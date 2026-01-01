AI ऐप बिल्डर जो आपके आइडियाज़ को ऐप में बदलता है

AI-संचालित, नो-कोड ऐप बिल्डर के साथ केवल अपने शब्दों से इंटरैक्टिव वेब ऐप्स बनाएं और लॉन्च करें।
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AI ऐप बिल्डर जो आपके आइडियाज़ को ऐप में बदलता है

AI के साथ ऐप कैसे बनाएं

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अपना आइडिया और ऐप की मुख्य विशेषताएं परिभाषित करें

सबसे पहले उस मूल समस्या की पहचान करें जिसे आपका वेब ऐप हल करेगा और उसके लिए आवश्यक सुविधाओं की रूपरेखा तैयार करें।
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अपने आइडिया का वर्णन करें या एक टेम्पलेट चुनें

बस अपने आइडिया को AI के साथ साझा करें और उसे सच्चाई में बदलते देखें; या समय बचाने के लिए एक टेम्पलेट चुनें।
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एडिट, टेस्ट और लॉन्च करें

अपना ऐप सेट अप करें, परीक्षण चलाएं और तैयार होने पर इसे ऑनलाइन प्रकाशित करें — एआई बिल्डर के साथ, आप यह सब एक क्लिक में कर सकते हैं।
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क्या आपको कुछ नो-कोड वेब ऐप आइडियाज़ चाहिए?

व्यक्तिगत वेबसाइट्स से लेकर बिज़नेस टूल्स तक – Hostinger Horizons के साथ बनाए गए वेब ऐप्लिकेशंस के असली उदाहरण देखें – सभी AI द्वारा संचालित और सरल प्रॉम्प्ट्स से जन्में।
क्या आपको कुछ नो-कोड वेब ऐप आइडियाज़ चाहिए?

CRM वेब ऐप

अपने कॉन्टैक्ट्स आसानी से व्यवस्थित और प्रबंधित करें। अपनी बैठकों और अन्य विवरण का रिकॉर्ड रखें और अपने रिश्ते मज़बूत बनाएं।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से अपना विज्ञापन खर्च और कैंपेन परफॉर्मेंस ट्रैक करें और अपने बजट को नियंत्रण में रखें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
ग्राहकों को एक ही जगह पर मेन्यू ब्राउज़ करने, टेबल बुक करने और आहार संबंधी प्राथमिकताएं निर्दिष्ट करने की सुविधा प्रदान करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
अपने उत्पाद और सेवाएं बेहतर बनाने के लिए शिघ्रता से उपयोगकर्ताओं की अंतर्दृष्टि और राय प्राप्त करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
कुछ ही समय में प्रोफेशनल, कस्टमाइज़ेबल इनवॉइस बनाएं और भेजें, और अपने बिज़नेस की अधिक प्रोफेशनल छवि बनाएं।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
निर्देशित चरणों और AI-संचालित कॉन्टेंट सुझावों के साथ उपयोगकर्ताओं को आकर्षित बायो डाटा बनाने की सुविधा प्रदान करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
एक आकर्षक, यूज़र-फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट एपिसोड्स शेयर, व्यवस्थित और स्ट्रीम करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें

Hostinger के नो-कोड AI ऐप बिल्डर के साथ तेज़ी से, स्मार्ट तरीके से और आसानी से ऐप बनाएं।

ऑल-इन-वन AI वेब ऐप बिल्डर

कोडिंग और डिज़ाइन से लेकर कंटेंट और SEO तक – Hostinger AI Builder को सब कुछ संभालने दें। Stripe और इंटीग्रेटेड बैकएंड को कनेक्ट करके तुरंत काम करने वाले वेब एप्लिकेशन लॉन्च करें – किसी तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं है।

तेज़ गति के लिए बनाया गया है, संघर्ष के लिए नहीं

AI के साथ केवल अपना आइडिया साझा करें और उसे तेज़ी से सच्चाई में बदलता देखें। लॉन्च के लिए तैयार वेब ऐप पाएं। हमारा AI 80+ भाषाएं समझता है, तो आप अपनी स्थानीय भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं।

तेज़ी से लॉन्च करें, और भी तेज़ी से आगे बढ़ें

सुरक्षित और तेज़ होस्टिंग, कस्टम डोमेन, बिज़नेस ईमेल और अन्य सुविधाओं के साथ एक क्लिक में लाइव आएं – सब कुछ एक ही जगह पर। किसी तृतीय-पक्ष समाधान की आवश्यकता नहीं।

उच्च तकनीक द्वारा संचालित

Horizons आपके बेहतरीन वेब ऐप आइडियाज़ के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कोड, कॉपी और डिज़ाइन प्रदान करने के लिए विश्वसनीय LLM और आधुनिक टूल्स पर रन करता है।

क्या आप अपने अद्भुत प्रोजेक्ट आइडिया को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हैं?

