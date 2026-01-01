SaaS ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट अब और भी आसान

Hostinger AI Builder के नो-कोड प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने माइक्रो SaaS ऐप के विचार को आसानी से एक लाइव उत्पाद में बदलें।
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SaaS ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट अब और भी आसान

Horizons के नो-कोड SaaS बिल्डर के साथ आसानी और तेज़ी से प्रोजेक्ट बनाएं

आपका SaaS बनाने, लॉन्च करने और उसमें विस्तार करने के लिए आवश्यक सभी साधन पाएं।

ऑल-इन-वन AI पार्टनर

बस अपने SaaS आइडिया का वर्णन करें और AI उसे तैयार करेगा – बैकएंड लॉजिक से लेकर डिज़ाइन तक – एक पूरी तरह कार्यात्मक उत्पाद जो मिनटों में लॉन्च होने के लिए तैयार होगा। कोई कोडिंग नहीं, कोई तकनीकी टीम नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं।
ऑल-इन-वन AI पार्टनर

लाइव होने के लिए आवश्यक सभी साधन

होस्टिंग, डोमेन, ईमेल और SEO ऑप्टिमाइज़ेशन – सब कुछ शामिल है। अलग से अकाउंट बनाने या मुश्किल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं।

लाइव होने के लिए आवश्यक सभी साधन

बिल्ट-इन बैकएंड

डेटाबेस, उपयोगकर्ता अकाउंट्स और फाइल स्टोरेज पहले से मौजूद हैं – किसी बाहरी टूल की आवश्यकता नहीं – आपका SaaS पहले दिन से ही एक पूर्ण उत्पाद की तरह काम करता है।

बिल्ट-इन बैकएंड

पहले दिन से पैसे कमाएं

निर्बाध प्लान अपग्रेड या डाउनग्रेड के साथ कई सब्सक्रिप्शन टियर प्रदान करें। 0% ट्रांज़ैक्शन शुल्क और नेटिव Stripe एकीकरण आवर्ती राजस्व को सहज बनाते हैं।
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SaaS समाधान जिन्हें आप बना सकते हैं – कोई कोड नहीं, केवल आपकी रचनात्मकता

Hostinger Horizons के साथ आप जो SaaS उत्पाद बना सकते हैं, उनके कुछ वास्तविक उदाहरण देखें – ये सभी उत्पाद केवल आपकी आवश्यकताओं का वर्णन करके बनाए जा सकते हैं।
SaaS समाधान जिन्हें आप बना सकते हैं – कोई कोड नहीं, केवल आपकी रचनात्मकता

शैक्षिक माइक्रो SaaS

ऐसे शिक्षण टूल्स बनाएं – मिनी-कोर्स, भाषा अभ्यास, प्रमाणपत्र – जो पूर्ण LMS के बिना शिक्षकों और छोटी प्रशिक्षण टीमों को संरचित पाठ देने और प्रगति को ट्रैक करने में मदद करें।ऐप बनाना शुरू करें
बिज़नेसों को लीड्स प्रबंधित करने, ग्राहक संबंधों को ट्रैक रखने और अधिक सौदे पक्के करने में मदद करें – एक पूरी तरह से कस्टम CRM बनाएं और इसे सेल्स टीमों और एजेंसियों को सब्सक्रिप्शन के रूप में प्रस्तुत करें।ऐप बनाना शुरू करें
उपयोगकर्ताओं को सरल प्रॉम्प्ट्स से कैप्शन, पोस्ट आइडिया, हैशटैग, हुक और प्लेटफॉर्म के लिए तैयार कॉपी बनाने में मदद करें।ऐप बनाना शुरू करें
रेस्टोरेंट को बुकिंग प्रबंधित करने, टेबल की उपलब्धता ट्रैक करने और पुष्टिकरण ईमेल भेजने की सुविधा प्रदान करें – एक क्षेत्र-विशिष्ट आरक्षण टूल बनाएं और इसे हॉस्पिटैलिटी वाले व्यवसायों को प्रदान करें।ऐप बनाना शुरू करें
वर्कआउट प्लानिंग, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, मील प्लानिंग और चुनौतियों के लिए ऐसे ऐप्स बनाएं जो उपयोगकर्ताओं की अच्छी आदतें बनाए रखें, साथ ही ट्रेनर्स और क्रिएटर्स को प्रोग्राम्स को पैकेज करने और बेचने का एक तरीका प्रदान करें।ऐप बनाना शुरू करें
अपना पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म बनाएं – एपिसोड्स शेयर करें, अपनी ऑडियंस बढ़ाएं और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्रीमियम या विशेष कॉन्टेंट के लिए शुल्क लें।ऐप बनाना शुरू करें
एक ऐसा गेटेड प्लेटफॉर्म बनाएं जीमें सदस्य विशेष कॉन्टेंट, कोर्सेस या किसी कम्युनिटी के ऐक्सेस के लिए भुगतान करें – अपनी कीमत खुद तय करें, सब्सक्रिप्शंस प्रबंधित करें और अपनी आवर्ती आय बढ़ाएं।ऐप बनाना शुरू करें

