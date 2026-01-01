आपका बिज़नेस, आपकी कस्टम बुकिंग – मिनटों में तैयार
ऑनलाइन बुकिंग लेना शुरू करने के लिए आवश्यक सभी साधन
शेड्यूल तैयार करने वाली वेबसाइट या ऐप बनाएं
आपके ऑनलाइन विस्तार के लिए सारे साधन
होस्टिंग, डोमेन और ईमेल – सब कुछ शामिल है। मार्केटिंग और भुगतान टूल्स के लिए आसान सेटअप: SEO, Stripe, PayPal, AdSense और अन्य।
स्वचालित रूप से पुष्टिकरण ईमेल भेजें
हर बुकिंग के बाद तुरंत एक पुष्टिकरण ईमेल भेजा जाता है – मैनुअल रूप से फॉलो-अप करने की आवश्यकता नहीं; कोई अपॉइंटमेंट मिस न करें, न क्लाइंट्स के पीछे भागें।
आप जिन टूल्स का पहले से उपयोग करते हैं, उनके साथ सिंक करें
शेड्यूल तैयार करने वाली वेबसाइट या ऐप बनाएं
आपके ऑनलाइन विस्तार के लिए सारे साधन
होस्टिंग, डोमेन और ईमेल – सब कुछ शामिल है। मार्केटिंग और भुगतान टूल्स के लिए आसान सेटअप: SEO, Stripe, PayPal, AdSense और अन्य।
स्वचालित रूप से पुष्टिकरण ईमेल भेजें
हर बुकिंग के बाद तुरंत एक पुष्टिकरण ईमेल भेजा जाता है – मैनुअल रूप से फॉलो-अप करने की आवश्यकता नहीं; कोई अपॉइंटमेंट मिस न करें, न क्लाइंट्स के पीछे भागें।
आप जिन टूल्स का पहले से उपयोग करते हैं, उनके साथ सिंक करें
आपकी ऑनलाइन बुकिंग, आपके अनुसार बनाई गई
सेवा बुकिंग
आरक्षण सिस्टम
अपॉइंटमेंट बुकिंग
इवेंट टिकटिंग
AI के साथ कस्टम बुकिंग पेज या ऐप ऐसे बनाएं
अपने आइडिया का वर्णन करें
कस्टमाइज़ और टेस्ट करें
एक क्लिक में पब्लिश करें
एक टेम्पलेट चुनें। उसे अपने ब्रांड के अनुरूप बनाएं।
पूर्व-निर्मित टेम्पलेट्स
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
आपको अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है?
जानें Horizons आपके बिज़नेस के लिए और क्या-क्या बना सकता है
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं का क्या कहना है
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
कस्टम बुकिंग पेज और ऐप के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
एक कस्टम बुकिंग पेज या ऐप किसे बोलते हैं?
एक कस्टम बुकिंग पेज या ऐप आपके ग्राहकों को अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने, टेबल रिजर्व करने या किसी क्लास के लिए साइन अप करने की सुविधा देता है - सीधे ऑनलाइन, कभी भी। बाज़ार में उपलब्ध बुकिंग सॉफ़्टवेयर के विपरीत, जो उपयोगी सुविधाओं को महंगे प्लान के पीछे छिपा देता है - या उन चीज़ों के लिए आपसे शुल्क लेता है जिनका आप कभी उपयोग नहीं करेंगे - एक कस्टम समाधान आपकी सटीक व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाता है। आपकी सेवाएं, आपका ब्रांड, आपका कार्यप्रवाह, और केवल वे सुविधाएं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं।
एआई बिल्डर के साथ, आप ठीक वही बना सकते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है - अपने सैलून के लिए एक सरल अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज, अपने रेस्तरां के लिए एक आरक्षण प्रणाली, अपने फिटनेस स्टूडियो के लिए एक क्लास बुकिंग वेबसाइट, या अपनी अगली कार्यशाला के लिए एक इवेंट पंजीकरण पेज। न इससे अधिक, न इससे कम।
एआई बिल्डर का उपयोग करके बुकिंग लेने के लिए किस प्रकार के व्यवसाय सक्षम हैं?
कोई भी व्यवसाय जो अपॉइंटमेंट या आरक्षण स्वीकार करता है – सैलून, थेरेपिस्ट, कोच, कंसल्टेंट, रेस्टोरेंट, फिटनेस स्टूडियो, इवेंट आयोजक, रियल एस्टेट एजेंट, आदि। यदि आपका व्यवसाय बुकिंग पर निर्भर करता है, तो AI बिल्डर आपके काम करने के तरीके के अनुरूप एक अनुकूलित समाधान बना सकता है।
क्या मुझे एक ऑनलाइन बुकिंग पेज या ऐप बनाने के लिए किसी कोडिंग या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है?
बिल्कुल नहीं। Horizons प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक संवादात्मक तरीके का उपयोग करता है, जिसे वाइब कोडिंग भी कहते हैं। आप बस आम भाषा में AI को बताते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं और AI उसे आपके लिए वास्तविक समय में तैयार करता है।
एक पुष्टिकरण ईमेल जोड़ना चाहते हैं? बस AI से कहिए। उसे Google Calendar के साथ सिंक करना चाहते हैं? AI को बताइए। अपने बुकिंग फॉर्म का रंग बदलना चाहते हैं? Horizons को बताएं और यह कुछ ही सेकंड में हो जाएगा।
यह 80+ भाषाओं में काम करता है इसलिए आप अपनी स्थानीय भाषा में भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं – किसी तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता नहीं है। यदि यह कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, तो हमारी वाइब कोडिंग गाइड आपको शुरुआत करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेगी।
क्या मैं स्वचालित बुकिंग पुष्टिकरण ईमेल भेज सकता/सकती हूं?
