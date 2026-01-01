OpenClaw
रोज़मर्रा के ऑटोमेशन के लिए एक तेज़, चैट-आधारित AI असिस्टेंट।
- चलते-फिरते छोटे कार्यों को निपटाता है
- चैट और ईमेल चैनलों दोनों पर काम करता है
- इसमें एक विज़ुअल एजेंट और स्किल्स बिल्डर शामिल हैं
- बॉट्स, अलर्ट, रिपोर्ट और लुकअप के लिए बेहतरीन
₹549/माह
आप बस उससे बात करते हैं
यह आपका काम करता है
यह आपके तरीके को सीखता है
रोज़मर्रा के ऑटोमेशन के लिए एक तेज़, चैट-आधारित AI असिस्टेंट।
गहन और जुड़े हुए कार्यों के लिए स्वयं सुधार करने वाला AI एजेंट।
सर्वर को प्रबंधित किए बिना, विज़ुअल वर्कफ्लो एडिटर के साथ AI ऑटोमेशंस बनाएं।
आपके लिए प्रबंधित
आपके प्लान में शामिल
आपके लिए प्रबंधित
आपके प्लान में शामिल
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।
किफायती
सेट-अप करने में आसान
परिवर्तन की स्वतंत्रता
ChatGPT
चैट और शोध
हां
हां
आपके ऑफलाइन होने पर भी चालू रहता है
हां
नहीं
मैसेजिंग (Telegram, WhatsApp)
आंशिक रूप से
नहीं
स्थायी मेमोरी
आंशिक रूप से
आंशिक रूप से
लोकल फाइल ऐक्सेस
हां
नहीं
वेब ऑटोमेशन
हां
आंशिक रूप से
कोडिंग और विश्लेषण
हां
आंशिक रूप से
विस्तारशीलता (स्किल्स और प्लगइन्स)
आंशिक रूप से
आंशिक रूप से
मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी
हां
नहीं
|शुरू करें
पर्सनल असिस्टेंट
सेल्स असिस्टेंट
कोडिंग असिस्टेंट
शोधकर्ता
सोशल मीडिया मैनेजर
एआई ऑटोमेशन ऐप्स रेडी-टू-रन एआई असिस्टेंट हैं जिन्हें होस्टिंगर आपके लिए होस्ट और मैनेज करता है। आप हमारे कैटलॉग से एक ऐप चुनते हैं, उसे अपने मैसेजिंग चैनल और पसंदीदा एआई मॉडल से कनेक्ट करते हैं, और यह आपके इनबॉक्स को सॉर्ट करने, रिप्लाई ड्राफ्ट करने, रिपोर्ट चलाने और टॉपिक्स को मॉनिटर करने जैसे काम शुरू कर देता है। इसमें न तो कोई सर्वर सेटअप करना होता है और न ही कुछ मेंटेन करना होता है। कैटलॉग समय के साथ बढ़ता रहता है, इसलिए आप हमेशा अपनी मौजूदा ज़रूरतों के हिसाब से ऐप लॉन्च कर सकते हैं।
एआई ऑटोमेशन ऐप्स क्लाउड, जीपीटी और जेमिनी सहित अग्रणी एआई मॉडलों से एक ही प्रबंधित एकीकरण के माध्यम से जुड़ते हैं। इसका मतलब है कि आपको प्रत्येक प्रदाता के लिए अलग-अलग खाते बनाने या एपीआई कुंजी को मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता के बिना शीर्ष स्तरीय एआई मिलता है। ऐप सेटअप करते समय आप अपना मॉडल चुन सकते हैं।
बहुत सारे विकल्प। कुछ लोकप्रिय उपयोग के उदाहरण:
विशिष्ट क्षमताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप कौन सा ऐप लॉन्च करते हैं। प्रत्येक ऐप की सर्वोत्तम क्षमता जानने के लिए कैटलॉग ब्राउज़ करें।
एआई ऑटोमेशन ऐप्स एक ही प्लान पर चलते हैं। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में ऐप और एआई क्रेडिट मिलते हैं, इसके लिए कोई अलग टूल शुल्क या प्रति एजेंट शुल्क नहीं देना पड़ता। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक ही प्लान के अंतर्गत ऐप्स के बीच स्विच कर सकते हैं, इसलिए आप कभी भी एक ही टूल तक सीमित नहीं रहते।
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