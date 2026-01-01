लागत आपके दृष्टिकोण के आधार पर भिन्न होती है। स्वयं कोडिंग करने में समय लगता है लेकिन पैसा कम खर्च होता है; डेवलपर्स को काम पर रखना महंगा हो सकता है। Hostinger AI Builder जैसे नो-कोड SaaS बिल्डर का उपयोग करना बजट के अनुकूल है, जिसमें ₹149/माह से शुरू होने वाली किफायती योजनाएं हैं और आपको भारी शुरुआती निवेश के बिना SaaS उत्पाद बनाने, परीक्षण करने और लॉन्च करने की सुविधा देती हैं।

आप मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं - क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। एक बार लॉग इन करने के बाद, आपको तुरंत निर्माण शुरू करने के लिए 5 AI क्रेडिट मिलेंगे। क्रेडिट का उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है - सरल बदलावों की लागत एक क्रेडिट से कम होती है, बड़े निर्माणों में अधिक क्रेडिट लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट आपके SaaS ऐप का वर्णन करने, इसे बनते हुए देखने और किसी भी चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले AI Builder का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।

जब आप प्रकाशित करने के लिए तैयार हों, तो बस हमारी भुगतान योजनाओं में से किसी एक पर स्विच करें।

होस्टिंग, डोमेन और एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन सब कुछ शामिल है — बस पब्लिश बटन दबाएं और आपका SaaS लाइव हो जाएगा। क्रेडिट कम हो रहे हैं? आप कभी भी टॉप अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से अपने उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।