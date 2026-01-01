अपनी वेबसाइट या वेब ऐप को सशक्त बनाएं
निर्बाध एकीकरण
एकीकरण आपको बेहतर प्रोजेक्ट्स बनाने में कैसे मदद करते हैं
Supabase एकीकरण - सरल उपयोगकर्ता प्रबंधन
Stripe एकीकरण - भुगतान स्वीकार करें
Google AdSense - अपने कॉन्टेंट से पैसे कमाएं
SEO एकीकरण - ऑनलाइन पाए जाएं
असीमित कस्टम एकीकरण - AI द्वारा संचालित
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में @Hostinger के नए AI बिल्डर टूल को आज़माने का मौका मिला और मैं कहना चाहूंगा कि मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। 😎
Hostinger AI Builder लाखों डॉलर के ऐप्स बनाने के लिए सबसे कुशल वाइब कोड टूल हो सकता है।
Hostinger AI Builder, MVP बनाने और पूरी तरह से लागू करने से पहले विचारों का परीक्षण करने का एक नया और अभिनव तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
होस्टिंगर एआई बिल्डर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपने किसी विचार को साकार रूप दे सकते हैं - आपको बस उसे समझाना है, और यह काम करना शुरू कर देता है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger AI Builder सचमुच बाकी सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है। मेरे वेब ऐप पर मेरे ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था कि मैं दंग रह गया, 'वाह!'
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger AI Builder को आज़माया और यह वाकई कमाल का है! यह बिना कोड वाला AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट और ऐप्स बना देता है — यह आपके लिए डिज़ाइन, कोडिंग और राइटिंग सब कुछ कर देता है। एक बार ज़रूर आज़माएँ।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
होस्टिंगर एआई बिल्डर से आप काफी शानदार वेबसाइट बना सकते हैं। यह एक सामान्य वेबसाइट बिल्डर से अलग है – यह उससे कहीं अधिक है।