलबैक होता है।
राउंड-रॉबिन शेड्यूलिंग
मासिक सीमाएँ रीसेट होने से पहले कोटा उपयोग को अधिकतम करने के लिए प्रति प्रदाता कई खातों में अनुरोधों को वितरित करता है।
OpenAI-संगत API
ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट एंडपॉइंट /v1 पर उपलब्ध है, ताकि OpenAI प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला कोई भी टूल बिना किसी रीकॉन्फ़िगरेशन के कनेक्ट हो सके।
आदिम मोड
आउटगोइंग प्रॉम्प्ट्स में संक्षिप्त आउटपुट निर्देश डालता है ताकि मॉडल प्रतिक्रिया की लंबाई को 65% तक कम किया जा सके।
आपको 9router को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।