पारंपरिक MVP डेवलपमेंट में लाखों रुपये खर्च हो सकते हैं और हफ्तों का समय और मेहनत लग सकती है। Horizons के साथ आप मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं – क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार साइन-अप करने के बाद, आपको तुरंत निर्माण शुरू करने के लिए 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे।

क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े परिवर्तनों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट आपके MVP का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और गहराई में जाने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होते हैं। जब आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो बस हमारा कोई सशुल्क प्लान खरीदें। होस्टिंग, डोमेन और SEO ऑप्टिमाइज़ेशन सभी शामिल हैं – बस पब्लिश करें पर क्लिक करें और आपका MVP लाइव हो जाएगा।

क्रेडिट्स कम पड़ रहे हैं? आप किसी भी समय टॉप-अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से अपने उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।