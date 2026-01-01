MVP डेवलपमेंट – AI के साथ अब और भी सरल
बिना किसी जोखिम के प्रोजेक्ट बनाएं, परीक्षण और विस्तार करें
एक आइडिया से कार्यात्मक MVP तक का सफर – मिनटों में पूरा
तेज़ी से लॉन्च करें, और भी तेज़ी से विस्तार करें
एक क्लिक में लाइव आएं – होस्टिंग, डोमेन, बिज़नेस ईमेल – सब कुछ शामिल। कोई थर्ड-पार्टी टूल नहीं, कोई विलंब नहीं।
आपके साथ विस्तार करने के लिए बनाया गया
डेटाबेस, उपयोगकर्ता अकाउंट्स और फाइल स्टोरेज पहले दिन से ही मौजूद रहते हैं – ताकि जब आप विस्तार करने के लिए तैयार हों, तो आपकी ज़रूरत की हर चीज़ पहले से ही मौजूद हो।
सामान्य कीमत से बेहद कम
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सामान्य कीमत से बेहद कम
आपका आइडिया पूरा होने में सिर्फ एक प्रॉम्प्ट का फासला है
SaaS प्रोडक्ट MVP
ऑन-डिमांड सेवा MVP
आंतरिक टूल MVP
क्षेत्र-विशिष्ट ई-कॉमर्स MVP
अपना मिनिमम वायेबल प्रोडक्ट (MVP) ऐसे डेवलप करें
अपने आइडिया का वर्णन करें
एक क्लिक में लॉन्च करें
परीक्षण करके सुधार करें
आपको अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है?
जानें Horizons आपके बिज़नेस के लिए और क्या-क्या बना सकता है
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है?
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
MVP बिल्डर के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
MVP डेवलपमेंट क्या है?
MVP डेवलपमेंट एक मिनिमम वायेबल प्रोडक्ट (MVP) बनाने की प्रक्रिया है – आपके आइडिया का एक सरल संस्करण जिसमें असली उपयोगकर्ताओं के साथ परीक्षण करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं होती हैं। इसके साथ आप बहुत अधिक धन निवेश करने से पहले यह पता लगा सकते हैं कि क्या आपका उत्पाद वास्तविक दुनिया में उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगा। हमारी MVP गाइड में अधिक जानकारी पाएं।
एक प्रोटोटाइप और MVP के बीच क्या अंतर है?
एक प्रोटोटाइप का उद्देश्य होता है विज़ुअलाइज़ेशन – यह एक इंटरैक्टिव प्रीव्यू है जिसे आप कुछ भी बनाने से पहले हितधारकों के साथ साझा करके उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। MVP आपके उत्पाद का पहला वास्तविक, कार्यशील संस्करण होता है, जिसमें वास्तविक उपयोगकर्ताओं के सामने लॉन्च और टेस्ट करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं होती हैं। संक्षेप में: आप अपने कॉन्सेप्ट को मान्य करने के लिए प्रोटोटाइप बनाते हैं, और वास्तविक दुनिया में उसका परीक्षण करने के लिए MVP बनाते हैं। हमारी प्रोटोटाइप बनाम MVP गाइड में अधिक जानें।
Hostinger Horizons का AI एक MVP कैसे बनाता है?
Horizons आपके प्रॉम्प्ट्स के आधार पर कोड, डिज़ाइन और कॉन्टेंट तैयार करने के लिए उन्नत AI मॉडल्स का उपयोग करता है। यह इन सभी को एक कार्यशील वेब ऐप में संकलित करता है, जिससे आप मिनटों में अपने आइडिया को MVP में बदल सकें।
मुझे कब डेवलपर नियुक्त करना चाहिए और कब नो-कोड MVP बिल्डर के साथ जाना चाहिए?
MVP डेवलपमेंट में कितना खर्च आता है?
