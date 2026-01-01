AI के साथ कुछ ही मिनटों में अपने आइडिया को कार्यात्मक प्रोटोटाइप में बदलें
AI प्रोटोटाइपिंग जो एक स्थिर मॉकअप से कई कदम आगे है
बस अपने आइडिया का वर्णन करें
पूरी तरह से इंटरैक्टिव
लिंक द्वारा शेयर किए जाने योग्य
चैट के माध्यम से एडिट होने योग्य
वास्तविक लगता है
विस्तार योग्य
AI के साथ एक इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप कैसे बनाएं
अपने आइडिया का वर्णन करें
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जानें Horizons आपके बिज़नेस के लिए और क्या-क्या बना सकता है
Hostinger Horizons के बारे में उपयोगकर्ताओं की क्या राय है
वाइब कोडिंग से विकास का समय 45% तक कम हो जाता है, होस्टिंगर एआई बिल्डर जैसे टूल प्राकृतिक भाषा को हफ्तों के बजाय घंटों में कार्यशील प्रोटोटाइप में बदल देते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाली बाधाएं काफी कम हो जाती हैं।
मुझे हाल ही में नए @Hostinger Horizons AI ऐप बिल्डर टूल का परीक्षण करने का मौका मिला। मानना पड़ेगा, यह बहुत ही बढ़िया है। 😎
शायद Hostinger Horizons मिलियन डॉलर ऐप्स बनाने का सबसे कुशल वाइब कोड टूल है।
Hostinger Horizons MVP बनाने और और आइडियाज़ टेस्ट करने का एक नया और उन्नत तरीका है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि होस्टिंगर के एआई बिल्डर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट और ग्राहकों के लिए मनचाहा समाधान बनाना कितना आसान है! वाकई अद्भुत - खुद ही देख लीजिए!
Hostinger Horizons एक ऐसा टूल है जो आपके आइडिया को सच्चाई में बदलता है। आपको बस इसे अपना आइडिया समझाने की ज़रूरत है।
@Hostinger AI बिल्डर के विकास की दिशा मुझे बेहद पसंद आ रही है! नए AI अपडेट के साथ इंटरैक्ट करना वाकई बहुत मजेदार रहा है। इसने न सिर्फ मेरे लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ है।
मुझे आश्चर्य हो रहा है कि होस्टिंगर ने एआई बिल्डर कैसे बनाया... यह देखकर आश्चर्य होता है कि यह किसी को भी फ्रंटएंड और बैकएंड को कितनी तेजी से डिप्लॉय करने की अनुमति देता है।
मैं आपको बता नहीं सकता कि यह प्रोजेक्ट मेरी "कभी न कभी करने वाली" लिस्ट में कितने लंबे समय से पड़ा था, जब तक कि आप लोगों ने AI बिल्डर नहीं बनाया। मुझे वेब ऐप्स कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक पल में, यह तैयार हो गया! साथियों की मदद करने वाला मेरा सपना साकार हो गया है। वाह!
Hostinger Horizons बाकी सभी की तुलना में एक गेम-चेंजर है। मेरे वेब ऐप पर ब्लॉग के लिए सबडोमेन सेट करना इतना आसान था। वाह!
अब आप Hostinger AI Builder पर बस एक प्रॉम्प्ट दर्ज करके वेब ऐप्स बना सकते हैं। वाकई कमाल की बात है!
मैंने Hostinger Horizons आज़माया है और यह एक गेम-चेंजर है। यह नो-कोड AI ऐप बिल्डर मिनटों में शानदार वेबसाइट्स और ऐप्स बनाता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, कोड करता है और लिखता है। आपको इसे ज़रूर आज़माना चाहिए।
यह एक उच्च वेब डेवलपर/सॉफ्टवेर डेवलपर की तरह है, जो हमारे प्रॉम्प्ट के अनुसार कुछ भी बना सकता है।
आप Hostinger Horizons के साथ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। यह एक आम वेबसाइट बिल्डर से अलग है – उससे काफी बढ़कर है।
AI प्रोटोटाइपिंग के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
AI प्रोटोटाइपिंग क्या है?
एआई प्रोटोटाइपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार को आपके ऐप या वेबसाइट के कार्यशील, इंटरैक्टिव पूर्वावलोकन में बदला जाता है – इसमें एआई आपके लिए डिज़ाइन, लेआउट और कार्यक्षमता को संभालता है। डिज़ाइन टूल में हफ़्तों बिताने या डेवलपर का इंतज़ार करने के बजाय, आप बस अपनी ज़रूरतें बताते हैं और एआई उसे मिनटों में बना देता है। एआई बिल्डर के साथ, आपका प्रोटोटाइप सिर्फ़ एक मॉकअप नहीं होता – यह एक कार्यात्मक, साझा करने योग्य पूर्वावलोकन होता है जिसे आप पूर्ण विकास शुरू करने से पहले परीक्षण और परिष्कृत कर सकते हैं।
क्या आप प्रोटोटाइपिंग प्रक्रिया के बारे में और जानना चाहते हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारी सॉफ़्टवेयर प्रोटोटाइपिंग गाइड देखें।
एआई बिल्डर किसके लिए एआई प्रोटोटाइपिंग कर रहा है?
कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई विचार है जिसे वह पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले कल्पना करना, परीक्षण करना या साझा करना चाहता है। इसमें शामिल हैं:
- संस्थापक और उद्यमी - विकास पर खर्च करने से पहले निवेशकों या शुरुआती उपयोगकर्ताओं के साथ अपनी अवधारणा को मान्य करें।
- उत्पाद प्रबंधक - हितधारकों को संरेखित करने और संशोधन दौरों को कम करने के लिए आवश्यकताओं को इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप में बदलें।
- फ्रीलांसर और एजेंसियां - ग्राहकों को दिखाएं कि उनका प्रोजेक्ट निर्माण से पहले कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा।
- डिजाइनर - डेवलपर की प्रतीक्षा किए बिना अवधारणाओं को साकार करें।
- कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई विचार है - यदि आप इसका वर्णन कर सकते हैं, तो AI बिल्डर इसे बना सकता है।
डिजाइन कौशल, कोडिंग ज्ञान या तकनीकी पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक वायरफ्रेम और प्रोटोटाइप में क्या अंतर है?
एक प्रोटोटाइप और MVP में क्या अंतर है?
एक प्रोटोटाइप और MVP (मिनिमम वायबल प्रोडक्ट) को अक्सर एक ही समझा जाता है, लेकिन इनके उद्देश्य अलग-अलग होते हैं।
प्रोटोटाइप का उद्देश्य दृश्यीकरण और सत्यापन करना है – यह आपके विचार का एक इंटरैक्टिव प्रीव्यू है जिसे आप पूर्ण डेवलपमेंट शुरू करने से पहले हितधारकों, निवेशकों या उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करते हैं, ताकि आप उनकी प्रतिक्रिया पा सकें। इसका पूरी तरह से कार्यात्मक या सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार होना आवश्यक नहीं है।
एक MVP किसी उत्पाद का पहला वास्तविक, कार्यशील संस्करण होता है – इसे लॉन्च करने, शुरुआती उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने और वास्तविक उपयोग से सीखने के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ बनाया जाता है।
संक्षेप में: आप अपने आइडिया को मान्य करने के लिए उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, और वास्तविक दुनिया में उसका परीक्षण करने के लिए MVP बनाते हैं। Horizons के साथ आप दोनों ही बना सकते हैं – प्रोटोटाइप से शुरुआत करें, प्रतिक्रिया प्राप्त करें और शुरुआत से शुरू किए बिना इसे एक पूर्ण रूप से कार्यात्मक उत्पाद में विकसित करें। हमारी प्रोटोटाइप बनाम MVP गाइड में इसके बारे में अधिक जानें।
क्या प्रोटोटाइप बनाने के लिए मुझे किसी डिज़ाइन या कोडिंग कौशल की आवश्यकता होगी?
बिल्कुल नहीं। AI बिल्डर निर्माण के लिए संवादात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है - जिसे अक्सर वाइब कोडिंग कहा जाता है। आप बस सरल भाषा में अपनी ज़रूरतें बताते हैं और AI उसे आपके लिए वास्तविक समय में बना देता है। लेआउट में बदलाव करना चाहते हैं? बस पूछिए। उपयोगकर्ता प्रवाह में बदलाव करना चाहते हैं? उसका वर्णन कीजिए। यदि आप इस अवधारणा से अपरिचित हैं, तो हमारी वाइब कोडिंग गाइड आपको वह सब कुछ समझाएगी जो आपको जानना आवश्यक है।
मैं अपना प्रोटोटाइप कैसे शेयर कर सकता/सकती हूं और प्रतिक्रिया कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूं?
एक बार आपका प्रोटोटाइप तैयार हो जाए, फिर आप इसे पब्लिश कर सकते हैं और लिंक के माध्यम से किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं – चाहे वे हितधारक हों, निवेशक हों, ग्राहक हों या परीक्षण उपयोगकर्ता हों। वे सीधे इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और आप बस Horizons के साथ चैट करके उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर इसे लगातार बेहतर बना सकते हैं।
क्या मैं अपने प्रोटोटाइप को एक वास्तविक, लाइव उत्पाद में बदल सकता/सकती हूं?
जी हां – और यही बात Horizons को पारंपरिक प्रोटोटाइपिंग टूल्स से अलग बनाती है। जब आप प्रोटोटाइपिंग से आगे बढ़ने के लिए तैयार हों, बस एक क्लिक में अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लाइव वेबसाइट या ऐप के रूप में पब्लिश करें। होस्टिंग, डोमेन और बिज़नेस ईमेल, सभी आपके प्लान में शामिल हैं।
और क्योंकि Horizons में एकीकृत बैकएंड पहले से ही मौजूद है, आपके प्रोटोटाइप में डेटाबेस, उपयोगकर्ता अकाउंट्स और फाइल स्टोरेज पहले से ही तैयार हैं। तो जब भी आप विस्तार करने के लिए तैयार हों, आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको पहले से ही मौजूद मिलेगी। शुरुआत से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, न किसी बाहरी टूल की।
एआई बिल्डर प्रोटोटाइप बिल्डर का उपयोग करके प्रोटोटाइप बनाने में कितना खर्च आता है?
आप बिल्कुल मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं – क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। लॉग-इन करने के बाद, आपको 5 AI क्रेडिट्स मिलेंगे जिनके साथ आप तुरंत प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। क्रेडिट उपयोग प्रत्येक प्रॉम्प्ट की जटिलता पर निर्भर करता है – सरल बदलावों के लिए एक क्रेडिट से कम खर्च होता है, जबकि बड़े बदलावों में अधिक क्रेडिट्स लग सकते हैं। आपके मुफ्त क्रेडिट्स आपके प्रोटोटाइप का वर्णन करने, उसे बनते हुए देखने और कोई भी प्लान खरीदने से पहले Horizons का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार आप पब्लिश करने के लिए तैयार हों, तो हमारे सशुल्क प्लान ले सकते हैं। इनमें होस्टिंग और डोमेन शामिल हैं; बस 'पब्लिश करें' पर क्लिक करें और आपका प्रोटोटाइप लाइव हो जाएगा।