SaaS ऐप्लिकेशन कैसे बनाएं

01

अपने आइडिया का वर्णन करें

AI को बताएं कि आपके SaaS उत्पाद से आप क्या करवाना चाहते हैं और उसे पूरा होते देखें – या और भी तेज़ी से शुरुआत करने के लिए एक टेम्पलेट चुनें।
02

कस्टमाइज़ करके परीक्षण करें

AI से चैट करके अपना उत्पाद बेहतर बनाएं – सुविधाओं को समायोजित करें, भुगतान और लॉगिन सेट-अप करें और लॉन्च करने से पहले इसका लाइव प्रीव्यू देखें।
03

एक क्लिक में पब्लिश करें

पब्लिश करें पर क्लिक करें और आपका SaaS लाइव हो जाएगा – इसमें होस्टिंग, डोमेन और SEO ऑप्टिमाइज़ेशन सब कुछ शामिल होगा। तुरंत अपने पहले उपयोगकर्ताओं को जोड़ना शुरू करें।

एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।

एक प्रोफेशनल रूप से डिज़ाइन किया गया टेम्पलेट चुनें, उसे AI या विज़ुअल एडिट्स के साथ कस्टमाइज़ करें और अपनी वेबसाइट को तेज़ी से ऑनलाइन लेकर आएं।

पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स

Live Q&A tool

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Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं?

व्यापक टुटोरियल्स, हाउ-टू गाइड्स और चरण-दर-चरण निर्देश देखें जो आपको कुछ ही समय में शुरुआती उपयोगकर्ता से AI प्रो बना देंगे। अपना पहला AI प्रोजेक्ट बनाने के लिए आवश्यक सभी साधन प्राप्त करें; और बहुत कुछ।
SaaS क्या है

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SaaS उत्पाद कैसे बनाते हैं

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माइक्रो SaaS आइडियाज़

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बुकिंग प्राप्त करें

कस्टम AI टूल्स बनाएं

एक टेम्पलेट बनाएं, कमीशन कमाएं

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

अपने अनोखे प्रोजेक्ट आइडिया को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हैं?

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क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं

SaaS ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

SaaS (सॉफ्टवेयर-ऐज़-ए-सर्विस) ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट में ऐसी क्लाउड-आधारित टूल्स या सेवाएं बनाना शामिल होता है जिन्हें उपयोगकर्ता एक वेब ब्राउज़र से ऐक्सेस कर सकते हैं और जिसके लिए आमतौर पर सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। पारंपरिक सॉफ्टवेयर के विपरीत, SaaS ऐप्स को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑनलाइन काम करते हैं।

स्टार्टअप-फ्रेंडली SaaS ऐप्स एक्स्प्लोर करना चाहते हैं? प्रेरणा के लिए हमारे SaaS आइडियाज़ की सूची देखें।

जी नहीं — और Horizons के साथ, आपको HTML, CSS या किसी भी फ्रेमवर्क को सीखने की आवश्यकता नहीं है। Horizons बातचीत के माध्यम से प्रोजेक्ट तैयार करता है – जिसे वाइब कोडिंग भी कहा जाता है। आप बस आम भाषा में AI को अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं और वह वास्तविक समय में उसे आपके लिए तैयार करता है। कोई नया फीचर जोड़ना चाहते हैं? बस AI से कहिए। यूज़र फ्लो में बदलाव करना चाहते हैं? उसका वर्णन कीजिए। यदि आप इस कॉन्सेप्ट से अपरिचित हैं, तो हमारी वाइब कोडिंग गाइड आपको वह सब कुछ समझाएगी जो आपको जानना आवश्यक है।