पारंपरिक MVP डेवलपमेंट में लाखों रुपये खर्च हो सकते हैं और हफ्तों का समय और मेहनत लग सकती है। Horizons के साथ आप मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं – क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार साइन-अप करने के बाद, आपको तुरंत निर्माण शुरू करने के लिए 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे।
क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े परिवर्तनों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट आपके MVP का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और गहराई में जाने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होते हैं। जब आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो बस हमारा कोई सशुल्क प्लान खरीदें। होस्टिंग, डोमेन और SEO ऑप्टिमाइज़ेशन सभी शामिल हैं – बस पब्लिश करें पर क्लिक करें और आपका MVP लाइव हो जाएगा।
क्रेडिट्स कम पड़ रहे हैं? आप किसी भी समय टॉप-अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से अपने उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।
क्या मुझे MVP बनाने के लिए कोडिंग आनी चाहिए?
बिल्कुल नहीं। AI बिल्डर संवादात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करके निर्माण करता है - जिसे अक्सर वाइब कोडिंग कहा जाता है। आप बस सरल भाषा में बताएं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और AI उसे वास्तविक समय में साकार कर देगा। कोई फ़ीचर जोड़ना चाहते हैं? बस पूछें। उपयोगकर्ता प्रवाह में बदलाव करना चाहते हैं? उसका वर्णन करें। यदि आप इस अवधारणा से अपरिचित हैं, तो हमारी वाइब कोडिंग गाइड आपको वह सब कुछ समझाएगी जो आपको जानना आवश्यक है।
Horizons AI MVP बिल्डर के साथ MVP बनाने में कितना समय लगता है?
आपका प्रारंभिक MVP कुछ ही मिनटों में तैयार और लाइव हो सकता है – बस Horizons से अपने आइडिया का वर्णन करें और यह उसे तुरंत तैयार करेगा। इसके बाद, यह आप पर और आपके आइडिया की जटिलता पर निर्भर करता है। आप जितने अधिक फीचर जोड़ना या सुधारना चाहेंगे, उतने ही अधिक प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करना होगा – लेकिन हर बदलाव बस एक बातचीत की दूरी पर है। जब आप इससे संतुष्ट हो जाएं, तो एक क्लिक में पब्लिश करें।
क्या मैं MVP से पैसा कमा सकता/सकती हूं?
जी हां। आप सीधे अपने MVP में सब्सक्रिप्शन बेचने, सेवाओं के लिए शुल्क लेने या एक-बार होने वाली खरीदारी प्रदान करने के लिए Stripe जैसे भुगतान टूल्स को एकीकृत कर सकते हैं।
अगर लॉन्च करने के बाद मुझे बदलाव करने की ज़रूरत पड़े तो?
अपने MVP को अपडेट करना उतना ही आसान है जितना उसे बनाना। बस अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाएं, उसे खोलें और Horizons के साथ चैट करना जारी रखें – आप जो बदलाव करना चाहते हैं, उसका वर्णन करें और बाकी काम यह खुद संभाल लेगा। यह सब वाइब कोडिंग अनुभव का हिस्सा है, किसी डेवलपर की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके पास कोई तकनीकी अनुभव है या आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो Horizons आपको कोड का पूरा ऐक्सेस प्रदान करता है।
मैं MVP को कैसे टेस्ट कर सकता/सकती हूं?
आप लॉन्च से पहले अपने MVP का प्रीव्यू देख सकते हैं और उसे उपयोगकर्ताओं के साथ शेयर कर सकते हैं, फीडबैक एकत्र कर सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। समय पर टेस्ट करने से आपको अपने उत्पाद की मांग की पुष्टि करने और स्केल करने से पहले उसे बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
मैं एक वेब ऐप कैसे होस्ट कर सकता/सकती हूं?
Horizons में होस्टिंग भी शामिल है। एक बार आपका MVP तैयार हो जाए, तो आप इसे एक क्लिक में पब्लिश कर सकते हैं। इसमें एक तेज़, सुरक्षित होस्टिंग प्लेटफॉर्म और कस्टम डोमेन नाम शामिल होंगे।