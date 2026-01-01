आपके अगले आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी सुविधाएं

Hostinger Horizons की सभी विशेषताएं जानें - ऐसे शक्तिशाली फीचर जो आपको बिना किसी कोड के तेज़ी और आसानी से वेबसाइट्स और वेब ऐप्स बनाने और लॉन्च करने में मदद करते हैं।
आज ही बनाना शुरू करें

क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं।

शुरू से ही कुछ बढ़कर करने के लिए बनाया गया

नो-कोड प्लेटफॉर्म
नो-कोड प्लेटफॉर्म

बिना कोई कोड लिखे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें। केवल AI को अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताएं, और वह बाकी सब संभाल लेगा – डिज़ाइन से लेकर फीचर्स तक।

एकीकरण
एकीकरण

अपनी वेबसाइट को सुविधाओं से लैस बनाएं। Horizons Stripe, PayPal, Google AdSense और अन्य कई विकल्पों को सपोर्ट करता है — हर एक के लिए एक सरल सेटअप गाइड उपलब्ध है, ताकि आपको कभी कोई परेशानी न हो।

एक क्लिक से लॉन्च करें
एक क्लिक से लॉन्च करें

तुरंत लाइव आएं। अपनी वेबसाइट या वेब ऐप को मिनटों में टेस्ट, एडिट और पब्लिश करें।

बिल्ट-इन AI
बिल्ट-इन AI

एआई बिल्डर के साथ, एआई पहले से ही आपके ऐप में अंतर्निहित है। चैटबॉट, इमेज जनरेटर और स्मार्ट असिस्टेंट जोड़ें - कोई खाता बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई सेटअप नहीं, कोई अप्रत्याशित बिलिंग नहीं।

नवीनतम LLM
नवीनतम LLM

गति और रचनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए सबसे उन्नत LLM द्वारा संचालित।

एकीकृत बैकएंड
एकीकृत बैकएंड

यूज़र लॉगिन, डेटा स्टोरेज, ऑटोमेटेड ईमेल और अन्य सुविधाओं के साथ ऐप्स बनाएं – किसी अतिरिक्त सेटअप या बाहरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है।

कॉन्टेंट एडिटिंग मोड
कॉन्टेंट एडिटिंग मोड

रियल-टाइम में विज़ुअल रूप से टेक्स्ट कंपोनेंट्स कस्टमाइज़ करें।

एक इमेज से डिज़ाइन करें
एक इमेज से डिज़ाइन करें

एक इमेज अपलोड करें और डिज़ाइन प्राप्त करें। आप विज़ुअल संदर्भों को पूर्ण वेब पेजों में बदल सकते हैं।

बिल्ट-इन SEO ऑप्टिमाइज़ेशन
बिल्ट-इन SEO ऑप्टिमाइज़ेशन

आपके द्वारा बनाए गए हर प्रोजेक्ट के साथ, Hostinger AI Builder यह सुनिश्चित करता है कि वह आसानी से खोजा जा सके। Google Search से लेकर ChatGPT तक, हर सुविधा उपलब्ध है।

कोड एडिटिंग
कोड एडिटिंग

अपने प्रोजेक्ट के कोड के पूर्ण ऐक्सेस के साथ, आप अपनी शर्तों पर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं।

वेबसाइट क्लोनर
वेबसाइट क्लोनर

किसी भी यूआरएल को पेस्ट करें और एआई साइट को पूरी तरह से संपादन योग्य प्रोजेक्ट के रूप में पुनः तैयार कर देगा - मिनटों में रीडिजाइन, आधुनिकीकरण या माइग्रेट करने के लिए एक शानदार शुरुआत।

क्या आप अपने अद्भुत प्रोजेक्ट आइडिया को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हैं?

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आपका AI पार्टनर जो आपके लिए सब कुछ प्रबंधित करता है

Hostinger Horizons आपके सभी रचनात्मक कार्य संभालता है - प्रोजेक्ट बनाने से लेकर प्रबंधन, पब्लिशिंग और स्केल करने तक। श्रेणी के अनुसार इसकी सभी सुविधाएं देखें।

पब्लिश और अपडेट करें

एक क्लिक में लाइव हो जाएं। किसी भी समय अपडेट करें - कोई सेटअप या दोबारा डिप्लॉय करने की आवश्यकता नहीं।

स्वचालित त्रुटि सुधार

अगर कुछ खराब हो जाता है, तो एआई बिल्डर समस्याओं का पता लगाने और उन्हें स्वचालित रूप से ठीक करने में मदद करता है।

पिछला संस्करण रीस्टोर करें

एक क्लिक से किसी भी पिछले संस्करण पर वापस लौटें। किसी वर्ज़न कंट्रोल टूल की आवश्यकता नहीं है।

SEO के साथ

SEO की बिल्ट-इन सर्वोत्तम प्रैक्टिसों के साथ आपकी वेबसाइट उच्च रैंकिंग हासिल कर पाएगी, बिना किसी प्लगइन या अतिरिक्त सेटअप के।

AI चैट

अपने शब्दों में अपनी पसंद के परिवर्तनों का वर्णन करें या नई सुविधाओं का अनुरोध करें। AI आपके प्रोजेक्ट को तुरंत अपडेट कर देता है। कुछ नया और जटिल सीखने की आवश्यकता नहीं है।

Hostinger Horizons का संपूर्ण अनुभव पाएं

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

किसी भी समय रद्द करें

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अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च करें – पोर्टफोलियो और रेज़्यूमे से लेकर ब्लॉग और लिंक-इन-बायो पेजेस तक कुछ भी
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असीमित सुविधाएं हमारी उचित उपयोग नीति के अधीन हैं।

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

शुरुआत करने के लिए सहायक संसाधन

ट्यूटोरियल्स

Hostinger Horizons के साथ ऐप बनाने के लिए चरण-दर-चरण निर्देश।

ज्ञानाधार

आपके सभी तकनीकी और रचनात्मक प्रश्नों के उत्तर।

वीडियोज़

विज़ुअल वॉकथ्रू और प्रेरणा।

कम्यूनिटी

अन्य लोगों के साथ जुड़ें, आइडियाज़ शेयर करें और एक-साथ आगे बढ़ें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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