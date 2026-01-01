आपके अगले आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी सुविधाएं
शुरू से ही कुछ बढ़कर करने के लिए बनाया गया
बिना कोई कोड लिखे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें। केवल AI को अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताएं, और वह बाकी सब संभाल लेगा – डिज़ाइन से लेकर फीचर्स तक।
अपनी वेबसाइट को सुविधाओं से लैस बनाएं। Horizons Stripe, PayPal, Google AdSense और अन्य कई विकल्पों को सपोर्ट करता है — हर एक के लिए एक सरल सेटअप गाइड उपलब्ध है, ताकि आपको कभी कोई परेशानी न हो।
तुरंत लाइव आएं। अपनी वेबसाइट या वेब ऐप को मिनटों में टेस्ट, एडिट और पब्लिश करें।
एआई बिल्डर के साथ, एआई पहले से ही आपके ऐप में अंतर्निहित है। चैटबॉट, इमेज जनरेटर और स्मार्ट असिस्टेंट जोड़ें - कोई खाता बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई सेटअप नहीं, कोई अप्रत्याशित बिलिंग नहीं।
गति और रचनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए सबसे उन्नत LLM द्वारा संचालित।
यूज़र लॉगिन, डेटा स्टोरेज, ऑटोमेटेड ईमेल और अन्य सुविधाओं के साथ ऐप्स बनाएं – किसी अतिरिक्त सेटअप या बाहरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।
रियल-टाइम में विज़ुअल रूप से टेक्स्ट कंपोनेंट्स कस्टमाइज़ करें।
एक इमेज अपलोड करें और डिज़ाइन प्राप्त करें। आप विज़ुअल संदर्भों को पूर्ण वेब पेजों में बदल सकते हैं।
आपके द्वारा बनाए गए हर प्रोजेक्ट के साथ, Hostinger AI Builder यह सुनिश्चित करता है कि वह आसानी से खोजा जा सके। Google Search से लेकर ChatGPT तक, हर सुविधा उपलब्ध है।
अपने प्रोजेक्ट के कोड के पूर्ण ऐक्सेस के साथ, आप अपनी शर्तों पर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं।
किसी भी यूआरएल को पेस्ट करें और एआई साइट को पूरी तरह से संपादन योग्य प्रोजेक्ट के रूप में पुनः तैयार कर देगा - मिनटों में रीडिजाइन, आधुनिकीकरण या माइग्रेट करने के लिए एक शानदार शुरुआत।
आपका AI पार्टनर जो आपके लिए सब कुछ प्रबंधित करता है
पब्लिश और अपडेट करें
स्वचालित त्रुटि सुधार
पिछला संस्करण रीस्टोर करें
SEO के साथ
AI चैट
Hostinger Horizons का संपूर्ण अनुभव पाएं
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
किसी भी समय रद्द करें
24/7 सहायता
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।