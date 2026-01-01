AI के साथ कुछ ही मिनटों में अपने आइडिया को कार्यात्मक प्रोटोटाइप में बदलें

एक प्रोटोटाइप और MVP (मिनिमम वायबल प्रोडक्ट) को अक्सर एक ही समझा जाता है, लेकिन इनके उद्देश्य अलग-अलग होते हैं।



प्रोटोटाइप का उद्देश्य दृश्यीकरण और सत्यापन करना है – यह आपके विचार का एक इंटरैक्टिव प्रीव्यू है जिसे आप पूर्ण डेवलपमेंट शुरू करने से पहले हितधारकों, निवेशकों या उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करते हैं, ताकि आप उनकी प्रतिक्रिया पा सकें। इसका पूरी तरह से कार्यात्मक या सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार होना आवश्यक नहीं है।



एक MVP किसी उत्पाद का पहला वास्तविक, कार्यशील संस्करण होता है – इसे लॉन्च करने, शुरुआती उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने और वास्तविक उपयोग से सीखने के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ बनाया जाता है।



संक्षेप में: आप अपने आइडिया को मान्य करने के लिए उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, और वास्तविक दुनिया में उसका परीक्षण करने के लिए MVP बनाते हैं। Horizons के साथ आप दोनों ही बना सकते हैं – प्रोटोटाइप से शुरुआत करें, प्रतिक्रिया प्राप्त करें और शुरुआत से शुरू किए बिना इसे एक पूर्ण रूप से कार्यात्मक उत्पाद में विकसित करें। हमारी प्रोटोटाइप बनाम MVP गाइड में इसके बारे में अधिक जानें।