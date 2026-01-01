एक AI ऑटोमेशन ऐप लॉन्च करें। किसी भी समय स्विच करें।

एक प्लान, कोई अप्रत्याशित शुल्क नहीं
लगभग 60 सेकंड में तैयार
जब भी आपकी ज़रूरतें बदलें, कोई अन्य AI ऑटोमेशन ऐप ट्राई करें

₹549/माह

शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
एक AI ऑटोमेशन ऐप लॉन्च करें। किसी भी समय स्विच करें।

AI ऑटोमेशन ऐप क्या होता है?

यह एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपके चैट ऐप्स और इनबॉक्स में दिखाई देता है। आप इससे सरल भाषा में बात करते हैं और यह बाकी के काम खुद संभाल लेता है। कोई तकनीकी सेटअप नहीं, कोई कमांड सीखने की ज़रूरत नहीं।

आप बस उससे बात करते हैं

Telegram या WhatsApp के माध्यम से इसे किसी व्यक्ति की तरह संदेश भेजें। यह आपकी बात समझता है।

यह आपका काम करता है

यह आपके इनबॉक्स को व्यवस्थित करता है, रिमाइंडर सेट करता है, रिप्लाई तैयार करता है और आपके लिए वेब पर जानकारी खोजता है।

यह आपके तरीके को सीखता है

आपकी प्राथमिकताओं को याद रखता है और आप जितना अधिक इसका उपयोग करेंगे, यह उतना ही अधिक उपयोगी होता जाएगा।

वह ऐप्लिकेशन चुनें जो आपके काम के लिए उपयुक्त हो

OpenClaw

रोज़मर्रा के ऑटोमेशन के लिए एक तेज़, चैट-आधारित AI असिस्टेंट।

  • चलते-फिरते छोटे कार्यों को निपटाता है
  • चैट और ईमेल चैनलों दोनों पर काम करता है
  • इसमें एक विज़ुअल एजेंट और स्किल्स बिल्डर शामिल हैं
  • बॉट्स, अलर्ट, रिपोर्ट और लुकअप के लिए बेहतरीन

Hermes Agent

गहन और जुड़े हुए कार्यों के लिए स्वयं सुधार करने वाला AI एजेंट।

  • मेमोरी बनाता है और समय के साथ बेहतर होता जाता है
  • अधिक एडवांस्ड, बहु-चरणीय कार्यों को संभालता है
  • आपके डॉक्यूमेंट्स और टूल्स से कनेक्ट होता है
  • अनुसंधान, कोडिंग, समस्या निवारण और योजना बनाने के लिए बेहतरीन

n8n

सर्वर को प्रबंधित किए बिना, विज़ुअल वर्कफ्लो एडिटर के साथ AI ऑटोमेशंस बनाएं।

  • विज़ुअल वर्कफ्लो एडिटर
  • 1,000+ ऐप एकीकरण
  • शेड्यूल किए गए रन जो हमेशा चालू रहते हैं
  • प्रबंधित अपडेट्स और बैकअप

एक प्लान, फ्लेक्सिबल ऐप्लिकेशंस

73% की छूट
AI ऑटोमेशन ऐप्स
1,999
549/माह
शुरू करें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

आपके लिए प्रबंधित

बिना किसी सेटअप, रखरखाव या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन के अपना पसंदीदा ऐप्लिकेशन लॉन्च करें।

आपके प्लान में शामिल

शुरुआत से ही तैयार
किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं
विज़ुअल इंटरफेस शामिल
CLI ऐक्सेस शामिल
Telegram पेयरिंग की सुविधा
AI क्रेडिट्स शामिल हैं
अपने ChatGPT का उपयोग करें
वेब सर्च शामिल है
एजेंटिक ईमेल पहले से कॉन्फिगर किया गया
आपके लिए सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता है
73% की छूट
AI ऑटोमेशन ऐप्स
1,999
549/माह
शुरू करें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

आपके लिए प्रबंधित

बिना किसी सेटअप, रखरखाव या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन के अपना पसंदीदा ऐप्लिकेशन लॉन्च करें।

आपके प्लान में शामिल

शुरुआत से ही तैयार
किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं
विज़ुअल इंटरफेस शामिल
CLI ऐक्सेस शामिल
Telegram पेयरिंग की सुविधा
AI क्रेडिट्स शामिल हैं
अपने ChatGPT का उपयोग करें
वेब सर्च शामिल है
एजेंटिक ईमेल पहले से कॉन्फिगर किया गया
आपके लिए सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता है

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आपको Hostinger AI ऑटोमेशन ऐप्स का चयन क्यों करना चाहिए?

तकनीकी सेटअप, अलग-अलग सब्सक्रिप्शंस या किसी एक टूल तक सीमित हुए बिना अपना ऐप्लिकेशन चलाएं।

किफायती

अलग-अलग टूल्स या अतिरिक्त एजेंट शुल्क का भुगतान किए बिना, एक ही सब्सक्रिप्शन में अपने मैनेज्ड ऐप्लिकेशन और AI क्रेडिट्स प्राप्त करें।

सेट-अप करने में आसान

60 सेकंड के अंदर लॉन्च करें। हम सेटअप, अपडेट्स, बैकअप और सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, ताकि आपको तकनीकी पहलुओं की चिंता न करनी पड़े।

परिवर्तन की स्वतंत्रता

अभी आपको जिस ऐप्लिकेशन की आवश्यकता है उसके साथ शुरुआत करें, और आपकी आवश्यकताएं बदलने पर उसी प्लान के अंतर्गत दूसरे ऐप्लिकेशन पर जाएं।

Hostinger के AI ऑटोमेशन ऐप्स और ChatGPT की तुलना

ChatGPT आपसे चैट करता है, वहीं आपके AI ऑटोमेशन ऐप्स आपका काम पूरा करते हैं।
Hostinger
ChatGPT

