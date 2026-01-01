SaaS ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट अब और भी आसान
Horizons के नो-कोड SaaS बिल्डर के साथ आसानी और तेज़ी से प्रोजेक्ट बनाएं
ऑल-इन-वन AI पार्टनर
लाइव होने के लिए आवश्यक सभी साधन
होस्टिंग, डोमेन, ईमेल और SEO ऑप्टिमाइज़ेशन – सब कुछ शामिल है। अलग से अकाउंट बनाने या मुश्किल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं।
बिल्ट-इन बैकएंड
डेटाबेस, उपयोगकर्ता अकाउंट्स और फाइल स्टोरेज पहले से मौजूद हैं – किसी बाहरी टूल की आवश्यकता नहीं – आपका SaaS पहले दिन से ही एक पूर्ण उत्पाद की तरह काम करता है।
पहले दिन से पैसे कमाएं
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SaaS समाधान जिन्हें आप बना सकते हैं – कोई कोड नहीं, केवल आपकी रचनात्मकता
शैक्षिक माइक्रो SaaS
CRM वेब ऐप
सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर
रेस्टोरेंट आरक्षण वेब ऐप
फिटनेस के लिए माइक्रो SaaS
पॉडकास्ट वेब ऐप
सदस्यता वेबसाइट
SaaS ऐप्लिकेशन कैसे बनाएं
अपने आइडिया का वर्णन करें
कस्टमाइज़ करके परीक्षण करें
एक क्लिक में पब्लिश करें
एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।
पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं?
Horizons के साथ पैसे कमाने के अधिक तरीके
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है?
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
SaaS ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
SaaS ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट क्या है?
SaaS (सॉफ्टवेयर-ऐज़-ए-सर्विस) ऐप्लिकेशन डेवलपमेंट में ऐसी क्लाउड-आधारित टूल्स या सेवाएं बनाना शामिल होता है जिन्हें उपयोगकर्ता एक वेब ब्राउज़र से ऐक्सेस कर सकते हैं और जिसके लिए आमतौर पर सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। पारंपरिक सॉफ्टवेयर के विपरीत, SaaS ऐप्स को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑनलाइन काम करते हैं।
स्टार्टअप-फ्रेंडली SaaS ऐप्स एक्स्प्लोर करना चाहते हैं? प्रेरणा के लिए हमारे SaaS आइडियाज़ की सूची देखें।
क्या मुझे SaaS ऐप बनाने के लिए कोडिंग आनी चाहिए?
जी नहीं — और Horizons के साथ, आपको HTML, CSS या किसी भी फ्रेमवर्क को सीखने की आवश्यकता नहीं है। Horizons बातचीत के माध्यम से प्रोजेक्ट तैयार करता है – जिसे वाइब कोडिंग भी कहा जाता है। आप बस आम भाषा में AI को अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताते हैं और वह वास्तविक समय में उसे आपके लिए तैयार करता है। कोई नया फीचर जोड़ना चाहते हैं? बस AI से कहिए। यूज़र फ्लो में बदलाव करना चाहते हैं? उसका वर्णन कीजिए। यदि आप इस कॉन्सेप्ट से अपरिचित हैं, तो हमारी वाइब कोडिंग गाइड आपको वह सब कुछ समझाएगी जो आपको जानना आवश्यक है।
अधिक प्रेरणा के लिए, हमारे कुछ पसंदीदा माइक्रो SaaS उदाहरण देखें।
एक SaaS ऐप बनाने में कितना खर्च आता है?
लागत आपके दृष्टिकोण के आधार पर भिन्न होती है। स्वयं कोडिंग करने में समय लगता है लेकिन पैसा कम खर्च होता है; डेवलपर्स को काम पर रखना महंगा हो सकता है। Hostinger AI Builder जैसे नो-कोड SaaS बिल्डर का उपयोग करना बजट के अनुकूल है, जिसमें ₹149/माह से शुरू होने वाली किफायती योजनाएं हैं और आपको भारी शुरुआती निवेश के बिना SaaS उत्पाद बनाने, परीक्षण करने और लॉन्च करने की सुविधा देती हैं।
आप मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं - क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। एक बार लॉग इन करने के बाद, आपको तुरंत निर्माण शुरू करने के लिए 5 AI क्रेडिट मिलेंगे। क्रेडिट का उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है - सरल बदलावों की लागत एक क्रेडिट से कम होती है, बड़े निर्माणों में अधिक क्रेडिट लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट आपके SaaS ऐप का वर्णन करने, इसे बनते हुए देखने और किसी भी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले AI Builder का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
जब आप प्रकाशित करने के लिए तैयार हों, तो बस हमारी भुगतान योजनाओं में से किसी एक पर स्विच करें।होस्टिंग, डोमेन और एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन सब कुछ शामिल है — बस पब्लिश बटन दबाएं और आपका SaaS लाइव हो जाएगा। क्रेडिट कम हो रहे हैं? आप कभी भी टॉप अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से अपने उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।
मैं अपने SaaS ऐप से पैसे कैसे कमा सकता/सकती हूं?
मैं अपने SaaS ऐप की मार्केटिंग कैसे कर सकता/सकती हूं?
प्रभावशाली SaaS मार्केटिंग में SEO, सोशल मीडिया कैंपेन, पेड ऐड्स, ईमेल मार्केटिंग और इंफ्लुएंसर पार्टनरशिप शामिल होती है। इसमें अपनी लक्षित ऑडियंस को पहचानना और अपने ऐप का मूल्य दर्शाना महत्वपूर्ण है।
अधिक जानकारी के लिए, हमारी SaaS मार्केटिंग गाइड देखें।
SaaS और माइक्रो SaaS में क्या अंतर है?
माइक्रो SaaS एक अति-विशिष्ट SaaS ऐप्लिकेशन है जो विशिष्ट नीश के लिए उपयुक्त है। आम तौर पर यह छोटी टीम या सोलो फाउंडर्स द्वारा बनाया और चलाया जाता है। इन वेबसाइट्स को लॉन्च करना तेज़ और प्रबंधित करना आसान होता है।
अधिक जानना चाहते हैं? हमारी माइक्रो SaaS गाइड देखें।
मैं SaaS ऐप का रखरखाव कैसे कर सकता/सकती हूं?
रखरखाव में नियमित रूप से अपने ऐप को अपडेट करना, बग्स को ठीक करना, सुरक्षा में सुधार करना और नई सुविधाएं जोड़ना शामिल है। होस्टिंगर एआई बिल्डर अपडेट, होस्टिंग और मॉनिटरिंग को एक ही सहज प्लेटफॉर्म में एकीकृत करके इसे सरल बनाता है।
मैं SaaS ऐप का परीक्षण कैसे कर सकता/सकती हूं?
परीक्षण आपको त्रुटियों का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपका SaaS ऐप सभी डिवाइस पर काम करता है। आप मैन्युअल रूप से सुविधाओं का परीक्षण कर सकते हैं या स्वचालित परीक्षण टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। Hostinger Horizons के साथ आप अपना ऐप पब्लिश करने से पहले एक सैंड वातावरण में उसे प्रीव्यू करने के साथ उसका परीक्षण कर सकते हैं।
मैं SaaS ऐप को सुरक्षित कैसे कर सकता/सकती हूं?
SaaS सुरक्षा में उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा, मज़बूत ऑथेंटिकेशन लागू करना, SSL लागू करना और अतिसंवेदनशीलता की नियमित निगरानी करना शामिल होता है। Hostinger Horizons शुरुआत में ही प्रमुख सुरक्षा सुविधाओं का ध्यान रखता है, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ अपना ऐप लॉन्च कर पाएं।