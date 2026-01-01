ऐसे इंटरनल टूल्स बनाएं जिनका आपकी टीम वास्तव में उपयोग करेगी

डैशबोर्ड से लेकर कर्मचारी पोर्टल तक – ऐसे कस्टम टूल्स बनाएं जो मैनुअल कार्य को कम करते हैं और टीम की उत्पादकता बढ़ाते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को अपना समय दे पाएं जो वास्तव में आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में काम आएंगी। बस अपनी आवश्यकताओं का वर्णन करें, कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं।
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ऐसे इंटरनल टूल्स बनाएं जिनका आपकी टीम वास्तव में उपयोग करेगी

आपकी टीम के लिए स्प्रेडशीट से बढ़कर कुछ बनता है

आपकी टीम के लिए कस्टम टूल्स बनाने, लॉन्च करने और चलाने के लिए आवश्यक सभी साधन, एक ही जगह पर।

सही टूल्स के साथ तेज़ी से आगे बढ़ें

बस अपनी टीम की आवश्यकताओं का वर्णन करें और AI उसे आपके लिए तैयार करेगा – कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी टीम को बेहतर टूल्स दें, मैनुअल कार्य कम करें और उन्हीं संसाधनों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ें।

आपके ऑनलाइन विस्तार के लिए सारे साधन

होस्टिंग, डोमेन और ईमेल – सब कुछ शामिल है। मार्केटिंग और भुगतान टूल्स के लिए आसान सेटअप: SEO, Stripe, PayPal, AdSense और अन्य।

AI के साथ अपने टूल्स को और अधिक स्मार्ट बनाएं

किसी भी इंटरनल टूल में एक स्मार्ट चैटबॉट या इंटेलिजेंट सर्च जोड़ें – किसी थर्ड-पार्टी सेवा के लिए साइन-अप किए या अलग से बिल का भुगतान किए बिना।

अपने डेटा को आसानी से स्टोर और प्रबंधित करें

उपयोगकर्ता अकाउंट्स, डेटाबेस और फाइल स्टोरेज सभी पहले से मौजूद हैं – जिससे आपके टूल्स पहले दिन से ही एक पूर्ण ऐप की तरह काम करें – किसी तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं।
आपकी टीम के लिए स्प्रेडशीट से बढ़कर कुछ बनता है

आप AI बिल्डर की मदद से कुछ कस्टम आंतरिक टूल बना सकते हैं।

सरल ट्रैकर्स से लेकर पूरी तरह से कस्टमाइज़्ड डैशबोर्ड तक – कुछ लोकप्रिय उदाहरण देखें, या सीधे एक रेडी-मेड प्रॉम्प्ट के साथ शुरू करें और कुछ ही सेकंड में बनाना शुरू करें।
आप AI बिल्डर की मदद से कुछ कस्टम आंतरिक टूल बना सकते हैं।

सेल्स डैशबोर्ड

गहराई से देखें आपका बिज़नेस कैसा प्रदर्शन कर रहा है – रेवन्यू, सौदों और लक्ष्यों को एक स्पष्ट दृश्य में ट्रैक करें, जो वास्तविक समय में अपडेट होते हैं।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
हर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करें – कार्य सौंपें, समय-सीमा निर्धारित करें और ईमेल पर अपडेट्स प्रबंधित किए बिना अपनी प्रगति ट्रैक करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
अपनी टीम को कार्य व्यवस्थित करने, प्राथमिकताएं निर्धारित करने और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
अपनी सेल्स टीम को तेज़ी से प्रोफेशनल प्रपोज़ल बनाने और भेजने में मदद करें – सेवाओं, कीमतों और समय-सीमाओं को कस्टमाइज़ करें, कुल योग की स्वचालित रूप से गणना करें और एक क्लिक में PDF में एक्सपोर्ट करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
एक स्मार्ट चैटबॉट बनाएं जो 24/7 क्लाइंट्स के प्रश्नों के उत्तर दे, ग्राहकों का मार्गदर्शन करे या सामान्य कार्यों को ऑटोमेट करे।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
नए लोगों को तेज़ी से काम के लिए तैयार करें – दस्तावेज़ों, चेकलिस्ट और प्रशिक्षण सामग्री को एक ही जगह पर केंद्रीकृत करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें

AI बिल्डर के साथ आंतरिक टूल कैसे बनाएं

01

अपने आइडिया का वर्णन करें या एक टेम्पलेट चुनें

AI को बताएं कि आप अपने इंटरनल टूल से क्या करवाना चाहते हैं और उसे सच्चाई में बदलते देखें – या और भी तेज़ी से शुरुआत करने के लिए एक टेम्पलेट चुनें।
02

कस्टमाइज़ करके परीक्षण करें

AI के साथ चैट करके अपने टूल को बेहतर बनाएं – वर्कफ्लो एडजस्ट करें, डेटा फील्ड जोड़ें और डिज़ाइन को तब तक बदलें जब तक यह आपकी टीम की ज़रूरतों के अनुसार ठीक से काम न करे। पब्लिश करने से पहले इसका लाइव प्रीव्यू देखें।
03

एक क्लिक में पब्लिश करें

जब आप तैयार हों, तो 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें। आपका टूल लाइव है और काम करने के लिए तैयार है – कोई तकनीकी सेटअप नहीं, न प्रतीक्षा करने की ज़रूरत।

एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।

एक प्रोफेशनल रूप से डिज़ाइन किया गया टेम्पलेट चुनें, उसे AI या विज़ुअल एडिट्स के साथ कस्टमाइज़ करें और अपनी वेबसाइट को तेज़ी से ऑनलाइन लेकर आएं।

पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स

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Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

अपना पहला इंटरनल टूल लॉन्च करने के लिए तैयार हैं?

