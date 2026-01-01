एक कस्टम CRM बनाएं जो आपके बिज़नेस के अनुरूप हो
आपके वर्कफ्लो के अनुसार बनाया गया CRM, न कि इसका उल्टा
अपनी आवश्यकताओं के लिए कस्टमाइज़ किया गया CRM तैयार करें
प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर
बिल्ट-इन AI
आपका डेटा, पूरी तरह से आपका
कस्टम CRM जिन्हें आप बना सकते हैं – कोई कोड नहीं, बस एक प्रॉम्प्ट
सेल्स पाइपलाइन CRM
क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर
हेल्पडेस्क CRM
WhatsApp CRM
रियल एस्टेट के लिए CRM
AI के साथ कस्टम CRM कैसे बनाएं
अपने आइडिया का वर्णन करें
कस्टमाइज़ और टेस्ट करें
एक क्लिक में पब्लिश करें
एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।
पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स
Real estate CRM
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
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जानें Horizons आपके बिज़नेस के लिए और क्या-क्या बना सकता है
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
कस्टम CRM के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
कस्टम CRM क्या होता है?
एक कस्टम CRM (कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर) एक ऐसा टूल है जो विशेष रूप से आपके व्यवसाय के काम करने के तरीके - आपकी पाइपलाइन के चरण, आपके संपर्क फ़ील्ड और आपकी फॉलो-अप प्रक्रिया - को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। HubSpot या Salesforce जैसे रेडीमेड CRM के विपरीत, जिनमें ऐसे फ़ीचर होते हैं जिनका आप शायद कभी उपयोग न करें, एक कस्टम CRM आपको ठीक वही देता है जिसकी आपको आवश्यकता है और कुछ भी अनावश्यक नहीं। AI बिल्डर के साथ, आप अपने व्यवसाय के काम करने के तरीके का वर्णन करके आसानी से एक कस्टम CRM बना सकते हैं - इसके लिए किसी कोडिंग या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
मुझे किसी मौजूदा CRM का उपयोग करने की जगह अपना खुद का CRM क्यों बनाना चाहिए?
पहले से तैयार CRM कई व्यवसायों के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके कुछ नुकसान भी हैं – मासिक शुल्क जो आपकी टीम के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ते हैं, उच्च टियर के पीछे बंद सुविधाएं और ऐसे वर्कफ्लो जो आपके काम करने के तरीके से पूरी तरह मेल नहीं खाते। Horizons के साथ अपना खुद का CRM बनाने का मतलब है कि आपको ठीक वही टूल मिलेंगे जिसकी आपके व्यवसाय को आवश्यकता है; कोई प्लेटफॉर्म प्रतिबंध नहीं, कीमतों में कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं, और आपको अपनी प्रक्रिया को किसी और के सॉफ्टवेयर के अनुरूप ढालने की आवश्यकता भी नहीं है।
मैं Horizons के साथ किस प्रकार के CRM बना सकता/सकती हूं?
Horizons लगभग किसी भी व्यवसाय या उद्योग के लिए एक कस्टम CRM बना सकता है। कुछ सबसे लोकप्रिय उपयोग:
- सेल्स टीमों के लिए CRM – लीड्स प्रबंधित करें, डील्स ट्रैक करें और अपनी पाइपलाइन को बढ़ाते रहें।
- गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए CRM – डोनरों को ट्रैक करें, संबंधों को प्रबंधित करें और फंडरेज़िंग प्रक्रिया की निगरानी करें।
- कानूनी फर्मों के लिए CRM – क्लाइंट केसों को प्रबंधित करें, संचार को ट्रैक करें और समय-सीमा का पालन करें।
- नियुक्तियों के लिए CRM – उम्मीदवारों को ट्रैक करें, पाइपलाइन प्रबंधित करें और अपनी भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें।
- बीमा एजेंटों के लिए CRM – पॉलिसी प्रबंधित करें, नवीनीकरण ट्रैक करें और क्लाइंट संबंधों को बेहतर बनाएं।
- वित्तीय सलाहकारों के लिए CRM – क्लाइंट पोर्टफोलियो को ट्रैक करें, इंटरैक्शन की निगरानी करें और फॉलो-अप प्रबंधित करें।
- सलाहकारों के लिए CRM – क्लाइंट प्रोजेक्ट्स प्रबंधित करें, बिल-योग्य समय को ट्रैक करें और समय पर डिलीवरी दें।
क्या आपको अपना उद्योग नहीं दिख रहा है? यदि आप बता सकते हैं कि आपका व्यवसाय ग्राहक संबंधों को कैसे प्रबंधित करता है, तो Horizons उसके अनुसार एक CRM बना सकता है। क्या संभव है, इसका एक व्यावहारिक उदाहरण देखने के लिए, हमारी सेल्स के लिए CRM बनाने पर गाइड देखें – इसी दृष्टिकोण को किसी भी प्रकार के व्यवसाय के अनुकूल बनाया जा सकता है।
क्या मुझे एक कस्टम CRM बनाने के लिए किसी कोडिंग या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है?
