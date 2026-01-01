एक कस्टम CRM बनाएं जो आपके बिज़नेस के अनुरूप हो

केवल AI से चैट करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार CRM ऐप्स बनाएं। लीड्स ट्रैक करें, कॉन्टैक्ट्स प्रबंधित करें और अधिक डील्स हासिल करें – सब कुछ एक ही जगह पर, बिना किसी तकनीकी सेटअप के।
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एक कस्टम CRM बनाएं जो आपके बिज़नेस के अनुरूप हो

आपके वर्कफ्लो के अनुसार बनाया गया CRM, न कि इसका उल्टा

कस्टम CRM बनाने, लॉन्च करने और चलाने के लिए आवश्यक सभी साधन – एक ही जगह पर।

अपनी आवश्यकताओं के लिए कस्टमाइज़ किया गया CRM तैयार करें

अपने व्यवसाय की कार्यप्रणाली का वर्णन करें और एआई बिल्डर एक ऐसा सीआरएम तैयार करेगा जो आपके सटीक वर्कफ़्लो - आपकी पाइपलाइन, आपके लेबल, आपकी फॉलो-अप प्रक्रिया - के अनुरूप होगा। किसी आईटी टीम की आवश्यकता नहीं है।

प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रोफेशनल होस्टिंग, कस्टम डोमेन और बिज़नेस ईमेल एक ही जगह पर – अपनी ऑडियंस के साथ विश्वास बनाने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें पाएं।

बिल्ट-इन AI

कुछ ही सेकंड में रिप्लाई तैयार करें, एक 24/7 ग्राहक सहायता चैटबॉट डिप्लॉय करें और सोते समय भी अपने बिज़नेस को चालू रखें।

आपका डेटा, पूरी तरह से आपका

बाजार में उपलब्ध सीआरएम के विपरीत, जो आपको अपने प्लेटफॉर्म तक सीमित कर देते हैं, एआई बिल्डर द्वारा निर्मित सीआरएम आपको पूर्ण स्वामित्व प्रदान करता है - जिससे आप मूल्य वृद्धि, सुविधाओं में बदलाव और प्लेटफॉर्म से बंधे रहने से सुरक्षित रहते हैं।
आपके वर्कफ्लो के अनुसार बनाया गया CRM, न कि इसका उल्टा

कस्टम CRM जिन्हें आप बना सकते हैं – कोई कोड नहीं, बस एक प्रॉम्प्ट

साधारण कॉन्टैक्ट मैनेजर्स से लेकर पूरी तरह से कस्टम सेल्स पाइपलाइन तक – कुछ लोकप्रिय CRM उदाहरण देखें या सीधे रेडी-मेड प्रॉम्प्ट के साथ शुरुआत करें और कुछ ही सेकंड में प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें।
कस्टम CRM जिन्हें आप बना सकते हैं – कोई कोड नहीं, बस एक प्रॉम्प्ट

सेल्स पाइपलाइन CRM

एक ही जगह पर लीड्स और डील्स प्रबंधित करें और बिना किसी CRM लाइसेंस के अपना रेवन्यू बढ़ाएं।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
अपनी सभी ग्राहक जानकारी, संचार इतिहास और महत्वपूर्ण तारीखों को एक ही जगह पर रखें; ताकि हर बातचीत व्यक्तिगत लगे और कुछ भी छूटे नहीं।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
अपनी सपोर्ट टीम को हर ग्राहक अनुरोध पर नज़र रखने में मदद करें – टिकट प्रबंधित करें, एजेंट्स असाइन करें, प्रतिक्रिया समय को ट्रैक करें और समस्याओं को तेज़ी से हल करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
अपने WhatsApp बिज़नेस के लिए एक कस्टम CRM बनाएं – लीड्स प्रबंधित करें, बातचीत ट्रैक करें और तेज़ी से डील्स हासिल करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
एजेंट्स को लीड्स प्रबाधित करने, प्रॉपर्टी देखना ट्रैक करने और तेज़ी से डील्स हासिल करने में मदद करें।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें

AI के साथ कस्टम CRM कैसे बनाएं

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अपने आइडिया का वर्णन करें

AI को बताएं कि आपका बिज़नेस कैसे चलता है और यह उसके अनुरूप एक CRM तैयार करेगा, या सीधे हमारे डिज़ाइनर टेम्पलेट्स में से किसी एक के साथ शुरुआत करें। कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।
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कस्टमाइज़ और टेस्ट करें