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क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं।

क्या आप अधिक जानना चाहते हैं?

हमारे व्यापक ट्यूटोरियल्स, हाउ-टू गाइड्स और चरण-दर-चरण निर्देश देखें, जो आपको कुछ ही समय में एक शुरुआती उपयोगकर्ता से AI प्रो बना देंगे। अपना पहला AI प्रोजेक्ट बनाने के लिए सभी साधन पाएं; साथ ही अन्य सुविधाएं भी।
शुरुआती गाइड

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अपने प्रॉम्प्ट्स बेहतर बनाएं

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सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचें

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AI ऐप बिल्डर के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

वेब ऐप क्रिएशन के बारे में पूछे जाने वाले कुछ सबसे सामान्य प्रश्नों के उत्तर यहां दिए गए हैं।

AI ऐप बिल्डर एक ऐसा टूल है जो आपको पारंपरिक कोडिंग की जगह AI का उपयोग करके ऐप्स या वेबसाइट्स बनाने की सुविधा प्रदान करता है। आप इसे बताते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और यह आपके लिए ऐप की संरचना, लॉजिक और इंटरफेस जनरेट करता है — जिससे गैर-तकनीकी उपयोगकर्ता भी ऐप बनाने में सक्षम हो जाते हैं।

जी हां। वेब ऐप बनाने के लिए आपको कोडिंग अनुभव की आवश्यकता नहीं है। पारंपरिक विकास में HTML, CSS या JavaScript जैसी भाषाएँ और Node.js या Django जैसे फ्रेमवर्क सीखना आवश्यक होता है, लेकिन Hostinger AI Builder जैसे नो-कोड और AI टूल आपको अपने विचार को अपने शब्दों में व्यक्त करने और बिना कोड लिखे तुरंत एक कार्यशील वेब ऐप बनाने की सुविधा देते हैं। वेब ऐप बनाने के तरीके पर https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-make-web-app गाइड में और अधिक जानें।

जी हां। यह स्टार्टअप्स, संस्थापकों और उन सभी टीमों के लिए उपयुक्त है जो आइडियाज़ को तेज़ी से वैलिडेट करना चाहते हैं। आप डेवलपर्स को नियुक्त किए बिना एक वेब ऐप बना सकते हैं और कितनी बार भी बदलाव कर सकते हैं, जो इसे MVPs का परीक्षण करने और जल्दी प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए शानदार बनाता है।

वेब ऐप डेवलपमेंट की लागत अलग-अलग होती है। अपनेआप ऐप बनाना किफायती हो सकता है, लेकिन इसमें समय और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है; जबकि एक डेवलपमेंट टीम को नियुक्त करने में आपको अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।

Hostinger Horizons जैसे नो-कोड प्लेटफॉर्म का उपयोग एक ऐक्सेसिबल, बजट-फ्रेंडली विकल्प है। इसके प्लान किफायती हैं, जिनकी शुरुआती कीमत ₹149/माह है। इन प्लान्स के साथ आप भारी शुरुआती निवेश के बिना ऐप्स डेवलप और लॉन्च कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए, एक वेब ऐप बनाने में कितना खर्च आता है। पर हमारी गाइड देखें।

आप मिनटों में अपने आइडिया को ऐप में बदल सकते हैं। जैसे ही आप AI को अपना आइडिया बताएंगे, यह आपके लिए तुरंत एक पूरी तरह कार्यात्मक वेब ऐप तैयार करेगा। इसके बाद, आप सुविधाओं को बेहतर बना सकते हैं, लेआउट एडजस्ट कर सकते हैं और लॉन्च से पहले अपने ऐप का परीक्षण कर सकते हैं।

कोडिंग के लिए, आपको एक कोड एडिटर (जैसे विजुअल स्टूडियो कोड), वर्जन कंट्रोल (जैसे गिटहब), और डिप्लॉयमेंट टूल्स की आवश्यकता होगी। होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे नो-कोड ऐप मेकर के साथ, आपको केवल एक ही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है — यह ऐप निर्माण, होस्टिंग और डिप्लॉयमेंट को एक सहज प्रक्रिया में संभालता है।