चैट और शोध

हां
हां

आपके ऑफलाइन होने पर भी चालू रहता है

हां
नहीं

मैसेजिंग (Telegram, WhatsApp)

आंशिक रूप से
नहीं

स्थायी मेमोरी

आंशिक रूप से
आंशिक रूप से

लोकल फाइल ऐक्सेस

हां
नहीं

वेब ऑटोमेशन

हां
आंशिक रूप से

कोडिंग और विश्लेषण

हां
आंशिक रूप से

विस्तारशीलता (स्किल्स और प्लगइन्स)

आंशिक रूप से
आंशिक रूप से

मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी

हां
नहीं
शुरू करें

आपका ऐप्लिकेशन आपके लिए क्या-क्या कर सकता है

पर्सनल असिस्टेंट

अपने टास्क, रिमाइंडर और चैट व्यवस्थित रखें। आपका एजेंट सब कुछ सीखता है और याद रखता है।

सेल्स असिस्टेंट

अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित ग्राहकों को आकर्षित करें और अपनी सेल बढ़ाने के लिए उनकी योग्यता निर्धारित करें।

कोडिंग असिस्टेंट

एक ऐसे एजेंट की मदद से तेज़ी से कोड लिखें और डीबग करें जो आपके कोडबेस को सीखता है।

शोधकर्ता

विषयों का सारांश बनाएं और सत्रों के दौरान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए विकल्पों की तुलना करें।

सोशल मीडिया मैनेजर

एक प्लान से शुरुआत करें जिसे आपका एजेंट संभालता है और अपने नोट्स को शेड्यूल किए गए पोस्ट्स में बदलें।

Hostinger मैनेज्ड इकोसिस्टम के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे मैनेज्ड AI ऑटोमेशन ऐप्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

एआई ऑटोमेशन ऐप्स रेडी-टू-रन एआई असिस्टेंट हैं जिन्हें होस्टिंगर आपके लिए होस्ट और मैनेज करता है। आप हमारे कैटलॉग से एक ऐप चुनते हैं, उसे अपने मैसेजिंग चैनल और पसंदीदा एआई मॉडल से कनेक्ट करते हैं, और यह आपके इनबॉक्स को सॉर्ट करने, रिप्लाई ड्राफ्ट करने, रिपोर्ट चलाने और टॉपिक्स को मॉनिटर करने जैसे काम शुरू कर देता है। इसमें न तो कोई सर्वर सेटअप करना होता है और न ही कुछ मेंटेन करना होता है। कैटलॉग समय के साथ बढ़ता रहता है, इसलिए आप हमेशा अपनी मौजूदा ज़रूरतों के हिसाब से ऐप लॉन्च कर सकते हैं।

नहीं। हर ऐप गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑनबोर्डिंग चरण-दर-चरण निर्देशित है, और होस्टिंगर सर्वर स्तर पर सभी सेटअप स्वचालित रूप से संभालता है। आपको बस अपना ऐप चुनना है, अपना पसंदीदा मैसेजिंग चैनल और एआई मॉडल कनेक्ट करना है, और तुरंत इसका उपयोग शुरू कर देना है।

एआई ऑटोमेशन ऐप्स क्लाउड, जीपीटी और जेमिनी सहित अग्रणी एआई मॉडलों से एक ही प्रबंधित एकीकरण के माध्यम से जुड़ते हैं। इसका मतलब है कि आपको प्रत्येक प्रदाता के लिए अलग-अलग खाते बनाने या एपीआई कुंजी को मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता के बिना शीर्ष स्तरीय एआई मिलता है। ऐप सेटअप करते समय आप अपना मॉडल चुन सकते हैं।

बहुत सारे विकल्प। कुछ लोकप्रिय उपयोग के उदाहरण:

  • WhatsApp या Telegram पर ग्राहक सहायता को स्वचालित करें
  • रिमाइंडर, शेड्यूलिंग और रिसर्च के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट बनाएं
  • अपने मानदंडों के आधार पर दैनिक या साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करें
  • अपने उद्योग में समाचार, रुझान या कीवर्ड की निगरानी करें
  • अपने व्यवसाय या समुदाय के लिए कस्टम चैटबॉट बनाएं
  • बहु-चरणीय कार्यों को निष्पादित करें और बाहरी टूल से कनेक्ट करें

विशिष्ट क्षमताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप कौन सा ऐप लॉन्च करते हैं। प्रत्येक ऐप की सर्वोत्तम क्षमता जानने के लिए कैटलॉग ब्राउज़ करें।

जी हां, बस अपने चल रहे एप्लिकेशन को हटा दें और एक नया एप्लिकेशन बनाएं: ओपनक्लॉ, हर्मेस एजेंट या n8n।
प्रत्येक ऐप की अपनी अलग संरचना होने के कारण, ऐप बदलते समय आपकी सेटिंग्स, बातचीत का इतिहास और कस्टम सेटिंग्स अपने आप स्थानांतरित नहीं होती हैं। आपको नए ऐप पर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। हम अनुशंसा करते हैं कि ऐप बदलने से पहले आप किसी भी महत्वपूर्ण सेटिंग को एक्सपोर्ट कर लें या नोट कर लें।

एआई ऑटोमेशन ऐप्स एक ही प्लान पर चलते हैं। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में ऐप और एआई क्रेडिट मिलते हैं, इसके लिए कोई अलग टूल शुल्क या प्रति एजेंट शुल्क नहीं देना पड़ता। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक ही प्लान के अंतर्गत ऐप्स के बीच स्विच कर सकते हैं, इसलिए आप कभी भी एक ही टूल तक सीमित नहीं रहते।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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