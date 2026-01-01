अपने खुद के कस्टम AI टूल्स बनाएं – कोई सेटअप नहीं, कोई परेशानी नहीं

Horizons में पहले से ही AI मौजूद है; आप अपने खुद के AI टूल्स बना सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, बेच सकते हैं या शेयर कर सकते हैं।
निःशुल्क शुरुआत करें

सशुल्क प्लान्स केवल ₹149/माह से शुरू

अपने खुद के कस्टम AI टूल्स बनाएं – कोई सेटअप नहीं, कोई परेशानी नहीं

मज़ेदार साइड प्रोजेक्ट्स से लेकर उपयोगी टूल्स तक

अपने लिए टूल्स बनाएं, सब्सक्रिप्शन पर बचत करें या कुछ ऐसा बनाएं जिसे आपके उपयोगकर्ता पसंद करेंगे और उसके लिए भुगतान करेंगे। आप इस प्रकार के आइडियाज़ के साथ शुरुआत कर सकते हैं।
टेक्स्ट टूल्स

टेक्स्ट टूल्स

ऐसे ऐप्स बनाएं जो पढ़ सकें, लिख सकें और जवाब दे सकें – चौबीसों घंटे ग्राहकों के सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट्स से लेकर, उपयोगकर्ताओं को कवर लेटर ड्राफ्ट करने, यात्राओं की योजना बनाने या सही रेसिपी ढूंढने में मदद करने वाले असिस्टेंट्स तक।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
ऐसे ऐप्स बनाएं जो विज़ुअल्स बदलें और जनरेट करें। उपयोगकर्ताओं को फोटोज़ को इलस्ट्रेशन में बदलने, कस्टम अवतार डिज़ाइन करने, कमरे का मेकओवर विज़ुअलाइज़ करने या उत्पाद मॉकअप बनाने की सुविधा प्रदान करें – डिज़ाइनिंग कौशल की कोई आवश्यकता नहीं।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
आपके उपयोगकर्ताओं का समय बचाने वाले स्मार्ट टूल्स बनाएं – जैसे AI-संचालित लीड फॉर्म्स, रेज़्यूमे रिव्यूअर, बजट सलाहकार और वर्कआउट प्लैनर – ऐसे व्यावहारिक ऐप्स जो हर बार वास्तविक मूल्य प्रदान करते हैं।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें
ऐसे टूल्स बनाएं जिन्हें लोग शेयर किए बिना थके न। पर्सनैलिटी टेस्ट, AI टैरो रीडर, सेलिब्रिटी लुक-अलाइक फाइंडर, बेडटाइम स्टोरी जनरेटर – उपयोग करने में मज़ेदार, शेयर करने में और भी मज़ेदार।प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें

AI-संचालित टूल्स बनाने के लिए सभी आवश्यक साधन

AI जो पहले से ही मौजूद है

कोई थर्ड-पार्टी अकाउंट या अलग बिलिंग नहीं – AI Horizons में ही शामिल है – बस अपना प्रोजेक्ट खोलें और इसका उपयोग करें।

कोडिंग करके नहीं, चैट करके बनाएं

Horizons को सरल भाषा में बताएं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और यह उसे आपके लिए तैयार करेगा। न कोई कोडिंग, न तकनीकी सेटअप – बस आपका आइडिया और बातचीत।

आपका आइडिया ही सीमा निर्धारित करता है, टेक्नोलॉजी नहीं

चैटबॉट, पर्सनल AI असिस्टेंट, इमेज जनरेटर, राइटिंग टूल, रिकमेंडेशन इंजन – आप जिसकी भी कल्पना कर सकते हैं, Horizons के पास उसे संचालित करने के लिए AI है।

एक बार बनाएं, कमाई करते रहें

अपने प्रोजेक्ट को टेम्पलेट के रूप में शेयर करें – जब भी कोई इसका उपयोग करके अपना ऐप शुरू करेगा और अपना पहला Horizons प्लान खरीदेगा, तो आप 20% कमीशन कमाएंगे।

यह कैसे काम करता है

01

अपना Horizons प्रोजेक्ट खोलें

Horizons में लॉग-इन करके एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें – या तेज़ी से शुरुआत करने के लिए हमारे AI टेम्पलेट्स में से एक चुनें।
02

बनाएं, बदलाव करें और फिर टेस्ट

बताएं कि आप अपने ऐप से क्या करवाना चाहते हैं, उसे तब तक एडिट करें जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं, और लाइव टेस्ट करें – यह सभी Horizons के अंदर।
03

पब्लिश और शेयर करें

एक बार आप तैयार हो जाएं तो पब्लिश करें पर क्लिक करें। आपका AI-संचालित टूल लाइव और उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार है – आप अपने डैशबोर्ड से किसी भी समय क्रेडिट उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।

एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।

एक प्रोफेशनल रूप से डिज़ाइन किया गया टेम्पलेट चुनें, उसे AI या विज़ुअल एडिट्स के साथ कस्टमाइज़ करें और अपनी वेबसाइट को तेज़ी से ऑनलाइन लेकर आएं।
सभी टेम्पलेट्स
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

अपना पहला AI-संचालित टूल बनाने के लिए तैयार हैं?