अधिक प्रेरणा के लिए, हमारे कुछ पसंदीदा माइक्रो SaaS उदाहरण देखें।

लागत आपके दृष्टिकोण के आधार पर भिन्न होती है। स्वयं कोडिंग करने में समय लगता है लेकिन पैसा कम खर्च होता है; डेवलपर्स को काम पर रखना महंगा हो सकता है। Hostinger AI Builder जैसे नो-कोड SaaS बिल्डर का उपयोग करना बजट के अनुकूल है, जिसमें ₹149/माह से शुरू होने वाली किफायती योजनाएं हैं और आपको भारी शुरुआती निवेश के बिना SaaS उत्पाद बनाने, परीक्षण करने और लॉन्च करने की सुविधा देती हैं।

आप मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं - क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। एक बार लॉग इन करने के बाद, आपको तुरंत निर्माण शुरू करने के लिए 5 AI क्रेडिट मिलेंगे। क्रेडिट का उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है - सरल बदलावों की लागत एक क्रेडिट से कम होती है, बड़े निर्माणों में अधिक क्रेडिट लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट आपके SaaS ऐप का वर्णन करने, इसे बनते हुए देखने और किसी भी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले AI Builder का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।

जब आप प्रकाशित करने के लिए तैयार हों, तो बस हमारी भुगतान योजनाओं में से किसी एक पर स्विच करें।

होस्टिंग, डोमेन और एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन सब कुछ शामिल है — बस पब्लिश बटन दबाएं और आपका SaaS लाइव हो जाएगा। क्रेडिट कम हो रहे हैं? आप कभी भी टॉप अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से अपने उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।
आप मासिक सदस्यता, प्रीमियम प्लान, इन-ऐप खरीदारी या विज्ञापनों के माध्यम से SaaS ऐप्स से कमाई कर सकते हैं। Hostinger AI Builder, Stripe जैसे भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकृत होता है, जिससे बिलिंग सेट अप करना आसान हो जाता है।

प्रभावशाली SaaS मार्केटिंग में SEO, सोशल मीडिया कैंपेन, पेड ऐड्स, ईमेल मार्केटिंग और इंफ्लुएंसर पार्टनरशिप शामिल होती है। इसमें अपनी लक्षित ऑडियंस को पहचानना और अपने ऐप का मूल्य दर्शाना महत्वपूर्ण है।

अधिक जानकारी के लिए, हमारी SaaS मार्केटिंग गाइड देखें।

माइक्रो SaaS एक अति-विशिष्ट SaaS ऐप्लिकेशन है जो विशिष्ट नीश के लिए उपयुक्त है। आम तौर पर यह छोटी टीम या सोलो फाउंडर्स द्वारा बनाया और चलाया जाता है। इन वेबसाइट्स को लॉन्च करना तेज़ और प्रबंधित करना आसान होता है।

अधिक जानना चाहते हैं? हमारी माइक्रो SaaS गाइड देखें।

रखरखाव में नियमित रूप से अपने ऐप को अपडेट करना, बग्स को ठीक करना, सुरक्षा में सुधार करना और नई सुविधाएं जोड़ना शामिल है। होस्टिंगर एआई बिल्डर अपडेट, होस्टिंग और मॉनिटरिंग को एक ही सहज प्लेटफॉर्म में एकीकृत करके इसे सरल बनाता है।

परीक्षण आपको त्रुटियों का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपका SaaS ऐप सभी डिवाइस पर काम करता है। आप मैन्युअल रूप से सुविधाओं का परीक्षण कर सकते हैं या स्वचालित परीक्षण टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। Hostinger Horizons के साथ आप अपना ऐप पब्लिश करने से पहले एक सैंड वातावरण में उसे प्रीव्यू करने के साथ उसका परीक्षण कर सकते हैं।

SaaS सुरक्षा में उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा, मज़बूत ऑथेंटिकेशन लागू करना, SSL लागू करना और अतिसंवेदनशीलता की नियमित निगरानी करना शामिल होता है। Hostinger Horizons शुरुआत में ही प्रमुख सुरक्षा सुविधाओं का ध्यान रखता है, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ अपना ऐप लॉन्च कर पाएं।

परंपरागत रूप से, परिनियोजन और होस्टिंग के लिए सर्वर स्थापित करने, वातावरण को कॉन्फ़िगर करने और डोमेन प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। होस्टिंगर एआई बिल्डर के साथ, यह सब एकीकृत है — आप एक ही स्थान पर निर्माण और लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें होस्टिंग, कस्टम डोमेन और एसएसएल शामिल हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।