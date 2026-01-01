AI के साथ कुछ ही मिनटों में अपने आइडिया को कार्यात्मक प्रोटोटाइप में बदलें

कच्चे विचारों से लेकर एक ऐसी चीज़ तक जिसे आप शेयर, टेस्ट और परिष्कृत कर सकते हैं। किसी डिज़ाइनिंग या कोडिंग कौशल की आवश्यकता नहीं। बस Horizons को अपने आइडिया के बारे में बताएं और यह मिनटों में उसे तैयार करेगा।
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AI के साथ कुछ ही मिनटों में अपने आइडिया को कार्यात्मक प्रोटोटाइप में बदलें

AI प्रोटोटाइपिंग जो एक स्थिर मॉकअप से कई कदम आगे है

सरल कॉन्सेप्टों से लेकर पूरी तरह कार्यात्मक ऐप्स तक – सभी बस AI को आवश्यकताओं का वर्णन करके बनाए गए।
AI प्रोटोटाइपिंग जो एक स्थिर मॉकअप से कई कदम आगे है

बस अपने आइडिया का वर्णन करें

बस आप जो बनाना चाहते हैं उसका वर्णन करें और AI बिल्डर उसे साकार कर देगा – पूरी तरह से कार्यात्मक और साझा करने के लिए तैयार। किसी डिज़ाइन टूल की आवश्यकता नहीं, कोडिंग की आवश्यकता नहीं, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं – टीम का कोई भी सदस्य इसे बना सकता है और इसमें सुधार कर सकता है।
असली बटन, असली फॉर्म, असली यूज़र फ्लो – आपका प्रोटोटाइप वास्तविक उत्पाद की तरह काम करता है, ताकि हितधारक इसे केवल देखने के बजाय इसका अनुभव भी कर पाएं।
कोई डाउनलोड नहीं, कोई डिज़ाइन टूल अकाउंट नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं – बस एक लिंक भेजें और कोई भी आपके प्रोटोटाइप के साथ तुरंत इंटरैक्ट कर पाएगा। इसे उपयोगकर्ताओं, निवेशकों, क्लाइंट्स या अपनी टीम के साथ शेयर करें और वास्तविक प्रतिक्रिया प्राप्त करें।
क्या आप लेआउट बदलना चाहते हैं, कोई स्क्रीन जोड़ना चाहते हैं, या उपयोगकर्ता प्रवाह में कुछ बदलाव करना चाहते हैं? बस उसका विवरण दीजिए और एआई बिल्डर उसे तुरंत अपडेट कर देगा – आपको शुरू से सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
न तो वायरफ्रेम, न ही रफ स्केच – बल्कि एक अच्छा-खासा, परिष्कृत प्रीव्यू जो सटीक रूप से दर्शाता है कि आपका अंतिम उत्पाद कैसा दिखेगा और कैसा व्यवहार करेगा।
क्या आप लाइव प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार हैं? इसमें उपयोगकर्ता अकाउंट्स, डेटाबेस, बुकिंग फ्लो, ई-कॉमर्स एकीकरण और बहुत कुछ पहले से ही मौजूद हैं – बस अपने मौजूदा संसाधनों को बढ़ाते रहें। फिर होस्टिंग और डोमेन के साथ एक क्लिक में पब्लिश करें।

AI के साथ एक इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप कैसे बनाएं

01

अपने आइडिया का वर्णन करें

AI को बताएं कि आप क्या प्रोटोटाइप करना चाहते हैं – वेबसाइट, वेब ऐप, उत्पाद – और उसे मिनटों में सच्चाई में बदलते देखें।
02

चैट करके निखारें

AI से चैट करके अपने प्रोटोटाइप को बेहतर बनाएं – लेआउट, फ्लो और कॉन्टेंट को तब तक एडजस्ट करें जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं।
03

फीडबैक शेयर और इकट्ठा करें

अपने प्रोटोटाइप को हितधारकों, निवेशकों या क्लाइंट्स के साथ शेयर करें और उनकी वास्तविक प्रतिक्रिया एकत्र करें; फिर उसे तब तक परिष्कृत करते रहें जब तक वह बनाने या लॉन्च करने के लिए तैयार न हो जाए।

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Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
डिजिटल विशेषज्ञ

Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
कॉन्टेंट क्रिएटर

Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।

RameshR
RameshR
@rezmeram

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!

Jordi Robert
Jordi Robert
संस्थापक

Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
उद्यमी

आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।

अपने आइडिया को एक कारगर प्रोटोटाइप में बदलने के लिए तैयार हैं?

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क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं

AI प्रोटोटाइपिंग के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

एआई प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार को आपके ऐप या वेबसाइट के कार्यशील, इंटरैक्टिव पूर्वावलोकन में बदला जाता है – इसमें एआई आपके लिए डिज़ाइन, लेआउट और कार्यक्षमता को संभालता है। डिज़ाइन टूल में हफ़्तों बिताने या डेवलपर का इंतज़ार करने के बजाय, आप बस अपनी ज़रूरतें बताते हैं और एआई उसे मिनटों में बना देता है। एआई बिल्डर के साथ, आपका प्रोटोटाइप सिर्फ़ एक मॉकअप नहीं होता – यह एक कार्यात्मक, साझा करने योग्य पूर्वावलोकन होता है जिसे आप पूर्ण विकास शुरू करने से पहले परीक्षण और परिष्कृत कर सकते हैं।

क्या आप प्रोटोटाइपिंग प्रक्रिया के बारे में और जानना चाहते हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारी सॉफ़्टवेयर प्रोटोटाइपिंग गाइड देखें।

कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई विचार है जिसे वह पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले कल्पना करना, परीक्षण करना या साझा करना चाहता है। इसमें शामिल हैं:

  • संस्थापक और उद्यमी - विकास पर खर्च करने से पहले निवेशकों या शुरुआती उपयोगकर्ताओं के साथ अपनी अवधारणा को मान्य करें।
  • उत्पाद प्रबंधक - हितधारकों को संरेखित करने और संशोधन दौरों को कम करने के लिए आवश्यकताओं को इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप में बदलें।
  • फ्रीलांसर और एजेंसियां ​​- ग्राहकों को दिखाएं कि उनका प्रोजेक्ट निर्माण से पहले कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा।
  • डिजाइनर - डेवलपर की प्रतीक्षा किए बिना अवधारणाओं को साकार करें।
  • कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई विचार है - यदि आप इसका वर्णन कर सकते हैं, तो AI बिल्डर इसे बना सकता है।

डिजाइन कौशल, कोडिंग ज्ञान या तकनीकी पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं है।

वायरफ्रेम एक बुनियादी दृश्य खाका होता है – यह बिना किसी स्टाइलिंग या इंटरैक्टिविटी के पेज की संरचना और लेआउट दिखाता है। प्रोटोटाइप इससे कहीं आगे जाता है – यह वास्तविक चीज़ जैसा दिखता और महसूस होता है, जिसमें काम करने वाले इंटरैक्शन, वास्तविक सामग्री और एक कार्यात्मक डिज़ाइन होता है। AI बिल्डर के साथ, आप वायरफ्रेम चरण को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं और सीधे एक पूर्णतः इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप पर पहुँच सकते हैं, बस आपको जो चाहिए उसका वर्णन करके।

एक प्रोटोटाइप और MVP (मिनिमम वायबल प्रोडक्ट) को अक्सर एक ही समझा जाता है, लेकिन इनके उद्देश्य अलग-अलग होते हैं।

प्रोटोटाइप का उद्देश्य दृश्यीकरण और सत्यापन करना है – यह आपके विचार का एक इंटरैक्टिव प्रीव्यू है जिसे आप पूर्ण डेवलपमेंट शुरू करने से पहले हितधारकों, निवेशकों या उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करते हैं, ताकि आप उनकी प्रतिक्रिया पा सकें। इसका पूरी तरह से कार्यात्मक या सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार होना आवश्यक नहीं है।

एक MVP किसी उत्पाद का पहला वास्तविक, कार्यशील संस्करण होता है – इसे लॉन्च करने, शुरुआती उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने और वास्तविक उपयोग से सीखने के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ बनाया जाता है।

संक्षेप में: आप अपने आइडिया को मान्य करने के लिए उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, और वास्तविक दुनिया में उसका परीक्षण करने के लिए MVP बनाते हैं। Horizons के साथ आप दोनों ही बना सकते हैं – प्रोटोटाइप से शुरुआत करें, प्रतिक्रिया प्राप्त करें और शुरुआत से शुरू किए बिना इसे एक पूर्ण रूप से कार्यात्मक उत्पाद में विकसित करें। हमारी प्रोटोटाइप बनाम MVP गाइड में इसके बारे में अधिक जानें।

बिल्कुल नहीं। AI बिल्डर निर्माण के लिए संवादात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है - जिसे अक्सर वाइब कोडिंग कहा जाता है। आप बस सरल भाषा में अपनी ज़रूरतें बताते हैं और AI उसे आपके लिए वास्तविक समय में बना देता है। लेआउट में बदलाव करना चाहते हैं? बस पूछिए। उपयोगकर्ता प्रवाह में बदलाव करना चाहते हैं? उसका वर्णन कीजिए। यदि आप इस अवधारणा से अपरिचित हैं, तो हमारी वाइब कोडिंग गाइड आपको वह सब कुछ समझाएगी जो आपको जानना आवश्यक है।

एक बार आपका प्रोटोटाइप तैयार हो जाए, फिर आप इसे पब्लिश कर सकते हैं और लिंक के माध्यम से किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं – चाहे वे हितधारक हों, निवेशक हों, ग्राहक हों या परीक्षण उपयोगकर्ता हों। वे सीधे इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और आप बस Horizons के साथ चैट करके उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर इसे लगातार बेहतर बना सकते हैं।

जी हां – और यही बात Horizons को पारंपरिक प्रोटोटाइपिंग टूल्स से अलग बनाती है। जब आप प्रोटोटाइपिंग से आगे बढ़ने के लिए तैयार हों, बस एक क्लिक में अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लाइव वेबसाइट या ऐप के रूप में पब्लिश करें। होस्टिंग, डोमेन और बिज़नेस ईमेल, सभी आपके प्लान में शामिल हैं।

और क्योंकि Horizons में एकीकृत बैकएंड पहले से ही मौजूद है, आपके प्रोटोटाइप में डेटाबेस, उपयोगकर्ता अकाउंट्स और फाइल स्टोरेज पहले से ही तैयार हैं। तो जब भी आप विस्तार करने के लिए तैयार हों, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको पहले से ही मौजूद मिलेगी। शुरुआत से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, न किसी बाहरी टूल की।

आप बिल्कुल मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं – क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। लॉग-इन करने के बाद, आपको 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे जिनके साथ आप तुरंत प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े बदलावों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट्स आपके प्रोटोटाइप का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और कोई भी प्लान खरीदने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो हमारे सशुल्क प्लान ले सकते हैं। इनमें होस्टिंग और डोमेन शामिल हैं; बस 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें और आपका प्रोटोटाइप लाइव हो जाएगा।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।