अपने CRM को पूरी तरह अपना बनाएं। बस AI से चैट करके वर्कफ्लो, बिज़नेस लॉजिक, उपयोगकर्ता भूमिकाएं और अनुमतियां कस्टमाइज़ करें – फिर पब्लिश करने से पहले इसका लाइव प्रीव्यू देखें।
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एक क्लिक में पब्लिश करें

पब्लिश करें और आपका कस्टम CRM लाइव हो जाएगा – आपकी टीम तुरंत लीड्स प्रबंधित करना और डील्स पक्की करना शुरू कर सकती है, बिना किसी तकनीकी सेटअप के।

एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।

एक प्रोफेशनल रूप से डिज़ाइन किया गया टेम्पलेट चुनें, उसे AI या विज़ुअल एडिट्स के साथ कस्टमाइज़ करें और अपनी वेबसाइट को तेज़ी से ऑनलाइन लेकर आएं।

पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है?

हमारे व्यापक ट्यूटोरियल्स, हाउ-टू गाइड्स और चरण-दर-चरण निर्देश देखें, जो आपको कुछ ही समय में एक शुरुआती उपयोगकर्ता से AI प्रो बना देंगे। अपना पहला AI प्रोजेक्ट बनाने के लिए सभी साधन पाएं; साथ ही अन्य सुविधाएं भी।
शुरुआती गाइड

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अपने प्रॉम्प्ट्स बेहतर बनाएं

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जानें Horizons आपके बिज़नेस के लिए और क्या-क्या बना सकता है

WhatsApp CRM

इंटरनल टूल्स

बिज़नेस शोकेस

ई-कॉमर्स ऐप्स और स्टोर्स

कस्टम बुकिंग पेज और ऐप

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

अपना कस्टम CRM लॉन्च करने के लिए तैयार हैं?

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क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं

कस्टम CRM के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

एक कस्टम CRM (कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर) एक ऐसा टूल है जो विशेष रूप से आपके व्यवसाय के काम करने के तरीके - आपकी पाइपलाइन के चरण, आपके संपर्क फ़ील्ड और आपकी फॉलो-अप प्रक्रिया - को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। HubSpot या Salesforce जैसे रेडीमेड CRM के विपरीत, जिनमें ऐसे फ़ीचर होते हैं जिनका आप शायद कभी उपयोग न करें, एक कस्टम CRM आपको ठीक वही देता है जिसकी आपको आवश्यकता है और कुछ भी अनावश्यक नहीं। AI बिल्डर के साथ, आप अपने व्यवसाय के काम करने के तरीके का वर्णन करके आसानी से एक कस्टम CRM बना सकते हैं - इसके लिए किसी कोडिंग या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।

पहले से तैयार CRM कई व्यवसायों के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके कुछ नुकसान भी हैं – मासिक शुल्क जो आपकी टीम के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ते हैं, उच्च टियर के पीछे बंद सुविधाएं और ऐसे वर्कफ्लो जो आपके काम करने के तरीके से पूरी तरह मेल नहीं खाते। Horizons के साथ अपना खुद का CRM बनाने का मतलब है कि आपको ठीक वही टूल मिलेंगे जिसकी आपके व्यवसाय को आवश्यकता है; कोई प्लेटफॉर्म प्रतिबंध नहीं, कीमतों में कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं, और आपको अपनी प्रक्रिया को किसी और के सॉफ्टवेयर के अनुरूप ढालने की आवश्यकता भी नहीं है।

Horizons लगभग किसी भी व्यवसाय या उद्योग के लिए एक कस्टम CRM बना सकता है। कुछ सबसे लोकप्रिय उपयोग:

  • सेल्स टीमों के लिए CRM – लीड्स प्रबंधित करें, डील्स ट्रैक करें और अपनी पाइपलाइन को बढ़ाते रहें।
  • गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए CRM – डोनरों को ट्रैक करें, संबंधों को प्रबंधित करें और फंडरेज़िंग प्रक्रिया की निगरानी करें।
  • कानूनी फर्मों के लिए CRM – क्लाइंट केसों को प्रबंधित करें, संचार को ट्रैक करें और समय-सीमा का पालन करें।
  • नियुक्तियों के लिए CRM – उम्मीदवारों को ट्रैक करें, पाइपलाइन प्रबंधित करें और अपनी भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें।
  • बीमा एजेंटों के लिए CRM – पॉलिसी प्रबंधित करें, नवीनीकरण ट्रैक करें और क्लाइंट संबंधों को बेहतर बनाएं।
  • वित्तीय सलाहकारों के लिए CRM – क्लाइंट पोर्टफोलियो को ट्रैक करें, इंटरैक्शन की निगरानी करें और फॉलो-अप प्रबंधित करें।
  • सलाहकारों के लिए CRM – क्लाइंट प्रोजेक्ट्स प्रबंधित करें, बिल-योग्य समय को ट्रैक करें और समय पर डिलीवरी दें।

क्या आपको अपना उद्योग नहीं दिख रहा है? यदि आप बता सकते हैं कि आपका व्यवसाय ग्राहक संबंधों को कैसे प्रबंधित करता है, तो Horizons उसके अनुसार एक CRM बना सकता है। क्या संभव है, इसका एक व्यावहारिक उदाहरण देखने के लिए, हमारी सेल्स के लिए CRM बनाने पर गाइड देखें – इसी दृष्टिकोण को किसी भी प्रकार के व्यवसाय के अनुकूल बनाया जा सकता है।

जी नहीं। Horizons प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक संवादात्मक तरीके का उपयोग करता है, जिसे वाइब कोडिंग भी कहते हैं। आप बस AI को बताते हैं कि आपका बिज़नेस कैसे काम करता है और AI उसके अनुसार आपके लिए वास्तविक समय में CRM तैयार करता है। एक नया पाइपलाइन चरण जोड़ना चाहते हैं? बस AI से कहिए। एक कस्टम संपर्क फील्ड जोड़ना चाहते हैं? उसका वर्णन करें। लेआउट बदलना चाहते हैं? Horizons को बताएं और यह कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाएगा।

यदि यह कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, तो हमारी वाइब कोडिंग गाइड आपको शुरुआत करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेगी।

जी हां, Horizons एक एकीकृत बैकएंड के साथ आता है जिसमें उपयोगकर्ता अकाउंट्स और ऐक्सेस नियंत्रण पहले से ही शामिल हैं। आप बिना किसी बाहरी सिस्टम या डेटाबेस को सेट-अप किए तय कर सकते हैं कि कौन लॉग-इन कर सकता है, वे क्या देख सकते हैं, और वे क्या कर सकते हैं।

अपने CRM को अपडेट करना उसे बनाने जितना ही आसान है। बस अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाएं, उसे खोलें, और Horizons के साथ चैट करना जारी रखें – उसे बताएं कि आप क्या बदलना चाहते हैं और वह बाकी सब संभाल लेगा। यह सब वाइब कोडिंग अनुभव का हिस्सा है, किसी डेवलपर की आवश्यकता नहीं है।

और यदि आपके पास तकनीकी अनुभव है या आप आगे चलकर इसे और बढ़ाना चाहते हैं, तो Horizons आपको कोड का पूर्ण ऐक्सेस देता है – आप इसे अपनी आवश्यकतानुसार आगे ले जा सकते हैं।

बस 'निःशुल्क शुरुआत करें' पर क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉग-इन करने के बाद, आपको 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे जिनके साथ आप तुरंत प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े बदलावों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट्स आपके CRM का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और कोई भी प्लान खरीदने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।

आवश्यक जानकारी: AI क्रेडिट्स का उपयोग आपके CRM के भीतर कोई भी AI सुविधाओं – जैसे चैटबॉट या स्मार्ट सर्च – को संचालित करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब आपके उपयोगकर्ता वास्तव में उनसे इंटरैक्ट करते हैं।

एक बार आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो हमारे सशुल्क प्लान ले सकते हैं। इनमें होस्टिंग और डोमेन शामिल हैं; कुछ और सेट-अप करने की आवश्यकता नहीं है। बस 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें और आपका CRM लाइव हो जाएगा।

आपके क्रेडिट्स खत्म हो रहे हैं? आप किसी भी समय टॉप-अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से इनके उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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