ऐसे इंटरनल टूल्स बनाएं जिनका आपकी टीम वास्तव में उपयोग करेगी
आपकी टीम के लिए स्प्रेडशीट से बढ़कर कुछ बनता है
सही टूल्स के साथ तेज़ी से आगे बढ़ें
आपके ऑनलाइन विस्तार के लिए सारे साधन
AI के साथ अपने टूल्स को और अधिक स्मार्ट बनाएं
अपने डेटा को आसानी से स्टोर और प्रबंधित करें
आप AI बिल्डर की मदद से कुछ कस्टम आंतरिक टूल बना सकते हैं।
सेल्स डैशबोर्ड
प्रोजेक्ट ट्रैकर
कार्य प्राथमिकता टूल
सेल्स प्रपोज़ल बिल्डर
AI चैटबॉट
कर्मचारी ऑनबोर्डिंग पोर्टल
AI बिल्डर के साथ आंतरिक टूल कैसे बनाएं
अपने आइडिया का वर्णन करें या एक टेम्पलेट चुनें
कस्टमाइज़ करके परीक्षण करें
एक क्लिक में पब्लिश करें
एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।
पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स
Task planner
Content calendar
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जानें Horizons आपके बिज़नेस के लिए और क्या-क्या बना सकता है
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है?
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
इंटरनल टूल बिल्डर के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
इंटरनल टूल किसे कहते हैं?
इंटरनल टूल किसी भी ऐप, डैशबोर्ड या सिस्टम को कहते हैं जो विशेष रूप से आपकी टीम के उपयोग के लिए बनाया गया हो। इसके कुछ उदाहरण हैं प्रोजेक्ट ट्रैकर्स, स्वीकृत वर्कफ्लो, HR पोर्टल या सेल्स डैशबोर्ड। ऐसे रेडी-मेड सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय जो आपके लिए एकदम उपयुक्त न हों, आप Horizons के साथ ठीक ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसकी आपकी टीम को आवश्यकता है।
Horizons के साथ इंटरनल टूल्स कौन बना सकता है?
कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक आइडिया हो और जिसे किसी व्यावसायिक समस्या का समाधान करना हो – किसी इंजीनियरिंग अनुभव की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप एक संस्थापक हैं जो स्प्रेडशीट में काम करते-करते थक गए हैं, एक मैनेजर हैं जो अपनी टीम के वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, या एक छोटे बिज़नेस के मालिक हैं जिन्हें एक कस्टम टूल की आवश्यकता है लेकिन जिनके पास इसे बनाने के लिए कोई डेवलपमेंट टीम नहीं है, Horizons आपके लिए ही बनाया गया है। अगर आप अपनी आवश्यकता का वर्णन कर सकते हैं, तो Horizons उसे आपके लिए बना सकता है।
क्या मुझे अपना टूल बनाने के लिए डिज़ाइनिंग या कोडिंग आनी चाहिए?
बिल्कुल नहीं। Horizons प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक संवादात्मक तरीके का उपयोग करता है, जिसे वाइब कोडिंग भी कहते हैं। आप बस आम भाषा में AI को बताते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और AI उसे आपके लिए वास्तविक समय में तैयार करता है। एक नया डेटा फील्ड जोड़ना चाहते हैं? बस AI से कहिए। कोई वर्कफ्लो बदलना चाहते हैं? बस उसका वर्णन करें।
यदि आपको अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो कस्टम इंटरनल टूल्स कैसे बनाएं पर हमारा टुटोरिअल आपको सारी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।
एआई बिल्डर के आंतरिक टूल बिल्डर का उपयोग करके टूल बनाने में कितना खर्च आता है?
आप बिल्कुल मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं – क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। लॉग-इन करने के बाद, आपको 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे जिनके साथ आप तुरंत प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े बदलावों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट्स आपके टूल का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और कोई भी प्लान खरीदने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
आवश्यक जानकारी: AI क्रेडिट्स का उपयोग टूल के भीतर कोई भी AI सुविधाओं – जैसे चैटबॉट या स्मार्ट सर्च – को संचालित करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब आपके उपयोगकर्ता वास्तव में उनसे इंटरैक्ट करते हैं।
एक बार आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो हमारे सशुल्क प्लान देख सकते हैं। हमारे प्लान ₹149/माह से शुरू होती हैं और इनमें होस्टिंग और डोमेन शामिल हैं; कुछ और सेट-अप करने की आवश्यकता नहीं है। बस 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें और आपका टूल लाइव हो जाएगा।
आपके क्रेडिट्स खत्म हो रहे हैं? आप किसी भी समय टॉप-अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से इनके उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।
क्या मैं नियंत्रित कर सकता/सकती हूं कि मेरे इंटरनल टूल का ऐक्सेस किसे मिले?
जी हां। Horizons एक एकीकृत बैकएंड के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि आप उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, डेटा स्टोरेज और ऐक्सेस नियंत्रण के साथ सीधे इसमें वेब ऐप्स बना सकते हैं – आप तय करते हैं कि कौन-कौन इसमें लॉग-इन कर सकते हैं, वे क्या देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं – कोई भी बाहरी सिस्टम या डेटाबेस को सेट-अप किए बिना।
क्या मेरी टीम किसी भी डिवाइस पर टूल का उपयोग कर सकती है?
अगर मेरे बिज़नेस के विस्तार के साथ-साथ मुझे इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो?
कोई समस्या नहीं है। अपने इंटरनल टूल को अपडेट करना उतना ही आसान है जितना इसे बनाना। बस अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाएं, उसे खोलें और Horizons के साथ चैट करना जारी रखें – आप जो बदलना चाहते हैं उसका वर्णन करें और बाकी काम यह संभाल लेगा। यह सब वाइब कोडिंग अनुभव का हिस्सा है, किसी डेवलपर की आवश्यकता नहीं है।
और यदि आपके पास तकनीकी अनुभव है या आप भविष्य में अपने टूल को और स्केल करना चाहते हैं, तो Horizons आपको कोड का पूरा ऐक्सेस प्रदान करता है – आप इसे अपनी आवश्यकतानुसार आगे बढ़ा सकते हैं।