जी नहीं। Horizons प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक संवादात्मक तरीके का उपयोग करता है, जिसे वाइब कोडिंग भी कहते हैं। आप बस AI को बताते हैं कि आपका बिज़नेस कैसे काम करता है और AI उसके अनुसार आपके लिए वास्तविक समय में CRM तैयार करता है। एक नया पाइपलाइन चरण जोड़ना चाहते हैं? बस AI से कहिए। एक कस्टम संपर्क फील्ड जोड़ना चाहते हैं? उसका वर्णन करें। लेआउट बदलना चाहते हैं? Horizons को बताएं और यह कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाएगा।
यदि यह कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, तो हमारी वाइब कोडिंग गाइड आपको शुरुआत करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेगी।
क्या मेरी टीम एक साथ CRM का उपयोग कर सकती है?
जी हां, Horizons एक एकीकृत बैकएंड के साथ आता है जिसमें उपयोगकर्ता अकाउंट्स और ऐक्सेस नियंत्रण पहले से ही शामिल हैं। आप बिना किसी बाहरी सिस्टम या डेटाबेस को सेट-अप किए तय कर सकते हैं कि कौन लॉग-इन कर सकता है, वे क्या देख सकते हैं, और वे क्या कर सकते हैं।
अगर मेरे बिज़नेस के विस्तार के साथ-साथ मुझे इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो?
अपने CRM को अपडेट करना उसे बनाने जितना ही आसान है। बस अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाएं, उसे खोलें, और Horizons के साथ चैट करना जारी रखें – उसे बताएं कि आप क्या बदलना चाहते हैं और वह बाकी सब संभाल लेगा। यह सब वाइब कोडिंग अनुभव का हिस्सा है, किसी डेवलपर की आवश्यकता नहीं है।
और यदि आपके पास तकनीकी अनुभव है या आप आगे चलकर इसे और बढ़ाना चाहते हैं, तो Horizons आपको कोड का पूर्ण ऐक्सेस देता है – आप इसे अपनी आवश्यकतानुसार आगे ले जा सकते हैं।
Horizons कस्टम CRM बिल्डर के साथ कहां से शुरुआत करें?
बस 'निःशुल्क शुरुआत करें' पर क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉग-इन करने के बाद, आपको 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे जिनके साथ आप तुरंत प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े बदलावों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट्स आपके CRM का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और कोई भी प्लान खरीदने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
आवश्यक जानकारी: AI क्रेडिट्स का उपयोग आपके CRM के भीतर कोई भी AI सुविधाओं – जैसे चैटबॉट या स्मार्ट सर्च – को संचालित करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब आपके उपयोगकर्ता वास्तव में उनसे इंटरैक्ट करते हैं।
एक बार आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो हमारे सशुल्क प्लान ले सकते हैं। इनमें होस्टिंग और डोमेन शामिल हैं; कुछ और सेट-अप करने की आवश्यकता नहीं है। बस 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें और आपका CRM लाइव हो जाएगा।
आपके क्रेडिट्स खत्म हो रहे हैं? आप किसी भी समय टॉप-अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से इनके उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।