निःशुल्क शुरुआत करें

क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं।

कस्टम AI टूल्स बनाने के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

Horizons के साथ AI-संचालित टूल्स बनाने के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।

बस अपना Horizons प्रोजेक्ट खोलें और चैट करना शुरू करें – सरल भाषा में बताएं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और Horizons AI उसे सच्चाई में बदल देगा। आपके प्रोजेक्ट में पहले से ही एक सहज जेनरेटिव AI एकीकरण शामिल है; आपको किसी थर्ड-पार्टी अकाउंट, मॉडल चयन या अलग बिलिंग की आवश्यकता नहीं है। आप प्रॉम्प्ट करके कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और किसी भी समय मैनुअल रूप से टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं या इमेजेस अपडेट कर सकते हैं, बिना कोई क्रेडिट खर्च किए। जब आप तैयार हों, पब्लिश पर क्लिक करें – होस्टिंग और डोमेन आपके प्लान में पहले से ही शामिल हैं।

हमारे Horizons इंटीग्रेटेड AI ओवरव्यू में अधिक जानकारी पाएं।

Horizons AI के फीचर्स किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं जिसके पास कोई आइडिया है – कोडिंग का अनुभव होना आवश्यक नहीं है। चाहे आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हैं जो थर्ड-पार्टी समाधानों के लिए भुगतान करने की जगह कस्टम AI टूल्स बनाना चाहते हैं, एक क्रिएटर हैं जो AI-संचालित ऐप के साथ अपनी ऑडियंस से कमाई करना चाहते हैं, या एक विशेषज्ञ हैं – जैसे कि एक फिटनेस ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट – जो अपने ज्ञान को एक ऐसे टूल में बदलना चाहते हैं जिसे वे क्लाइंट्स को बेच सकें, Horizons इसे सभी के लिए संभव बनाता है।

अगर आप बता सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो Horizons के साथ आप उसे बना सकते हैं। और अगर आप प्रेरणा की तलाश में हैं या बस एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं, तो हमारे पहले से डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स ब्राउज़ करें, और अपने आइडिया से मेल खाने वाला टेम्पलेट चुनें।

Horizons टेक्स्ट जनरेशन और विश्लेषण के साथ-साथ इमेज जनरेशन और विश्लेषण (PNG, WebP, JPEG) को सपोर्ट करता है। आप इनका उपयोग करके अपने खुद के AI चैटबॉट्स, पर्सनल AI असिस्टेंट्स, राइटिंग टूल्स, इमेज कन्वर्टर्स, रिकमेंडेशन इंजन और भी बहुत कुछ बना सकते हैं।

आप मुफ्त में Horizons का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। आपके प्लान में तुरंत निर्माण और प्रयोग शुरू करने के लिए AI क्रेडिट्स शामिल हैं। एक बार जब आप अपने मुफ्त क्रेडिट्स का उपयोग कर लेते हैं, तो आप प्रोजेक्ट बनाना जारी रखने और अपने पब्लिश किए गए ऐप या वेबसाइट के अंदर AI फीचर्स को शक्ति प्रदान करने के लिए कभी भी टॉप-अप कर सकते हैं। कोई अप्रत्याशित शुल्क नहीं, कोई छिपी हुई फीस नहीं – आप हमेशा अपने खर्च पर नियंत्रण रखते हैं।

AI क्रेडिट्स दो चीज़ों को शक्ति प्रदान करते हैं: आपकी वेबसाइट या ऐप बनाने की प्रक्रिया (1 मैसेज = 1 क्रेडिट) और आपके पब्लिश किए गए वेब प्रोजेक्ट के अंदर AI फीचर्स। आपकी वेबसाइट या वेब ऐप के अंदर AI फीचर्स के उपयोग के लिए हम आंशिक क्रेडिट्स का उपयोग करते हैं – जिसका अर्थ है कि आपके क्रेडिट्स तभी अधिक समय तक चलेंगे जब आपके उपयोगकर्ता आपके AI टूल के साथ इंटरैक्ट करेंगे।

जी हां। आपका AI क्रेडिट उपयोग डैशबोर्ड प्रोजेक्ट बनाने और एडिट करने में उपयोग किए गए क्रेडिट्स की जानकारी दिखाता है, साथ ही आपके ऐप के AI फीचर्स द्वारा उपयोग किए गए क्रेडिट्स की भी, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि आपके क्रेडिट्स कहां खर्च हो रहे हैं।

बिलकुल नहीं। एआई बिल्डर सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है – गैर-तकनीकी निर्माताओं से लेकर अनुभवी डेवलपर्स तक। यदि आप बता सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो एआई बिल्डर इसे बनाने में आपकी मदद कर सकता है।

जी हां – यदि आपने पहले AI ऐप बिल्डर के साथ कोई प्रोजेक्ट बनाया है या Horizons के साथ कोई वेबसाइट वाइब कोड की है, तो इंटीग्रेटेड AI फीचर आपके प्लान में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पहले से ही शामिल है। बस एक मौजूदा प्रोजेक्ट खोलें या नया प्रोजेक्ट शुरू करें, अपने AI क्रेडिट्स टॉप-अप करें, और आप तैयार हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।