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क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं।

इंटरनल टूल बिल्डर के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

इंटरनल टूल किसी भी ऐप, डैशबोर्ड या सिस्टम को कहते हैं जो विशेष रूप से आपकी टीम के उपयोग के लिए बनाया गया हो। इसके कुछ उदाहरण हैं प्रोजेक्ट ट्रैकर्स, स्वीकृत वर्कफ्लो, HR पोर्टल या सेल्स डैशबोर्ड। ऐसे रेडी-मेड सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय जो आपके लिए एकदम उपयुक्त न हों, आप Horizons के साथ ठीक ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसकी आपकी टीम को आवश्यकता है।

कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक आइडिया हो और जिसे किसी व्यावसायिक समस्या का समाधान करना हो – किसी इंजीनियरिंग अनुभव की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप एक संस्थापक हैं जो स्प्रेडशीट में काम करते-करते थक गए हैं, एक मैनेजर हैं जो अपनी टीम के वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, या एक छोटे बिज़नेस के मालिक हैं जिन्हें एक कस्टम टूल की आवश्यकता है लेकिन जिनके पास इसे बनाने के लिए कोई डेवलपमेंट टीम नहीं है, Horizons आपके लिए ही बनाया गया है। अगर आप अपनी आवश्यकता का वर्णन कर सकते हैं, तो Horizons उसे आपके लिए बना सकता है।

बिल्कुल नहीं। Horizons प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक संवादात्मक तरीके का उपयोग करता है, जिसे वाइब कोडिंग भी कहते हैं। आप बस आम भाषा में AI को बताते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और AI उसे आपके लिए वास्तविक समय में तैयार करता है। एक नया डेटा फील्ड जोड़ना चाहते हैं? बस AI से कहिए। कोई वर्कफ्लो बदलना चाहते हैं? बस उसका वर्णन करें।

यदि आपको अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो कस्टम इंटरनल टूल्स कैसे बनाएं पर हमारा टुटोरिअल आपको सारी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।

आप बिल्कुल मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं – क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। लॉग-इन करने के बाद, आपको 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे जिनके साथ आप तुरंत प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े बदलावों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट्स आपके टूल का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और कोई भी प्लान खरीदने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।

आवश्यक जानकारी: AI क्रेडिट्स का उपयोग टूल के भीतर कोई भी AI सुविधाओं – जैसे चैटबॉट या स्मार्ट सर्च – को संचालित करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब आपके उपयोगकर्ता वास्तव में उनसे इंटरैक्ट करते हैं।

एक बार आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो हमारे सशुल्क प्लान देख सकते हैं। हमारे प्लान ₹149/माह से शुरू होती हैं और इनमें होस्टिंग और डोमेन शामिल हैं; कुछ और सेट-अप करने की आवश्यकता नहीं है। बस 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें और आपका टूल लाइव हो जाएगा।

आपके क्रेडिट्स खत्म हो रहे हैं? आप किसी भी समय टॉप-अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से इनके उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।

जी हां। Horizons एक एकीकृत बैकएंड के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि आप उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, डेटा स्टोरेज और ऐक्सेस नियंत्रण के साथ सीधे इसमें वेब ऐप्स बना सकते हैं – आप तय करते हैं कि कौन-कौन इसमें लॉग-इन कर सकते हैं, वे क्या देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं – कोई भी बाहरी सिस्टम या डेटाबेस को सेट-अप किए बिना।

जी हां। एआई बिल्डर से निर्मित प्रत्येक टूल पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है, इसलिए यह डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल पर काम करता है - चाहे आपकी टीम कहीं भी काम कर रही हो।

कोई समस्या नहीं है। अपने इंटरनल टूल को अपडेट करना उतना ही आसान है जितना इसे बनाना। बस अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाएं, उसे खोलें और Horizons के साथ चैट करना जारी रखें – आप जो बदलना चाहते हैं उसका वर्णन करें और बाकी काम यह संभाल लेगा। यह सब वाइब कोडिंग अनुभव का हिस्सा है, किसी डेवलपर की आवश्यकता नहीं है।

और यदि आपके पास तकनीकी अनुभव है या आप भविष्य में अपने टूल को और स्केल करना चाहते हैं, तो Horizons आपको कोड का पूरा ऐक्सेस प्रदान करता है – आप इसे अपनी आवश्यकतानुसार आगे बढ़ा सकते हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।