आप आंतरिक टूल्स, डैशबोर्ड, MVP, बिज़नेस ऐप, बुकिंग सिस्टम, SaaS और इंटरैक्टिव वेब ऐप्स सहित कई प्रकार के वेब ऐप्लिकेशंस बना सकते हैं।

Hostinger Horizons AI ऐप क्रिएटर वेब-आधारित ऐप डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, नेटिव मोबाइल ऐप्स के लिए नहीं।

लाइव होने से पहले, आप अपने वेब ऐप को प्रीव्यू और टेस्ट कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। Hostinger Horizons के साथ, आप अपने ऐप को एक सैंडबॉक्स वातावरण में टेस्ट कर सकते हैं और AI से एडजस्टमेंट करने के लिए कहकर समस्याओं को तुरंत ठीक कर सकते हैं — किसी कोडिंग या मैनुअल डीबगिंग की आवश्यकता नहीं है।

एक बार आप संतुष्ट हो जाएं, तो एक क्लिक से अपने वेब ऐप को तुरंत ऑनलाइन पब्लिश करें। इसके साथ होस्टिंग शामिल है, इसलिए आपको किसी डिप्लॉयमेंट सेटअप को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेब ऐप्लिकेशन टेस्टिंग गाइड देखें।

जी हां। आप AI द्वारा वेब ऐप या वेबसाइट जनरेट किए जाने के बाद भी उसे एडिट कर सकते हैं। यदि आप केवल टेक्स्ट और कोड को एडिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी मैसेज क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है – आप डायरेक्ट रूप से ऐसा कर सकते हैं।

आप अपने ऐप या साइट में बदलाव करने और बिल्कुल नए संस्करण बनाने के लिए Hostinger Horizons का उपयोग भी कर सकते हैं – बस आपके पास पर्याप्त मैसेज क्रेडिट होने चाहिए। बस हमारे AI वेब ऐप बिल्डर को एक संदेश में बताएं कि आप क्या बदलाव करना चाहते हैं।

वेब ऐप सुरक्षा में SSL प्रमाणपत्र सेट-अप करना, अनुमतियों का प्रबंधन करना, उपयोगकर्ताओं के डेटा को सुरक्षा रखना और खतरों से सावधानी रखना शामिल होता है। Hostinger Horizons डिफॉल्ट रूप से आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करता है, फिर भी आप वेब ऐप सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं।

वेब ऐप को बनाए रखने का मतलब है उसे अपडेटेड, सुरक्षित और सुचारू रूप से चलने योग्य रखना। इसमें बग्स को ठीक करना, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को अपडेट करना और समय के साथ फीचर्स को बेहतर बनाना शामिल है। होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल्स अपडेट और होस्टिंग को एक ही प्लेटफॉर्म पर बंडल करके रखरखाव को आसान बनाते हैं।

एक वेब ऐप से पैसे कमाने के कई तरीके हैं। आप सीधे सब्सक्रिप्शन या खरीदारी (एक बार की) के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से शुल्क ले सकते हैं, विज्ञापन चला सकते हैं, प्रीमियम सुविधाएं (फ्रीमियम मॉडल) प्रदान कर सकते हैं या विशेष टूल्स या कॉन्टेंट का ऐक्सेस बेच सकते हैं। Hostinger Horizons भुगतान सिस्टम्स के साथ एकीकृत होता है, जिससे सशुल्क सुविधाएं या सेवाएं सेट-अप करना आसान हो जाता है।

अधिक प्रेरणा के लिए, वेब ऐप से पैसे कैसे कमाएं पर हमारे टिप्स देखें।

वेबसाइट्स गतिहीन या अर्ध-गतिशील कॉन्टेंट को दर्शाती हैं। वहीं, वेब ऐप्स यूज़र अकाउंट्स और रियल-टाइम अपडेट्स जैसे इंटरैक्टिव फीचर्स प्रदान करते हैं। आपके लिए दोनों में से क्या बेहतर है ये आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है।

अधिक जानकारी के लिए वेब ऐप बनाम वेबसाइट की हमारी तुलना देखें।

वेब ऐप्स ब्राउज़र में काम करते हैं और मोबाइल ऐप्स डिवाइस पर डाउनलोड किए जाते हैं। वेब ऐप्स को अपडेट और डिप्लॉय करना आसान होता है, वहीं मोबाइल ऐप्स बेहतर डिवाइस एकीकरण प्रदान करते हैं।

इनके फायदे और नुकसान जानने के लिए वेब ऐप बनाम मोबाइल ऐप पर हमारा विस्तृत ट्यूटोरियल देखें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।