एआई ऑटोमेशन ऐप्स रेडी-टू-रन एआई असिस्टेंट हैं जिन्हें होस्टिंगर आपके लिए होस्ट और मैनेज करता है। आप हमारे कैटलॉग से एक ऐप चुनते हैं, उसे अपने मैसेजिंग चैनल और पसंदीदा एआई मॉडल से कनेक्ट करते हैं, और यह आपके इनबॉक्स को सॉर्ट करने, रिप्लाई ड्राफ्ट करने, रिपोर्ट चलाने और टॉपिक्स को मॉनिटर करने जैसे काम शुरू कर देता है। इसमें न तो कोई सर्वर सेटअप करना होता है और न ही कुछ मेंटेन करना होता है। कैटलॉग समय के साथ बढ़ता रहता है, इसलिए आप हमेशा अपनी मौजूदा ज़रूरतों के हिसाब से ऐप लॉन्च कर सकते हैं।