जी हां – हर बुकिंग आपके क्लाइंट को एक तत्काल पुष्टिकरण ईमेल भेज सकती है, जिससे किसी मैनुअल फॉलो-अप की आवश्यकता नहीं होती है और अपॉइंटमेंट छूटने का भी कोई जोखिम नहीं।
क्या मैं अपने बुकिंग पेज या ऐप को Google Calendar या Calendly के साथ सिंक कर सकता/सकती हूं?
क्या मेरे क्लाइंट्स अकाउंट बना सकते हैं और अपनी बुकिंग स्वयं प्रबंधित कर सकते हैं?
जी हां। Horizons एक एकीकृत बैकएंड के साथ आता है जो आपको उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण और अकाउंट मैनेजमेंट सहित बुकिंग वेबसाइट और ऐप बनाने की सुविधा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि क्लाइंट्स लॉग-इन कर सकते हैं, आने वाली बुकिंग देख सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट प्रबंधित कर सकते हैं; आपको किसी बाहरी टूल या तकनीकी सेटअप की आवश्यकता नहीं है।
अगर मेरे बिज़नेस के विस्तार के साथ-साथ मुझे इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो?
अपने बुकिंग पेज या ऐप को अपडेट करना उतना ही आसान है जितना उसे बनाना। बस अपने प्रोजेक्ट पर वापस जाएं, उसे खोलें और AI बिल्डर के साथ बातचीत जारी रखें - आप जो बदलाव करना चाहते हैं, उसका वर्णन करें और बाकी काम AI बिल्डर खुद कर लेगा। यह सब वाइब कोडिंग अनुभव का हिस्सा है, किसी डेवलपर की आवश्यकता नहीं है।
और यदि आपके पास तकनीकी पृष्ठभूमि है या आप भविष्य में इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो AI बिल्डर आपको कोड तक पूरी पहुंच प्रदान करता है - ताकि आप इसे अपनी आवश्यकतानुसार विकसित कर सकें।
Horizons कस्टम बुकिंग पेज और ऐप बिल्डर के साथ शुरुआत कहां से शुरुआत करें?
बस 'निःशुल्क शुरुआत करें' पर क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉग-इन करने के बाद, आपको 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे जिनके साथ आप तुरंत प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े बदलावों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट्स आपके बुकिंग पेज या ऐप का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और कोई भी प्लान खरीदने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
आवश्यक जानकारी: AI क्रेडिट्स का उपयोग आपकी वेबसाइट या ऐप के भीतर कोई भी AI सुविधाओं – जैसे चैटबॉट या स्मार्ट सर्च – को संचालित करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन केवल तभी जब आपके उपयोगकर्ता वास्तव में उनसे इंटरैक्ट करते हैं।
एक बार आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो हमारे सशुल्क प्लान ले सकते हैं। इनमें होस्टिंग और डोमेन शामिल हैं; कुछ और सेट-अप करने की आवश्यकता नहीं है। बस 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें और आपका बुकिंग पेज या ऐप लाइव हो जाएगा।
आपके क्रेडिट्स खत्म हो रहे हैं? आप किसी भी समय टॉप-अप कर सकते हैं और डैशबोर्ड से इनके उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं।
बुकिंग पेजेस के लिए Horizons और Hostinger वेबसाइट बिल्डर के बीच क्या अंतर है?
Hostinger बुकिंग पेज बनाने के दो तरीके प्रदान करता है – AI बिल्डर वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म और Hostinger का ड्रैग-एंड-ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर – और अंतर नाम में ही स्पष्ट है।
Hostinger वेबसाइट बिल्डर आपको टेम्पलेट से शुरुआत करने या विवरण से बुकिंग वेबसाइट बनाने की सुविधा देता है, फिर आप पहले से निर्मित तत्वों को ड्रैग-एंड-ड्रॉप करके इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यह उन सभी के लिए उपयुक्त है जिन्हें एक साफ-सुथरी, सरल बुकिंग वेबसाइट की तुरंत आवश्यकता है।
Horizons संवादात्मक दृष्टिकोण अपनाता है – आप AI से बात करते हैं और यह वास्तविक समय में परिवर्तन लागू करता है, जिससे आपको कस्टमाइज़ेशन की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। इसके एकीकृत बैकएंड के कारण, यह आपको उपयोगकर्ता लॉगिन और सदस्यता कार्यक्षमता वाले बुकिंग ऐप्स जैसे अधिक उन्नत प्रोजेक्ट बनाने की सुविधा भी देता है। और जिन्हें इसकी आवश्यकता है, उनके लिए पूर्ण कोड एक्सेस भी उपलब्ध है।
ये दोनों उपकरण उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं है – अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार निर्माण करना पसंद करते हैं और आपको कितनी लचीलता की आवश्यकता है।