अपने खुद के कस्टम AI टूल्स बनाएं – कोई सेटअप नहीं, कोई परेशानी नहीं
मज़ेदार साइड प्रोजेक्ट्स से लेकर उपयोगी टूल्स तक
टेक्स्ट टूल्स
इमेज टूल्स
यूटिलिटी टूल्स
मज़ेदार और वायरल टूल्स
AI-संचालित टूल्स बनाने के लिए सभी आवश्यक साधन
AI जो पहले से ही मौजूद है
कोडिंग करके नहीं, चैट करके बनाएं
आपका आइडिया ही सीमा निर्धारित करता है, टेक्नोलॉजी नहीं
एक बार बनाएं, कमाई करते रहें
यह कैसे काम करता है
अपना Horizons प्रोजेक्ट खोलें
बनाएं, बदलाव करें और फिर टेस्ट
पब्लिश और शेयर करें
एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
कस्टम AI टूल्स बनाने के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं अपने खुद के AI टूल्स कैसे बना सकता/सकती हूं?
बस अपना Horizons प्रोजेक्ट खोलें और चैट करना शुरू करें – सरल भाषा में बताएं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और Horizons AI उसे सच्चाई में बदल देगा। आपके प्रोजेक्ट में पहले से ही एक सहज जेनरेटिव AI एकीकरण शामिल है; आपको किसी थर्ड-पार्टी अकाउंट, मॉडल चयन या अलग बिलिंग की आवश्यकता नहीं है। आप प्रॉम्प्ट करके कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और किसी भी समय मैनुअल रूप से टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं या इमेजेस अपडेट कर सकते हैं, बिना कोई क्रेडिट खर्च किए। जब आप तैयार हों, पब्लिश पर क्लिक करें – होस्टिंग और डोमेन आपके प्लान में पहले से ही शामिल हैं।
हमारे Horizons इंटीग्रेटेड AI ओवरव्यू में अधिक जानकारी पाएं।
कस्टम एआई टूल बनाने के लिए एआई बिल्डर का उपयोग कौन कर सकता है?
Horizons AI के फीचर्स किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं जिसके पास कोई आइडिया है – कोडिंग का अनुभव होना आवश्यक नहीं है। चाहे आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हैं जो थर्ड-पार्टी समाधानों के लिए भुगतान करने की जगह कस्टम AI टूल्स बनाना चाहते हैं, एक क्रिएटर हैं जो AI-संचालित ऐप के साथ अपनी ऑडियंस से कमाई करना चाहते हैं, या एक विशेषज्ञ हैं – जैसे कि एक फिटनेस ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट – जो अपने ज्ञान को एक ऐसे टूल में बदलना चाहते हैं जिसे वे क्लाइंट्स को बेच सकें, Horizons इसे सभी के लिए संभव बनाता है।
अगर आप बता सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो Horizons के साथ आप उसे बना सकते हैं। और अगर आप प्रेरणा की तलाश में हैं या बस एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं, तो हमारे पहले से डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स ब्राउज़ करें, और अपने आइडिया से मेल खाने वाला टेम्पलेट चुनें।
मैं अपने ऐप में कौनसे AI फीचर्स जोड़ सकता/सकती हूं?
Horizons टेक्स्ट जनरेशन और विश्लेषण के साथ-साथ इमेज जनरेशन और विश्लेषण (PNG, WebP, JPEG) को सपोर्ट करता है। आप इनका उपयोग करके अपने खुद के AI चैटबॉट्स, पर्सनल AI असिस्टेंट्स, राइटिंग टूल्स, इमेज कन्वर्टर्स, रिकमेंडेशन इंजन और भी बहुत कुछ बना सकते हैं।
क्या Horizons का उपयोग मुफ्त में किया जा सकता है?
आप मुफ्त में Horizons का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। आपके प्लान में तुरंत निर्माण और प्रयोग शुरू करने के लिए AI क्रेडिट्स शामिल हैं। एक बार जब आप अपने मुफ्त क्रेडिट्स का उपयोग कर लेते हैं, तो आप प्रोजेक्ट बनाना जारी रखने और अपने पब्लिश किए गए ऐप या वेबसाइट के अंदर AI फीचर्स को शक्ति प्रदान करने के लिए कभी भी टॉप-अप कर सकते हैं। कोई अप्रत्याशित शुल्क नहीं, कोई छिपी हुई फीस नहीं – आप हमेशा अपने खर्च पर नियंत्रण रखते हैं।
AI क्रेडिट्स कैसे काम करते हैं?
AI क्रेडिट्स दो चीज़ों को शक्ति प्रदान करते हैं: आपकी वेबसाइट या ऐप बनाने की प्रक्रिया (1 मैसेज = 1 क्रेडिट) और आपके पब्लिश किए गए वेब प्रोजेक्ट के अंदर AI फीचर्स। आपकी वेबसाइट या वेब ऐप के अंदर AI फीचर्स के उपयोग के लिए हम आंशिक क्रेडिट्स का उपयोग करते हैं – जिसका अर्थ है कि आपके क्रेडिट्स तभी अधिक समय तक चलेंगे जब आपके उपयोगकर्ता आपके AI टूल के साथ इंटरैक्ट करेंगे।
क्या मैं देख सकता/सकती हूं कि मेरे ऐप ने कितने AI क्रेडिट्स का उपयोग किया है?
जी हां। आपका AI क्रेडिट उपयोग डैशबोर्ड प्रोजेक्ट बनाने और एडिट करने में उपयोग किए गए क्रेडिट्स की जानकारी दिखाता है, साथ ही आपके ऐप के AI फीचर्स द्वारा उपयोग किए गए क्रेडिट्स की भी, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपके क्रेडिट्स कहां खर्च हो रहे हैं।
क्या Horizons AI टूल्स बिल्डर का उपयोग करने के लिए मुझे कोडिंग आनी चाहिए?
यदि मेरे पास पहले से खरीदा हुआ प्लान है, तो क्या मैं AI टूल्स बनाना शुरू कर सकता/सकती हूं?
जी हां – यदि आपने पहले AI ऐप बिल्डर के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाया है या Horizons के साथ कोई वेबसाइट वाइब कोड की है, तो इंटीग्रेटेड AI फीचर आपके प्लान में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पहले से ही शामिल है। बस एक मौजूदा प्रोजेक्ट खोलें या नया प्रोजेक्ट शुरू करें, अपने AI क्रेडिट्स टॉप-अप करें, और आप तैयार हैं।