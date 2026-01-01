Website Builder and Horizons are now AI Builder

आपकी सपनों की वेबसाइट या ऐप, एआई द्वारा मिनटों में तैयार

Horizons को बताएं आप क्या बनाना चाहते हैं और यह आपके लिए उसे तैयार करेगा। कोई कोड या तकनीकी जानकारी आवश्यक नहीं - 1 क्लिक में लॉन्च करें।

किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाएं

बिज़नेस वेबसाइट्स और पोर्टफोलियो से लेकर ब्लॉग और लैंडिंग पेज तक – Horizons सब कुछ तुरंत तैयार करता है।

विशेषताएं देखें
किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनाएं

शुरुआत करना आसान है

01

अपने आइडिया का वर्णन करें या एक टेम्पलेट चुनें

बस अपने आइडिया को AI के साथ साझा करें और उसे सच्चाई में बदलते देखें; या समय बचाने के लिए एक टेम्पलेट चुनें।
02

आसानी से एडिट करें

AI से टेक्स्ट और डिज़ाइन से लेकर कार्यक्षमता तक, कुछ भी एडिट करने के लिए कहें। कॉन्टेंट एडिटर में टेक्स्ट और इमेजेस को अपने अनुसार बेहतर बनाएं।
03

1 क्लिक में लाइव आएं

बस एक क्लिक में एक कस्टम डोमेन के साथ अपनी वेबसाइट लॉन्च करें – जब भी आप तैयार हों।

Hostinger Horizons का संपूर्ण अनुभव पाएं

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

किसी भी समय रद्द करें

24/7 सहायता

75% की छूट
Premium
अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च करें – पोर्टफोलियो और रेज़्यूमे से लेकर ब्लॉग और लिंक-इन-बायो पेजेस तक कुछ भी
599
149/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹7,152 (सामान्य कीमत ₹28,752) में पाएं। रिन्यूअल ₹449/माह की दर पर होता है।
अधिकतम 3 वेबसाइट्स बनाएं
प्रत्येक वेबसाइट के लिए 2 मेलबॉक्स - 1 वर्ष के लिए निःशुल्क
कस्टम डोमेन – 1 वर्ष के लिए मुफ्त
वेबसाइट बनाने के लिए 5 AI क्रेडिट्स
400+ वेबसाइट टेम्पलेट्स
तेज़ और सुरक्षित वेब होस्टिंग
Kodee से चैटबॉट सपोर्ट प्राप्त करें
विशेष पेशकश • 64% की छूट
असीमित
बढ़ते व्यवसायों के लिए। असीमित वेबसाइट्स, AI टूल्स, ई-कॉमर्स, पूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
Unlimited websites
असीमित मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त
कस्टम डोमेन – 1 वर्ष के लिए मुफ्त
वेबसाइट बनाने के लिए 15 AI क्रेडिट्स
400+ वेबसाइट टेम्पलेट्स
तेज़ और सुरक्षित वेब होस्टिंग
प्रायोरिटी 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट
AI एजेंट्स के लिए 500 क्रेडिट्स
एकीकृत ई-कॉमर्स के साथ ऑनलाइन बिक्री करें
Reach के साथ ईमेल मार्केटिंग
यह प्लान क्यों?
लंबी अवधि वाले प्रोजेक्ट्स के लिए एक संपूर्ण समाधान। इसमें सब कुछ शामिल है।
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Cloud Startup
अधिकतम परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी की आवश्यकता रखने वाले व्यवसायों के लिए
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असीमित सुविधाएं हमारी उचित उपयोग नीति के अधीन हैं।

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

अपने शब्दों को वास्तविक वेबसाइट्स और ऐप्स में बदलें

Horizons को बताएं आप क्या बनाना चाहते हैं – एक बुकिंग पेज, ऑनलाइन स्टोर, ग्राहक पोर्टल, कुछ भी। यह इसे डिज़ाइन करेगा, बनाएगा और कुछ ही मिनटों में लाइव लेकर आएगा।
विशेषताएं देखें

लाइव होने के लिए आवश्यक सभी साधन

होस्टिंग, डोमेन, ईमेल और SEO ऑप्टिमाइज़ेशन – सब कुछ शामिल है। अलग से अकाउंट बनाने या मुश्किल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं।

बैकएंड एकीकृत

डेटाबेस, उपयोगकर्ता अकाउंट्स और फाइल स्टोरेज बिल्ट-इन – किसी बाहरी टूल की आवश्यकता नहीं।

बिल्ट-इन AI

अपनी वेबसाइट या वेब ऐप में चैटबॉट या स्मार्ट सर्च जोड़ें – इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी अकाउंट या अलग से बिलिंग की आवश्यकता नहीं है।

शक्तिशाली एकीकरण, सरल सेटअप

Stripe पहले से ही मौजूद है और उपयोग के लिए तैयार है। PayPal, Google AdSense और अन्य सभी सरल सेटअप के साथ सपोर्टेड हैं; आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी।

एक बार बनाएं, हमेशा कमाई करें

अपने प्रोजेक्ट को रीमिक्स होने वाले टेम्पलेट के रूप में पब्लिश करें और जब भी कोई इसे Horizons के माध्यम से खरीदे, आप कमीशन पाएं।

Hostinger का सपोर्ट

150+ देशों में 50 लाख+ ग्राहकों का भरोसा। 20 वर्षों का अनुभव।

एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।

एक प्रोफेशनल रूप से डिज़ाइन किया गया टेम्पलेट चुनें, उसे AI या विज़ुअल एडिट्स के साथ कस्टमाइज़ करें और अपनी वेबसाइट को तेज़ी से ऑनलाइन लेकर आएं।
सभी टेम्पलेट्स
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

आपको अपनी पसंद का टेम्पलेट नहीं मिल रहा है? बस AI को उसके बारे में बताएं और यह उसे आपके लिए तैयार करेगा।

AI के साथ बनाएं

आपके जैसे ही अन्य उपयोगकर्ताओं से हमारे बारे में जानें

हमें गर्व है कि हम दुनियाभर में रचनाकारों और व्यवसायों को सपोर्ट करते है। जानिए कि उनका हमारे बारे में क्या कहना है।
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

AI के साथ बिना झंझट के वेबसाइट या वेब ऐप बनाने के लिए तैयार हैं?

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हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।