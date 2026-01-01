जी हां। आप AI द्वारा वेब ऐप या वेबसाइट जनरेट किए जाने के बाद भी उसे एडिट कर सकते हैं। यदि आप केवल टेक्स्ट और कोड को एडिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी मैसेज क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है – आप डायरेक्ट रूप से ऐसा कर सकते हैं।

आप अपने ऐप या साइट में बदलाव करने और बिल्कुल नए संस्करण बनाने के लिए Hostinger Horizons का उपयोग भी कर सकते हैं – बस आपके पास पर्याप्त मैसेज क्रेडिट होने चाहिए। बस हमारे AI वेब ऐप बिल्डर को एक संदेश में बताएं कि आप क्या बदलाव करना चाहते हैं।